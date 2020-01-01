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Творческие истории

Прогрессивный век

scale_1200


«Не ваше дело! Душ я за неделю приношу втрое, а то и впятеро больше вашего месячного улова, а как это делаю, никому докладывать не обязан», - огрызнулся демон перекрёстка.

Он не стал объяснять коллегам того, что давно не соблюдает предписанных ритуалов, нарушая все правила. Сейчас он работает на результат.

«Живую чёрную курицу в жертву? Помилуйте, и белую-то живьём не найти, а тут такие сложности. Соблюдение формальностей никогда не помогало в работе».

Какое-то время он просто являлся по первому зову. Главное - заманить желающих помощи в свои сети, а дальше…

Впервые про пирамиды он узнал от людей. Нет, не про те, что строили в древности, а про такие, создавая которые, один, увязший по уши, тащит за собой и родных, и друзей, чтобы по их головам карабкаться наверх. Только он всё равно тонет, предварительно лишив себя помощи близких людей, кто же станет помогать, если сам почти на дне?

Демон усмехнулся.

А ведь когда-то и он носился за каждой душой, хитрил, обещая золотые горы…

Теперь люди приходят в определённое время, обменивают свои желания на то, что им изначально было ни к чему.

Вот и сегодня… Пора.

Он заглянул в расписание.

«С двенадцати до часу брат пожелает смерти сестре, ему нужно одному наследство получить. Ладно бы принц претендовал на королевство, но ведь голытьба, родительский домик в деревне, в который, чтобы там можно было жить, вложить нужно больше, чем он стоит.

С часу до двух - жажда спортсмена победить в соревновании, которая давно победила его самого. Хочет, видите ли, быстро бегать. Но, когда подпись на нашем договоре поставлена, то от судьбы всё равно не убежишь.

С двух до трёх – алчность, старое, как мир, желание денег, за которые можно и душу продать.

С трёх до четырёх…

Что? Никого нет? Неужели пропустил, нужно было поставить мужчину, который желает смерти соседу, громко слушающему музыку.

А, нет, всё в порядке, вот, сбоку… не вместилось на странице, пришлось на полях писать.

Чтобы сынок выздоровел, придёт женщина, готовая на всё.

Ну, что ж, если симпатичная, то сначала всё, а потом она, как обычно, отдаст душу.

Малыш поправится, по контракту всё соблюдено, но тут же заболеет другой болезнью.

И она снова прибежит ко мне.

Но второй души у неё нет, значит, она приведёт мужа или кого-то ещё, кому дорог её маленький пупсик, в этот момент и возникнет очередная пирамида. На одном человеке можно получить с десяток душ от людей, которые их даже не продадут, а отдадут с радостью, ещё и поблагодарят. Мне их благодарность ни к чему, но для коллекции сгодится.

Если нет добровольцев, мамаша порекомендует меня подругам, но тогда их нужно привести не менее пяти, а те, чтобы получить больше, чем стоит их душа, приведут своих родных и друзей...
И так бесконечно.

Скоро придётся помощника брать, заказов хоть отбавляй».

Ещё Шекспир писал: «Я духов вызывать из тьмы умею (…) Все дело в том, появятся ли духи».

Демон хмыкнул.

«А ведь могли и не появиться.

Прежде условностей было немало, а сейчас век прогрессивный, кто о них беспокоится?»

Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:07
Сегодня, 05:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 0
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Ключевые слова: Демон перекрёстка ритуалы правила расписание душа заказ прогрессивный век

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