Тайна заброшенного дома

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:55 by

- Мам, а правда, что то пугало живое?- Ерунда какая, обычное тряпьё, набитое соломой! Что за мысли в твоей голове?- А мальчишки говорили, что оно живое. Совсем, как человек. Они видели, как пугало шевелилось, а когда они подошли поближе, чтобы его разглядеть, то оно чуть было не схватило рукой Вовку.- Послушай-ка, моя милая, мальчишкам, наверное, показалось. Ну или они просто решили немного прихвастнуть перед вами, чтобы показаться храбрыми. На самом деле, это обыкновенное чучело. Я надеюсь, ты не лазила на чужой огород?Мама строго взглянула на Марину.- Конечно нет, - вздохнула Марина.- Ну вот и славно. А теперь давай-ка ложиться спать.- Спокойной ночи, мамочка!Марина ворочалась в постели с боку на бок, сон не шёл. Сегодня мальчишки с их улицы хвалились, что были в том саду и рассказывали такие чудеса, что непонятно было, где тут правда, а где ложь. Дом этот стоял заброшенным много лет, никто там не селился. А когда-то давно, когда ещё Маринкина мама была молодой, жила там женщина. Она была странная, как говорили в деревне. Ни с кем особо не общалась, поздоровается сухо да пройдёт мимо, разговоров, как уж водится по деревенской привычке, не заводила. Остальные бабы соберутся у чьего-нибудь дома да калякают, а эта женщина всё одна, всё молчком. Был у неё единственный сын, но гулять он не выходил, только из окна и смотрел, как другие ребятишки по улице бегают.Поговаривали, что он немного не в себе. С головой что-то. Оттого, мол, и не отпускает мать его гулять. Несколько раз ребятня подсматривали за ним через щели в заборе, когда он сидел во дворе на траве и играл игрушками, а ведь он был уже большой, было ему лет пятнадцать или около того, но каждый раз, заметив ребят, он смотрел на них пристальным злобным взглядом исподлобья, не отвечая на их приветствия.Однажды ребята решились в очередной раз позвать его, чтобы познакомиться и, может даже, подружиться, но мальчишка плюнул в их сторону и запустил деревянным паровозиком. Игрушка попала прямо в глаз одному из ребят, и случилась беда. Удар был такой силы, что глаз спасти не удалось. Родители мальчика пришли к той женщине, они были в ярости. Пригрозив женщине судом, они ушли, а виновник в это время сидел в сторонке на полу и ковырял в носу, глядя на непрошеных гостей сверлящим злыми взглядом.Прошло какое-то время, и женщина та внезапно скончалась. Вроде бы что-то с сердцем случилось. Ну и мальчишку определили в детский дом для особых детей, поскольку родных у него не нашлось. Дом остался пустовать. Лишь однажды там пытались поселиться приезжие — учитель с семьёй. Но прожив в доме буквально три недели, они быстро собрались и уехали.Сосед рассказывал, что учитель успел шепнуть ему о каком-то чучеле, которое, якобы, ходит по двору ночью. С той поры так и стоял дом заброшенным. Сад разросся кругом непролазными кустами вишни и крыжовника, сирени и черной смородины. Постепенно покосились крыша и окна, прогнило крыльцо, однако в целом дом был ещё крепким.И вот этой весной на огороде появилось пугало. С виду обычное пугало — туловище, набитое соломой, улыбчивое добродушное лицо, намалёванное на мешковине красками, старый плащ, на голове - дырявая шляпа. Оно стояло посреди зарослей на высоком шесте, и при каждом дуновении ветра побрякивало бубенчиками, привязанными к полям шляпы. Обычное чучело, вот только один вопрос — кто его мог там поставить и зачем?Обнаружили пугало вездесущие мальчишки. Они частенько проникали в тот сад полакомиться ягодами и поиграть в индейцев. Такие заросли были самым подходящим местом для военных баталий. Да и ягоды у соседа, как известно, завсегда вкуснее своих. Иногда ребята заглядывали в мутные окна, но через пыль, годами накопившуюся на стёклах, ничего нельзя было рассмотреть. Заходить внутрь они побаивались. Хоть и храбрые они, но кто знает, а вдруг не зря об этом доме дурная слава ходит?И вот сегодня Славка с Петей поведали девчонкам, что пугало-то это непростое! Когда они играли утром в том саду, оно смотрело на них, ну совсем как живое, а после схватило Вовку за плечо своей рукой.- Да Вовка, небось, сам зацепился за него! - смеялись девочки. - А со страху-то и напридумывал!- А вот и нет! - горячо утверждали Славка с Петей. - А не верите, так сами проверьте.Но проверять девочки отказались. А вот Маринке запало это в душу. Так захотелось поближе посмотреть на это пугало.- Завтра схожу в тот сад, - решила про себя Маринка и наконец уснула.Наутро мама озадачила её работой по дому, ведь был разгар летних каникул, и Маринка была совершенно свободна. А вот после обеда девочка отпросилась гулять, но к подружкам не пошла, а потихоньку пробралась в старый сад. В густых зарослях было душно и жарко, сладко пахло вишней, её много уродилось в этом году, ягоды краснели яркими каплями среди зелёной листвы.Марина осторожно прокралась к дому, именно там, по словам Славки и Пети, и стояло пугало. Кусты мешали идти, вьюнок цеплялся за ноги, оборачивался вокруг лодыжек, жалилась крапива, а пугала всё не было видно. Марина уже, было, отчаялась и решила повернуть назад, как вдруг взгляд её упёрся в толстую деревянную палку. Она остановилась и подняла глаза наверх. Там было оно — пугало. Его улыбчивое лицо смотрело прямо на девочку, словно подмигивая. Светлый плащ спускался почти до самых ног чучела, шляпа, лихо сдвинутая набок, приоткрывала торчащие сквозь мешковину соломинки, похожие на волосы.Марина медленно обошла кругом.-Хм, пугало как пугало, - сказала она вслух. - Мальчишки просто хвастуны.И только она повернула, было, назад, к еле заметной тропке, по которой пришла сюда, как вдруг подул легонький ветерок, и тут бубенчики, что висели на полях шляпы, тихонько зазвенели. Марина обернулась и посмотрела на пугало. Всё было так же, но что-то неуловимо изменилось в нём. Что?И тут липкий страх окатил Марину — пугало подмигнуло ей правым глазом.- Нет, не может быть, почудилось, - подумала девочка и попятилась назад. Но, наткнувшись на ствол яблони, остановилась, не сводя глаз с пугала. И тут оно медленно подняло руку и потянулось к ней.Марина открыла рот, чтобы завопить, но из её рта не вылетело ни звука, горло сковало тисками ужаса. Девочка медленно обошла яблоню и пошла по тропинке, всё так же, не отворачиваясь от пугала. Это было почему-то страшнее, чем рвануть с места. Ведь тогда ей пришлось бы повернуться к нему спиной, а этого она сделать не могла.Пугало всё так же следило за ней цепким взглядом и, вдруг, в одно мгновение слетело с шеста и, всё так же улыбаясь, направилось к девочке ломаной, кривляющейся походкой. Лицо его вмиг изменилось, всё добродушие слетело с него, и теперь нарисованный рот оскалился, обнажив ряд мелких острых зубов и длинный, словно змеиный язык, извивающийся меж ними. Чучело подскочило ближе и схватило Марину железной хваткой.***Марина бредила уже который день. Высокая температура не спадала. Врачи разводили руками.- Анализы и все обследования в норме. Возможно, девочка перенесла какое-то сильное душевное потрясение?- Я не знаю, - шептала мама. - Мы нашли её в старом саду заброшенного дома. Ребятишки рассказывали накануне про живое пугало и, скорее всего, Маринка пошла туда, чтобы посмотреть на него. Я обыскалась её, когда узнала, что с подружками она сегодня даже не встретилась, а после и догадалась пойти в тот сад.- И что вы там увидели?- Да ничего особенного. Пугало там и вправду есть, обычное совершенно, и даже не страшное, улыбается так… Не знаю, конечно, кто его додумался там поставить. В доме сто лет никто не живёт. А Марина лежала на тропинке недалеко от него. Я подбежала и попыталась привести её в чувство, но всё без толку. Тогда мы вызвали врача, и нас привезли сюда.- Мама, мамочка, - шептала Марина в бреду, не открывая глаз. - Закрой окно, оно смотрит, мне страшно.- Доченька, там никого нет, мы на пятом этаже. Не бойся, я рядом.- Нет, мама, оно хочет меня забрать! Закрой, закрой окно.- Да кто, оно, дочка?- Пугало…***Дни проходили за днями. Девочке становилось всё хуже. Бедные родители, обессиленные тревогой и бессонными ночами, не находили себе места. В один из дней врач сообщил им, что они в полной растерянности, ни один консилиум не дал результатов, лечение не помогает, да и от чего лечить неясно, они действуют наобум. Такого случая ещё не было в их практике.- Поезжайте-ка пока домой, - вздохнул врач. - Отдохните немного. А завтра приезжайте.Родители вышли из больницы в прострации. Что делать? Куда идти? Чем помочь малышке?Внезапно к ним подскочила, невесть откуда взявшаяся, женщина. Она выглядела странной — в разноцветном тряпье, похожая на нищенку, растрёпанные волосы, сморщенное лицо, по которому сложно было определить её возраст.- Сожгите пугало, - горячо зашептала она, вцепившись тонкой птичьей рукой в рукав платья Маринкиной матери. - Сожгите его, и девочка поправится. Только скорее. Сегодня ровно сорок дней. Завтра душа вашей дочери покинет тело. Сожгите пугало!Онемевшие родители застыли от ужаса, не в силах что-либо ответить незнакомке. А та убрала свою руку и, отойдя на небольшое расстояние, посмотрела на них снова и повторила:- Сейчас же поезжайте!И скрылась за углом больницы.В ту же минуту оцепенение спало с родителей и они, ни слова не говоря, кинулись к машине.***Сад был пуст. Пугала не было!- Господи, помоги, - плакала мать. - Где же оно? Куда оно могло деться? Почему именно сейчас это проклятое чучело пропало?- Мы его найдём, родная, оно, наверное, упало в траву, - утешал супругу муж.Но в траве не было ничего, кроме повалившегося шеста.Мужчина с женщиной решили идти в дом. Глупо, но сейчас уже ничто не казалось им невероятным, и они готовы были поверить во всё. В доме было сыро, пахло плесенью и трухой, тленом. Свет еле пробивался сквозь мутные окна.- Я нашёл его! - крикнул вдруг отец Марины.Пугало сидело за пыльным полуразвалившимся столом и улыбалось, будто дразня людей. На столе перед ним стояло три чёрных свечи и рядом с ними прядь волос.- Это же Маринины волосы! - прошептала мать.И, подняв взгляд на чучело, проговорила:- Что же ты такое?Супруг схватил чучело за плечи и поволок из дома на улицу, но на пороге внезапно споткнулся, и застонал.- Я, кажется, ногу вывихнул. Давай, неси его во двор, я сейчас потихоньку выберусь сам.Жена поволокла пугало дальше. Бросив его на траву, она принесла канистру с бензином, которую супруг всегда возил в багажнике на всякий случай. Щедро полив чучело, женщина чиркнула спичкой и бросила её вперёд.В тот же миг раздался нечеловеческий крик. Мать с отцом вздрогнули, не веря своим ушам. Кричало пугало, корчась в огне. Лицо его приняло злобное, страшное выражение. Оно пыталось увернуться от языков пламени, лизавших его соломенное тело. Отец схватил валявшуюся рядом палку и, прижав чучело к земле, держал его до тех пор, пока от него не остался лишь чёрный пепел. Смрадный дым не давал дышать, глаза слезились. Внезапно зазвонил телефон в кармане маминого платья.С трудом разглядев экран, женщина нажала на кнопку:- Да?- Это ваш лечащий врач! Приезжайте скорее!- Что случилось? - приседая на землю, прошептала женщина.- Всё хорошо! Всё хорошо! - кричал врач. - Это невероятно, но Марина пришла в себя, и у неё нет абсолютно никаких признаков болезни!- Мы сейчас приедем, - тихо ответила женщина и заплакала.Муж потирал ногу и, глядя на жену, то смеялся, то плакал.- Всё хорошо, - сказала ему жена. - Марина очнулась, едем к ней, я сама поведу машину. Мы успели.Автор - Елена Воздвиженская.

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