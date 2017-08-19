Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Лавандовый

1 августа:

Мне почудился аромат лаванды.

Потянувшись и вдохнув терпкие флюиды, источаемые кошачьим туалетом, я понял, что подобная красота могла мне только присниться.

Конечно, лаванда была вчера, в рассказе одного юнца. Я разнёс его в пух и прах, за что удостоился ответа весьма нелитературного - в ЛС, конечно же. Публичный ответ этого негодяя был избыточно красноречив, слащаво пафосен и вообще фу. Потом явились какие-то личности и вовсе меня прокляли, с присущим подобным умникам занудным изяществом. Они, кажется, не поняли ни одного моего слова. Ну и шут с ними - моя критическая практика расширяется с каждым днём, и я давно привык, что автор зачастую бывает не готов признать свои ошибки.

Да, ибо произведение обычно выкладывается в день его написания, и если бы автор повременил с полгода, перечитал его, отредактировал, переосмыслил, то воспринял бы мои замечания с меньшим пристрастием. А может быть, даже счёл своё детище недостойным внимания и спалил его во пламени гнева. Но нет - то вдохновение, на волнах которого покоится мираж авторской музы и которое по существу своему сродни глупости (в большинстве своём), не покидает автора так скоро, как следует. И беда, если оно и вовсе не расстаётся с ним...

Воистину, нынче глупость и наглость - двигатель творчества. Я имею в виду не настоящее искусство, а повальное заражение графоманией. Уж лучше бы страдали графофобией.

Так вот, лавандовый рассказ. Мне кажется, он не так плох. Вечерком, пожалуй, перечитаю. Может быть, я погорячился...

2 августа:

Нет, я не погорячился - я облил автора кипятком. А меня обдало ледяным дыханием смерти, когда утром я увидел в комментариях к рассказу много сообщений вроде "пусть земля ему будет пухом". Сразу мысль: "А не я ли довёл парня до самоубийства?" Но нет, это полная нелепость... Такие сказки могут стать явью только в мире Гоголя.

Но день мне эта новость подпортила неслабо. Зайдя домой после работы, я услышал запах ели или сосны. Мороз по коже пробежал - не знаю, почему. Сейчас сижу, пью чай, думаю. То есть мысли сами где-то плутают.

***

Пишут, что ДТП. Жаль парня очень.

3 августа:

Ах да, совсем забыл отметить, что рассказ действительно хорош. Он берёт не столько сюжетом, сколько характерами.

Я не любитель замысловатых форм, экшна, а уж тем более той высокомерной выдержки, с которой автор приближает неожиданную развязку и которая выдаёт себя тем заметнее, чем сильнее он желает удивить читателя "невероятным поворотом". По-моему, подобные приёмы выглядят натурально только тогда, когда такая развязка - сюрприз для самого автора. Писатель - всего лишь исследователь, но никак не создатель. Автор - это только рассказчик. Не зря же рассказ называется именно рассказом!

***

Хочу написать лавандовый отзыв. Сложно собраться с мыслями. Или с духом.

На работе читал рассказ, в котором много дерьма. Во всех смыслах. Автор не поленился использовать это слово, все его производные и синонимы буквально в каждом предложении. Но хуже всего то, что у меня дома теперь пахнет ИМ. Не могу уснуть - вонища стоит невообразимая.

***

Вышел погулять - не помогло. Этот запах преследует меня. Попался текст про лимонный пудинг - пока читал, ситуация заметно улучшилась. Перечитал словосочетание "лимонный пудинг" двадцать раз - дерьмо как в воду кануло! Интересно...

***
Прекрасный дар! Засыпаю, а в комнате пахнет мятой и чабрецом. Надеюсь, мне больше не попадётся таких дер... плохих рассказов.

5 августа:

Обнаружилась занятная деталь. Я слышу запах того, о чём читаю. По мере прочтения текста во мне формируется общее впечатление и отношение к нему. Если оно портится, любой приятный запах обращается в полное дерьмо. И, чёрт подери, пока я не выражу своё недовольство в виде отзыва, этот запах меня не покинет. Такие вот кренделя...

P.S. Приятный запах, напротив, усиливается, если я пишу положительный отзыв, а потом... потом всё начинает пахнуть лавандой.

P.P.S. Хороший рассказ. Жаль парня...

6 августа:

Ночью лёг не сразу - читал лавандовый рассказ. Никакого дерьма! Я понял рассказ - и он мне понравился. Написал отзыв - комната заблагоухала. Как жаль, что автор не увидит моё сообщение... Хотя, кто его знает, что там творится после смерти?

***

Мой дар приносит мне заметные неудобства. Нельзя спокойно почитать.

В "Крыжовнике" Чехова так много приятных запахов! Тучи, дождик, поля, свежесть, речка... и трубочка! Я как прочёл, в нос сразу ударил запах табачного дыма. Потом в тексте появились собаки. В нашем офисе запахло собачатиной, но никто этого не заметил. Я дочитал до дождя и на этой прекрасной ноте закрыл вкладку. Не хочу рисковать.

Подумал: "Что ж, мне совсем ничего теперь не читать? Или читать одни кулинарные книги?"

И решил, что моё призвание стоит того, чтобы терпеть эти неудобства. Надеюсь, решимость моя не пошатнётся от очередного дерь... плохого рассказа. Всё-таки Чеховых сейчас мало.

***

Люблю проходить мимо цветочного магазина. Там так и написано: "Цветы". Каждый раз мозг выбирает случайный цветок и воспроизводит его запах. Обожаю.

А вот продуктовые магазины нравятся мне всё меньше и меньше. Слишком много слов. Запахи мешаются в кучу. Колбаса, пиво, сыр, шоколад... Достаточно одного взгляда издалека на эти вывески - и начинаешь верить, что в твой рот стошнило какого-нибудь рейвера. "Думай о лимонном пудинге - это твоя спасительная мантра", - читаю я в глазах своего кота, который наверняка и сам не прочь отведать кусочек.

8 августа:

Начался какой-то кошмар. Несмотря на всё моё неверие в то, что причина автокатастрофы кроется во мне, начинаю в это верить. В голове проносятся картины аварии - и вот я уже чувствую запах чего-то горелого - то ли резины, то ли плоти, - потом запах запекающейся от огня крови... Я этого запаха никогда не знал, а вот теперь узнал. И это подтолкнуло меня ещё ближе к капкану безжалостной совести. Надеюсь не сойти с ума. Хорошо, что сегодня не выходной - отвлекусь работой.

***

На работе не работалось. Старался занять свой ум хоть чем-то увлекательным - прочитал уйму рассказов, услышал все их нотки - от тошнотворных до божественных, оставил под каждым отзыв. Душа легка, а вот нос устал.

***

Лучше бы я не представлял этого парня в гробу под землёй. В комнате запахло мертвечиной, и лишь "мантра" смогла помочь. Надо будет как-нибудь попробовать лимонный пудинг. Ибо это кошмар...

9 августа:

В комнате - аромат моих сновидений. Как будто и не просыпался. А снился мне какой-то лес. Ладно, пойду на работу. Надеюсь, сегодня меня отпустит...

***

Есть такие авторы, которые раньше мне нравились и которых мне теперь тяжело читать. Всё дело в интенсивности запахов. По отдельности они ещё ничего, но если сменяются слишком быстро - беда. Начинает болеть голова. Уж лучше бы рейвера стошнило, ей-богу, чем мешать запахи шинели и чиновника-мертвеца. Тем более у меня уже появился собственный мертвец...

***

Шутки шутками, а я проснулся среди ночи от какого-то шума. Не пойму, наяву это было или нет, но хожу по квартире и пытаюсь вытравить трупный запах. Мне снился лавандовый автор. К сожалению, в своём нынешнем обличии он пахнет отнюдь не лавандой.

11 августа:

Сегодня я прочитал один ужасный рассказ. Ужасен он и запахами, и литературно. Написал в отзыве и о том, и о другом, но запах дерьма и не думает меня покидать. Видимо, я что-то не высказал. Пришёл домой, терплю вонь, пойду скорее строчить очередной комментарий к этому пресловутому рассказу.

***

Два часа ночи, а вонять стало ещё сильнее. Что-то я делаю не так. Рассказ дрянной - про автокатастрофу, кстати... Но дрянной рассказишко! Банальность на банальности, ошибка на ошибке, штамп на штампе. И не знаю, что делать с такой кракозяброй.

12 августа:

Проснулся - воняет. Лимонный пудинг не помогает. Пытаюсь думать о лаванде - наступает трупный смрад. Уж лучше дерьмо... Не побоюсь этого слова!

ДЕРЬМО, ДЕРЬМО, ДЕРЬМО.

Полегчало... А чёртов лимонный пудинг не помогает!

Выпрыгнуть, что ли, в окошко?..

13 августа:

Он пришёл ко мне во сне. Стоял у кровати и молчал. Я лежал и не мог повернуть голову, просто чувствуя, что он рядом. Проснувшись, боялся повернуться - вдруг стоит? Может быть, стоит показаться психиатру. Не думал, что до такого доживу.

Запах дерьма возвращает меня к рассказу об автокатастрофе. Надо мной уже смеются в комментариях, пишут, что я не знаю, как ещё испортить жизнь автору. Он, кстати, не ответил ни на одно из сообщений.

Один умник сказал, что это отличная бизнес-идея (к чему тут бизнес, не знаю) - читать книги и писать рецензии, основывая своё отношение на запахах. Как он написал? "Книга должна хорошо пахнуть!"

***

Приготовил лимонный пудинг. Заварил лавандовый чай. Провожу ритуал очищения, а сам нахожусь в каком-то отчаянном оцепенении. Такое чувство, будто в соседней комнате стоит гроб. Сосновый или еловый. Лучше бы мертвецов сжигали…

***

Как хорошо, что во время еды мой дар теряет силу. Жаль, что я не могу есть вечно. Пробовал жевать жвачку - не помогает. Леденцы, "Тик-Так" - всё мимо. Будто мозг играет со мной в кошки-мышки.

***

Хотел лечь спать, как вдруг в голову пришла безумная мысль - отрезать себе нос. Ван-Гог-де-Морт.

***

Нашёл стихотворение Гумилёва - "Готтентотская космогония". Очень приятно пахнет в конце... Свободой. Почему-то птица мне кажется орлом. Интересно, как пахнут орлы?

14 августа:

Кажется, впервые я обрадовался запаху табачного дыма. Потому что он был настоящим. Какая-то девушка на остановке курила, как паровоз, обдавая меня, стоящего рядом, клубами пленительного яда. Попробовал после работы закурить - помогает. Но мерзко. На остановке было куда приятнее – потому что неожиданно. Такой миг приходит вдруг, как по вдохновению, которое кто-то непременно сочтёт за глупость. Душа ноет. Каждые несколько минут перечитываю дерьмовый рассказ, пытаясь найти то, что заставляет окружающее пространство смердить. Кажется, я в письменной форме выразил презрение уже к каждой букве этого рассказа, чем ужасно рассмешил многих комментаторов.

***

Три часа ночи. В холодном поту я проснулся от увиденного во сне. Или от услышанного? Лавандовый автор сказал, что я должен писать хвалебные отзывы тем рассказам, которые мне не нравятся, и мягко «ругать» то, что заходит. Чем чёрт не шутит - попробовал. И помогло, чтоб его! До моих угнетённых ноздрей доносится едва заметный шлейф лаванды. Кажется, я получил благословение. Но как долго я должен делать всё наоборот? Он ничего не сказал...

15 августа:

Короче, я понял эту мудрость. Надо относиться хорошо даже к самому дерьмовому дерьму. То есть не то чтобы обожать его и наряжать в свадебное платье, втыкать в него свечки и поздравлять его автора с удачным вывертом. Нет - просто уважать право человека на ошибку, на неопытность, на юность и даже на нежелание учиться и неуважение к мнению окружающих. В общем, чтобы не сойти с ума от туалетных запахов, мне придётся стать Далай Ламой. Получится ли у меня? Я в себя верю.

Пойду строчить лавандовые отзывы...

***

Кстати, флюиды, исходящие от кошачьего лотка, стали ещё ярче. Но почему-то отдают лавандой.

Или мне почудилось?


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:00
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:00 by Капитан ГрегПросмотров: 79Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Лаванда смерть вина чувство вины психология литература критик автокатастрофа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:35
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3180|-1)
Публикаций: 2 167
Комментариев: 12 597
В общем, чтобы не сойти с ума от туалетных запахов, мне придётся стать Далай Ламой. Получится ли у меня? - раз получилось написать "такой запашистый очерк-отзыв на все произведения..... - Есть такие авторы, которые раньше мне нравились и которых мне теперь тяжело читать. Всё дело в интенсивности запахов. - то стать Далай Ламой Вы просто обязаны.))
Неприятный осадочек остался от прочтения сей повествовательной запашистой истории. Без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.