ПетрушаИз командировки он вернулся с приподнятым настроением. Ну ещё бы, в этот раз представилась возможность пойти в отпуск и остаться на целых две недели дома, чего раньше не получалось. Обычно он задерживался в своей квартире день-два, не более того, а после уезжал по работе на несколько месяцев. И так каждый раз, на протяжении многих лет. Во время его отсутствия за квартирой присматривала пожилая дама - старая знакомая.
Счастливый отпускник, войдя в прихожую, сразу обратил внимание на миску с молоком, которая стояла на тумбочке. Он не стал гадать о том, что бы это значило, а вылил молоко в раковину, затем вымыл миску и поставил её в кухонный шкаф. Когда по телефону позвонила смотрительница квартиры, мужчина плохо её расслышал (почему-то связь прерывалась, раздавались какие-то посторонние шумы). Он положил трубку, не дав до конца высказаться своей знакомой, решив, что та извиняется за оставленную миску с молоком. Если бы только он знал, как важно было услышать то, что пыталась ему объяснить старушка, возможно, события, произошедшие после, оказались не таким плачевными.
На следующее утро, принимая душ, мужчина с удивлением обнаружил, что вода почему-то оказалась солёной. «Что за ерунда? Ещё вчера вечером вода в кране была обычная пресная», - пробурчал он и стал звонить в коммунальную службу, дабы узнать причину. Однако дозвониться в нужное место не получилось – всякий раз почему-то соединяли с местной полицией. В конце концов стражи порядка решили, что их «достаёт» хулиган и прислали наряд. Хозяину квартиры долго пришлось объяснять полицейским, что виноват вовсе не он, а испорченный телефон. После уплаченного штрафа, кое-как инцидент удалось устранить, и полицейские ушли. Настроение у человека окончательно испортилось, несчастный сел на диван и включил телевизор, надеясь таким образом немного прийти в себя. По первому каналу передавали концерт камерной музыки; струнный квартет играл реквием, причём каждый раз повторяя его заново. Невероятно, но по всем без исключения другим каналам транслировали тот же самый концерт. Конечно, это не способствовало улучшению настроения.
Время близилось к ночи, в комнате заметно потемнело. Мужчина включил свет, и тут уже произошло совсем невообразимое - лампочки в люстре засветились разными цветами.
- Это уже, пожалуй, слишком… - рявкнул бедняга, - или я просто схожу с ума!
Он погасил свет и лёг спать, полагая, что утро вечера мудренее.
На следующий день все эти непонятные вещи стали продолжаться, ко всему прочему добавился ещё один кошмар – теперь уже газовая плита перестала работать, потому что из конфорок исходил не газ, а обычный воздух. Но самое скверное состояло в том, что, если приходили из различных служб мастера, которых иногда удавалась вызвать на дом, все приборы работали исправно. Из крана текла пресная вода, телевизор показывал то, что было в программе передач, люстра излучала обычный жёлтый свет и т.д. Работники были уверены, что их вызывали напрасно, а человек делавший заявки – ненормальный. Мастера возмущались и ругались.
Не нужно и говорить о том, что две недели у несчастного отпускника прошли, словно в кошмарном сне. В день отъезда зашла знакомая, чтобы забрать ключи от квартиры:
- Что-то вид у вас неважный, уж не заболели? А как Петруша, не беспокоил? – поинтересовалась она.
- Да, немного приболел. Надеюсь, работа вылечит. А впрочем, у меня теперь одна забота – побыстрее продать эту квартиру.
- Жаль, не знаю, что теперь будет с Петрушей.
- Что вы всё заладили со своим Петрушей. Это кто, ваш знакомый?
- Ну, как же, я вам рассказывала по телефону про барабашку, для него и тарелку с молоком всегда оставляла на ночь.
- Вот ключи, всего хорошего, - пробурчал мужчина, а сам подумал, что бедную старушку, как и его самого, эта квартира довела до умопомешательства, и чем быстрее от неё избавится, тем лучше.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:26 by МалюткаПросмотров: 55Комментарии: 0
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