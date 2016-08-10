Помощь колдуна

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 05:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 216 Комментарии: 2 +6 Вчера, 05:40 by

История, которую я сейчас расскажу, произошла в середине прошлого века с моей родной тётей Людмилой.После геологоразведочного колледжа отправили её с подругой в сибирскую глубинку по распределению. С тех пор Красноярский край стал для тёти второй родиной. Зоя, подруга, отработав два года, вернулась обратно, к себе на юг. Не заладилось у неё что-то, может из-за истории одной, что с ними в деревне приключилась. Может ещё из-за чего…А случилось тогда вот что.Субботним вечером наладились девчонки в клуб. Фильм посмотреть, а после на танцы остаться. Девчонки городские, симпатичные, бойкие – местные парни их сразу заприметили и скучать не давали. И случилось забрести в тот клуб пьяным мужикам, что нанялись на сезонную подработку.Слово за слово – стали парней задирать да цепляться к девчонкам. Ну, Зойка им и высказала на свою голову...После танцев подкараулили они ребят, разборки устраивать принялись.Девчонки – бежать, мужики – следом. В подпитии, а не отстают, наоборот даже – вот-вот догонят. Орут, матерятся, угрожают…Тётя рассказывала, что никогда в жизни не бегала, как тогда! Неслась, ничего не различая вокруг, не зная куда, без мыслей, без чувств.Занесло их в глушь, давно позади остались фонари да деревня - перепутали девчонки, не в ту сторону побежали...Мужики в погоне совсем озверели. И хоть приложились к бутылке – догнали.Один схватил Зойку, а Люся сама упала, споткнулась обо что-то.- Я себя словно со стороны видела, - говорила тётя. – Отстранённо как-то. Будто кино смотрела! И заметила, что недалеко стоит кто-то – огонёк тлеет в темноте как от сигареты. Потом он сам голос подал: "Ты что ж, пьянь, делаешь? На кого охотишься?" – беззлобно так, с насмешечкой спрашивает.И тут мужик как заорёт! Оттолкнул Зойку, руками замахал – будто отбивается от кого-то! Остальные дружно подхватили – заверещали истошно и рванули прочь.Дико всё выглядело, непонятно.Но мы особо не раздумывали – не способны были просто на это.Посидели немножечко, отдышались. Потом уж повернулись спасителя невольного поблагодарить – а его и нет.Тихо вокруг. И темно так сделалось, что руки не различить. Будто мы в самом сердце ночи находимся! Спасибо хоть, что вдвоём!Что делать? Куда идти? Дороги не видим. Да и не знаем её. И страшно - вдруг работяги те недалеко где-то, нас поджидают…Стоим в растерянности… Зойка и предложила, мол, давай здесь до утра пересидим. У неё спички были. Чиркнула одну – вокруг деревья. Похоже, в лес нас занесло. Огонёчек маленький, быстро догорела спичка – не рассмотрели толком ничего. Слышу, Зойка опять чиркает – да только без толку, почти все спички так перевела. Решили по памяти, медленно да осторожно до ближайшего дерева дойти. Благо, рядом оказалось! Ощупали его – ствол широкий, шершавый, колючий. Кора в отдельных местах отошла – старое, видно.И присели мы возле него на траву. А темно по-прежнему! И тут вспоминается мне, что полнолуние сейчас – мы когда в клуб шли, всё останавливались да рассматривали луну. Красивая она была, серо-серебряная вся! И звездочки золотистыми гвоздиками поблёскивали. Отчего же тогда так темно сейчас? Зойка опять за спички – чиркнула и увидели мы внизу ствола будто лаз… И запах оттуда такой… неприятный… затхлый…Страшно опять сделалось… Вдруг кто-то прячется там? Сердце колотится, где-то в ушах звоном отдаётся… Расхотелось нам здесь рассиживаться.Зойка опять спичками зашебуршала, да неудачно. Так оставшиеся и растратила без толку…В общем, хорошо сходили в клуб две дурищи! И что делать – не сообразим, не можем принять никакого решения.И тут под ноги подкатилось что-то. Мы даже заорали поначалу от неожиданности! После пригляделись, а это клубок! Да не простой! Вроде из красной шерсти смотан и чуть светится!Поверите ли?И этот самый клубочек нас вывел к деревне. Покатился вперёд, а мы следом побежали. И ведь знали отчего-то, что делать нужно! Сразу поняли, что с ним в безопасности будем, не пропадём!Вернулись домой за полночь. Тётка Маруся уже и соседей подняла, переполошила всех – городские девчонки пропали! Пока искали нас по деревне, мы сами к дому вышли. Рассказали, что произошло.Мужики те пьяные оказались не местными, из артели какой-то. Нанялись на сезон шабашить. Они в соседнем селе работали, здесь сроду не бывали. Но вот принесло же именно сегодня…А когда мы обо всех своих злоключениях рассказали, притихли все разом. Потом уж спросили:- Как же вы до дома добрались?Зойка и скажи им про клубочек, который нас сюда привёл.Клубочек действительно лежал в траве. Он больше не светился и выглядел самым обычным. Зойка его подняла да в карман убрала. Машинально.Чуть позже, когда нас чаем отпаивала, тётка Маруся рассказала с оглядкой, что где-то недалеко от деревни, в особом месте живёт колдун.- Я ещё девчонкой бегала маленькой, а он уже старый был. Да что там! Бабушка моя говорила, что и она его видала, в детстве…Один он, бобылём живёт. Хозяйство не ведёт. Людей чурается. И к нему никто не ходит, не обращается по нужде. Прячет он свой дом ото всех. Вроде морока наводит… Не знаю точно. Врать не стану…А вы, стало быть, повстречали его… Надо теперь обязательно поблагодарить за спасение, угощение отнести. Заодно и клубок вернёте. Его это собственность.Испекли мы пирог – тётка Маруся настояла, чтобы каждая из нас тесто вымесила, яблоки для начинки почистила – словом, активно поучаствовала в процессе. Красивый вышел пирог – румяный. Ароматный. Завернула его тётка в чистое полотенечко да в корзинку положила. Рядом бутыль пристроила – для порядку сказала.- А как же мы найдем колдуна? – Зойка спрашивает.- А вы клубочек пустите…Положили тот клубок на дорожку – он не шелохнётся. Лежит себе и лежит.Я возьми да и скажи:- Возвращайся домой.Он и покатился!Мы - следом.Белым днём не страшно совсем. Только самую малость волнительно.Через поле, через пролесок… постепенно вывел он нас с Зойкой к небольшому деревянному срубу. Клубок прямо к дверям подкатился и исчез!Говорю то, что видела, не придумываю. Вот только был, а теперь – нету! Словно в воздухе растворился.Мы хотели корзинку поставить и уйти.Но тут дверь открылась, и хозяин показался.Старый дед уже, но крепкий. Высокий, жилистый. Борода длинная сивая, седая.Стоит и молча смотрит. Мы поздоровались и корзинку к нему двигаем. Мол, примите в благодарность за спасение наше. Он вроде как ухмыльнулся, но смолчал.А Зойка меня за руку дёрнула и потянула прочь.Когда уже отошли немного – обернулись. А там – ничего! Ни дома, ни колдуна! Только дерево старое особняком от других стоит. Широкое, высокое, неживое. И внизу – вроде лаза. То, что ночью видели!Я даже остановилась.- Может вернёмся, посмотрим? – спрашиваю.Теперь при солнечном свете не страшно - интересно даже.Да только Зойка ни в какую! Потянула меня домой. И только когда показалась деревня, она повернулась, посмотрела на меня – лицо бледное, глаза огромные, испуганные! И спросила шёпотом:- Ты тоже видела? Да?- Что видела? – не поняла я. – Старика?- Тень его. У него две тени, Люсь! Клянусь тебе! Две! Одна человечья, а вторая... с рогами! И он заметил, что я увидела, Люсь! И пальцем погрозил!..- Я-то, - рассказывала после тётя, - ничего такого не видела. Но всё возможно. Он ведь мужиков отвадил. И клубок в провожатые нам пустил. И в доме-дереве жил…Особенный был человек.Да и человек ли?..Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Сибирская глубинка клуб полнолуние клубок колдун старик дерево помощь

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