Маркиз— Нет, вы посмотрите на него!
Принцесса топнула ногой и нехорошо прищурилась.
— Сидит он! Прохлаждается, скотина.
— А? Что? — Третий сын мельника от неожиданности икнул, — да я только на минутку присел.
— Присел он. Я пашу целый день, горбачусь, а он сидит, отдыхает. Посмотрите люди добрые на него! Жена без шубы, а он кота в сапоги наряжает! Где это видано?!
— Да ничего я не наряжаю. Он в этих сапогах уже сколько лет ходит. А шубу я тебе в прошлом году покупал.
— Ты ещё прошлогодний снег вспомни! Сколько времени прошло, хожу в обносках, как нищая.
— Да хорошая шуба, мутон, с капюшоном, как ты хотела. Ты её всего пару раз надевала за всю зиму.
— Говорила мне мама, не ходи за этого маркиза, — Принцесса взялась за скалку, — лучше бы за барона вышла, или графа. Ух, пожалуюсь папе, он тебе голову отрубит...
Третий сын мельника вздрогнул и проснулся. Рядом, в тени дерева, сидел Кот-в-сапогах.
— Чего проснулся? Рано ещё, король через час только будет.
— Кот, я вот чего, — Третий сын мельника почесал в затылке.
— Да не бойся ты! Всё будет по плану: ты разденешься, залезешь в воду, король тебя спасёт. Потом поедем в замок людоеда, я его съем. Станешь маркизом Карабасом, женишься на принцессе, и всё.
— Я помню, помню. А можно на принцессе не жениться? Пусть я буду холостым маркизом.
— Не солидно выйдет.
— Да и ладно! А тебе новые сапоги купим, шляпу, шпагу подходящего размера.
— Ну и дети мельников пошли: принцессу им не надо. Ишь, переборчивые.
Кот-в-сапогах для вида ещё поворчал, но согласился. Сами понимаете: новые сапоги и шляпа явно лучше, чем принцесса.
(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"
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Вчера, 22:05 by ЛетягаПросмотров: 113Комментарии: 8
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