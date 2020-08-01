Мы разбиваемся

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 122 Комментарии: 0 +2 Вчера, 14:51 by

- Скучаешь? По той жизни? – спрашиваю я.- Не то слово. И по жизни, но в основном - по тебе. Последние дни особенно. А мне показалось, или ты что-то скрываешь? Загадочный такой… нет?- Ну… в общем – да. Если честно. Но это – тайна.- Тем лучше, скорее рассказывай! - в этом вся она.Мы с Никой сидели на облаке и болтали ногами. В нашем параллельном мире это отличное развлечение, а кроме этого, есть и другие – можно руками создавать рассветы и раскрашивать закаты, для натур художественных – здесь неограниченные возможности. Если вы вдруг увидели на небе особенно яркие облака, или мультяшных героев, или нереального цвета восходы и закаты – знайте, это мы, сидящие на облаках, вас радуем. Что еще? Мы можем послать вам бабочку или попросить птицу, чтобы она постучала в окно. Это не для того, чтобы испугать вас, а просто напомнить, что мы, ушедшие - здесь, рядом, вспоминайте о нас почаще – это наша, так сказать, послежизненная энергия.- Ну так что там, с тайной-то? – нетерпеливо спросила Ника.- Не знаю, как объяснить, но я сегодня услышал про новые разработки – теперь мы можем приходить в сны.- Тоже мне, новые! – хмыкнула моя подруга. – Мы и раньше могли.- Нет, Ник, сейчас можно отправляться не только в прошлые чужие сны, но даже и в свои собственные. Представь!- В смысле? То есть? Если я захочу, допустим, в твой тогдашний сон, я смогу? И мы будем во сне целоваться? И все такое?- Да. Но самое главное, что и я смогу попасть в твой тогдашний сон. Прикинь?- Не пойму, милый, объясни еще раз для альтернативно одаренных, - нахмурилась подруга, взбивая ногами облака, и вызвав тем самым кратковременный дождик в районе Новой Риги.- Не бузи, дорогая, люди сажали цветы и пропалывали грядки, завтра пошлешь им дождик, - я взял ее за руку: давай в Италию, туда сейчас можно и дождик отправить…- Давай! - легко согласилась Ника, и мы тут же оказались в Италии - у нас это просто, - ну, рассказывай скорее.- Так вот. Мы можем, оказывается, воплощаться в наши прошлые сны, и не только в свои. Ты можешь сниться кому захочешь, например мне. А я, соответственно, тебе. Понимаешь, что это значит?- Быть не может, не верю, - сказала моя подруга, - это же хоть маленький, но шанс все изменить. Кто пойдет на это?Она обняла облачко руками, поймала лучик солнца и запустила его внутрь,и тут же в небе над Сорренто появилась двойная радуга.***Мы с Никой едем в машине, она за рулем. Педаль газа в пол. Нервничает. Мы поссорились в дороге, наговорили друг другу неприятных вещей. Я молчу. Она молчит. Между нами - невысказанная мысль – надо расстаться, больше невозможно. Когда мы полюбили друг друга, все остальное казалось неважным, была стойкая уверенность, что сможем преодолеть любые события и обстоятельства. Не смогли. Наверное, я виноват, нужно было быть настойчивее в своих требованиях, но я не могу – мне кажется, она сама должна все решить и сделать выбор.- Ника, не гони так, везде камеры, - прошу я.- Иди ты! - отвечает любимая, стряхивая пепел мимо пепельницы.- Сама иди, - находчиво отвечаю я, - не гони, я говорю!Ника тормозит резко - так, что чувствуется запах резины, резко оборачивается и говорит:- Садись сам за руль, капитан Очевидность! Надоело!- Что тебе надоело? Ник, я не хочу за руль.- Мне все равно. Пешком иди тогда! - злится Ника. Мы оба на грани. Притормаживаю себя, чтобы не сорваться.Я – так себе водитель, в отличие от Ники, которая с юности гоняет по стрит-рейсингам. Вздыхаю и пересаживаюсь за руль.Все началось с того, что мы собрались поехать отдохнуть на Валдай, но неожиданно у Ники случились непредвиденные обстоятельства – родители попросили помочь на даче, и муж неожиданно сказал, что приезжает раньше, чем планировал. Я ничем не связан. Она связана по рукам и ногам замужеством, родителями, комплексами и обязательствами, мечется, страдает и не может мне этого простить. Мне больно смотреть на нее, но я не знаю, чем помочь – она никак не может сделать выбор и шагнуть в неизвестную жизнь со мной, бросив налаженную жизнь с мужем. Я все понимаю, но не могу давить на нее. Клянусь, все бы отдал, если бы смог узнать, что сделать, чтобы она приняла решение. Но его нет. Она злится. Я злюсь оттого, что она злится. Атмосфера накаляется. Безысходность нагло ухмыляется. Я чувствую, что готов вот-вот развернуть машину, отдых испорчен. Ника, молю я мысленно, чем мне помочь, чтобы ты не мучилась так, скажи?Мы едем дальше. Сбоку пристраивается грузовик. Еще один едет впереди, мы заложники двух грузовиков, один из которых решает нас обогнать, а второй резко тормозит. Я пытаюсь затормозить тоже, но меня сильно кидает вправо, потом мигом уносит под огромные колеса, выкидывает, переворачивает и бросает навзничь. Земля делает тройное сальто, я слышу удары и вижу широко раскрытые от ужаса глаза любимой. Это последнее, что я вижу.«Мы разбиваемся….» - голос Земфиры из приемника – это последнее, что я слышу…***- Ну зачем ты опять? - горестно шепчет Ника. Здесь нам можно не разговаривать – все мысли считываются сами собой.- Ты правда хочешь попробовать сны? – спрашиваю я.Моя любимая молчит, отмахиваясь от облаков, которые под влиянием ее плохого настроения становятся тучами. На юге Италии ожидаются дожди с грозами. Не забудьте зонтик!- Прости меня, Ник, прости, прости, за все!- Да что ты! Это ты меня прости, - откликается Ника, и по лицу ее льются крупные слезы, которые она даже не вытирает – никто же не видит, кроме меня… - Я понимаю, как можно войти в сны живых, но как можно войти к тем, кого уже нет?- Говорю тебе, новая разработка, по старой технологии – воплотиться в спящего - и все, полчаса ты в его сознании.- То есть, если мы внушим друг другу не ехать на машине или затормозим сюжет до аварии, мы сможем вернуться? Правильно? Вернуться в жизнь и отмотать все назад?- Да, но мне кажется, разработчики пока эту фишку не поняли, для них главное - это возможность зайти в прошлые сны.- Я готова! – решительно говорит моя подруга.- Я тоже, – откликаюсь я, - кроме призрачного шанса вернуться – это еще и реальный шанс почувствовать близость Ники. В снах к нам возвращается наше тело.***Мой сон.Мы идем по берегу Валдая, Ника оборачивается ко мне и долго смотрит в глаза. Я таю от желания, обнимаю ее, мы ложимся на мокрый песок, я целую влажные губы, зарываюсь руками в золотые волосы, разряды электричества бегут между нами- Я люблю тебя, Ника.… Мы не слышим грома удара от столкновения двух грузовиков…***Никин сон.- Давай, наконец, целоваться, - говорю я и съезжаю с обочины.- Давай, - улыбается мой любимый и целует меня так, что мы забываем обо всем, теряя разум... Проходит полчаса, и мы, невменяемые, вздрагиваем от страшного удара, когда сталкиваются два грузовика на дороге именно в том месте, где сейчас должны были находиться мы, если бы не съехали на обочину.- Что это было? - прихожу я в себя.- Какая-то страшная авария, - прислушивается он к звуку сирен скорой и полиции.- Надо уезжать. У меня плохое предчувствие и странные неосознанные ассоциации. Я хочу домой.- Поедем. Ты имеешь в виду – к нам домой? Ко мне?- Нет, я имею в виду к себе, к себе домой, прости, любимый, я не могу…***Двое небесных диспетчеров сидели на облаке и болтали ногами.- Ну хватит уже слезы лить. Смотри, какой удачный эксперимент получился. Кстати, не пора ли нам дождик в среднюю полосу пригнать? Ты как?- Сейчас пригоню, - отозвался второй диспетчер, - но это точно то, что мы хотели сделать? Ты уверен?- Не знаю, правда, - честно ответил первый, - сон у них кончился, увидим, что дальше. Сообщи там про дождь, а то опять, будет как всегда: «Ливни пришли неожиданно, коммунальные службы не подготовились».***Я работаю маркетологом, сейчас нас перевели на удаленный режим, что очень удобно. Могу дать задание своей команде и часами смотреть в окно, потому что работать все равно не получается. Я наливаю коньяк в широкий бокал, но не пью, а смотрю на янтарную жидкость до тех пор, пока не начинаю видеть в ней мокрый песок, золотые волосы, любимые глаза, природу Валдая. Пока не начинаю слышать визг тормозов, грохот аварии, сирену «Скорой помощи» и полиции. Пока не вспоминаю, что Ника ушла. Пока не увижу внутренним взглядом, как мы сидели на облаке и планировали наш побег из зазеркалья. Мы все предусмотрели, кроме финала. Если бы я знал, что так все будет, зачем мне было это возвращение? Лучше было бы там, пусть бесплотным, но с ней вдвоем, навсегда.… Звонок в дверь был громким и настойчивым. Сердце остановилось и упало вниз. Это то, что я думаю?Автор - Марина Веринчук.

Ключевые слова: Авария параллельный мир сны облака звонок

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