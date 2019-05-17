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Стихи

Песня "Питон и котята" (временное название) в стиле "Король и Шут"

1. В осенний вечер на базаре
Обьявления размещал
Симпатичный с виду парень.
Он себе котят искал.

Тут окликнул продавец,
Что от всех стоял поодаль.
"Подойди сюда, малец!"
С любопытством он промолвил.

"Скажи мне, что за нужда
Привела тебя на ночь глядя?"
"О, для зверя моего
Позарез нужны котята!"

Припев:
Нет, не унять мне его аппетит!
Обед из хомяков и крыс ему так претит!
Продайте, пожалуйста, чего посвежей!
А то меня закускою сделает своей!

2. Говорил ему Семен
Подбочась, высокопарно,
Что его желтый питон
В один миг всех глотает!
Стоит кольцами обвить,
И в этой жесткой хватке
Не останешься в живых,
Словно при смертельной схватке!

Гибель невинных существ
Была его увлечением.
Попросил Семен учесть:
Слышать, как предсмертный крик
Вырывался из груди...
Радость была для него
Наблюдать эти мучения!

Продавец, было, поник,
Но затем его осенило:
"Не спеши, друг, погоди!
У меня есть то, что ищешь!"

Перебил его Семен,
Убеждая его хвастливо:
"Как-то раз соседский кот
Во дворе моем очутился,
Он стоял возле забора...
Долго по селу о том
Не смолкали разговоры!"

Говорил он продавцу,
Тот нахмурился сердито.
Вечер подходил к концу...
Глас раздался деловитый:
"Не постою я за ценою,
Навек питон твой будет сыт,
Коль не любит хомяков и крыс...
Прошу Вас следовать за мною!"

И вот вошли в просторный зал,
Где кошки были всех окрасов.
На полку выше указал
Парню торговец седовласый.
И тут прямо в руки спустился
Кот цвета ворона крыла.
Семен сильно удивился.

Продавец усмехнулся в ус:
"Разве ты его не помнишь?
Именно в прошлом году
Ты скормил змее, живого!
Забирай ж кота с собой!
В деньгах я и не нуждаюсь!
Плата будет дорогой!"

"Благодарю Вас, сэр! Прощайте!"
И на радостях домой
Убежал, не расплатившись.
Продавец же с лавкой той
Как вода в зной, испарились...

3. Как-то раз пришел сосед
Проведать юного Семена:
Видит: ярко горит свет,
И нет никого дома!

Но почему открыта дверь?!
В спальной комнате, со вздутым
Животом улегся змий
На постель спать беспробудно!

Старик подумал: "Где ж Семен?"
Хотя и сам того не ведал,
Что паренек уже давно
Стал для рептилии ОБЕДОМ!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:40
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:40 by Nadezda_lucifer666Просмотров: 91Комментарии: 1
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Ключевые слова: Питон котята смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
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А что с рифмой? Это новое направление в поэзии?
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