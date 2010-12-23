Маркиз

Летяга Просмотров: 113 Комментарии: 8 +9 Вчера, 22:05 by

— Нет, вы посмотрите на него!Принцесса топнула ногой и нехорошо прищурилась.— Сидит он! Прохлаждается, скотина.— А? Что? — Третий сын мельника от неожиданности икнул, — да я только на минутку присел.— Присел он. Я пашу целый день, горбачусь, а он сидит, отдыхает. Посмотрите люди добрые на него! Жена без шубы, а он кота в сапоги наряжает! Где это видано?!— Да ничего я не наряжаю. Он в этих сапогах уже сколько лет ходит. А шубу я тебе в прошлом году покупал.— Ты ещё прошлогодний снег вспомни! Сколько времени прошло, хожу в обносках, как нищая.— Да хорошая шуба, мутон, с капюшоном, как ты хотела. Ты её всего пару раз надевала за всю зиму.— Говорила мне мама, не ходи за этого маркиза, — Принцесса взялась за скалку, — лучше бы за барона вышла, или графа. Ух, пожалуюсь папе, он тебе голову отрубит...Третий сын мельника вздрогнул и проснулся. Рядом, в тени дерева, сидел Кот-в-сапогах.— Чего проснулся? Рано ещё, король через час только будет.— Кот, я вот чего, — Третий сын мельника почесал в затылке.— Да не бойся ты! Всё будет по плану: ты разденешься, залезешь в воду, король тебя спасёт. Потом поедем в замок людоеда, я его съем. Станешь маркизом Карабасом, женишься на принцессе, и всё.— Я помню, помню. А можно на принцессе не жениться? Пусть я буду холостым маркизом.— Не солидно выйдет.— Да и ладно! А тебе новые сапоги купим, шляпу, шпагу подходящего размера.— Ну и дети мельников пошли: принцессу им не надо. Ишь, переборчивые.Кот-в-сапогах для вида ещё поворчал, но согласился. Сами понимаете: новые сапоги и шляпа явно лучше, чем принцесса.(с)Александр «Котобус» Горбов из книги "Таблетка от понедельника"

Ключевые слова: Кот в сапоах принцесса сон шуба рассказявка

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