Талисман

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:13 by

Это янтарное ожерелье - мой талисман помощник - всегда оберегало меня от ошибочных шагов в жизни... Как я потом выяснила - талисман попал ко мне неслучайно...- Ты выйдешь за меня, Верочка? - взволнованно спросил Семен, нервно сжимая в руке красную коробочку. Безумно хотелось ответить «да, да, да!», но что-то остановило. Этот нежный, но сильный запах. Дотронулась рукой до янтарного ожерелья и задумалась. Молчание затягивалось. Семен выжидательно смотрел на меня, но я молчала. Вокруг нас витал запах духов с жасмином. Было ощущение, что весь мир застыл в ожидании.- Нет, Семен, извини, - решительно выпалила, резко вставая из-за стола. - Извини. Не выйду.Выскочила из ресторана, но высокие каблуки не позволили убежать далеко. Запыхавшись, остановилась на автобусной остановке. До меня еще не дошло, что наделала. Отказала мужчине, которого любила три года. И вот теперь, когда он наконец сделал предложение, я сказала «нет». Почему?- Идиотка! - произнесла вслух.- Что, все так плохо? - спросил мужчина, сидящий на скамейке.- Все просто ужасно, - грустно констатировала я и села рядом.- А что случилось?Внимательнее к нему присмотрелась. Симпатичный блондин с приятной улыбкой. Не так красив, как Семен, но, что странно, несмотря на то, что видела его первый раз в жизни, он вызывал доверие.- Просто отказала жениху... - неохотно сообщила я.- О! - удивился он. - А почему? Вы его не любили?- Да нет, любила... - задумчиво произнесла. - По крайней мере так казалось. Мы были вместе три года, и я очень мечтала выйти замуж. Хотелось иметь семью, детей, дом. Такие глупые женские мечты.- Почему глупые? - возмутился он. - Ведь все хотят счастья.- А я шанс на счастье упустила.- Не сочтите за бестактность: что вами руководило? - услышала.- Запах, - быстро ответила я. Мужчина удивился.- Это долгая история, - посмотрела на него и вздохнула.- Не расскажете?...Я нашла его на следующий день после своего десятого дня рождения. Оно лежало на газоне в парке, куда мы ходили играть с подружками. Вначале увидела один янтарный шарик, затем другой, третий... Собрала их все, а потом заметила разорванную нитку с золотым замочком. Принесла находку домой, выложила на столе. Тщательно подбирала отдельные бусины, пока не восстановила форму ожерелья. Оно было красивое и пахло духами предыдущей владелицы. Это был сильный пьянящий запах, в котором явно преобладал аромат жасмина. Он напоминал о чем-то нежном и теплом.Я долго рассматривала ожерелье и понимала, что еще слишком мала, чтобы его носить, поэтому спрятала в свою шкатулку с сокровищами. Рядом с маминой фотографией. Увы, я не знала своей матери. Она умерла вскоре после моего рождения. Погибла, будучи за границей. Там ее и похоронили. Я даже не могла прийти к ней на могилу. Иногда задумывалась, почему отец не связал свою жизнь ни с кем другим. Время шло... У меня была фотография мамы. Иногда я ходила на кладбище и зажигала свечи на брошенных могилах, надеясь, что где-то там далеко, за границей, кто-то зажжет свечу и для нее...Янтарное ожерелье впервые надела на восемнадцатилетие. Раньше только вынимала его из шкатулки и рассматривала.- Откуда оно у тебя? - резкая реакция отца очень удивила.- Нашла, - улыбнулась я. - Это было давно... Оно лежало на газоне. Красивое, правда?Я нежно погладила его рукой. И почувствовала запах жасмина.- Интересно, - отец наклонился и пригляделся к украшению. - Я, правда, надеялся, что ты наденешь это, - он протянул коробочку.В ней находилось красивое колье. Пять серебристых жемчужин, обрамленных серебряным кружевом.- Какая прелесть! - радостно воскликнула я, ведь до сих пор отец не баловал такими подарками.- Ну вот, ты уже взрослая, доченька, - вздохнув, сказал он.И началась моя взрослая жизнь. Сначала выпускные, затем институт, первая работа и первая серьезная любовь. И несмотря на то, что у меня появлялось все больше украшений, любимым было это, из янтаря. Я надевала его по разным поводам, и вскоре оно стало моим талисманом-помощником. Обнаружила удивительную вещь. Ожерелье неизменно пахло духами той женщины, которая его потеряла, запах всегда был нежным, едва уловимым. Зато когда у меня возникали проблемы, и требовалось принять важное решение, запах усиливался. Как будто эти янтарные шарики предупреждали о возможной ошибке.Так произошло на выпускном экзамене по истории, когда я уже было потянулась за билетом, и когда некто Роман в первый раз приглашал на свидание, и когда я собиралась с друзьями поехать кататься на лыжах. В том билете по истории находился единственный вопрос, на который я не знала ответа. Роман оказался дамским угодником, а во время катания на лыжах на моих друзей обрушилась лавина, и их еле откопали. Аналогичных, более или менее значительных событий, накопилось достаточно. По прошествии лет я научилась абсолютно доверять ожерелью. Не вдавалась в суть явления, меня это не интересовало. Важно, что талисман-помощник оберегал меня и помогал принять правильное решение.- Так, значит, вы почувствовали запах жасмина и отказали жениху? - спросил мужчина.- Это звучит странно, но именно так я и поступила, - жалобно сказала. - Думаете, это глупо?- Вовсе нет, - возразил он. - В мире часто происходят вещи, которые наука пока не может объяснить. Вполне вероятно, что в ситуациях сложных, из которых вы хотели выбраться, но вам не хватало мужества, вы «придумали» себе этот запах. То есть реально его чувствуете, - быстро пояснил он, заметив мою гримасу. - Но его нет. Его создает ваше подсознание.- Очень красивое объяснение, - произнесла я с сарказмом. - Вы, наверное, работаете психологом?- Вовсе нет, я простой программист, - рассмеялся он. - А скажите, что вы сейчас чувствуете? Сожаление или облегчение?- Облегчение, - с удивлением ответила я. - Конечно, облегчение...- Это означает, что вы приняли правильное решение. О, простите, пришел наш автобус.Оказалось, что мы живем с ним в одном микрорайоне.- Да мы с вами соседи! - странно, но эта новость обрадовала.- За то, что вы меня выслушали, приглашаю вас на кофе. Нет, не сейчас... - Я заметила, что он бросил быстрый взгляд на часы. - Может, в выходные?Мы обменялись номерами мобильных и попрощались. Это знакомство имело свое логическое продолжение. И неоднозначное.После первого шока Семен стал преследовать меня, не хотел отпускать. А я с каждым днем все больше убеждалась в том, что приняла верное решение. Я не хотела замуж за Семена. Тем более, все указывало на то, что одиночество мне не грозит.Мы с Петром, моим новым знакомым, сходили в кафе, затем в кино. В общем, начали встречаться. Мы понимали друг друга с полуслова. И нам было очень хорошо вместе.- Выйдешь за меня замуж? - через полгода спросил он.- Выйду! - воскликнула я, бросаясь ему на шею. - Уже думала, что не дождусь от тебя этих слов.- Я должен был подловить момент, когда на тебе не будет этого колдовского ожерелья. Боялся, что твой талисман-помощник примет решение за тебя.Это точно. На мне действительно не было ожерелья...Наша свадьба состоялась через три месяца. Гостей пришло очень много. У ЗАГСа выстроилась очередь из желающих нас поздравить....Эта женщина показалась смутно знакомой. Она тоже подошла к нам и поздравила. Когда же наклонилась, я услышала знакомый запах. Жасмин! Странно. Ведь на мне не было ожерелья. Незнакомка крепко обняла меня и взволнованно прошептала:- Счастья тебе, любимая.- Что вы сказали? - спросила я.- Ничего, ничего... - Я опять почувствовала сильный запах жасмина. - Просто хотела поздравить вас и сделать подарок.- А кто вы? - спросила я, но она уже отошла.Я могла тут же забыть об этой странной женщине, но вместо этого стала протискиваться сквозь приглашенных гостей, чтобы догнать ее. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, если бы приняла иное решение.- Мама? - тронула я ее за плечо.- Не понимаю, о чем вы... - она закусила губу, отводя взгляд.- Вы моя мама, правда? - спросила через силу.- Дорогая, не устраивай сцен, - внезапно рядом с нами появился отец. - Отпусти эту женщину, нужно возвращаться к гостям.Я посмотрела на них и все поняла. Они были знакомы. И знакомы очень хорошо. Что-то здесь не так. И я решила узнать, что.- Это действительно моя мать? Ну ответь! - спросила у отца в упор.- Да, - через миг признался он. - Потом все тебе объясню, а сейчас пойдем, нас ждут гости... Сегодня твой день, дорогая...Мы с ней смогли поговорить через пару часов, когда свадьба была в самом разгаре, и гости уже не особо нуждались в моем присутствии.- После родов я страдала страшной послеродовой депрессией, - начала мама, нервно куря одну сигарету за другой. - Понимаю это только теперь, а тогда мне было очень плохо. Я не могла заниматься тобой, казалось, что ты постоянно плачешь, что не люблю тебя. Даже хотела покончить с собой. Ни твой отец, ни я не могли понять, что происходит, и никто не пытался нам помочь. И тогда произошел этот несчастный случай.Я слушала ее, затаив дыхание. Мама продолжала:- Тебе исполнилось чуть больше года, когда я выпала из окна нашей квартиры на втором этаже. Отец подумал, что я это сделала специально и устроил грандиозный скандал. Защищаться не было сил. И мы решили, что будет правильно, если я уеду. Так и поступила. Уезжала с тяжелым сердцем, но понимала: так лучше для тебя.- Но почему ты никогда не хотела увидеться со мной? - спросила я.- Хотела, но твой отец не разрешал. Он объяснил, что жизнь без меня уже сложилась, и мое появление все только испортит. Я приходила на твое десятилетие, - грустно улыбнулась она, - но отец сказал, что ты не хочешь этой встречи. Мы тогда еще очень сильно поссорились с ним в парке, недалеко от вашего дома...- Мама... - Странно было произносить это слово вслух. - Скажи, а у тебя было когда-нибудь янтарное ожерелье?- Было. Я его как раз в тот день и потеряла.Так значит, это она меня оберегала! Всю мою жизнь предостерегала от беды! Осторожно взяла ее за руку.- Я очень люблю тебя, дочка, - услышала я и почувствовала запах жасмина.Но я всё равно не могу понять - каким образом много лет назад я нашла именно ожерелье мамы, которую никогда не знала, и как оно меня оберегало?! Наверное, есть в мире что-то такое...Автор - Елена.

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