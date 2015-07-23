Как я побывал в глуши

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:37

Cover Просмотров: 30 Комментарии: 1 0 Сегодня, 00:34 by

Случилось так, что мне во время долгой поездки на своей машине (а ехал я один), пришлось остановиться в одной небольшой деревне, находящейся вдали от других населенных пунктов. С машиной, так скажем, было не совсем все хорошо, поэтому я решил, что остановлюсь здесь, подлатаю ее, как смогу, а там уже доберусь до города, где основательно займусь ремонтом. В этот момент был уже вечер, солнце приближалось к горизонту и скоро должно уже стемнеть.Заехав в деревню, мне на глаза попались ветхие старые дома, недалеко от одного из которых сидел мужик лет 50-ти на стуле. Он был одет в клетчатую рубашку и серые штаны, перепачканные грязью. Смотрел он на меня с каким-то недовольством и неприязнью. Я вышел из машины, а он тем временем встал и пошел в мою сторону.- Тебе нужно уезжать отсюда, - сказал он мне, когда подошел поближе.- Что? Почему? - спросил я.- Местные не любят чужаков. Очень не любят.- Я бы и сам хотел уехать, но не могу. Машина не совсем исправна, - сказал я, показывая на автомобиль. - Скоро закат, возиться ночью мне бы не хотелось. Других населенных пунктов рядом нет, так что пришлось остановиться у вас. Я не задержусь тут. Переночую, сделаю машину и уеду.Мужик посмотрел на меня, как мне показалось, с презрением и спросил:- Где переночуешь-то?- В машине, - ответил я.- Нет, так не пойдет, - мужик покачал головой. - Раз уж так получилось, то... Есть тут один пустой дом. Сможешь заночевать там, а завтра встанешь, отремонтируешь и уедешь. Че ж в машине-то спать?- Нет, вы что! Мне и так неплохо будет, - начал отказываться я.- Нет, пацан. Не надо так. Че ж мы не люди? - сказал мужик и направился к своему дому. - Обожди тут, я щас.Он зашел в дом, а я остался ждать его на улице. Спустя минуту он вышел, держа связку ключей.- Пойдем, пацан, - сказал он, жестом указывая мне идти за ним. - А то не по-человечески это.Я не стал больше пытаться отказаться, и мы с ним пошли вглубь деревни. Пройдя пару домов по улице, мы завернули налево и прошли еще несколько. Возле одного из домов я увидел женщину лет сорока. Она просто стояла и, широко раскрыв глаза, смотрела, как мы идем. Смотрела и не отводила взгляда.- Что это с ней? - тихо спросил я у мужика.- Не смотри на нее, - ответил он, ни разу не посмотрев в ее сторону. - И не говори с ней. И с другими такими же, если увидишь. Понял?- Такими же? - удивленно спросил я.- Да. Такими же странными, как она. Сидят они на чем-то. Вот и ходят такие. Старайся не подходить к ним.- Ладно, - сказал я. Ответ, что они на чем-то сидят, меня немного успокоил, но не совсем. Не хочется ночевать в деревне, где ходят такие- Да не бойся ты! - мужик заметил, что я немного забеспокоился. - Будто бы в твоем городе нет таких людей. Везде они есть, не надо их бояться, просто старайся не подходить, понял?- Хорошо, - ответил я. Через пару домов мы были на месте. Это был старый деревянный дом, впрочем, как и все другие, окруженный небольшим забором из деревянных кольев, который можно перешагнуть.- Вот мы и пришли, - сказал мужик, открывая входную дверь ключом.Зайдя внутрь, я увидел, что в доме было довольно чисто. Много пыли, но в целом было чисто. Устройство дома было таково, что, заходя, попадаешь в прихожую комнату. Она тянется вправо, где дальше находится деревянный туалет, слева - стена, а впереди - дверь в следующую, последнюю комнату. Заходя туда, перед лицом простирается кухня, огороженная стеной на половину от спальни, находящейся справа. В кухне стоит стол-шкафчик с дверцами и пара стульев. В спальне находится кровать, тумбочка и шкаф. Показав все это и дав ключи, мужик сказал мне:- Только никуда не выходи ночью, а то нарвешься еще на этих самых. Они любят по ночам погулять... И дверь не забудь закрыть на ночь.- Хорошо. Спасибо вам, - сказал ему я.- Да не за что, пацан. Давай, я пошел к себе.После этих слов он ушел, оставив меня в домике одного. Я проверил шкафчики на кухне - там была разная запылившаяся посуда, проверил тумбочку - всякие старые книги и журналы, посмотрел шкаф - там оказалась разная старая одежда. Я запер входную дверь на ключ и еще дополнительно на щеколду и пошел спать, так как к этому времени уже стемнело. Я был уставший, поэтому быстро уснул.Проснулся уже утром. Через зашторенные окна пробивался свет первых солнечных лучей. Решив не терять времени, я сразу собрался и отправился к машине. Выйдя из дома, я пошел назад по улице, откуда мы вчера пришли. Пройдя буквально несколько метров, я увидел, что впереди около одного из домов стоят пожилые женщина с мужчиной и смотрят на что-то внизу на земле. Это был обычный сельский дед и худая старушка. Что там, на земле, я еще не видел, так как они закрывали мне вид туда. Пройдя еще немного вперед по улице и подойдя к ним ближе, я услышал их разговор. Женщина сказала:- Слабое у Михалыча сердце оказалось. Видать, не выдержало.- Да уж, Андревна, - ответил дед. - Теперь он его заберет.- Ага, а потом обратно принесет.- Да, только... - начал говорить дед, но услышал, как я иду и замолчал, обернувшись вместе с бабушкой. В этот момент я увидел еще одного старика, лежавшего на траве спиной вниз с открытыми глазами и открытым ртом, без признаков жизни. У него была большая родинка на левой щеке. Дед, стоявший рядом со старушкой, спросил меня:- А ты чего здесь? Откуда взялся?- У меня машина сломалась. Остановился тут, сегодня я починю ее и уеду, не волнуйтесь.- Угораздило ж тебя, - бабушка покачала головой.- Будь осторожнее, малец, - сказал дед. - Удачи тебе.- Спасибо, - ответил я и пошел дальше по улице, вскоре повернув направо.Я увидел в конце улицы свою машину и направился к ней. Но, подойдя к ней вплотную, я испытал удивление, разочарование и злость. Все 4 шины были спущены. И не просто проткнуты, а сильно разрезаны. Я выругался и пошел к дому мужика, который дал мне ключи от дома. Я постучался во входную дверь и стал ждать. Спустя минуту он вышел все в той же одежде, с кружкой чая в руках, и спросил:- Че, уже починил машину?- Нет! Все мои шины теперь порезаны, - сказал ему я. - И я теперь не смогу уехать. Кто это сделал? Вы видели?- Вот же черт, - сочувствующе ответил он и жестом указал заходить. - Как же так вышло-то?Мы зашли к нему в дом и сели на старый диван.- Так вы видели, кто это сделал? Кстати, как вас зовут?- Я - Тревис, - ответил он. - Зачем тебе виноватых искать-то? Ты бы лучше б спросил, че теперь делать. Если найдешь того, кто сделал - твои шины не восстановятся.- А что делать?- Вот и я не знаю, - он отпил чаю и продолжил. - Я бы на твоем месте пошел пешком до города. Тут где-то километров 80, так что за день дойти можно, если быстро идти и не останавливаться.- Чего? - удивился я. – Я, что, совсем что ли? Идти пешком целый день без остановки до города... Что за бред?- Есть еще вариант, - сказал Тревис. - После завтра должен приехать Витя из города. Продукты привезти, шмотки и всякое такое. Так вот, он поедет потом назад в город, да и ты вместе с ним. А там дальше можешь пригнать эвакуатор или еще чего придумать, разберешься короче.- Вот этот вариант меня больше устраивает.- Надеюсь, за это время ничего не случится, - сказал Тревис.- Что? - не понял я. - А что может случиться?- Старайся ни с кем не говорить, пацан. А ночью вообще не высовывайся... Если жить хочется.- Чего? О чем вы говорите? - недовольно спросил я.- Потом узнаешь о чем. А пока иди к себе в дом, почитай чего-нибудь. Там вроде книжки-то должны быть. Вот, иди там побудь, - сказал Тревис и, видя, как я недовольно смотрю, добавил. - Я серьезно говорю, для твоей же безопасности. Ни с кем не говори, а ночью из дома не выходи, хорошо?- Постараюсь, - ответил я и, выйдя из его дома, пошел назад к себе.Дойдя до того места, где умер дед, я увидел, что там, помимо тех двух людей, теперь стоят еще трое - двое бабушек и один дед. Когда я проходил мимо, одна из бабушек обернулась, а вместе с ней и дед. Они стали неотрывно смотреть на меня широко открытыми глазами. Остальные люди не замечали этого и продолжали смотреть на труп. Отойдя уже на приличное расстояние, я на миг обернулся и увидел, что эти двое до сих пор смотрят на меня. Я быстро дошел до дома, зашел и закрыл дверь на замок и щеколду. Сев на кровать, я начал думать о том, почему остальные люди стоят рядом с такими и стараются не замечать этого. И почему здесь так много таких людей? Вспоминая слова Тревиса, я решил, что тут что-то точно не ладно. Я несколько часов ходил по комнате туда-сюда, пытаясь понять, что все это значит.Подойдя к окну в процессе этого, я сильно испугался. На дороге стояли те двое стариков, которых я видел, когда шел до дома сейчас. Вместе с ними была та самая женщина, которую я видел вчера. Они стояли и все втроем смотрели на меня, широко раскрыв глаза. Я посмотрел на них пару минут, увидел, что они полностью не двигаются, и отошел от окна. Меня это сильно встревожило. Тут я вспомнил разговор тех стариков, что стояли у тела деда. "Он его заберет" и "Потом обратно принесет". Они говорили это про труп. Что это вообще значит? Я начал сильно беспокоиться. Следующие пару часов я провел, пытаясь понять, что тут происходит. Не найдя разумного объяснения, я подошел к окну. На дороге теперь никого не было. Меня это немного обрадовало, и я даже попробовал почитать одну из книжек, находившихся здесь. Вскоре начало темнеть, я убрал книжку и лег на кровать, пытаясь уснуть. Сон совсем не шел, я лежал и все думал обо всем.Через пару часов без сна я услышал странные звуки с улицы. Шаги. Тяжелые, медленные шаги. И звон каких-то цепей. Я тихо встал и подошел к окну. По улице медленно шел какой-то человек в черном плаще, делая шаг один раз в 2 секунды. Он был широкий в плечах, все его движения сопровождались звоном цепей, но их не было видно. На его голове были видны густые растрепанные волосы, плащ свисал до земли. Это было видно даже отсюда и в темноте. А в руке он, взявшись за шею или волосы, тащил кого-то, волоча по земле. "Наверное, - подумал я, - это труп того деда, который умер вчера". Я удивленно смотрел, как он тащит его, пытаясь подумать, что это может значить. Лучшим логическим выводом было то, что это местный могильщик, а пришел он только сейчас, потому что днем его не было в деревне. Слова о том, что он принесет тело обратно, означают, вероятно, что он сделает все необходимые манипуляции по преданию приличного внешнего вида телу, а затем вернется и захоронит его. Это казалось мне наиболее логичным выводом. Пока я об этом думал, он уже ушел вдаль и пропал из виду. Я решил постоять еще немного у окна. Вскоре по дороге пошел еще один человек. У него были неестественно длинные руки, свисавшие почти до земли. Дерганная странная походка. И две головы. По крайней мере, так казалось отсюда. Я подумал, что это просто костюм, но затем я четко увидел, как он повернул каждую из голов в разные направления. "Очень реалистичный костюм", - подумал я. Вот только зачем жителям деревни делать такие костюмы и ходить в них по ночам? Он тоже ушел вдаль по дороге, скрывшись из виду. Я подумал о том, что мало ли какие традиции захоронения у них могут быть и пошел на кровать, не желая больше смотреть на ночные виды деревни. Я долго не мог уснуть и все думал об этих странных вещах. Но, в конце концов, сон все же пересилил, и я заснул.Проснувшись утром, я решил, что надо пойти к Тревису и поговорить обо всем этом. Как только я вышел из дома, то сразу увидел, что у соседнего со мной дома стоит один человек. Стоит ко мне спиной и покачивается из стороны в сторону. Не желая проверять, что там с ним, я направился по дороге к Тревису, но, услышав мои шаги, этот человек обернулся. Это был тот самый дед с родинкой на левой щеке. Он смотрел на меня широко открытыми глазами, слегка подпоясываясь. От неожиданности я остановился и тоже стоял, и смотрел на него, наверное, с такими же выпученными глазами. Через пару секунд на его лице медленно появилась улыбка, которая вскоре стала во весь рот. Я, видя это, быстро пошел куда хотел, постоянно оглядываясь на него и убеждаясь, что он также стоит и смотрит на меня, улыбаясь. Завернув за угол, я еще больше ускорил шаг. Больше мне никто не попался по пути, и я спокойно (но не совсем) дошел до дома Тревиса и уже стучался к нему. Спустя минуты две он открыл мне и, разглядев все мои эмоции на лице, спросил:- Что случилось, пацан?- Нам нужно поговорить, - я хотел сказать это жестко, но прозвучало очень жалостливо. - Я хочу знать, что происходит!- Что серьезно? - на его лице появилась насмешка.- Я не шучу, Тревис! Какого черта здесь происходит?!- Ладно, заходи, - ответил он после полуминутной паузы, и мы вместе с ним зашли в дом и сели на диван. - Что именно ты хочешь знать?- Все о том, что тут творится!Он внимательно посмотрел на меня, потом вздохнул и стал говорить:- Начну с того, что ты все равно мне не поверишь. А знаешь почему?Я ничего не отвечал, а он продолжил:- Потому что вы привыкли, что все знаете. Знаете все и обо всем. Выучили таблицу Менделеева и теперь точно знаете, что в этом мире возможно, а что - невозможно. Разве не так?Я озадаченно посмотрел на него и начал оправдываться:- Да я же ничего не...- Я и так знаю, - перебил меня Тревис. - Я тоже когда-то так думал. Думал, что знаю, что каких-то вещей в мире точно не может быть. Но я ошибался. Потому что, выучив парочку законов физики, устройство мира не узнаешь, как ни крути. Будь ты хоть десять раз доктором биологии, все равно рано или поздно встретишь существо, про которое раньше никогда не слышал. Я думал, что вы все должны это понимать... Но вы верите только в то, что не противоречит вашим убеждениям об этом мире.Он сделал паузу, а я сидел и смотрел на него, не ожидая услышать такую вступительную речь. Тревис продолжал:- Так вот, пацан, есть тут одно неприятное существо... Собиратель тел. Так мы его прозвали. Он приходит только ночью, звеня своими цепями. Если в деревне кто-то умер, то можно не сомневаться, он заберет тело, где бы его ни спрятали. А на следующий день можно увидеть этого человека живого. Да, он умеет воскрешать мертвых. Но, очевидно, они уже не будут такими, как прежде. Пустой сверлящий взгляд, неестественные движения, странная речь и повышенная агрессия. Их тут становится все больше, нормальных людей уже даже меньше.Тревис сделал паузу и протер лоб. Я сидел и внимательно смотрел на него. Он продолжил:- Но он не только собирает тела. Он часто "помогает" умереть... Ты, кстати, ночью никого странного не замечал? Нет?- Я видел его самого и... Как мне показалось, какого-то человека с двумя головами... Наверное.., - ответил я.- Он не всегда просто воскрешает людей. Иногда он сшивает части тел разных людей, создавая монстров. Такие выходят только ночью. И они всегда очень агрессивны. Нападают на всех, кого встретят, стараясь уничтожить все на своем пути... Поэтому я и хотел, чтобы ночью ты сидел и не высовывался.Он замолчал, и мы сидели пару минут в полной тишине, пока я не нарушил ее, начав говорить:- Ты хорошо придумал про наркоманов, которые буянят по ночам. Это заставило меня предостеречься. Если б ты сразу сказал то, что говоришь мне сейчас, я бы просто не поверил и не послушал тебя.- Естественно, - тихо сказал он. - Я и говорю про это.После этого мы начали разговаривать с Тревисом на разные темы. Мне нравилось его мировоззрение. Он считал, что, конечно, нельзя верить всему подряд, но и считать что-то невозможным только исходя из наших представлений о мире тоже нельзя. Тревис говорил, что с тех пор, как появился Собиратель тел, все его предрассудки разом рухнули. В итоге мы разговарились о разных вещах, проболтав в его доме весь день. Я и не заметил, как начало темнеть.- Тебе нужно идти, пацан. Скоро повылезают уродцы.- О, точно! Было приятно поговорить, до завтра - сказал я и, выйдя из дома, быстрым шагом направился к своему дому по улице.По пути встретил несколько одиноко стоящих людей, провожавших меня стеклянным взглядом. Когда я зашел в дом и закрыл за собой дверь, уже почти стемнело. Задвинув шторы и несколько раз убедившись, что двери закрыты, я попробовал уснуть. Сон никак не шел. Я пытался уснуть, снова думая обо всем. Где-то в середине ночи я услышал вдалеке крик. Это было жутко. Он был будто нечеловеческий. Я не стал ни вставать, ни делать что-либо еще. Просто лежал и дальше пытался уснуть. Только к утру меня все-таки вырубило.Проснулся я только вечером и сразу же пошел к Тревису. Идя к его дому по улице, мне попалось штук пять людей, пялившихся на меня с улыбками. Не показывая своего беспокойства при ощущении на себе таких взглядов, я быстро дошел до двери и стал стучаться. Мне никто не открывал. Я стоял и стучался минут пятнадцать, но так никто и не открыл. "Черт, где же он? Может он отошел?" - подумал я. Идти было некуда, кроме как в дом, в котором ночую. Но мне не хотелось бы снова проходить мимо тех странных "людей". Поэтому я продолжил стоять тут, изредка стучась в дверь. Так прошел где-то час. Вскоре меня заметила старушка, проходящая мимо по дороге, она выглядела вполне нормально.- Ты Тревиса ждешь? - спросила она меня.- Да. Он куда-то ушел? - ответил я.- Вроде должен дома быть... Может и ушел.- Сегодня же должен Витя приехать? - спросил я.- Да, должен. Только вот нету его что-то, - сказала мне старушка. - Обычно, рано утром уже приезжает... А сейчас что-то нет его.- Мне нужно попасть в город, - сказал с надеждой в голосе я. - Вы не знаете, как это можно сделать?- Ну-у.., - протянула она и после небольшой паузы сказала. - У меня дома есть старый велосипед. Можешь на нем, если хочешь.- Отлично, - обрадовался я. - Можно его одолжить или купить.- Да забирай, на кой он мне теперь, - она махнула рукой. - Пойдем, покажу.Мы пошли в ее дом, который находился в паре домов отсюда. Однако, подойдя к входной двери, мы увидели, что она открыта.- Чего это? - сказала она, и я понял, что что-то тут не ладно.Мы вошли внутрь. Там все вещи и мебель были перевернуты и разбросаны.- Кто это сделал? - спросила она. Мы немного прошли внутрь, и внезапно входная дверь с силой захлопнулась. Посмотрев назад, мы увидели мужчину лет сорока пяти с ножом, придерживающего входную дверь рукой. Выпученными глазами и с улыбкой на лице он смотрел на нас, держа нож в трясущейся руке.- Сядьте... Будем говорить, - сказал он дрожавшим голосом, указывая на стол и стулья, которые единственные не валялись на полу. Из другой комнаты вышла женщина лет пятидесяти с топором в руках, стеклянным взглядом и улыбкой на лице. Из-за перевернутого шкафа вылез еще один старик с молотком и такой же улыбкой. Мы оказались окружены. Проверять на что способны эти странные "люди" не было желания (да и отваги тоже), поэтому мы сели за стол. Они похватали разные предметы: тумбочку, вазу и шкаф, подвинули их к столу и сели с нами за стол на них. Теперь они все смотрели не на кого-то из нас, а в пустоту перед собой. Мы просто сидели и все. У этих "людей" изредка подергивались то руки, то голова, то глаза, но в остальном они сидели и не двигались. Это продолжалось около получаса, во время которых я осматривал все вокруг, предполагая, как мне сбежать от них в случае чего. На улице уже начало темнеть. Тут старушка сказала им:- Ну так и чего? Вы говорить хотели или бошками трясти сидеть?От того, как они медленно повернули головы и стали смотреть на нее, у меня пробежали мурашки по коже. Один из них засмеялся. Это звучало, как смех человека больного эпилепсией, который еще и заикается. После этого начали смеяться и другие. Это продолжалось около полуминуты, после чего один из них вдруг мгновенно перестал смеяться и одним резким движением бросил свой нож, который вонзился в глаз старушке. Я тут же перевернул на них стол, в паре сантиметров от моей головы пролетел молоток, а "женщина" выронила топор, получив удар столом. Все перестали смеяться. Я побежал ко входной двери и обнаружил, что она заперта. Я начал изо всех сил бить ее ногой, она выдержала пару ударов, но в итоге развалилась на доски. Я пролез в появившийся проем и, услышав крики ярости за моей спиной, побежал в ближайший конец деревни. Было уже темно. Я бежал изо всех сил.Уже почти выбежав из деревни, я услышал рев двигателя сзади себя. Я посмотрел назад и увидел грузовик, ехавший по дороге внутри деревни. "Витя приехал!" - подумал я и побежал в его сторону. Но спустя пару секунд резко остановился и упал в траву, стараясь не шевелиться. В ночной тьме я увидел, как к машине медленно подходит большая широкая фигура в плаще, сопровождая каждый шаг звоном цепей. Из машины вышел человек и, дергаясь, сделал пару шагов.- Я... Прие... хал, - дрожащим голосом сказал он, проговаривая каждый слог с разной интонацией. Тот, кто был в плаще, открыл дверцу кузова, откуда сразу же вывалилось несколько тел. Грузовик был набит ими.- Витя! Это ты? - сказал какой-то мужчина, подходя к грузовику в темноте из глубины деревни. - Что же тут творится?"Витя" увидел его и стал выкрикивать неразборчивые слова, каждый раз с разной интонацией. Затем я увидел, что этот монстр в плаще взял одно из тел, выпавших из кузова одной рукой, что-то сделал (я не знаю, что именно, так как было очень темно, был слышен только звон цепей) и поднял тело за шею рукой вверх. А потом этот труп в его руке издал очень громкий нечеловеческий вопль, продолжавшийся пару секунд, и задергал конечностями. Затем существо в плаще бросило тело прямо в того человека, который подошел к грузовику. Я услышал его крики и увидел, что оживший труп, лежа на нем, начал откусывать от него куски. Из темноты в этот момент выползло другое существо, напоминающее скрюченного человека со множеством конечностей, и стало принюхиваться. Я увидел еще несколько существ, чем-то похожих на людей, которые выходили из темноты.Не в силах больше оставаться на месте, я медленно отполз подальше, чтобы меня не заметили. А потом встал и побежал изо всех сил, покинув эту проклятую деревню. Теперь вариант добраться пешком до города не казался мне плохим. Я бежал, что есть сил, постоянно оглядываясь. И, хотя за мной никто не гнался, я и не думал останавливаться. Я бежал по полям с высокой травой, не сбавляя скорость. Но где-то через час я споткнулся о что-то и налетел головой на камень. Я потерял сознание.Когда я очнулся, уже начало светать. Я огляделся - вокруг никого не было. Сильно кружилась голова, я еле стоял на ногах. Сильное сотрясение мозга... Я забыл в какую сторону я бежал и начал смотреть по сторонам, пытаясь это понять. Я увидел вдали человека. Он был в высоких сапогах, а на его спине был большой рюкзак. Я пошел в его сторону. Мои ноги тряслись, поэтому я шел, дергаясь... Еще не пришел в себя после удара. Когда я подошел к нему поближе, то остановился и начал смотреть на него. Он пошел в мою сторону. Меня переполняли эмоции. Я улыбнулся. Улыбнулся во весь рот. А потом начал смеяться. Человек, шедший ко мне, остановился и с опаской смотрел на меня.Я не заметил, что не могу оторвать от него взгляда, смотря широко открытыми глазами. Я не заметил, что мои мысли путаются и метаются, появляются и исчезают, и я почти сразу забываю, о чем только что думал. Я не заметил, что мой смех прерывается, а голос дрожит, будто я замерзаю. Я не заметил, что мои руки и ноги теперь подергиваются сами по себе, а все движения резкие и неестественные. Я не заметил, что рана на моей голове, полученная от удара об камень, теперь зашита. Я не заметил, что со мной произошло. Я не заметил, когда это произошло. Я не помнил. Ну что ж... Это все уже не важно... Все мы являемся частью чего-то. Самый главный вопрос - частью чего? Для себя я уже знаю ответ на него... А вы?Автор - Rorroh.

Ключевые слова: Творческая история деревня глушь мертвецы

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