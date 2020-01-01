Трудности жизни

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Traumer Просмотров: 107 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:52 by

Здравствуй, случайный читатель. Не уверен, что мой пост будет кому-либо интересен, что эта история заслуживает времени и сил для ее прочтения, но пусть она будет мирно лежать среди множества других похожих случаев.Меня зовут Василий, возраст 35 лет, я инженер-электрик четвертого разряда, более 10 лет работаю на крупном промышленном предприятии, называть его не буду. Своим положением в жизни я доволен, зарабатываю достаточно, есть любимая жена. Живем в частном доме, который я построил несколько лет назад, вблизи от города. Место спокойное, люди находят тут спасение от беспрестанной городской суеты, больше характерной для молодежи, обосновываются и занимаются любимым делом. Жизнь размеренная, спокойная и, с опаской можно сказать, счастливая. Однако основной рассказ будет о времени моей молодости, когда я был студентом политехнического учебного заведения.Поступил на электрика я в 19 лет, но к несчастью на платную основу. Ежегодная оплата обучения легла тяжким грузом на плечи моих родителей. Отец работал дальнобойщиком и регулярно ходил в долгие рейсы, часто без выходных дней и отпусков. Моя мама сидела вечерами дома и занималась пошивом различной одежды, засиживалась до глубокой ночи, а утром шла на рынок и продавала то немногое, что успевала сделать за ночь. Все заработанные деньги шли на оплату обучения, откладывались на будущие года. Сами они жили бедно, после разразившегося кризиса, все немногое, что у них осталось - это маленькая обшарпанная квартирка на первом этаже хрущевки и удачно приватизированный рабочий самосвал. В общем, раньше люди жили, сейчас скажут - выживали.По ночам мама тихо плакала. Ее пальцы быстро деревянели и не слушались, она с большим трудом делала каждую стежку. Но она была чудесной женщиной и желала мне, своему сыну, только лучшего. Иногда мне было так ее жалко, что ту последнюю овсяную печеньку с молоком, которую она приносила мне вечером, я нарочно не доедал, а ложился спать, и тогда мама съедала ее сама. За эти годы она и так сильно исхудала. Отец тоже работал практически на износ. Он был тем скромным парнем-водилой, который не любил болтать и выпивать с другими дальнобойщиками в кафе у заправки, он садился за руль и выполнял положенную работу. Ночные рейсы были самыми опасными, но ради дополнительной копейки он брался и за них. Я редко видел его, но всегда ждал нашей встречи, когда семья снова станет ненадолго вместе. Тогда мы гуляли в парке и просто общались, забывая о проблемах на миг.Стоит упомянуть, что мои родители были верующими людьми. Они крестили меня в раннем возрасте и вместе с крестом приобрели мне маленькую иконку моего ангела-хранителя. Я постоянно носил ее на шее, это был мой талисман, что-то, что поможет сохранить меня от несчастья.Став студентом, я тут же приобрел множество друзей, некоторые из которых стали мне самыми близкими. Почти каждый день мы встречались и вместе штудировали конспекты лекций, решали задачки. Этот коллектив казался мне таким дружным, каждый мог помочь, если не делом, то советом точно. Помню, как двое моих самых лучших друзей помогли мне закрыть первую зимнюю сессию, буквально вытянув мои знания на оценку "удовл.". Учеба давалась с большим трудом, преподаватели не отличались пунктуальностью и желанием просвещать студентов. Многие просто машинально читали одни и те же лекции, которые они читали здесь пять, десять, пятнадцать лет назад. Зато на экзаменах любили выплеснуть всю накопившуюся злость и усталость на студентов. Часто единственным счастливым билетом на экзамене был билет банка России номиналом в пятьсот или более рублей.В итог предыстории скажу, что в те времена было достойно остаться человеком. Еще ценнее было остаться достойным человеком.Несколькими годами позже, на мой четвертый год обучения и без того серая полоса жизни стала чернеть еще больше. Началось все с моих верных товарищей, которые осенью почти все как один начали отчисляться, уезжать в другие города, просто пропадать. За несколько месяцев от прежнего числа студентов не осталось и трех, с которыми я был более-менее знаком. Вся радость учебы резко пропала, оставив только серьезные долги и брызжущих слюной преподов.Большого труда мне стоила сдача предпоследней сессии. Помню, как я был физически и морально измучен чудовищным стрессом. Единственной надеждой было то, что скоро обучение закончится и все смогут выдохнуть спокойно. Но очень скоро случилось большое горе. Мой отец, за это время уже заметно постаревший и подорвавший свое здоровье, в один из своих обыденных рейсов по горному серпантину не смог справиться с управлением груженной сверх нормы машины. Вскоре о не выходившем на связь дальнобойщике начали волноваться в управляющей компании и направили спасателей на поиски. Нашли мертвым, на склоне горы. Грузовик искорежен, завален щебнем, который он же и вез. Тело отца было изуродовано осколками стекла, сильно помято. Хоронили в закрытом гробу.Такое ужасное событие подкосило меня и, особенно, мою мать. Бедная женщина не находила в себе сил, чтобы хоть немного отвлечься от утраты. Некоторое время она не выходила на работу, молилась в церкви. Я был разбит и не понимал, чем мой отец заслужил это.Ближе к лету я убедился в правдивости поговорки: "Беда не приходит одна". Моя мама, так же сидя допоздна и вышивая, нанесла себе неосторожный укол, один из множества уколов, к которым уже давно успела привыкнуть. Не придав ему особого значения, в течение пяти дней она слегла в кровать от тяжелой инфекции, поразившей руку от пальца до локтя. Истощенная тяжелым трудом, недосыпом и недоеданием, в отсутствие качественной медицины, бедная мама не протянула и двух недель, когда инфекция распространилась на сердце.В тот день, когда мне позвонила знакомая и сообщила о смерти матери, я возвращался домой с учебы. Мгновенно что-то тяжелое и неосязаемое ударило в мой разум. Известие было сродни контузии, оглушению, в голове раздавалась только звенящая пустота. Первый день я ходил как зомби, ничто не могло вытащить меня из этого разлагающего тумана. На второй день я окончательно понял, что теперь остался абсолютно один, полный сирота, без друзей, без родителей, без денег. Руки опустились сами собой, дома на улице приобрели оттенок угнетения и чуждости, люди воспринимали меня как призрака, как потерянную жизнь этого города. Я окончательно решил, что дальнейшая жизнь больше не имеет никакого смысла и лишь увеличит мои страдания.Я бесцельно ходил по городу до глубокой ночи, размышляя о своем скором конце. Хотелось бросить это все, и отправиться к родителям. И так, дойдя до пригородной трассы, я начал переходить дорогу и остановился посередине. Было решено покончить со всем именно здесь и сейчас. И тут же в мгновения из-за поворота выскочил огромный грузовик, ослепив меня светом фар. Водитель заметил мою одинокую фигуру слишком поздно, и даже нажатие на тормоза не успело сколько-нибудь замедлить машину. Я зажмурился и почувствовал толчок, за которым последовал сильный грохот и лязг железа. Но я все еще стоял. Осторожно открыв глаза, я обернулся и увидел, что стою на краю проезжей части, в безопасной зоне. Грузовик стоит в нескольких метрах от меня. Открылась водительская дверь, из нее вышел мужчина. Я проследовал к нему. Судя по его вытаращенным глазам, он ожидал увидеть меня мертвым, но осмотрев машину, он изумился еще больше. Кабина была совершено четко продавлена внутрь на десяток сантиметров, как если бы она врезалась в человека. Но на мне не было ни царапины. На дороге валялись отлетевшие куски металла, был виден след от шин, который говорил, что грузовик тормозил, двигаясь четко по дороге.Ошеломленный случившимся, я поспешил в свою квартиру. В состоянии шока мне захотелось хорошенько вымыться, ведь грудь ощущалась достаточно липкой, видимо от пота. Зайдя в ванную и сняв курточку, перед моими глазами открылось большое и еще теплое кровавое пятно на футболке. Удивлениям не суждено было прекратиться, ведь сняв и ее, на моем теле не было видно ни одной открытой раны. Единственное, что на мне оставалось, это крест и иконка моего ангела хранителя на шее. Именно ее я внимательно рассмотрел и заметил, как из глаз ангела текут две тонкие струйки крови.Потрясенным всем этим, я смыл с себя всю грязь, кровь и пот в ванной, лег спать. На следующее утро я посетил церковь и помолился за всех: за мою любимую маму, за лучшего отца, за каждого своего верного друга и за своего хранителя. С этого момента на моей старой жизни была поставлена точка.

Ключевые слова: Ангел-хранитель авария чудо авторская история

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