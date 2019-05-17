Песня "Питон и котята" (временное название) в стиле "Король и Шут"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:40

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 91 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:40 by

1. В осенний вечер на базареОбьявления размещалСимпатичный с виду парень.Он себе котят искал.Тут окликнул продавец,Что от всех стоял поодаль."Подойди сюда, малец!"С любопытством он промолвил."Скажи мне, что за нуждаПривела тебя на ночь глядя?""О, для зверя моегоПозарез нужны котята!"Припев:Нет, не унять мне его аппетит!Обед из хомяков и крыс ему так претит!Продайте, пожалуйста, чего посвежей!А то меня закускою сделает своей!2. Говорил ему СеменПодбочась, высокопарно,Что его желтый питонВ один миг всех глотает!Стоит кольцами обвить,И в этой жесткой хваткеНе останешься в живых,Словно при смертельной схватке!Гибель невинных существБыла его увлечением.Попросил Семен учесть:Слышать, как предсмертный крикВырывался из груди...Радость была для негоНаблюдать эти мучения!Продавец, было, поник,Но затем его осенило:"Не спеши, друг, погоди!У меня есть то, что ищешь!"Перебил его Семен,Убеждая его хвастливо:"Как-то раз соседский котВо дворе моем очутился,Он стоял возле забора...Долго по селу о томНе смолкали разговоры!"Говорил он продавцу,Тот нахмурился сердито.Вечер подходил к концу...Глас раздался деловитый:"Не постою я за ценою,Навек питон твой будет сыт,Коль не любит хомяков и крыс...Прошу Вас следовать за мною!"И вот вошли в просторный зал,Где кошки были всех окрасов.На полку выше указалПарню торговец седовласый.И тут прямо в руки спустилсяКот цвета ворона крыла.Семен сильно удивился.Продавец усмехнулся в ус:"Разве ты его не помнишь?Именно в прошлом годуТы скормил змее, живого!Забирай ж кота с собой!В деньгах я и не нуждаюсь!Плата будет дорогой!""Благодарю Вас, сэр! Прощайте!"И на радостях домойУбежал, не расплатившись.Продавец же с лавкой тойКак вода в зной, испарились...3. Как-то раз пришел соседПроведать юного Семена:Видит: ярко горит свет,И нет никого дома!Но почему открыта дверь?!В спальной комнате, со вздутымЖивотом улегся змийНа постель спать беспробудно!Старик подумал: "Где ж Семен?"Хотя и сам того не ведал,Что паренек уже давноСтал для рептилии ОБЕДОМ!

Ключевые слова: Питон котята смерть авторский стих

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