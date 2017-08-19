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Творческие истории

Присушка

Ася была самой красивой девчонкой на параллели в школе, от поклонников отбоя не было. Да что там одноклассники и мальчишки из ее двора, ребята постарше посматривали на нее с явным интересом. Никто даже не сомневался – Аська свою личную жизнь устроит удачно. Однако события стали разворачиваться совсем по другому сценарию.

Среди воздыхателей девушки был некто Дима – щупленький, невзрачный парень, он в наш десятый класс перешел в начале учебного года, вроде как его родители купили квартиру в городе и переехали сюда. Подробностей мы не знали – новенький держался особняком, говорил мало и редко.

Было такое впечатление, что Дима словно отбывает очередь в школе, и только красавица Ася вызывала у него какие-то эмоции.

Дима все уроки не отводил от Аси взгляда и на переменах старался держаться поблизости. Сначала все лишь хихикали – надо же втрескаться так! Да и сама одноклассница не придавала значения появлению нового поклонника. У нее уже был парень, да и одним воздыхателем больше, другим меньше. Повздыхает, да забудет. Однако блажь не проходила.

Одноклассник стал оказывать Асе знаки внимания – то после школы увяжется с ней до дома, хотя совсем не по пути было, то стал какие-то безделушки дарить. Ася попыталась объяснить, что ей этого всего не надо, на что парень завел речь о том, что им судьбой предназначено быть вместе.

Как-то весной он подкараулил девушку во дворе школы и подарил ей серебряное колечко, предложил замуж выйти. Аське уже порядком надоели эти ухаживания, и она грубо отвергла предложение, заявив, что свадьбе их не бывать, и пусть ищет себе другую девушку.

Дима что-то зло буркнул и ушел. Его не было в школе пару дней, потом приехал; на вопрос классного руководителя сказал, что ездил в деревню к родным. Значения никто не придал этому тогда, как оказалось зря.

С того дня Аська начала меняться. На глазах у изумленных одноклассников Ася буквально стала бегать за парнем, в сторону которого раньше даже смотреть не хотела. Забросила учебу, прогуливала с Димой уроки. Никакие уговоры не помогали. Одноклассница плакала и говорила, что ее словно тянет к Димке, хотя понимает, что не любит его совсем.

Девушка похудела, лицо стало каким-то изможденным, а вот Дима наоборот: словно расцвел и гордо ходил по школе, держа за руку возлюбленную – они собирались пожениться по окончанию школы. Об упоминании о свадьбе Ася морщилась, но молчала.

Мать Аси, обеспокоенная происходящим, обратилась к знахарке, которая жила где-то в пригороде, не особо веря, что это поможет. Маленькая седенькая старушка, взглянув на Асю, сказала, что этот парень сделал присушку, чтобы девушка была с ним. Знахарка сказала, что похоже присушку сделала его близкая родственница. Уже потом припомнили, что Дима упоминал о том, что в деревне у них осталась бабушка. Скорее всего, целью поездки в деревню было проведение обряда присушки.

Старушка велела оставить у нее Асю на три дня, чтобы избавить от этой напасти. Что там делала знахарка с нашей одноклассницей – осталось за кадром, но когда мать приехала за ней, дочь не узнала – Ася вновь похорошела, на лице появился румянец, и слышать даже о «женихе» она не желала, равно как и видеть его!

В те три дня, что Аси не было в городе, Дима школу не посещал, не приходил он и когда вернулась девушка. А потом откуда-то появилась информация, что одноклассник заболел, и врачи велели вернуться семье в деревню. Дружбы Дима ни с кем не водил, никто из одноклассников его судьбой особо не интересовался, и вскоре о нем забыли, словно его и не было. Остался лишь на фото, которое было сделано в начале учебного года.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 14:08
Вчера, 14:08 by Olga_29Просмотров: 192Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Приворот парень школа знахарка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:34
-1
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Комментариев: 12 602
Одна бабулька присушила, другая бабулька размочила. Идеальная работа знахарок.))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
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