Блуждающий свет

*пропавший человек (пер. со шведского).

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Parsifal Просмотров: 32 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:37 by

Алиса снимала квартиру в предместьях. Небольшой городок, в котором она поселилась, располагался вдоль береговой линии, частично повторяя ее причудливый изгиб, напоминающий векторный рисунок молнии. Вокруг умиротворение и неспешная жизнь, качающаяся на волнах ленивого прибоя. Ничего кроме низеньких кварталов, перемежаемых зелеными зонами. Девушке нравилось тут жить несмотря на необходимость тратить два часа на дорогу до работы и обратно.Родители плохо понимали, чем именно Алиса зарабатывала себе на жизнь. «Что-то с компьютерами», - отвечали они на вопросы друзей и знакомых, не вдаваясь в подробности. Их дочь это вполне устраивало. Она не отличалась разговорчивостью, а кроме того не желала, чтобы кто-то знал о ней слишком много. Однако амплуа стеснительной молчуньи оставалось взвешенным решением самой девушки, а не следствием каких-то комплексов. Алиса не любила людей. По крайней мере, до тех пор, пока не встретила Рому. Забавный парень с асимметричными ушами и щербатой улыбкой. Таким он ей запомнился.Каждое утро, прежде чем сесть в пригородный поезд, она наведывалась в ближайшую кофейню, где Рома работал баристой. Юноша готовил ей каппучино, традиционно оставляя на бумажной стаканчике какой-нибудь свой авторский рисунок. Как правило, это были животные. Парень обладал удивительным талантом создавать узнаваемые образы зверей и птиц с помощью незамысловатых линий, которые, однако, не так легко было повторить.- И кто у нас будет на этот раз? - неизменно спрашивала Алиса, ожидая свой кофе.Рома лишь загадочно улыбался. А потом ставил стаканчик на стойку рисунком к себе, отходил на шаг и пристально всматривался в получившуюся картинку, словно оценивая, удалась ли она. Затем довольно кивал головой и жестом приглашал девушку к дегустации.Это повторялось изо дня в день, за исключением субботы и воскресенья. Все изменила одна дождливая пятница, когда юноша вместо скетча ограничился лишь фразой: «Пойдем завтра в кино?»- Мы знакомы больше года, но я знаю только то, что ты любишь кофе и обожаешь волков, - добавил он, пытаясь разрядить обстановку.Алиса растерянно на него посмотрела, но вскоре, совладав с собой, произнесла:- «В прошлом году в Мариенбаде». Этот фильм сейчас показывают в «Атриуме». У них сейчас ретроспектива французской классики. Тебе нравятся такие картины?Они договорились встретиться в полшестого возле фонтана, главной местной достопримечательности. Но Рома не пришел. Алиса попробовала ему позвонить, но вместо гудков услышала лишь помехи. Прождала под моросящим дождем битых два часа, а после вернулась домой. «Какая-то совсем некрасивая шутка», - подумала девушка.В понедельник решила высказать парню все, что о нем думает. Однако кофейня оказалась закрыта. Заведение отворило свои двери лишь вечером. Едва заметив, что там горит свет, Алиса, уставшая после работы, вознамерилась-таки расставить все точки над «и», поскольку больше не хотела пребывать в статусе обманутой дурочки.Переступив порог, она тут же заявила во всеуслышание:- Тебе кажется это смешным?Находящаяся за стойкой девушка, которую ранее не было видно за спиной высокого мужчины, размешивающего американо, удивленно выпучила глаза.- Я вас знаю? - поинтересовалась незнакомка.- Ой, Я.. я… обозналась, простите ради бога - замялась Алиса, потупив взгляд. Секунду или две спустя добавила, - А где Рома?- Мне тоже хотелось бы это знать. Он сегодня не пришел на работу. На звонки не отвечает. В онлайн не выходил. Из-за его выходки я лишилась выходного!- Может с ним что-то случилось?- Не знаю, а вы его девушка?- Нет, мы просто друзья.В ту минуту от былой ярости не осталось и следа. Алиса почувствовала что-то неладное. Позднее ее страхи лишь приумножились. Юноша не объявился ни в этот, ни на следующий день. Вскоре столбы и стенды были расклеены листовками с черно-белой фотографией Ромы и надписью «Пропал человек!». Именно тогда Алиса сделала удивительное открытие. Ее приятель был не первым в череде загадочных исчезновений. В окрестностях постоянно кто-то пропадал. Сотни объявлений о пропаже клеились друг на друга и смешивались с рекламой, которую девушка не замечала. Но стоило впервые вглядеться в них, в эти бесчисленные изображения ушедших в никуда людей, как по коже у Алисы побежали мурашки.Один раз обратив внимание, девушка больше не могла игнорировать новости об исчезновениях. На фоне растущего беспокойства Алиса сдружилась с Аней, ставшей теперь единственной работницей полюбившейся кофейни.Однажды кто-то надругался над фотографией Ромы, пририсовав ему закрученные усы, а рот на фото заклеив куском бумажного скотча. Пострадал как раз тот снимок, что висел на двери в подъезд, где жила Алиса. Разозлившись, она хотела уже содрать листовку и выкинуть, но тут ей в глаза бросилась строчка, написанная аккуратными печатными буквами. Адрес какого-то сайта. Незнакомец спрятал его «в черных волосах» юноши. Если бы не выглянувшее солнце, девушка вряд ли бы увидела это послание. Отлепив объявление, Алиса забрала его с собой. Одна ее часть говорила, что все это прикол какого-то школьника, которому нечем заняться, а другая, что человек, причастный к исчезновению или знающий что-то о нем, хочет дать ей подсказку.- Может, все это и жуткие глупости, но чего мне стоит проверить этот домен? Даже если ресурс вирусный, я смогу с ним справиться, - успокаивала она себя, словно стыдясь того, что собирается сделать.Тем не менее, все оказалось не так просто. На сайт зайти не удавалось. Поиск дополнительной информации в сети ничего не дал. Лишь путем манипуляций с VPN удалось добиться результата. Тогда Алиса поняла, что сайт был доступен не со всякого IP, а кроме того являлся еще и неиндексируемым.Так девушка попала на закрытый форум «Försvunnen person»* по поиску пропавших людей. Два энтузиаста из Уппсалы создали этот ресурс и спрятали его от любопытных глаз из соображений безопасности. Они отталкивались от того, что ежегодное исчезновение сотен тысяч человек (если не миллионов) — это часть некой большой тайны, к сохранению которой привлечены как секретные ведомства, так и просто опасные персонажи. Форум, начинавшийся как пристанище шведских конспирологов, за несколько лет разросся до по истине мировых масштабов. Ресурс обзавелся разделом не только под каждую существующую страну или крупный город. Со временем очередь дошла и до мелких поселений, а также регионов, расположенных на отшибе цивилизации. Пропавшим посвящались отдельные темы, создаваемые в разделе той округи, где случилась беда.Алисе даже не пришлось ничего не делать. Страница для Ромы уже существовала. Различные люди, спрятавшиеся под витиеватыми и труднопроизносимыми никами, состоящими обычно из больших последовательностей цифр и букв, обсуждали имеющиеся сведения, делились догадками и домыслами. Словом, пытались самостоятельно дать ответ на мучившие их вопросы.Девушка поразилась тому, сколько на самом деле было неравнодушных! Люди, пренебрежительно проходящие мимо сотен листовок, проявляли инициативность и находчивость, укрывшись за ширмой анонимности.Однако энтузиазм быстро угас, когда Алиса поняла, что все обитатели форума, по крайней мере в теме, касающейся ее городка и тех несчастных, что будто бы растворились в воздухе, в большей степени прибегали к своему воображению, чем к дедуктивным способностям.Львиная доля комментариев сводилась к нелепым фантазиям. Так вина в случившемся с Ромой и его предшественниками, возлагалась на местный маяк, который, по словами людей, представившихся как «старожилы», в определенные дни испускал странное свечение цвета пыльной бирюзы., - писал один. Как бы глупо это не звучало, многие его поддерживали. Бредовая идея не противоречила общеизвестной информации. В ночь перед исчезновением Рому видел сосед, куривший на балконе второго этажа. С его слов, юноша выглядел озабоченно и даже встревожено. Выскочил из дома, словно куда-то торопился. Стояла ночь, а Рома, как показалось соседу, был одет не по погоде.- Если все дело в маяке, - писала Алиса, - то почему люди пропадают по одному? Ведь странный свет определенно заметит не один, а много человек. Только не говорите, что дело в расстоянии. Я, честно говоря, вообще сомневаюсь в вашей версии, потому как далеко не из каждого района маяк в принципе виден.- Это особое сияние, гарцующее по облакам и предназначенное не для всякого взгляда. Маяк испускает свет, адресуя его конкретной персоне. Это как сигнал, вещающий на уникальной частоте. Просто так его не услышишь. Допускаю, что это сияние может говорить с человеком. За два месяца до пропажи Романа исчезла девушка Варя. В последний раз ее видели в парке перед его закрытием. Она пялилась в безоблачное небо и улыбалась. А когда ее попросили выйти, сказала: «Тш-ш-ш., я слушаю».Алиса пыталась разговорить других пользователей, но все лишь поддакивали популярным комментаторам.- Хорошо, пусть так, - строчила раздраженно девушка, - но, что дальше? Вы можете сказать, что с ними в итоге случилось? Живы ли они? За год в округе пропало больше десяти человек. Их похитили вампиры, прилетевшие с Энцелада? Или в городе просто действует банда грабителей-убийц, которую все так боятся, что никто не хочет признаться в этом?Ответа не последовало. Общение на форуме, длившееся почти неделю, не принесло удовлетворения и не приблизило Алису к разгадке происходящего. «Горстка идиотов», - сетовала она про себя.С головой окунувшись в работу, она начала понемногу забывать Рому. Тревожность вновь охватила ее, когда среди рекомендуемых на добавление друзей в социальной сети, Алиса увидела знакомое по листовке лицо. Зашла на страницу профиля. Ничего особенного. В онлайне давно не был, что совсем неудивительно. Любит супергеройские фильмы и романы Роберта Маккаммона.Тут в голове Алисы поселилась крамольная мысль. Может, аккаунт Ромы прольет свет на то, что с ним случилось? Еще в институте после нескольких по-настоящему злых шуток над сокурсницами, девушка зареклась больше не играться со взломом чужих профилей, но здесь был другой случай. Если Рома жив, быть может, ей удастся его спасти.В обычной жизни Алиса верстала сайты, но ее компетенция выходила далеко за рамки такой работы. Зная телефонный номер и кое-какую информацию из профиля, девушка выяснила адрес электронной почты, после чего сочла разумным не пытаться войти в аккаунт, поскольку, став активным, он привлечет к себе лишнее внимание. Сосредоточилась исключительно на почте. Обычно для подобных вещей достаточно обдурить владельца, но раз на реакцию последнего рассчитывать не приходилось, Алиса решила действовать грубо.Девушка полагала, что пароль к ящику не должен быть сложным. Интуиция ее не подвела. Автоподбор принес быстрый результат.- Прости, Рома, - сказала она после авторизации.На почте скопилось больше тысячи писем. Половина из них различные оповещения, рекламные акции и прочий мусор. Алиса сама не знала, что ей искать. Час или больше она провела за изучением корреспонденции. Ничего интересного. Затем зашла на виртуальный диск. Увидела несколько файлов с работами Ромы. Он учился на иллюстратора и активно искал работу. Собрал внушительное портфолио. Но среди изображений фантастических существ, зловещих замков и причудливых механизмов, словно сошедших со страниц романов Жюля Верна, нашелся интересный файлик, озаглавленный как «Варвара».Алиса незамедлительно открыла его. Это был документ в одну страницу с отсканированным объявлением о пропаже девушки. Родинка под левым глазом. Черные прямые волосы. Под картинкой располагался абзац небольшого текста:Алиса машинально выделила текст мышью и вдруг заметила, что на странице есть еще кусок текста, написанный белым цветом. Присмотрелась. Увидела знакомые сочетания букв. Тело охватил озноб. Это был адрес «Försvunnen person».Девушка тут же вернулась в почту и вбила в поиск домен. Искомое письмо нашлось в корзине. Алисе улыбнулась удача. Еще пара дней, и оно было бы автоматически удалено. Именно с этого адреса Рома регистрировался на форуме.На сайте он был известен под ником 52-herz_whale_whale_elahw. В теме, посвященной Варе, он оставил не так много сообщений. Его риторика походила на ту, какой придерживалась сама Алиса. Он не верил в «злой» маяк и таинственное сияние, сводящее с ума. Но примечательным здесь было последнее сообщение, в котором Рома уведомлял собеседников о том, что собирается посетить ночью треклятое место, чтобы развеять все заблуждения. Тред заканчивался несколькими комментариями, оставленными уже после пропажи парня. Пользователи призывали его, спрашивая:Первой мыслью, пришедшей на ум Алисе, было желание пойти в полицию и рассказать все то, что она узнала. Однако вскоре она отругала себя за излишнюю поспешность. Сообщив о форуме, она нарушит правила сайта и, тем самым, предаст его пользователей. Не говоря уже о том, что ей нельзя рассказывать о взломе Роминой почты, из-за чего придется нагло врать и выдумывать, как она догадалась, что под ником пятидесятидвухгерцового кита писал Рома, откуда она знает об отношениях между ним и Варварой и так далее. Нет, ей либо придется оставить это дело, либо самой во всем разобраться.Воскресным утром она пришла к маяку в надежде, что этот визит избавит ее от необходимости приходить сюда в сумерки. Дорога от дома занимала минут тридцать пять и пролегала сперва через коттеджный поселок с видом на море, а после уходила в сторону мыса, находящегося как раз в том месте, где береговая линия образовывала острый угол.Здесь не было деревьев. Только низкие кустарники и пожухлая трава, переходящая в гальку. Вокруг никого. Маяк царствовал на этом пустыре подобно одинокому воину, стерегущему что-то ценное. Белый столб, увенчанный красной короной. Его окружала высокая ограда, ворота которой, как ни странно, были открыты.С моря дул сильный ветер. Трепал волосы, прибивал к земле редкую растительность. Небо стального цвета висело низко. Казалось, что вот-вот набухшие тучи лопнут, обрушив на мир мириады дождевых капель. Тяжелый соленый воздух лип к губам. Девушка постоянно облизывала их, пребывая в нервном напряжении.Алиса шла по тропе, ведущей к воротам. Надеялась увидеть хотя бы что-нибудь интересное или значимое. Что-нибудь, способное приблизить ее к разгадке. Но глазу было не за что зацепиться.Маяк встретил девушку запертой дверью. На ней висело объявление, распечатанное крупными буквами: «Выведен из эксплуатации. Светильное оборудование демонтировано». Увидев это, Алиса облегченно вздохнула. Не скрывая улыбки, достала смартфон и сфотографировала.- Посмотрим, что теперь скажут эти олухи на форуме, верящие во всякий бред. - рассуждала она вслух. - Если излучатель отсутствует, то откуда взяться сиянию.Довольная своей находкой, девушка вернулась домой. Мигом зашла на пресловутый сайт и выложила сообщение с прикрепленным снимком. Однако в этот раз ей не торопились отвечать. Если раньше ответ на ее комментарий приходили меньше чем за час, то теперь никто из пользователей не удосужился отреагировать на ее пост.Скоротав время за просмотром сериалов, Алиса хмыкнула и закрыла ноутбук, так и не дождавшись ответа от других форумчан.Тьма медленно опускалась на город. Девушка смотрела в окно при выключенном свете, наблюдая как пустеет двор. Она слушала музыку и думала о Роме. Перед глазами появилось его лицо. Неровные уши. Улыбка с щелочкой в двух передних зубах.- Надеюсь, мы еще встретимся.Она закрыла глаза, представляя тот субботний день, как если бы ничего этого не произошло. В следующее мгновение она пробудилась, не помня о том, как уснула. Сидела в кресле. В комнате было пусто и безмолвно. На секунду Алиса показалась себе маленькой и беззащитной. Бросила взгляд на улицу и едва ли не вскрикнула. По небу струилась полоса странного света. Ничего общего с северным сиянием. Полупрозрачная лента, переливаясь всеми оттенками зеленого и красного, делила высь на две части, уходя за пределы видимости.В голове Алисы поселился вой. Слабый, едва слышный. Похожий на нашептывание саксофона, если бы тот умел говорить. Наспех накинув куртку, девушка вышла на улицу. Ей было жизненно необходимо узнать источник этого странного сияния. Не пройдя и пары сотен метров, она все поняла. Маяк. Из его вершины, как из курительной трубки, тянулся дым. Вернее свет. Муар, при взгляде на который, в глазах рябило.Ноги сами вели ее туда. Они будто бы повторяли те же шаги, что были совершены ранее, несколько часов назад. Касались земли в тех же местах. Раздавали те же звуки. Вот только воздух на этот раз был не соленым. В нем чувствовалась сладость увядающего цветка.Стояла глубокая ночь. Фонари на улице светили через один. В коттеджном поселке ни души.- Мне страшно, - произнесла Алиса вслух, но тело не внимало доводам рассудка.Наконец, выйдя на мыс, девушка увидела маяк. Окутанный сиянием, он выглядел иначе, чем при дневном свете. Он казался выше и гораздо больше. Утром расстояние от ворот до двери составляло около дести шагов, а сейчас всего три. Никаких объявлений о выводе из эксплуатации. Чистый и равнодушный металл с массивной ручкой. Алиса потянула дверь на себя. Впереди только смолянистая мгла.- Господи! Я не хочу этого, - закричала она, срываясь в плач. Ей казалось, что она прорезала тишину своим воплем, но на деле ни слова не произнесла. Лишь замотала головой, противясь сделать шаг. Однако ноги ее не слушались. Ими управлял кто-то другой. Морок становился ближе. В нос ударил затхлый запах, в следующий миг сменившийся ароматом кофе.- Рома?Из тьмы навстречу Алисе молочно-белые руки с тонкими длинными пальцами без ногтей. Сомкнулись на ее шее.- «В прошлом году в Мариенбаде». Этот фильм сейчас показывают в «Атриуме». У них сейчас ретроспектива французской классики. Тебе нравятся такие картины? - шептала девушка, улыбаясь. Сознание уносило куда-то далеко. На самое дно колодца. Туда, где обитали все без вести пропавшие.

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