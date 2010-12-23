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Творческие истории

Маркиз

— Нет, вы посмотрите на него!

Принцесса топнула ногой и нехорошо прищурилась.

— Сидит он! Прохлаждается, скотина.

— А? Что? — Третий сын мельника от неожиданности икнул, — да я только на минутку присел.

— Присел он. Я пашу целый день, горбачусь, а он сидит, отдыхает. Посмотрите люди добрые на него! Жена без шубы, а он кота в сапоги наряжает! Где это видано?!

— Да ничего я не наряжаю. Он в этих сапогах уже сколько лет ходит. А шубу я тебе в прошлом году покупал.

— Ты ещё прошлогодний снег вспомни! Сколько времени прошло, хожу в обносках, как нищая.

— Да хорошая шуба, мутон, с капюшоном, как ты хотела. Ты её всего пару раз надевала за всю зиму.

— Говорила мне мама, не ходи за этого маркиза, — Принцесса взялась за скалку, — лучше бы за барона вышла, или графа. Ух, пожалуюсь папе, он тебе голову отрубит...

Третий сын мельника вздрогнул и проснулся. Рядом, в тени дерева, сидел Кот-в-сапогах.

— Чего проснулся? Рано ещё, король через час только будет.

— Кот, я вот чего, — Третий сын мельника почесал в затылке.

— Да не бойся ты! Всё будет по плану: ты разденешься, залезешь в воду, король тебя спасёт. Потом поедем в замок людоеда, я его съем. Станешь маркизом Карабасом, женишься на принцессе, и всё.

— Я помню, помню. А можно на принцессе не жениться? Пусть я буду холостым маркизом.

— Не солидно выйдет.

— Да и ладно! А тебе новые сапоги купим, шляпу, шпагу подходящего размера.

— Ну и дети мельников пошли: принцессу им не надо. Ишь, переборчивые.

Кот-в-сапогах для вида ещё поворчал, но согласился. Сами понимаете: новые сапоги и шляпа явно лучше, чем принцесса.

(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"
Источник.
Маркиз

Вчера, 22:05 by ЛетягаПросмотров: 113Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Кот в сапоах принцесса сон шуба рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 22:13
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2924|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 648
Я поржала. Все так и есть. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:27
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (3251|-1)
Публикаций: 2 341
Комментариев: 13 021
Ага, вот она сила сна! )) Всегда бы так вовремя.)) Глядишь и разводов бы стало меньше.)) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:10
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2956|-1)
Публикаций: 105
Комментариев: 6 190
Цитата: Сделано_в_СССР
Ага, вот она сила сна! )) Всегда бы так вовремя.)) Глядишь и разводов бы стало меньше.)) +++

Повезло парнишке; Если хочется принцессу, лучше кота заведи.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 23:53
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2924|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 648
Так все к тому и идет. Мужики жён заводить уже не хотят. Одному проще и лучше, сам себе хозяин. Легкодоступных женщин с низкой социальной ответственностью пруд пруди. Живи и радуйся. А если скучно то и кот не нужен. Его кормить надо и убирать за ним. Далеко не уедешь к тому же. Проще приложение в телефоне скачать и там котиков разводить. Не жизнь а сказка.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 00:04
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2495|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 393
Явно лучше, принцессы плешь грызть только и умеют))) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: Arhip
Сегодня, 00:20
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1477|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 1 406
Прямо как в анекдоте - "А пошла ты нафиг со своей мясорубкой"
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: Эдвард888
Сегодня, 06:50
+2
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Комментариев: 10
Прикольно, на такую принцессу голов не напасешься. +
Зарегистрирован: 31.08.2020
#8 написал: акжана
Сегодня, 08:16
+1
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Репутация: (1073|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 166
Сказочные герои всегда почему -то инфантильные и обиженные наследством, но чертовски фартовые. Парню и замок людоеда, луга, поля, и даже принцессу, а он нос воротит. Где бы нам всем такого котика в сапожках найти, все дела порешать. Однозначно Плюс - за хорошее настроение!++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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