Крабл (Часть 2)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

GrishinE Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:06 by

Он чуть не упал, когда выбежал на бетонную площадку перед зданием, и резко остановился. Воздуха не хватало. Олег согнулся пополам и уперся ладонями в колени.Сделал... я это сделал...В глазах еще плясали яркие точки, в боку покалывало.- Ты что там забыл? - раздался справа голос, не злой, скорее заинтересованный.Олег медленно выпрямился, все еще пытаясь отдышаться, и обернулся. Недалеко от него стоял парень, лет восемнадцати, и с интересом разглядывал его. На нем, несмотря на моросящий дождь, был темно-синий бомбер, потертые джинсы и черные «найки». За спиной парня болтался серый рюкзак.- Надпись не видел, что ли? - снова раздался его голос, и в Олега уперся твердый взгляд.- Какую надпись? - не понял Олег.- Вон ту, красным.- А что это?Парень промолчал, его глаза прищурились.- Ты здесь случайно?- Как бы, да, - уже пришел в себя Олег. Рассказывать про свои видения он не хотел - мало ли что подумает.- Понятно... - парень помолчал, что-то обдумывая, - в таких местах одному лучше не шляться... да и группой тоже, - он нехорошо усмехнулся.- Это почему?- Опасно.- А что опасного-то? - Олегу стало интересно, что знает его новый знакомый.Но тот снова промолчал и зачем-то полез в карман бомбера. Раздался шелест, и у парня в руке появился лист бумаги. На нем были какие-то фото.- Ты этих ребят не видел? - парень протянул лист Олегу.На листе были распечатаны три фотографии. На одной из них была девушка, лет пятнадцати, на других - два парня, того же возраста.- Нет, - Олег действительно их никогда не видел. Он протянул листок обратно.- Оставь себе, - сказал парень.- А что с ними случилось?- Да, так же, как и ты - шатались по местным «заброшкам» по ночам… - парень зло сплюнул, - хотя и из наших.- Из «ваших»? - не понял Олег.Парень понял, что сболтнул лишнее и снова внимательно посмотрел Олегу в глаза, потом усмехнулся и протянул руку.- Меня Артёмом зовут.- Олег, - ладонь у Артёма была небольшая, но сильная.- Кто такие «урбаны» знаешь?- Нет. А кто это?- Ну, это типа «диггеров» и «сталкеров», - Артём рукой смахнул с лица капли дождя, - только те шарятся по тоннелям и заброшенным местам, а мы - вот по таким заброшенным зданиям и недострою.- А, почему слово такое странное? «Урбаны»?- Ну, это от английского «urban explorer» или проще, по-нашему, «городские исследователи». Слово длинное, вот мы его и сократили до «урбаны».- А с этими, на фотках которые, что случилось?- Не знаю, - глаза Артёма потемнели. - Они к нашему сообществу недавно присоединились, зелёные еще… Меня о нескольких объектах выспрашивали, поэтому куда именно их занесло, сказать трудно. Вот так и ищем. И не я один. - Артём снова порылся в кармане. - На вот, тебе мою визитку. Если вдруг что узнаешь, то набери, пожалуйста. Жалко ребят.- Конечно, - Олег взял визитку и сунул в карман куртки. - А…- Сам-то здесь, что лазил? - перебил его Артём.- Да, живу я здесь - вон там, напротив. С детства эту развалину знаю, но никогда не был внутри - решил нервы пощекотать, - соврал Олег.- Ну, ну… - недоверчиво протянул Артём, - А что вылетел, как ошпаренный?- Страшно стало. Жутко там.- Да, есть такое… А внутрь не ходил?- Нет… не смог.- И, правильно, не стоит…- Почему?- Надпись красным видишь? - Артём кивнул в сторону входа.Олег кивнул.- А, граффити или бомжей видишь здесь?- Нет, - тихо сказал Олег.И, на самом деле, он давно уже обратил внимание, что это место старательно обходили свободные художники и бомжи - он никогда не видел ни одного человека за бетонным забором.- Мы зовем этот объект «Фобос», - продолжал Артём. - Догадываешься почему?- По названию «НИИФОБ»?- Точно. А ты много знаешь… Но это, не главная причина. «Фобос», на древнегреческом, означает «страх».Артём замолчал и долгим изучающим взглядом обвёл мрачный вход и черные провалы окон. В наступившей тишине стало слышно, как дождь барабанит по козырьку крыши над входом.- Там, в подвалах, что-то есть, - наконец задумчиво произнес он. - И это что-то мы зовем «крабл».Олег непроизвольно вздрогнул от этого неприятного слова и поежился.- Что значит «крабл»?- Этим словом в среде урбанов обозначают высшую степень опасности внутри какого-либо объекта.- Опасности?- Да, только имеется в виду не обычная опасность, а… опасность другого плана… той, которой мы не всегда можем найти объяснение.- Паранормальная? - внезапно выдохнул Олег.- Да, что-то вроде этого, - Артём быстро взглянул на него. - Ну, ладно, мне пора, - и он торопливо зашагал к дыре в заборе. Потом вдруг внезапно обернулся. - И не ходи больше туда. Окей?- Ладно, спасибо, - сказал Олег и махнул ему рукой.Он смотрел вслед Артёму, пока тот не скрылся за стеной кустарника. Уже стало темно, и во многих окнах зажегся свет. Олег не стал оборачиваться назад, к зданию, а просто медленно пошел домой, хлюпая ботинками по мутным лужам.Ему было страшно…Дома Олег сразу прошел в свою комнату и плотно закрыл дверь. Затем упал на кровать и закрыл глаза.Сердце отчаянно стучало в груди.Значит прав... прав... Это «что-то» существует.Он так и не решился сказать Артёму о том, что он делал внутри института - во время разговора, Олег понял, что ему нужно обдумать новую информацию и принять правильное решение - сейчас у него уже не было права на ошибку.А сейчас... сейчас нужно было действовать.Олег достал из кармана телефон, запустил приложение и нажал на иконку «On-Line». На экране появилось изображение коридора. Контур темного прямоугольника уходил вдаль и терялся в густом сумраке. На полу можно было разглядеть битые куски плитки и картонные панели с потолка. Видеть пустынный коридор в бледно-зеленом свете было жутковато. Олег нажал на иконку активации датчика движения, сделал звук погромче и отложил телефон в сторону.Часы показывали 18:37. Родители пришли с работы, и мать уже несколько раз заходила к Олегу в комнату и звала его на ужин. Но он отказывался, ссылаясь на боль в горле, и продолжал лежать на кровати, хмуро уставившись в белый крашеный потолок и кусая губы.Он был уверен, что сегодня легко отделался и только чудом остался жив. Если верить словам Артёма, а Олег верил ему, то, вероятно, тем ребятам повезло меньше, и они остались где-то в глухих подземельях.Он тяжело вздохнул.«Урбаны»… странное слово… жёсткое… но Артёму оно точно подходит. Надо было всё ему рассказать…Олег повертел в руке темно-серую визитку - на ней самым обычным шрифтом были напечатаны имя, мобильный телефон и адрес электронной почты Артёма. И больше ничего...Внезапно в комнате раздался резкий сигнал телефона. Олег вздрогнул от неожиданности и вскочил с кровати.На часах было 19:17.Он схватил телефон и уставился на экран.Сначала не было видно никакого движения, но через несколько секунд один из кусков картона приподнялся, немного съехал в сторону и снова упал.Олег, не отрываясь, смотрел на экран. Его сердце учащенно забилось, дыхание почти замерло.Картонка снова приподнялась, и из-под нее показалось какое-то существо, оно покрутило мордочкой и, наконец, вылезло наружу.Тьфу ты… крыса…Олег включил звук. Из динамика раздался шорох лапок и слабое попискивание. Он отложил телефон в сторону и сел перед монитором компьютера.«К-Р-А-Б-Л» напечатал Олег в поисковике и щелкнул мышкой.«Слово «крабл» используется в качестве одного из предупреждающих обозначений, наносимых на элементы заброшенных конструкции с предполагаемой паранормальной активностью, - прочитал он в первой же статье. - Данное слово применяется к максимальной, самой агрессивной степени активности. Посещение таких мест запрещено без специальной подготовки и снаряжения».Олег бросил взгляд на телефон. Крысы уже не было видно.«В качестве графического знака на данных объектах может использоваться рисунок глаза, который символизирует активное влияние одного существа на другое на уровнях физическом или психическом, а так же обозначает бдительность, защиту, постоянный контроль и наблюдение, точку перехода или портал…».Из телефона послышались слабые щелчки. Олег посмотрел на экран - никакого движения видно не было, датчик тоже молчал.Снова раздались щелчки… быстрые, похожие на вращение барабана спиннинга. На экране по-прежнему ничего не было.Олег отодвинул клавиатуру и взял телефон в руку. Из-под картонки блеснули два маленьких глаза, и снова появилась крыса. Она присела на задние лапы, покрутила головой, принюхиваясь к запахам, потом опустилась на пол и осторожно потрусила в сторону видеокамеры.Щелчки стали громче, изображение моргнуло.Зверек остановился метрах в трех от камеры и беспокойно закрутил головой.Послышался низкий монотонный звук, по экрану пробежала легкая рябь. Олегу показалось, что воздух в коридоре стал заметно плотнее.Крыса снова поднялась на задние лапки и жалобно пискнула, подняв мордочку вверх...В туже секунду что-то тяжелое и невидимое опустилось на маленькое тельце, размазав его по бетонному полу и взметнув вверх клуб пыли. На стены и пол брызнули капли крови.Олег инстинктивно отдернулся от телефона, его глаза округлились от ужаса.Темное облако сгустилось в центе коридора и медленно поплыло к камере. Через несколько секунд оно уже было прямо перед глазами Олега.Из облака проступили контуры мертвенно-бледного, неестественно вытянутого лица с огромным распахнутым ртом, из которого раздалось тонкое страшное шипение, сложившееся в слова: «И-шь-шь ты-ы-ы-ы…» - в сторону Олега метнулись скрюченные пальцы с острыми когтями, и камера погасла…Минут пять Олег сидел неподвижно. Все тело покрылось холодным потом, а волосы, словно у дикого животного, торчали дыбом.Постепенно, он пришел в себя, резко встал, чуть не опрокинув стул, и отшвырнул телефон на стол. Услышал, как что-то выпало из его кармана, и обернулся. На полу лежал лист бумаги, который дал ему Артём. Олег поднял его и развернул.Блин...Его словно ударило током - только сейчас он понял, что фотография девушки, как две капли воды похожа на изображение, которое вчера мелькнуло на мониторе компьютера. Олег схватил телефон и набрал номер с визитки Артёма.Раздался гудок... еще один...- Да, слушаю.- Артём, это Олег.- Что-то случилось?- Да... Я знаю, где ребята с фотографии, - почти шёпотом сказал Олег.Наступила тишина. Олег чувствовал, как Артём лихорадочно думает.- Что тебе известно? - наконец спросил тот.- Я только что видел Вальзера.- Что!?- Руди Вальзера... и ребята, может быть, ещё живы, - медленно, но уже уверенно повторил Олег.- Я слушаю. Рассказывай...Олег рассказывал долго, взахлеб, местами прерываясь, пытаясь отдышаться. Когда он закончил, в трубке долго стояла тишина.- Знак на «Фобосе» нарисован очень давно, - негромко, без предисловия начал говорить Артём, - но, мы его только обновляем. Туда ходило несколько смельчаков... никто не вернулся. Потом пропало несколько бомжей... Сейчас на здание наложено табу, - он говорил быстро, но твердо. - В 86-м, во время одного из экспериментов с биополем, погибло несколько человек. Почему, не известно. Говорят, что в подвалах есть какая-то установка... Теперь о Руди. Был такой чел до революции. Занимался черной магией. После пропажи нескольких человек, к нему ворвались местные жители и устроили самосуд, именно в той комнате, которую ты и видел... Власти тело не нашли, но ходят слухи, что его замуровали в одном из подвалов собственного дома... Это все, что мне известно...- А, что теперь будет с ребятами? - спросил Олег.- Полиция здесь не поможет, - не задумываясь, ответил Артём, - Завтра спускаемся вниз.- Кто?- Я и еще двое из наших.- Меня возьмите.- Это опасно, - голос Артёма стал жёстким. - Нет.- Да, пойми ты… они меня выбрали, и я должен там быть, - с отчаянием произнес Олег.Артём помолчал и, наконец, сказал:- Ладно. Идешь… Завтра в 16 у главного входа.Олег не успел ничего ответить - Артём положил трубку…В школе Олег сидел, словно на иголках: он ничего не видел и не слышал, все мысли крутились только вокруг предстоящего рейда в «Фобос». И как только уроки закончились, он, словно спринтер, ринулся домой, перепрыгивая газоны и разбрызгивая в стороны мутные лужи.Ровно в 15:35 он влетел в пустую квартиру, отбросил в угол рюкзак и толстую куртку, на ходу стянул с себя серый свитер, натянул на плечи бомбер и быстро выбежал на лестницу.По ступеням загрохотали его торопливые шаги…Еще издалека, Олег увидел, что все уже собрались - Артём и еще два парня стояли перед воротами в институт и о чем-то разговаривали. У каждого за спиной висел небольшой рюкзак.Олег помахал им рукой.Артём тоже увидел его и махнул в сторону дыры в заборе, показывая, что они будут ждать его уже внутри. Олег кивнул и пошел следом за ними.Погода совсем испортилась, и все небо заволокли тяжелые свинцовые тучи. Начал накрапывать мелкий дождь.Когда Олег подошел к ребятам, то те молча стояли около лестницы и с хмурыми лицами рассматривали мрачный вход в НИИ.- Ладно, - наконец прервал молчание Артём, - давайте знакомиться. Это Олег... А это Макар, - он указал рукой на коренастого парня с небольшой бородкой, - и Егор, - второй парень был худощавым, но жилистым, на его переносице поблескивали очки. - План действий такой... Егору удалось достать старый план «Фобоса» с подвальными помещениями и дореволюционную планировку этого участка. Вероятно, НИИ, без долгих заморочек, построили над фундаментом дома Вальзера, который находился примерно там, где сейчас растет дерево... - он кивнул головой в сторону кривой березы, - и пропавшие ребята тоже должны быть где-то в этой части здания. Я очень надеюсь на это. - Артём говорил быстро и отрывисто. - Олег, ты идешь за нами, никаких самостоятельных действий - делаешь только то, что тебе скажут.- Понял, - Олег кивнул головой.- Теперь по технической части... - Артём вытащил из рюкзака баллончик с белой краской и протянул Олегу. - Будешь метки по дороге ставить, чтобы не заблудились. - Потом, извлёк фонарь, красную, пластиковую зажигалку «Bic» и снова протянул Олегу. - Зажигалка на всякий случай, если фонарей не будет, - потом обвёл всех взглядом. - С призраками никто из нас никогда не встречался, поэтому постоянно держимся только вместе и действуем по обстоятельствам. Главное - спасти ребят и самим живыми вернуться... Все. Пошли.Олег шел последним. Перед входом, остановившись на ступенях, он тревожно оглянулся назад.Сумерки сгущались. Сильные порывы ветра раскачивали кроны деревьев, сгоняя на землю последнюю листву. Где-то далеко слышался шум машин.Он тяжело вздохнул и зашел внутрь здания...Лучи фонарей двигались по стенам, потолку, выхватывали из мрака разбитые кадки для цветов и сломанную мебель. Артём стоял рядом с лестницей и напряженно всматривался в густую темноту наверху.Олег тихо подошел к Егору и шёпотом спросил:- А почему «крабл»?- Наши переделали из «скрэббл», - также шёпотом ответил тот. - Так проще.- Из названия игры? - удивился Олег.- Нет, игру позже сделали, когда в 30-х кто-то узнал, что в старой Европе, для общения с духами кости использовались - их и называли «скрэббл». Но здесь другое значение - «царапать» или… - Егор сделал паузу, - «рвать».От этих слов у Олега по коже пробежали мурашки.- Нам нужен спуск дальше по коридору, - прервал их разговор Артём и двинулся вверх по лестнице, - но к нему можно пройти только через второй этаж.Раздался гул шагов по мраморной лестнице.Ребята шли плотной группой, озираясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Олегу показалось, что сам воздух вокруг стал плотнее и не пропускал к ним ни единого привычного звука снаружи...Пролет закончился, и они вошли в длинный коридор, идущий вдоль разбитых окон - точно в таком же коридоре вчера вечером побывал Олег. Здесь было чище, чем на третьем этаже, но битое стекло так же густо валялось на широких подоконниках и на неровных плитах пола. Вдоль стен располагались двери, покрытые белой, облупившейся от времени и сырости, краской.Ребята шли осторожно, стараясь не шуметь. По команде Артёма они опустили фонари ниже уровня подоконников, чтобы не привлекать внимания жителей домов напротив - перспектива оказаться сейчас в отделении полиции их совсем не устраивала.За окнами уже вовсю бушевала гроза. Ветер тугими рывками врывался в разбитые окна и гонял по коридору сухую листву. Где-то далеко на горизонте сверкнула молния, и через несколько секунд по небу прокатился гулкий раскат грома...Наконец они дошли до развилки: новый коридор уходил вправо далеко в глубину здания. Артём направил луч фонаря вдоль коридора, и тот упёрся в глухую стену лишь метрах в тридцати от них.- Ничего себе громада, - присвистнул Макар, - а снаружи так и не скажешь.Из мрачной глубины коридора послышались завывания ветра, и потянуло затхлой сыростью.- Где-то здесь должен быть спуск на первый, а через него и в подвальные этажи, - Артём направил фонарь на стены.- Вон там… справа, - Олег первым заметил новый коридор - большой проем чернел метрах в десяти от них.Они прошли вглубь коридора и остановились перед истертыми ступенями, ведущими вниз. Лестница вверх, по непонятной причине, была заложена кирпичной кладкой, с которой уже наполовину обвалилась древняя асбестовая штукатурка.Снова раздался раскат грома, и все вокруг осветилось яркой вспышкой.Олег поёжился.- Смотрите, - громким шёпотом сказал Макар и показал на пыльные ступени. Там виднелись четкие следы ботинок. - Здесь несколько человек прошло.- Олег, - Артём показал рукой на стену напротив коридора, - Здесь стрелку нарисуй в сторону выхода.Олег вытащил баллончик и провел по стене жирную линию.- Я думаю, что они там - обратных следов нет, - Артём тревожно посмотрел вниз и поводил фонарём по бетонным ступеням.Внезапно из глубины пролёта донесся звук тяжелого глухого удара... и снова наступила тишина.Ребята испуганно переглянулись и посмотрели на Артёма. Тот на секунду задумался, нервно куснул губу, но затем уверенно шагнул вниз...Они осторожно спустились по лестнице и очутились в большом холле.Олег сразу обратил внимание на то, что в помещении вообще не было окон - они, точно так же, как и дверной проем в сторону улицы, были замурованы красным потрескавшимся кирпичом. Сам холл был абсолютно пустым, и только в дальней стене виднелись две двери. В свете фонаря можно было прочитать надписи на табличках. На одной было написано "Лаборатория ЯМР", а на другой "Техническое помещение".Снова раздался стук.Теперь он был намного ближе и напоминал то ли удар, то ли скрежет железной трубы по бетону. Звук быстро затих, но стало понятно, что его источник был где-то внутри лаборатории.Артём подошел к двери и попытался ее открыть. Дверь не поддалась.- Посветите мне. - Артём отошел на шаг назад и с силой ударил в дверь ногой.Раздался грохот, дверь распахнулась, подняв в воздух клубы пыли.Ребята осторожно заглянули внутрь.В свете фонарей они увидели комнату, похожую на химическую лабораторию. Вдоль стен располагались небольшие шкафы, часть из которых была опрокинута на пол, а некоторые даже были разбиты в мелкую щепу.Олег поморщился - в нос ударил тяжелый неприятный запах, похожий на запах мумий в музее. Он поискал глазами источник запаха, но не увидел ничего, кроме листов пожелтевшей бумаги, в беспорядке валявшейся по всему полу.В центре комнаты возвышалось странное сооружение - на круглом бетонном основании лежал еще один круг, но уже из металла, в середине которого виднелось широкое отверстие. Вся установка была примерно метр в высоту и около двух метров в диаметре, а к её основанию от стены тянулся шлейф из толстых проводов.- Что за… - Макар шагнул в комнату.Больше он ничего не успел сказать. Все остальное произошло за считанные секунды.Послышались частые щелчки.Олег с ужасом выдохнул: «Берегись!»И Макар, словно пробка, вылетел из комнаты и тяжело рухнул метрах в четырёх от двери.Раздался влажный хруст сломанной кости и крик боли.На мгновение наступила тишина, и в дверном проеме, в свете дрожащих фонарей, проступило тёмное густое облако, внутри которого зловеще мерцали серебристые искры.В следующее мгновение из облака появилось чудовищное, перекошенное от злобы лицо, и чёрный сгусток ринулся на побледневших от ужаса ребят.Невидимая рука приподняла Артёма на полметра и с силой отшвырнула в сторону. Его тело с размаху впечаталось в стену и осело на пол.Фонарь громко ударился о бетон и погас.Новый удар пришелся в грудь Егора. Он громко охнул и, пролетев несколько метров, упал на извивающегося от боли Макара.Послышался стон.Следом за этим раздался хлопок и скрежет металла - один из фонарей на полу превратился в лепешку, а второй разлетелся на куски от удара о бетонную стену.Снова наступила тишина…Олег с ужасом светил фонарем на медленно приближающееся к нему чёрное клубящееся облако. Всего через пару секунд оно уже зависло прямо перед его лицом.Он отступил назад и уперся спиной в холодную шершавую стену.Серебристые мерцающие искры закружились быстрее, и из черной глубины облака стало выплывать жуткое лицо призрака.Где-то справа застонал Артём.Глаза монстра отливали красным, рот расплылся в ужасной безжалостной ухмылке.Олег вскинул фонарь, надеясь отпугнуть чудовище, но ухмылка стала ещё шире, и призрак прошипел ему в лицо:- И-шь-шь ты-ы-ы...Что-то с силой вырвало фонарь из его руки и отбросило в сторону.Фонарь ударился о стену, хрустнуло стекло и…Всё погрузилось во тьму.Ледяная рука сдавила Олегу горло.Невидимые пальцы делали это медленно, как будто призрак получал от этого удовольствие.Олег судорожно дернулся, пытаясь вырваться, но рука чудовища еще сильнее вжала его в бетонную стену.Внутри лаборатории снова раздался звук удара.Он задыхался. Перед глазами поплыли черные круги.- Свет... нужен свет! - как будто сквозь туман, донесся до Олега хриплый, отчаянный крик Артёма.Зажигалка лежала в заднем кармане джинсов.Трясущейся рукой, Олег выхватил её из кармана и из последних сил крутанул маленькое ребристое колёсико.Пламя вспыхнуло сразу.Тонкий дрожащий язычок мгновенно выхватил из мрака чёрное густое облако, жадно присосавшееся к груди Олега.Раздалось жуткое шипение, и призрак отпрянул назад…Снова метнулся к Олегу.И снова, с ещё более яростным шипением отпрянул прочь.И в этот миг яркий свет заполнил собой все вокруг.Артём стоял в полный рост и держал в руке ослепительно горящий фаер. Огонь с шипением вырывался из короткой рукоятки, разбрасывая снопы мелких искр.Призрак взвыл пронзительным вибрирующим голосом и черной тенью метнулся в приоткрытую дверь лаборатории...- Быстро за ним! - заорал Артём, подхватывая на ходу рюкзак, слетевший со спины Егора. - Он боится света от огня.Артём впихнул рюкзак в руки остолбеневшего Олега и влетел в комнату.Призрак исчез.Комната была пуста.Артём быстро обогнул установку в центре. За ней в бетонном полу зловеще чернела широкая дыра.- Придётся лезть, - он снял со спины рюкзак и передал Олегу. - Фаеры в обоих. Будешь зажигать сам… Только не тормози - сразу сдохнем.Он вытащил из рюкзака новый фаер и зажег его. Первый уже почти догорел, и Артём швырнул его вниз.Они нагнулись над дырой.На глубине двух метров виднелся какой-то подвал, пол которого был выложен темными гранитными булыжниками.Артём бросил ещё один фаер вниз и прыгнул в дыру. Олег последовал за ним.На мгновение от жуткой вони перехватило дыхание. Олег закашлялся, из глаз брызнули слёзы. Он вытер лицо рукавом и тут же замер, скованный ледяным ужасом - всё вокруг было похоже на кошмарный сон…Они очутились в сыром подвале, стены которого были выложены древним, покрытым серой плесенью, кирпичом. Около одной из стен возвышалась высокая бесформенная груда пожелтевших от времени человеческих костей, а рядом с ней лежало два скрюченных тела в одежде тинэйджеров, с серыми, сморщенными, словно у мумий, лицами.- О, чёрт… - выдохнул Артём, и его вывернуло от рвотных спазмов.Вдруг из темного угла подвала раздался всхлип и какое-то слабое движение.Олег быстро зажег фаер и вытянул вперед руку.В углу лежала девушка, а прямо над ней парил чёрный, мерцающий серебром, дух Руди Вальзера. Рядом с девушкой валялся сотовый телефон, а в правой руке она, из последних сил, сжимала кусок ржавой трубы.Чёрный сгусток угрожающе качнулся.Олег решительно сделал шаг вперед.Призрак задрожал и, переливаясь красными всполохами, медленно двинулся на ребят.Но тут в руке Артёма зашипел новый фаер.В туже секунду всё вокруг заполнилось диким оглушительным воем, и призрак отчаянно заметался по комнате, разбрасывая в разные стороны кости и куски истлевшей одежды.У Олега заложило уши, и к горлу подступила страшная тошнота. Он упал на колени и оперся рукой о сырой пол.Внезапно вой прекратился.От стены, в дальнем углу подвала, с грохотом отвалился большой кусок штукатурки, и наступила тишина...Олег с трудом поднялся на ноги и сразу же бросился к скорчившейся на полу девушке - она была еще жива, но без сознания. Её губы посинели, лицо покрылось паутинкой морщин, а пульс едва прощупывался на тонком мертвенно-бледном запястье.- Думаю, нам надо уходить... И побыстрее! - Артём зажег новый фаер и подбежал к Олегу. - Вальзер еще здесь, - он передал фаер в трясущиеся руки Олега и осторожно взял девушку на руки. - Поднимайся наверх, я тебе её передам.Олег подошел к дыре, положил фаер на камни и, с трудом подтянувшись на ослабевших руках, выбрался наружу. Артём уже стоял снизу. Он приподнял девушку вверх и передал Олегу.В дальнем углу подвала снова с громким шумом посыпались куски штукатурки.Артём обернулся на звук, настороженно всматриваясь в сумрак.Затем он поднял фаер повыше и сделал несколько шагов вперед.В стене появилась небольшая дыра и из неё посыпались мелкие камешки...- Что случилось? - голова Олега свесилась сверху.Артём молчал.Он с ужасом смотрел на то, как остатки штукатурки сначала вспучились, словно яичная скорлупа, потом по ним пошла трещина, и из трещины медленно появились скрюченные иссохшие пальцы с длинными желтыми ногтями.Нет, не ногтями...Это были КОГТИ.Толстые и безобразные.Через секунду штукатурка обвалилась полностью, появился локоть, а затем и ступня в коричневом, старомодном, покрытым глиной, ботинке.Нога тяжело опустилась на каменный пол.Под напором плеча вылетело несколько кирпичей, и из чёрного сумрака на Артёма злобно уставились две пустых глазницы высохшего, покрытого седыми космами, черепа.В наступившей тишине слышалось только тяжёлое прерывистое дыхание Артёма.Неожиданно Артём дико заорал, схватил рюкзак и бросился к стене.В его руке ярко вспыхнул фаер.Через мгновение он с размаху загнал пылающий фаер прямо в бок чудовища.С сухим, омерзительным хрустом треснули пожелтевшие рёбра, и багровое пламя неистово заполыхала внутри груди Вальзера.Чудовище забилось в жуткой агонии, пытаясь выломать остатки стены.В сторону Артёма, в бессильной злобе, рванулась истлевшая рука с растопыренными кривыми пальцами.Подвал заполнился нестерпимым, едким запахом гари.Новый рывок…Голова Вальзера полностью вылезла из стены.В широко открытом рту виднелись крупные, похожие на клыки зверя, зубы. В чёрных глазницах хищно мерцали серебристые искры.Артём снова заорал.Отчаянно, жутко.Рука с фаером метнулась к голове Вальзера и пробила глазницу.Пламя в один миг охватило оскалившийся череп и длинные седые космы.Из дыры раздался громкий протяжный визг.От неожиданности Артём упал на скользкий пол, потом вскочил и, с дикими от страха глазами, стал бросать горящие фаеры внутрь дыры…Он остановился лишь тогда, когда пламя уже бушевало во всю, и из дыры повалил густой чёрный дым...Олег с наслаждением втянул в себя прохладный ночной воздух и открыл глаза: он стоял на ступенях института, а совсем рядом мирно светились окна знакомых домов.Девушка уже пришла в себя и, сидя на лестнице, оглядывалась вокруг большими удивленными глазами.- На вот, возьми. - Егор протянул ей большое зелёное яблоко. - Тебя как зовут-то?- Вика, - та взяла яблоко и покрутила его в руках. - Спасибо вам, ребята… если бы не вы… - неожиданно у неё на глазах навернулись слёзы.- Да ладно… не надо, - Макар похлопал её по плечу. К его ноге бинтом был примотан кусок ржавой трубы.Позади Олега раздались шаги.Из дверей вышел Артём. Его лицо и руки были покрыты толстым слоем копоти.Он остановился, с удовольствием потянулся. Затем подошел к надписи «ВНИМАНИЕ! КРАБЛ!», вытащил баллончик с краской и, не торопясь, перечеркнул её толстой белой линией…

Ключевые слова: Страшилки подвал призраки чудовище заброшка подростки темнота авторская история

Другие, подобные истории: