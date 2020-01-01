Петруша

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Малютка Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:26 by

Из командировки он вернулся с приподнятым настроением. Ну ещё бы, в этот раз представилась возможность пойти в отпуск и остаться на целых две недели дома, чего раньше не получалось. Обычно он задерживался в своей квартире день-два, не более того, а после уезжал по работе на несколько месяцев. И так каждый раз, на протяжении многих лет. Во время его отсутствия за квартирой присматривала пожилая дама - старая знакомая.Счастливый отпускник, войдя в прихожую, сразу обратил внимание на миску с молоком, которая стояла на тумбочке. Он не стал гадать о том, что бы это значило, а вылил молоко в раковину, затем вымыл миску и поставил её в кухонный шкаф. Когда по телефону позвонила смотрительница квартиры, мужчина плохо её расслышал (почему-то связь прерывалась, раздавались какие-то посторонние шумы). Он положил трубку, не дав до конца высказаться своей знакомой, решив, что та извиняется за оставленную миску с молоком. Если бы только он знал, как важно было услышать то, что пыталась ему объяснить старушка, возможно, события, произошедшие после, оказались не таким плачевными.На следующее утро, принимая душ, мужчина с удивлением обнаружил, что вода почему-то оказалась солёной. «Что за ерунда? Ещё вчера вечером вода в кране была обычная пресная», - пробурчал он и стал звонить в коммунальную службу, дабы узнать причину. Однако дозвониться в нужное место не получилось – всякий раз почему-то соединяли с местной полицией. В конце концов стражи порядка решили, что их «достаёт» хулиган и прислали наряд. Хозяину квартиры долго пришлось объяснять полицейским, что виноват вовсе не он, а испорченный телефон. После уплаченного штрафа, кое-как инцидент удалось устранить, и полицейские ушли. Настроение у человека окончательно испортилось, несчастный сел на диван и включил телевизор, надеясь таким образом немного прийти в себя. По первому каналу передавали концерт камерной музыки; струнный квартет играл реквием, причём каждый раз повторяя его заново. Невероятно, но по всем без исключения другим каналам транслировали тот же самый концерт. Конечно, это не способствовало улучшению настроения.Время близилось к ночи, в комнате заметно потемнело. Мужчина включил свет, и тут уже произошло совсем невообразимое - лампочки в люстре засветились разными цветами.- Это уже, пожалуй, слишком… - рявкнул бедняга, - или я просто схожу с ума!Он погасил свет и лёг спать, полагая, что утро вечера мудренее.На следующий день все эти непонятные вещи стали продолжаться, ко всему прочему добавился ещё один кошмар – теперь уже газовая плита перестала работать, потому что из конфорок исходил не газ, а обычный воздух. Но самое скверное состояло в том, что, если приходили из различных служб мастера, которых иногда удавалась вызвать на дом, все приборы работали исправно. Из крана текла пресная вода, телевизор показывал то, что было в программе передач, люстра излучала обычный жёлтый свет и т.д. Работники были уверены, что их вызывали напрасно, а человек делавший заявки – ненормальный. Мастера возмущались и ругались.Не нужно и говорить о том, что две недели у несчастного отпускника прошли, словно в кошмарном сне. В день отъезда зашла знакомая, чтобы забрать ключи от квартиры:- Что-то вид у вас неважный, уж не заболели? А как Петруша, не беспокоил? – поинтересовалась она.- Да, немного приболел. Надеюсь, работа вылечит. А впрочем, у меня теперь одна забота – побыстрее продать эту квартиру.- Жаль, не знаю, что теперь будет с Петрушей.- Что вы всё заладили со своим Петрушей. Это кто, ваш знакомый?- Ну, как же, я вам рассказывала по телефону про барабашку, для него и тарелку с молоком всегда оставляла на ночь.- Вот ключи, всего хорошего, - пробурчал мужчина, а сам подумал, что бедную старушку, как и его самого, эта квартира довела до умопомешательства, и чем быстрее от неё избавится, тем лучше.

Ключевые слова: Домовой барабашка квартира авторская история

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