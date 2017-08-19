Лавандовый

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан Грег Просмотров: 79 Комментарии: 1 0 Вчера, 23:00 by

1 августа:Мне почудился аромат лаванды.Потянувшись и вдохнув терпкие флюиды, источаемые кошачьим туалетом, я понял, что подобная красота могла мне только присниться.Конечно, лаванда была вчера, в рассказе одного юнца. Я разнёс его в пух и прах, за что удостоился ответа весьма нелитературного - в ЛС, конечно же. Публичный ответ этого негодяя был избыточно красноречив, слащаво пафосен и вообще фу. Потом явились какие-то личности и вовсе меня прокляли, с присущим подобным умникам занудным изяществом. Они, кажется, не поняли ни одного моего слова. Ну и шут с ними - моя критическая практика расширяется с каждым днём, и я давно привык, что автор зачастую бывает не готов признать свои ошибки.Да, ибо произведение обычно выкладывается в день его написания, и если бы автор повременил с полгода, перечитал его, отредактировал, переосмыслил, то воспринял бы мои замечания с меньшим пристрастием. А может быть, даже счёл своё детище недостойным внимания и спалил его во пламени гнева. Но нет - то вдохновение, на волнах которого покоится мираж авторской музы и которое по существу своему сродни глупости (в большинстве своём), не покидает автора так скоро, как следует. И беда, если оно и вовсе не расстаётся с ним...Воистину, нынче глупость и наглость - двигатель творчества. Я имею в виду не настоящее искусство, а повальное заражение графоманией. Уж лучше бы страдали графофобией.Так вот, лавандовый рассказ. Мне кажется, он не так плох. Вечерком, пожалуй, перечитаю. Может быть, я погорячился...2 августа:Нет, я не погорячился - я облил автора кипятком. А меня обдало ледяным дыханием смерти, когда утром я увидел в комментариях к рассказу много сообщений вроде "пусть земля ему будет пухом". Сразу мысль: "А не я ли довёл парня до самоубийства?" Но нет, это полная нелепость... Такие сказки могут стать явью только в мире Гоголя.Но день мне эта новость подпортила неслабо. Зайдя домой после работы, я услышал запах ели или сосны. Мороз по коже пробежал - не знаю, почему. Сейчас сижу, пью чай, думаю. То есть мысли сами где-то плутают.***Пишут, что ДТП. Жаль парня очень.3 августа:Ах да, совсем забыл отметить, что рассказ действительно хорош. Он берёт не столько сюжетом, сколько характерами.Я не любитель замысловатых форм, экшна, а уж тем более той высокомерной выдержки, с которой автор приближает неожиданную развязку и которая выдаёт себя тем заметнее, чем сильнее он желает удивить читателя "невероятным поворотом". По-моему, подобные приёмы выглядят натурально только тогда, когда такая развязка - сюрприз для самого автора. Писатель - всего лишь исследователь, но никак не создатель. Автор - это только рассказчик. Не зря же рассказ называется именно рассказом!***Хочу написать лавандовый отзыв. Сложно собраться с мыслями. Или с духом.На работе читал рассказ, в котором много дерьма. Во всех смыслах. Автор не поленился использовать это слово, все его производные и синонимы буквально в каждом предложении. Но хуже всего то, что у меня дома теперь пахнет ИМ. Не могу уснуть - вонища стоит невообразимая.***Вышел погулять - не помогло. Этот запах преследует меня. Попался текст про лимонный пудинг - пока читал, ситуация заметно улучшилась. Перечитал словосочетание "лимонный пудинг" двадцать раз - дерьмо как в воду кануло! Интересно...***Прекрасный дар! Засыпаю, а в комнате пахнет мятой и чабрецом. Надеюсь, мне больше не попадётся таких дер... плохих рассказов.5 августа:Обнаружилась занятная деталь. Я слышу запах того, о чём читаю. По мере прочтения текста во мне формируется общее впечатление и отношение к нему. Если оно портится, любой приятный запах обращается в полное дерьмо. И, чёрт подери, пока я не выражу своё недовольство в виде отзыва, этот запах меня не покинет. Такие вот кренделя...P.S. Приятный запах, напротив, усиливается, если я пишу положительный отзыв, а потом... потом всё начинает пахнуть лавандой.P.P.S. Хороший рассказ. Жаль парня...6 августа:Ночью лёг не сразу - читал лавандовый рассказ. Никакого дерьма! Я понял рассказ - и он мне понравился. Написал отзыв - комната заблагоухала. Как жаль, что автор не увидит моё сообщение... Хотя, кто его знает, что там творится после смерти?***Мой дар приносит мне заметные неудобства. Нельзя спокойно почитать.В "Крыжовнике" Чехова так много приятных запахов! Тучи, дождик, поля, свежесть, речка... и трубочка! Я как прочёл, в нос сразу ударил запах табачного дыма. Потом в тексте появились собаки. В нашем офисе запахло собачатиной, но никто этого не заметил. Я дочитал до дождя и на этой прекрасной ноте закрыл вкладку. Не хочу рисковать.Подумал: "Что ж, мне совсем ничего теперь не читать? Или читать одни кулинарные книги?"И решил, что моё призвание стоит того, чтобы терпеть эти неудобства. Надеюсь, решимость моя не пошатнётся от очередного дерь... плохого рассказа. Всё-таки Чеховых сейчас мало.***Люблю проходить мимо цветочного магазина. Там так и написано: "Цветы". Каждый раз мозг выбирает случайный цветок и воспроизводит его запах. Обожаю.А вот продуктовые магазины нравятся мне всё меньше и меньше. Слишком много слов. Запахи мешаются в кучу. Колбаса, пиво, сыр, шоколад... Достаточно одного взгляда издалека на эти вывески - и начинаешь верить, что в твой рот стошнило какого-нибудь рейвера. "Думай о лимонном пудинге - это твоя спасительная мантра", - читаю я в глазах своего кота, который наверняка и сам не прочь отведать кусочек.8 августа:Начался какой-то кошмар. Несмотря на всё моё неверие в то, что причина автокатастрофы кроется во мне, начинаю в это верить. В голове проносятся картины аварии - и вот я уже чувствую запах чего-то горелого - то ли резины, то ли плоти, - потом запах запекающейся от огня крови... Я этого запаха никогда не знал, а вот теперь узнал. И это подтолкнуло меня ещё ближе к капкану безжалостной совести. Надеюсь не сойти с ума. Хорошо, что сегодня не выходной - отвлекусь работой.***На работе не работалось. Старался занять свой ум хоть чем-то увлекательным - прочитал уйму рассказов, услышал все их нотки - от тошнотворных до божественных, оставил под каждым отзыв. Душа легка, а вот нос устал.***Лучше бы я не представлял этого парня в гробу под землёй. В комнате запахло мертвечиной, и лишь "мантра" смогла помочь. Надо будет как-нибудь попробовать лимонный пудинг. Ибо это кошмар...9 августа:В комнате - аромат моих сновидений. Как будто и не просыпался. А снился мне какой-то лес. Ладно, пойду на работу. Надеюсь, сегодня меня отпустит...***Есть такие авторы, которые раньше мне нравились и которых мне теперь тяжело читать. Всё дело в интенсивности запахов. По отдельности они ещё ничего, но если сменяются слишком быстро - беда. Начинает болеть голова. Уж лучше бы рейвера стошнило, ей-богу, чем мешать запахи шинели и чиновника-мертвеца. Тем более у меня уже появился собственный мертвец...***Шутки шутками, а я проснулся среди ночи от какого-то шума. Не пойму, наяву это было или нет, но хожу по квартире и пытаюсь вытравить трупный запах. Мне снился лавандовый автор. К сожалению, в своём нынешнем обличии он пахнет отнюдь не лавандой.11 августа:Сегодня я прочитал один ужасный рассказ. Ужасен он и запахами, и литературно. Написал в отзыве и о том, и о другом, но запах дерьма и не думает меня покидать. Видимо, я что-то не высказал. Пришёл домой, терплю вонь, пойду скорее строчить очередной комментарий к этому пресловутому рассказу.***Два часа ночи, а вонять стало ещё сильнее. Что-то я делаю не так. Рассказ дрянной - про автокатастрофу, кстати... Но дрянной рассказишко! Банальность на банальности, ошибка на ошибке, штамп на штампе. И не знаю, что делать с такой кракозяброй.12 августа:Проснулся - воняет. Лимонный пудинг не помогает. Пытаюсь думать о лаванде - наступает трупный смрад. Уж лучше дерьмо... Не побоюсь этого слова!ДЕРЬМО, ДЕРЬМО, ДЕРЬМО.Полегчало... А чёртов лимонный пудинг не помогает!Выпрыгнуть, что ли, в окошко?..13 августа:Он пришёл ко мне во сне. Стоял у кровати и молчал. Я лежал и не мог повернуть голову, просто чувствуя, что он рядом. Проснувшись, боялся повернуться - вдруг стоит? Может быть, стоит показаться психиатру. Не думал, что до такого доживу.Запах дерьма возвращает меня к рассказу об автокатастрофе. Надо мной уже смеются в комментариях, пишут, что я не знаю, как ещё испортить жизнь автору. Он, кстати, не ответил ни на одно из сообщений.Один умник сказал, что это отличная бизнес-идея (к чему тут бизнес, не знаю) - читать книги и писать рецензии, основывая своё отношение на запахах. Как он написал? "Книга должна хорошо пахнуть!"***Приготовил лимонный пудинг. Заварил лавандовый чай. Провожу ритуал очищения, а сам нахожусь в каком-то отчаянном оцепенении. Такое чувство, будто в соседней комнате стоит гроб. Сосновый или еловый. Лучше бы мертвецов сжигали…***Как хорошо, что во время еды мой дар теряет силу. Жаль, что я не могу есть вечно. Пробовал жевать жвачку - не помогает. Леденцы, "Тик-Так" - всё мимо. Будто мозг играет со мной в кошки-мышки.***Хотел лечь спать, как вдруг в голову пришла безумная мысль - отрезать себе нос. Ван-Гог-де-Морт.***Нашёл стихотворение Гумилёва - "Готтентотская космогония". Очень приятно пахнет в конце... Свободой. Почему-то птица мне кажется орлом. Интересно, как пахнут орлы?14 августа:Кажется, впервые я обрадовался запаху табачного дыма. Потому что он был настоящим. Какая-то девушка на остановке курила, как паровоз, обдавая меня, стоящего рядом, клубами пленительного яда. Попробовал после работы закурить - помогает. Но мерзко. На остановке было куда приятнее – потому что неожиданно. Такой миг приходит вдруг, как по вдохновению, которое кто-то непременно сочтёт за глупость. Душа ноет. Каждые несколько минут перечитываю дерьмовый рассказ, пытаясь найти то, что заставляет окружающее пространство смердить. Кажется, я в письменной форме выразил презрение уже к каждой букве этого рассказа, чем ужасно рассмешил многих комментаторов.***Три часа ночи. В холодном поту я проснулся от увиденного во сне. Или от услышанного? Лавандовый автор сказал, что я должен писать хвалебные отзывы тем рассказам, которые мне не нравятся, и мягко «ругать» то, что заходит. Чем чёрт не шутит - попробовал. И помогло, чтоб его! До моих угнетённых ноздрей доносится едва заметный шлейф лаванды. Кажется, я получил благословение. Но как долго я должен делать всё наоборот? Он ничего не сказал...15 августа:Короче, я понял эту мудрость. Надо относиться хорошо даже к самому дерьмовому дерьму. То есть не то чтобы обожать его и наряжать в свадебное платье, втыкать в него свечки и поздравлять его автора с удачным вывертом. Нет - просто уважать право человека на ошибку, на неопытность, на юность и даже на нежелание учиться и неуважение к мнению окружающих. В общем, чтобы не сойти с ума от туалетных запахов, мне придётся стать Далай Ламой. Получится ли у меня? Я в себя верю.Пойду строчить лавандовые отзывы...***Кстати, флюиды, исходящие от кошачьего лотка, стали ещё ярче. Но почему-то отдают лавандой.Или мне почудилось?

Ключевые слова: Лаванда смерть вина чувство вины психология литература критик автокатастрофа авторская история

Другие, подобные истории: