Стукачиха: Как с ведьмой разбирались

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 122 Комментарии: 1 0 Сегодня, 05:47 by

- Через неделю после вашего отъезда купались мы с ребятами в озере. Заплыл, значит, я подальше от берега, и вдруг судорогой свело мне обе ноги. Мало того, что боль адская, так ещё и до берега далеко. Попытался я кое-как плыть обратно. Но силы быстро закончились, я стал захлёбываться. Хотел крикнуть ребятам, чтобы помогли, - а голоса-то и нет. Машу руками, открываю рот, шевелю губами, и ни звука.Дикий страх тогда вдруг на меня напал. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Но повезло, неподалёку в камышах на моторной лодке сидел с удочкой наш деревенский мужичок - дядя Миша. Увидел он, как я руками размахиваю, пену на воде взбиваю, завёл мотор, подъехал ко мне и втащил в лодку. Но на этом не закончилось.Тем же вечером я упал с крыши и сломал ногу. Видимо на этой почве ночью у меня поднялась температура, начался жар. В бреду мне привиделась бабка Стукачиха. Она стояла перед большим деревянным крестом с моим ножиком, который забрала тогда у своей кумы, царапала на кресте моё имя.На следующее утро я не выдержал и рассказал обо всём своей матери и бабушке. И историю с ножом, и про закопанную кость. Я вам ещё не рассказывал, но моя бабушка в молодости дружила со Стукачихой. До того момента, как Стукачихина бабка, которую считали колдуньей, не померла, да и не передала свой дар любимой внучке. Тогда-то и переменилась Стукачиха. Закрылась от людей, замкнулась, и стала жить в бабкином доме, что в овраге стоит.В общем, дальнейшие события развивались так. Бабушка моя прямиком от меня направилась на деревенскую базу, где работал её сын - мой дядька - Николай. Вечером мне рассказывал уже сам дядя Коля, когда пришёл навестить меня.Оказывается, бабушка попросила его разобраться со Стукачихой. Дядя Коля в компании троих крепких мужиков с работы, прихватив канистру с бензином, отправился прямиком к дому Стукачихи. Когда они пришли, старуха ковырялась у себя во дворе. Мужики прошли во двор, и дядя Коля очень красноречиво, как он умел, с использованием могучего трёхэтажного, объяснил ведьме, что если она не оставит меня в покое, её будет ждать самое суровое наказание. Стукачиха сначала стала отнекиваться, мол, знать ничего не знаю, и с чего это вы, ребята, вообще взяли, что это я? Но когда мужики пообещали спалить её дом, и дядя Коля для верности открыл канистру, старуха прокаркала: "Не трону я вашего оболтуса. Хотя за такие выходки наказать его и надо бы. Идите прочь со двора. Слово даю, что не трону."- Да, и вот ещё что,- дядя Коля встал и засунул руку себе в карман, - ты давай вещами своими не разбрасывайся. А то мало ли...И, подмигнув, протянул мне мой ножик. Тот самый, что Стукачиха забрала.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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