Помощь колдуна
История, которую я сейчас расскажу, произошла в середине прошлого века с моей родной тётей Людмилой.
После геологоразведочного колледжа отправили её с подругой в сибирскую глубинку по распределению. С тех пор Красноярский край стал для тёти второй родиной. Зоя, подруга, отработав два года, вернулась обратно, к себе на юг. Не заладилось у неё что-то, может из-за истории одной, что с ними в деревне приключилась. Может ещё из-за чего…
А случилось тогда вот что.
Субботним вечером наладились девчонки в клуб. Фильм посмотреть, а после на танцы остаться. Девчонки городские, симпатичные, бойкие – местные парни их сразу заприметили и скучать не давали. И случилось забрести в тот клуб пьяным мужикам, что нанялись на сезонную подработку.
Слово за слово – стали парней задирать да цепляться к девчонкам. Ну, Зойка им и высказала на свою голову...
После танцев подкараулили они ребят, разборки устраивать принялись.
Девчонки – бежать, мужики – следом. В подпитии, а не отстают, наоборот даже – вот-вот догонят. Орут, матерятся, угрожают…
Тётя рассказывала, что никогда в жизни не бегала, как тогда! Неслась, ничего не различая вокруг, не зная куда, без мыслей, без чувств.
Занесло их в глушь, давно позади остались фонари да деревня - перепутали девчонки, не в ту сторону побежали...
Мужики в погоне совсем озверели. И хоть приложились к бутылке – догнали.
Один схватил Зойку, а Люся сама упала, споткнулась обо что-то.
- Я себя словно со стороны видела, - говорила тётя. – Отстранённо как-то. Будто кино смотрела! И заметила, что недалеко стоит кто-то – огонёк тлеет в темноте как от сигареты. Потом он сам голос подал: "Ты что ж, пьянь, делаешь? На кого охотишься?" – беззлобно так, с насмешечкой спрашивает.
И тут мужик как заорёт! Оттолкнул Зойку, руками замахал – будто отбивается от кого-то! Остальные дружно подхватили – заверещали истошно и рванули прочь.
Дико всё выглядело, непонятно.
Но мы особо не раздумывали – не способны были просто на это.
Посидели немножечко, отдышались. Потом уж повернулись спасителя невольного поблагодарить – а его и нет.
Тихо вокруг. И темно так сделалось, что руки не различить. Будто мы в самом сердце ночи находимся! Спасибо хоть, что вдвоём!
Что делать? Куда идти? Дороги не видим. Да и не знаем её. И страшно - вдруг работяги те недалеко где-то, нас поджидают…
Стоим в растерянности… Зойка и предложила, мол, давай здесь до утра пересидим. У неё спички были. Чиркнула одну – вокруг деревья. Похоже, в лес нас занесло. Огонёчек маленький, быстро догорела спичка – не рассмотрели толком ничего. Слышу, Зойка опять чиркает – да только без толку, почти все спички так перевела. Решили по памяти, медленно да осторожно до ближайшего дерева дойти. Благо, рядом оказалось! Ощупали его – ствол широкий, шершавый, колючий. Кора в отдельных местах отошла – старое, видно.
И присели мы возле него на траву. А темно по-прежнему! И тут вспоминается мне, что полнолуние сейчас – мы когда в клуб шли, всё останавливались да рассматривали луну. Красивая она была, серо-серебряная вся! И звездочки золотистыми гвоздиками поблёскивали. Отчего же тогда так темно сейчас? Зойка опять за спички – чиркнула и увидели мы внизу ствола будто лаз… И запах оттуда такой… неприятный… затхлый…
Страшно опять сделалось… Вдруг кто-то прячется там? Сердце колотится, где-то в ушах звоном отдаётся… Расхотелось нам здесь рассиживаться.
Зойка опять спичками зашебуршала, да неудачно. Так оставшиеся и растратила без толку…
В общем, хорошо сходили в клуб две дурищи! И что делать – не сообразим, не можем принять никакого решения.
И тут под ноги подкатилось что-то. Мы даже заорали поначалу от неожиданности! После пригляделись, а это клубок! Да не простой! Вроде из красной шерсти смотан и чуть светится!
Поверите ли?
И этот самый клубочек нас вывел к деревне. Покатился вперёд, а мы следом побежали. И ведь знали отчего-то, что делать нужно! Сразу поняли, что с ним в безопасности будем, не пропадём!
Вернулись домой за полночь. Тётка Маруся уже и соседей подняла, переполошила всех – городские девчонки пропали! Пока искали нас по деревне, мы сами к дому вышли. Рассказали, что произошло.
Мужики те пьяные оказались не местными, из артели какой-то. Нанялись на сезон шабашить. Они в соседнем селе работали, здесь сроду не бывали. Но вот принесло же именно сегодня…
А когда мы обо всех своих злоключениях рассказали, притихли все разом. Потом уж спросили:
- Как же вы до дома добрались?
Зойка и скажи им про клубочек, который нас сюда привёл.
Клубочек действительно лежал в траве. Он больше не светился и выглядел самым обычным. Зойка его подняла да в карман убрала. Машинально.
Чуть позже, когда нас чаем отпаивала, тётка Маруся рассказала с оглядкой, что где-то недалеко от деревни, в особом месте живёт колдун.
- Я ещё девчонкой бегала маленькой, а он уже старый был. Да что там! Бабушка моя говорила, что и она его видала, в детстве…
Один он, бобылём живёт. Хозяйство не ведёт. Людей чурается. И к нему никто не ходит, не обращается по нужде. Прячет он свой дом ото всех. Вроде морока наводит… Не знаю точно. Врать не стану…
А вы, стало быть, повстречали его… Надо теперь обязательно поблагодарить за спасение, угощение отнести. Заодно и клубок вернёте. Его это собственность.
Испекли мы пирог – тётка Маруся настояла, чтобы каждая из нас тесто вымесила, яблоки для начинки почистила – словом, активно поучаствовала в процессе. Красивый вышел пирог – румяный. Ароматный. Завернула его тётка в чистое полотенечко да в корзинку положила. Рядом бутыль пристроила – для порядку сказала.
- А как же мы найдем колдуна? – Зойка спрашивает.
- А вы клубочек пустите…
Положили тот клубок на дорожку – он не шелохнётся. Лежит себе и лежит.
Я возьми да и скажи:
- Возвращайся домой.
Он и покатился!
Мы - следом.
Белым днём не страшно совсем. Только самую малость волнительно.
Через поле, через пролесок… постепенно вывел он нас с Зойкой к небольшому деревянному срубу. Клубок прямо к дверям подкатился и исчез!
Говорю то, что видела, не придумываю. Вот только был, а теперь – нету! Словно в воздухе растворился.
Мы хотели корзинку поставить и уйти.
Но тут дверь открылась, и хозяин показался.
Старый дед уже, но крепкий. Высокий, жилистый. Борода длинная сивая, седая.
Стоит и молча смотрит. Мы поздоровались и корзинку к нему двигаем. Мол, примите в благодарность за спасение наше. Он вроде как ухмыльнулся, но смолчал.
А Зойка меня за руку дёрнула и потянула прочь.
Когда уже отошли немного – обернулись. А там – ничего! Ни дома, ни колдуна! Только дерево старое особняком от других стоит. Широкое, высокое, неживое. И внизу – вроде лаза. То, что ночью видели!
Я даже остановилась.
- Может вернёмся, посмотрим? – спрашиваю.
Теперь при солнечном свете не страшно - интересно даже.
Да только Зойка ни в какую! Потянула меня домой. И только когда показалась деревня, она повернулась, посмотрела на меня – лицо бледное, глаза огромные, испуганные! И спросила шёпотом:
- Ты тоже видела? Да?
- Что видела? – не поняла я. – Старика?
- Тень его. У него две тени, Люсь! Клянусь тебе! Две! Одна человечья, а вторая... с рогами! И он заметил, что я увидела, Люсь! И пальцем погрозил!..
- Я-то, - рассказывала после тётя, - ничего такого не видела. Но всё возможно. Он ведь мужиков отвадил. И клубок в провожатые нам пустил. И в доме-дереве жил…
Особенный был человек.
Да и человек ли?..
Автор - Елена Ликина.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:40
Вчера, 05:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 216Комментарии: 2
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