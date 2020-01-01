Попутчица

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:18

Cover Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:18 by

И кого только порой не встретишь в дороге…Не знаю, как этой молодой, хорошо одетой женщине удалось уговорить меня погадать. Сама не понимаю. Мы ехали в одном купе уже больше двух часов, она произвела на меня очень приятное впечатление: брюнетка лет тридцати с модной стрижкой и красивой, на зависть таким толстушкам, как я, фигурой. Улыбчивая и разговорчивая. Вот только глаза…Да ничего особенного не было в её глазах. Наверное. Потому что наверняка я сказать не могла – на ней были надеты солнечные очки. Скажите, ну что тут особенного, подумаешь? Действительно, серым пасмурным днём, когда осенние тучи заволокли всё небо, почти чёрные очки. Просто странность, а может быть она пыталась замаскировать мешки под глазами или синяк. Бывает же?В общем, я искала любые причины для оправдания такого необычного поступка и находила их немало. Но меня мучило любопытство. Однако мы не были хорошо знакомы. Всё что мне было известно – её звали Маша, и она работала где-то в сфере услуг. Спрашивать у почти незнакомого человека: «Зачем Вам в такую темень ещё и очки?» было как-то неудобно. А вдруг у неё какое-то заболевание глаз?Поэтому я скромно помалкивала и поддерживала пустую, ничего не значащую беседу, какую обычно ведут в дороге малознакомые люди. И вдруг, изменившись в лице, она предложила:– Наташа, а давайте я Вам погадаю? У меня это здорово получается. Моя прабабушка была профессиональной гадалкой. Самой настоящей, а не обманщицей, которых сейчас полно на каждом шагу. Разве не хотите узнать свою судьбу? Попробуем, это же так интересно!Я испуганно пожала плечами. Нет, я совсем не хотела знать, что ждёт меня впереди. А вдруг…?– Спасибо, Маша. Но я не верю картам, да и во все эти гадания тоже.– Тем более, тогда Вам бояться нечего…– А с чего Вы решили, что боюсь, просто не хочу… – я старалась, чтобы мой голос звучал уверенно, и мне совсем не понравилось, что губы соседки дрогнули в улыбке.– Дело Ваше. Насильно никто ведь не заставляет, верно?– Конечно, – сказала и почувствовала в голове странный зуд. Если бы можно было почесаться изнутри, сделала бы это непременно… И совершенно неожиданно для самой себя произнесла: – А в самом деле, почему бы и не погадать? – хотя в тот момент подумала совсем другое. Такой поворот событий мне не понравился. Я открыла рот, чтобы произнести: «Лучше не стоит», но вместо этого приветливо улыбнулась незнакомке.Та довольно кивнула и достала из сумочки бархатный мешочек. На столик между нами легла колода карт.И тут соседка сняла очки и посмотрела на меня – два огромных бельма полностью закрывали её глаза. У меня ёкнуло сердце.– Как же вы будете гадать? Вы ж не видите? – испуганно прошептала я.– Не переживайте, Наташа, я чувствую карты и знаю их все до одной. У меня в жизни не так много развлечений, ну что, приступим? – она спросила и снова надела очки, прикрыв страшные глаза, от вида которых мне стало не по себе.Я беспомощно пожала плечами, забыв, что она не видит моих движений.Маша разложила карты по кругу, соблюдая обычные гадальные ритуалы, и сказала:– Переверните ту, что лежит ближе всего, она покажет прошлое.Потянулась к карте, мои руки дрожали, когда я вытянула её. Карта оказалась совершенно чистой, без рисунка. Гадалка задумалась.– Странно. Белый лист означает, что Вас не было в прошлом. Как такое может быть?– Что за чудная у Вас колода? В нормальных картах такого не бывает, – я старалась говорить уверенно, но меня пробирал озноб. Неужели связалась с сумасшедшей?– Ладно, давайте попробуем ещё раз. Тяните любую карту, какая понравится.У меня же было одно желание: быстро собрать вещи и смыться из купе. Больше того, выйти на ближайшей станции, только чтобы не слышать этот голос и не чувствовать невидимые мурашки в голове.Но покорная чужой воле, взяла новую карту и снова перевернула. Результат был тот же. Я всё больше подозревала попутчицу в мошенничестве и нашла в себе силы спросить:– Может, закончим на этом? Вероятно, у Вас все карты такие. Глупая шутка, мне не понравилась!Но гадалка заволновалась.– Уверяю вас, Наташа, карты нормальные, рисунок нанесён тонкой иглой, я его чувствую пальцами, но сейчас листы совершенно гладкие. Поверьте, сама в шоке. Пробуйте ещё, загадаем на настоящее, берите смелее!Я фыркнула, вдохнув, взяла сразу две карты и сама их ощупала. Как и ожидалось: никаких точек или проколов там не было, девственно чистые листы лощёной бумаги. И бросила их прямо в руки странной спутнице.– Ну, может, хватит ломать комедию, скажите честно – зачем Вы всё это затеяли?Она казалось растерянной, а ещё бледной.– Клянусь, даже в мыслях ничего такого не было, хотела только немного Вас развлечь в дороге. Давайте попробуем последний раз – на будущее…– Ну давайте попробуем, – передразнила я, откровенно злясь, и взяла следующую карту из колоды. Перевернув её, хотела сначала показать Маше, но вспомнила, что она всё равно не увидит, и почти крикнула: – И будущее у меня – белым-бело. Ну и что теперь с этим делать?Соседка напротив не просто побледнела, а покрылась нервными пятнами.– Вероятно, я скоро умру, да?Я вытаращила глаза, но ругаться не стала, а просто молча взяла плащ и сумку, посмотрела в окошко и раздражённо выдохнула:– Откуда мне знать? Все когда-нибудь… Прощайте, сойду-ка я на этой станции, у меня тут есть срочное дело, – и выбежала из купе, не оглядываясь. На языке вертелось: «Вот зараза, всё настроение испортила! Нашла на ком свои «опыты» проводить!»Злая как тысяча чертей, вышла в тамбур и вытащила из пачки сигарету. Надо же, эта слепая довела–таки меня до «трясучки». Я обратилась к задумчиво курящему мужчине:– Огоньку не найдётся?Он кивнул: «Конечно, конечно», – протягивая зажигалку и, взглянув мне в лицо, медленно «осел» по стенке на грязный пол. Пришлось наклониться и самой взять зажигалку. Я затянулась и выпустила кольцо дыма, стало легче. Двери открылись и, прежде чем выйти на перрон, быстро поправила маскировку, мельком взглянув на чуть живого от страха мужчину.«Вот бедняга, увидеть череп, наверное, то ещё «удовольствие»! Ну прости, дорогой, не хотела тебя пугать. Твоё время ещё не пришло, и вообще, я в отпуске, просто потеряла над собой контроль! Ох уж эта ясновидящая, даже Смерть разглядела, хоть и слепая. Что за люди, никуда от них не спрячешься…»И, ворча себе под нос, вышла на перрон незнакомого городка… Хорошего тебе отпуска, «Наташа»!Автор: PolnaLuro.

Ключевые слова: Поезд гадалка карты мужчина будущее отпуск

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