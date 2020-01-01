Чёрная неделя

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:46

Vapiru Просмотров: 120 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:46 by

Всё было как обычно - он, Сергей и Света прибыли в поселение, там их встретил Эркин - их давний знакомый.- Здравствуй, Эркин. – Поздоровался Артём.- Здравствуйте! – Эркин явно был рад встрече. – Дайте мне вещи, и пошлите в ваш дом.Найци - не очень продвинутый народ, но в избе было электричество и радио, получаемое от топливного генератора.- Ну, располагайтесь, а когда закончите, зайдите к шаману. – Эркин ушёлРасположившись, студенты пошли к дому шамана. Тот, приговаривая, варил какой-то отвар и не обращал внимания на людей вокруг. Неловкое молчание длилось недолго.- Здравствуйте. – С недовольством произнес шаман, он недолюбливал приезжих.- В прошлый наш приезд Вы говорили о каком-то празднике, помните?- Эркин все вам расскажет.- Чёрную неделю мы «празднуем» раз в 4 года. Всю неделю, каждую ночь приносим жертву богу. Шаман как раз готовится к обрядам. У вас тоже есть время на подготовку.Весь день студенты были в делах, так что время прошло довольно быстро. Когда стемнело, найци вышли в центр поселения и заиграли бубны с варганами, и зазвучали песни. Студенты старались записать всё на видео, но камеры ночью снимали плохо, а света от факелов, расставленных вокруг, было на удивление мало.Раздался голос шамана, и все затихли. Люди встали в круг, в центр вынесли тотем в виде существа с головой оленя на четырёх паучьих лапах. Шаман начал танцевать вокруг идола, произнося заклятья на родном языке. Потом в круг вывели оленёнка, напоили его отваром и подвели к тотему. Шаман занёс нож и воткнул его в шею несчастного животного. Кровь лилась на снег у тотема; когда кровь перестала литься, тело оленя бросили на сани. Затем в круг вывели молодую женщину со связанными руками. Сергей не стал дожидаться, что с ней сделают дальше, поэтому, перекрестившись, вышел в круг. Он выхватил у шамана нож и стал защищать девушку. Из толпы вышли двое мужчин в чёрных лохмотьях, скрутили студенту руки и увели в избу. Артёма и Свету повели следом. В избу пошёл и Эркин.- Сергей, ты поступил неправильно. Я понимаю, что ваш бог такого не допускает, но… Как вы говорите: в чужой храм со своими правилами не лезут?!- Слушайте, Эркин, а откуда у вас такие обряды? Раньше я к вам приезжала и ничего подобного не видела. – Спросила Света.- Если вы помните, я уже говорил, что чёрную неделю мы «празднуем» раз в 4 года, так повелось, что это еще и високосный год: поэтому ты и не видела этого. В это время мы не просто так приносим жертвы, а откупаемся от очень злого и мстительного бога. Из-за того, что Сергей сорвал ритуал, нас ждут неприятности. Собирайте вещи - завтра вас увезут, и это не обсуждается.Студенты молча собирали вещи. В это время с улицы доносилось непонятное пение и игра на барабанах. Затем все стихло.Глубокой ночью послышались грохот и сигнализация машины, сопровождаемые лаем собак. Утром их разбудил Эркин и рассказал плохую новость: машина сломана, а на оленях или снегоходах ехать слишком опасно, так что они будут в поселении всю оставшуюся неделю.Одевшись, студенты вышли к месту, где припарковали машину. От той остался только металлолом.- Что её так разворотило? – спросил у Эркина Сергей.- Слуги того, кого ты разозлил.- Того демона?- Называй его, как хочешь - беды всё равно не избежать.- Может, вам следует выбрать религию получше, чтоб проблем не было? – попытался пошутить Сергей.- Серёж, как ты вообще додумался культурологом стать? – возмутилась грубостью Сергея Света.- Родственники заставили. Я собирался на программиста.- Значит так: ночью из дома не выходить. Вы идите есть, а я - к шаману, – сказал Эркин и пошёл в сторону дома шамана.Днём не происходило ничего особенного, кроме действий шамана и Эркина, они, приговаривая, ходили вдоль деревни и рассыпали то ли семена, то ли сушёную траву. Когда стемнело, шаман прошёлся по домам, выдавая обереги, Сергей же вежливо отказал шаману, тот в принципе не настаивал и быстрым шагом пошёл домой.Вдруг посреди ночи раздался рёв оленя. Студенты не обратили внимания, так как найци держали оленей, но затем Артём услышал хруст веток. Когда он выглянул в окно, то был готов поклясться, что видел движение чего-то высокого. Существо двинулось вдоль деревни, пока не скрылось из поля зрения Артёма.Студент смог заснуть только под утро. Но его разбудила Света и опять день начался с плохих новостей: вся еда в деревне испортилась, а олени и псы захворали. Артём поспешил поговорить с Эркином. Мимо проходили беспокойные найци, вся деревня была "на ушах". А посреди поселения находился шаман - вокруг него стояло много народу, в толпе он увидел Эркина.- Что с едой? – начал Артём.- Он приходил сегодня ночью, испортил еду и напустил хворь на животных. Единственное, что сдерживало его от проникновения в деревню - это барьер, сделанный шаманом, но он долго не продержится, а второй такой шаман сделать уже не сможет. Ох и "удружил" же нам, Сергей.- Что ему надо?- Сергей разгневал их хозяина, теперь и он хочет уничтожить нас всех. И ничего тут не поделаешь.Весь день жители поселения выслушивали агитацию шамана. Артём не знал их языка, так что не особо обращал внимание, больше всего ему хотелось есть, и голод он утолял, выпивая воду литрами. Когда же наступила ночь, Артём не мог уснуть и всё время смотрел в лес, он думал о том существе: правда ли оно есть или нет? Но его мысли прервал грохот в прихожей, найци ворвались в дом, схватили Сергея и понесли в центр поселения. Артём не рискнул выходить за ним и просто смотрел в окно - из него мельком было видно центр селения, там уже стоял тотем и рядом с ним был шаман. Сергей молился, проклинал, вырывался, но безуспешно, его довели до алтаря, перерезали горло и куда-то понесли. Вскоре он увидел их в том самом окне, в которое наблюдал за монстрами. Найци донесли тело Сергея до леса и спешно побежали назад. Длинная паучья лапа с когтём на конце проткнула тело Сергея и утащила в лес. Артём оцепенел, уходить из деревни он не хотел, а следовало бы: найци могут переключиться на него и Свету. Артём не спал всю ночь, чтобы его не застали врасплох, но больше в дом никто не заходил.Утром Артём подошёл к Эркину.- Вы что творите!?- закричал Артём на Эркина.- Этой ночью барьер окончательно ослабнет и поэтому шаман решил задобрить божество, принеся в жертву твоего друга. Однако это не помогло, после жертвоприношения шаман сошёл с ума и убил себя, теперь мы сами по себе, – грустно проговорил Эркин и вздохнул.- Нужно же что-то делать! – не унимался Артём.- Нам остается только сидеть дома под защитой амулетов и ждать…Днем не происходило ничего особенного. Как только начало темнеть, Артём забаррикадировал входную дверь на случай, если найци захотят вломиться. Когда он закончил, то понял, что давно не видел и не слышал Свету. Артем осмотрел комнату, но в комнате никого не оказалось. Посмотрев в окно, он увидел Свету и два силуэта, идущих навстречу. Они смотрели друг на друга с минуту, затем твари повернулись и побежали в сторону Артёма. Им не составило труда разбить окно и вытащить Артёма на улицу. Твари понесли студентов в лес. Как не старался, худой студент не мог вырваться от похитителей, а найци не хотели рисковать своими жизнями и просто сидели по домам.Они шли довольно долго, и отовсюду Артёму слышался шёпот, и повсюду мерещились силуэты. Вскоре он увидел огромную поляну, на ней было мало снега. Её серая земля была слегка тёплой. Посреди поляны стоял холм со входом в пещеру. Вход был украшен вытесанными на камне иероглифами и рисунками злого божества. Пещера была очень большой, на стене сидело то самое существо, в честь которого и были все эти жертвоприношения. Его огромная оленья голова держалась на четырёх паучьих лапах, а глаза сияли жёлтыми огоньками.- Мы пришли, – нечеловеческим голосом сказал амбал, снимая капюшон. На его голове были большие рога.- Ч-что вам н-надо? - спросил заикающийся от холода Артём.- Вы нужны повелителю для того, чтобы избавиться от проклятия.- А к-как мы вам п-по-м-можем и ч-что со С-Светой?- Чтобы снять проклятие - повелителю нужна душа ребенка двух чужеземцев. Вы бы сделали ребёнка и растили до следующего освобождения, а мы приносили бы вам еду и сторожили. С девкой всё будет в порядке. Повелитель проник в её голову и завладел её мыслями для покорности. Он хотел сделать это и с тобой, но это оказалось почему-то не так просто. Ты не поддаешься его влиянию.Вдруг Артём услышал в голове голос, требующий от него покорности, но студент не поддавался. Огромная сила начала давить на его мозг. С криками в пещеру забежали Эркин и ещё два найца с ружьями. Голос в голове Артёма пропал. Амбалы двинулись к людям, однако Эркин достал амулет, и твари отпрянули от них. Божество напало на одного из мужчин, пришедших с Эркином, оно явно не подвергалось действию амулетов. Мужчины пытались отбить друга и открыли огонь по монстру, однако того было уже не спасти.- Бежим! – закричал Эркин.Они выбежали из пещеры, сели на снегоходы и начали уезжать. Рев оленя пронзил ночную тишину, божество лично вышло на охоту. На паучьих лапах, длинной с ногу человека, оно вылезло из пещеры и побежало. Артём слышал в голове его голос, но амулет Эркина защищал его от безумия.Жёлтый круг, возникший над горизонтом, осветил лес и предзнаменовал тем самым конец ночи.По приезду в деревню, Эркин и Артём пытались прояснить ситуацию.- Как вы нас нашли? – пытался понять Артём, - те твари с рогами что-то говорили про проклятие и что для того, чтобы его снять, нужны я и Света.- Мы знали про эту пещеру, но никогда не решались зайти в неё. Шаман рассказывал мне историю существа, которое живет в ней. Оно - внебрачный сын Богини леса Велесы и Бога подземного царства Ойрига. Ойриг изнасиловал Велесу, и та понесла от него ребёнка. Когда бог неба узнал об этом, он заточил дитя в пещере и позволил ему выходить на белый свет только на одну неделю, раз в четыре года. Но про снятие проклятия ни я, ни шаман не знали.- Что нам теперь делать?- Готовиться к атаке.- Что ж, будем ждать.Весь день все готовились к нападению тварей: укрепляли окна и вооружались. Эркин же готовил амулеты, чтобы повесить их в домах, как оказалось, он давно обучался у шамана. Всё время Света находилась в бреду.Опять наступила ночь. Вдруг Света начала кричать, началось маленькое землетрясение и, ревя, злое божество вырвалось из-под земли, следом за ним вылезли его слуги. Твари начали осматриваться вокруг, потом они достали палки, провели по ним руками и те загорелись. Твари начали подбегать к домам и поджигать их. Пламя разгоралось довольно быстро. Напуганные жильцы выбегали на улицу, пытаясь спастись и потушить огонь. Их убивали твари. Кто-то из жителей пытался сопротивляться, но ничего не наносило достаточно вреда тварям. Всё это время божество стояло и смотрело по сторонам. Вдруг Артём вновь услышал голос в голове. Тварь повернулась в сторону дома, где был Артём, вытягивая конечности и издавая ужасный рёв, оно двинулось к парню. Эркин открыл окно и начал стрелять, но его руки тряслись и раз за разом он промахивался. Твари подожгли дом. Спасать Свету не было времени и Эркин с Артёмом выбежали через заднюю дверь, но там их уже поджидало божество.Сзади подошли твари, один из них держал Свету. Шкура твари была заметно опалена, но Света осталась невредимой. Возможности сбежать не было, тогда Эркин достал амулет, поднял руку и всё вокруг осветила яркая вспышка. Твари отпрянули. Выжившие найци воспользовались этим, они окружили божество. Эркин и Артём пробегали мимо существ с синими глазами, твари боялись амулетов, поэтому за ними не было погони. Артём и Эркин добежали до охотничьей избы найцев.- Здесь нас быстро найдут, – сказал Эркин, оглядывая избу. - Надо двигаться дальше, до конца ночи ещё долго.- Куда идти дальше?- Сейчас немного отдохнем и - до другого поселения.Немного передохнув, они двинулись в путь. Через некоторое время они вышли на поляну. Когда они дошли до её середины, опять началось землетрясение и из-под земли снова выпрыгнуло божество. Убежать на открытом пространстве они не смогут, а патроны в ружье Эркин отстрелял ещё в деревне. Божество заревело и амулеты на их шеях треснули, твари из леса обступили их. Огромная сила обрушилась героям на головы, голос божества и смех окруживших их тварей сводил с ума, но Артём начал слышать грохот, который постепенно заглушал всё вокруг.- Смотри! – прохрипел удивлённый Эркин.В небе, на фоне луны, весел полупрозрачный дух шамана и бил в бубен, отгоняя божество. Из ушей твари полилась кровь и, рыча, оно нырнуло в ту дыру, из которой вылезло, а его слуги убежали обратно в лес. Рядом с выжившими зажглось пламя. Шаман бил в бубен до утра и растворился с первыми лучами солнца, от пламени не осталось и следа.Артём и Эркин добрались до другого поселения. Они рассказали о пожаре, и группа людей выдвинулась туда. От деревни осталось лишь пепелище, однако не было ни одного тела. Поиски спасателей по округе ничего не дали, и потерянных причислили либо к без вести пропавшим, либо к погибшим. Эркин стал шаманом в том поселении. А Артёма отвезли в город, откуда он вернулся домой. С культурологией он завязал и старается не вспоминать о произошедшем, но иногда ночью он слышит голос в голове и чувствует боль, с которой не справляются таблетки.

Ключевые слова: Божество шаман студенты твари лес поселение жертвоприношение авторская история

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