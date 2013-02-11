Венерин башмачок

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:31 by

Это случилось в Беларуси, когда ездили в лес на отдых. Но когда - не помню, маленький был ещё. Но вот саму историю чертовски хорошо помню.Мы тогда всей семьёй с несколькими знакомыми поехали отдыхать в лес. Кроме меня, Яшки и Жени (дочурка знакомых) никого из детей на огромное расстояние вокруг не было, и играть или заводить знакомство было не с кем, кроме самих себя. Оттого решили скоротать время, гуляя по округе, дав обещание взрослым, не уходить далеко и при первом выстреле ружья, который должен был быть хорошо слышен, вернуться. Уходя, в блокнот Яшка записывал ориентиры, а я их фотографировал. Женя же в свою очередь придумывала, чем нам заняться, помимо сбора гербария и фотоохоты на воздух.Отойдя достаточно далеко, мы наткнулись на старую ветхую хижину с колодцем. Убедившись, что здесь никого, вошли во дворик. Весь участок за забором зарос травой, сорняками, крапивой и колосками. Но для юных сорванцов эти дебри были не просто зарослями всякой гадости с клещами и змеями, а неприступной крепостью с защитниками. Играя в “завоевателей”, мы пытались прорваться через “колючую проводку” врага. Добравшись до хижины, осторожно постучались. Тихо. Ещё раз, уже громче и настойчивей. Опять никто не открыл. Я нажал на ручку двери и та… Распахнулась. Мы тихонько вошли.В доме было по убранству лучше, чем в саду. Было ощущение, что кто-то отлучился ненадолго, несмотря на то, что всё покрылось толстущим слоем пыли. Хлеб на столе покрылся плесенью, а на мясе сидели зелёные мухи. Мерзость, терпеть никогда не мог почти всех насекомых, пауков и червей. Кстати, о пауках: каждый угол был покрыть паутиной, а крупные пауки ползали прямо по полу. Этих “защитников вражеского штаба” мы не смогли преодолеть и поспешно ретировались.А потом Яше показалось, что кто-то хихикнул в колодце. Я не поверил, поскольку был ярым скептиком. В 4 года раскрыл тайну зубной феи, в то же время я “разоблачил” бабайку, серого волчка и хряка-шмяка из шкафа. А потом раскрыл Деда Мороза, но публично об этом не докладывал.Так, я что-то отошёл от темы. Так вот, после этого все уже отчётливо услышали какой-то плюх в колодце. Начали “наступление” туда.Колодец был очень глубоким и широким, с внешней и внутренней сторон рос папоротник и мох, верх колодца обвивали плющ и вьюнок, прям как в сказке. Вода блестела где-то внизу, и рядом с ней на стенах появились водоросли. Помимо водорослей, мха и папоротника, на стенах были поросшие этим самым мхом старые и глубокие трещины, как от когтей. Но мы не обратили внимания. Посветив фонарём на воду, мы обнаружили нескольких рыбок и жаб, непонятным образом оказавшихся там. Они и плюхались в воде. Несколько небольших кувшинок каким-то неизвестным образом так же там плавали, на них жабы и отдыхали и с них же плюхались в воду. Под водой проплыло что-то большое, но мы списали это на крупную рыбу. Аккуратно, дабы не уронить, я поднёс фотоаппаратуру к яме и сделал несколько снимков. Да, фото получились прекрасными, и мы уже собирались назад, как вдруг по жаре задремали.Проснулись от лёгкого топота ботинок где-то на полянке и детского смеха. Естественно, нам было интересно, кто там ходит, и мы побежали туда, так и не заглянув в колодец. А ведь если бы мы это сделали, то могли бы увидеть ЭТО. Но мы, к счастью, не смотрели. Яшка сам и не заметил, что оставил на траве свой блокнот с ручкой и карандашом. Так и ушли на ту полянку.Придя на место, детей мы не обнаружили, но нашли чуть ли не с тридцать венериных башмачков! Столь редкое растение в таком количестве для всех нас было неожиданностью. Я начал фотографировать в безумном количестве эти цветы, а на некоторых фотках Женя и Яша мне позировали на их фоне; было и несколько фоток со мной.Вдруг пролетели иволги, и орава сорванцов кинулась за ними в погоню, как окружённые войска за самолётами подмоги. Но фотографии так и не вышли. Потом нам попалась вертишейка, опустошающая муравейник. С ней несколько фоток всё-таки вышли. Дальше - косули. И всё. По следам на мокрой земле мы вернулись к полянке. Выкопав аккуратно, дабы не повредить, все цветы, мы как раз собирались уходить, как прогремел ружейный выстрел, отдавшись эхом от стены леса. Обитатели “зелёного царства” всполошились.Начали спускаться сумерки. Мы уже почти вернулись со своей добычей к взрослым. Вот уже видны родители, под чернеющим небом папа и дядя Коля (Яшкин папа, двоюродный папин брат) подкармливали догорающий костерок. Увидев нас, они замахали руками, потом и все остальные, подзывая нас к себе. Тут-то Яшка и вспомнил про блокнот. Но туда без взрослых, в темнотищу, мы его уже не пустили. Когда мы вышли к взрослым, они сказали, какие мы молодцы; папа только собирался дать нам ещё минут десять и стрелять в воздух. Тут-то у нас и полезли глаза на лоб.– Но кто тогда выстрелил? Это были не вы? – спросили мы, но родители и понятия не имели, о чём это мы.Папа даже не вынес ещё ружьё из машины, а выстрела они не слышали. Тогда мы рассказали и о невидимых детях, и о хижине, и том, как Яшка "посеял" свой блокнот. Папы не на шутку испугались, и, оставив с дамами дядю Сеню и дядю Федю (наши знакомые) с ружьями, дядя Ваня (знакомый), отец и дядя Коля пошли за нами к той клятой хижине. Всё с фонарями, поскольку уже темнело, а в лесу из-за тени темнеет гораздо быстрее. Дойдя до того места, где была хижина, мы нашли лишь… Разломанную ручку и порванный лист блокнота. У колодца на мокрой земле были следы. Это были следы, похожие на следы лягушки, только с две человеческих ноги. А в колодце… В колодце появились новые борозды на стене. Они были глубже, чем старые, и те, которые находились у самого края, были влажными. То есть, спускалось и вылазило существо совсем недавно. Боже, проспи мы чуть дольше, нас бы порвали как тот несчастный блокнот!Потом взрослые обследовали второй этаж и спустились оттуда испуганные, хотя они все - мужики не из пугливых. Нас не пустили. Вернувшись к лагерю, быстро всё свернули и свалили прочь от того жуткого леса.По сей день я боюсь вспоминать тот случай, ведь мы так спокойно играли и спали возле этого проклятого колодца, не подозревая, что могли больше никогда не проснуться! Но кто были наши загадочные спасители? Цветы венерин башмачок? Я точно не знаю. Кстати, эти цветы до сих пор растут в специально отгороженном месте в саду. Допустим, что это цветы спасли нас тогда, позвав без слов на полянку, отведя подальше от колодца. Но кто сымитировал выстрел, слышный только нам и спасший нас от той твари? Сам лес, леший, или нечто другое? Не знаю.Кстати, иногда, когда я выхожу с утра попить кофе, мне порой кажется, что я слышу смех со стороны огороженного участка с цветами. А порой и топот маленьких детских сапожков, как тогда, в том страшном лесу…_______Автор - Owl2221.

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