Неприятности. Третья часть

Estellan Просмотров: 32 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 13:32 by

- Сегодня, должно быть, первая ночь, когда жители окрестных домов спокойно выспятся, - заметил Тень, когда мы уже подходили к нужному складу. То, что это именно нужное здание, мы выяснили путем нехитрых расчетов и одного мордобоя. Хотели уже ближе к теме поспрашивать местных, но местные как-то внезапно то ли кончились, то ли вымерли. Нам не встретился еще ни один. Если за углом, время от времени, и слышались разговоры и хохот, то к моменту нашего там появления, на улицах не хватало только катящегося перекати-поля.Я осмотрел свою маленькую, но храбрую армию: Тень, перетекающий от коллеги к коллеге, порой взбираясь по стенам, столбам или теряясь в темных провалах улиц, нага, в боевой шестирукой форме, шуршащая чешуйками по заледенелому асфальту, Кростофор, вооруженный до зубов и чем-то смахивающий на терминатора, которого выдернули с техосмотра, Медянка, ну она вообще почти не отсвечивала, наряженная в какую-то металлическую броню, в мирной форме превращающуюся в одежду того же оттенка. Рядом с ними, я выглядел мальчишкой, напросившимся в крестовый поход со старшим братом и его отрядом. В общем, ничего особенного для доков, наша группка не представляла. А конкретно для этих улиц – тем более. Здесь и не такое видели.Вплотную к складу, до начала операции мы решили не приближаться. Это как раз тот случай, когда и у стен есть уши. В одном из переулков нас дожидалась оставшаяся часть войска. Там мы с ними и встретились. Так, что у нас тут? Оборотни, ну это и понятно, Ламия прислала своих девчонок. Еще что-то шебуршится у стены, надеюсь, не Убур.- Каков план? – вперед вышел самый рослый из волков, на его воротнике уже пробивалась седина.- План простой, мы заходим, мочим все, что движется, а то, что не движется – расшевеливаем и мочим. Вы, со своими ребятами, окружаете склад и никому не даете убежать. Если хватит, я был бы признателен, если ты отправишь нескольких ребят с нами, не исключено, что там много помещений, а лучше вас нежить не выслеживает никто. К тому же… мы не знаем, сколько их точно. Примерно шестеро, но может быть как и больше, так и меньше.Волк кивнул и отправился отдавать распоряжения своим. Когда он отошел, за рукав меня подергала нага.- Слушай… а ты сам-то чем драться собираешься?- Думаешь, магии не хватит? На всякий я захватил сферу с ледяным штормом. Холод обычно замедляет нежить. Даже высшую. А огня у меня хватит на то, чтобы спалить доки дотла, еще и часть центра зацепит. Но этот прием я оставлю на крайний случай. Меру, я не совсем идиот.- Порой мне кажется, что это голословное утверждение, - перекинув из руки в руку, нага вручила мне один из своих ножей, который не носил гордое имя «тесак» только потому, что никто не догадался посоветовать змее его переименовать. – Держи. Заговоренный. Обжигает нежить похлеще солнечного света. А если ухитришься воткнуть его в мозг или сердце, то ему даже регенерация не поможет.- Хорошо, - я взвесил тесак в руке и попытался придумать, куда бы его приладить. За пояс – не вариант, можно что-нибудь важное себе отхватить. В плаще у меня ножен не предусмотрено, в карман не положишь. Пришлось воткнуть за голенище и помолиться о том, чтобы он случайно не отпилил мне конечность.- Готовы? Выступаем.Оборотни отсигналились о том, что они окружили склад, и мы тоже решили не терять времени даром, вламываясь разом с нескольких входов. Моя часть отряда состояла из Меру и молодого черного оборотня. Чтобы выбить доски входа, хватило одного магического удара. Сразу стало понятно, что просто не будет. По меньшей мере одна часть склада состояла из административных помещений, и в них предстояло поплутать. Оборотень тут же принюхался и уверенно повел нас вглубь помещений. Темно. Пришлось зажигать светляка, ибо без него я был абсолютно слеп. Соратникам свет не мешал, но вот об элементе внезапности, конечно, можно было уже не думать.Где-то впереди и слева послышались вопли и звуки боя, что-то грохнуло. Блин. А я так надеялся, что справимся быстро и тихо. Оборотень встрепенулся и неожиданно остановился.- Вокруг…Что именно вокруг, я дослушать не успел, так как из темного прохода сбоку выскочило что-то серое, воняющее подвалом и налетело на меня, прокатив по полу. Когти полоснули бок, но большего вреда тварь нанести не успела, на нее тут же прыгнул оборотень и, схватив поперек тушки – уволок в сторону.- Вот тебе и магия, - привычно фыркнула нага, намекая на мою полную беспомощность. Правда, добавить ничего не успела, так как из того же прохода прыгнуло еще две твари, одну она на излете располосовала мечами, а вот вторая внезапно решила, что кровь шестирукой вооруженной змеи, пожалуй, не в ее вкусе, и сокращать дистанцию не торопилась. В проходе мелькнуло еще что-то, раздался удаляющийся топот.- Черт. Разберись тут, - кинул я оборотню или наге и рванул за топотом.Светляк летел впереди, подобно путеводной звезде, пока я бежал за обладателем топота и темной куртки, время от времени мелькающей в свете светляка на поворотах.- Стой! Стой, скотина! Догоню – хуже будет, - увещевал я бегущего, впрочем, не сильно надеясь на его внезапно прорезавшуюся сознательность.За очередным поворотом оказалась металлическая лестница, ведущая куда-то вверх. Топот удалялся вверх по ней. Да блин. Ну что им мешало построить одноэтажный склад?Второй этаж был меньше. На нем были всего-то длинный коридор и шесть комнатушек размером со скворечник. В конце коридора было окошко, как и все остальные, заколоченное досками. Бегущий свернул в дальнюю правую. «Ну все, теперь ты никуда не денешься!»Ворвавшись в комнатушку, я остановился. Спрятаться тут было негде. Мебель была представлена несколькими кучками рухляди. Окон не было.- Лучше бы ты выпрыгнул в окно, там тебя безболезненно убили бы оборотни, а я сейчас буду весьма болезненно разбирать тебя на запчасти, - добродушно пообещал я высшему, нарисовавшемуся в свете светляка, зажигая в ладони язычки пламени.- Смотритель? – оппонент чуть склонил голову к плечу, продемонстрировав мне свой зубной набор.- Он самый. С кем имею честь? Расскажешь, зачем подкинул мне покойников или сначала тебя придется немножко попытать?- Акайр Галлах. Не скажу, что рад встрече, но и причин своего поступка так просто не назову.- Ну что же… Акайр, тогда извини.Первый сорвавшийся с ладони огненный шарик немного перелетел, впечатавшись в стену и растекшись по ней небольшой горящей лужицей. Вампир метнулся в сторону, следующие снаряды направились за ним. В дверях стоял я, не давая ему выбежать из помещения. Очередной огненный снаряд впечатался в куртку, легко воспламенив ткань, противник зарычал, сдирая ее с себя на бегу, поднырнул под очередной выстрел, кинул куртку в меня, заставив отшатнуться, и следом прыгнул сам, умудрившись выбить меня из прохода.- Ну ты, сволочь, - болезненно врезавшись в противоположную дверь, я рухнул вместе с ней на пол. Вампир не отставал, умудрившись нанести несколько весьма болезненных ударов прежде, чем я снова разжег пламя в ладонях. Искры брызнули в оскаленную морду нежити. Теперь настала его очередь отступать, а я умудрился пнуть того по ноге. Вампир покачнулся, но не упал. Прицелиться новым огненным снарядом я успел, не успел выпустить его, противник зарычал, рванул вперед и, схватив за одежду, швырнул меня в стену. Стена не выдержала, что-то хрустнуло, надеюсь, не позвоночник, потом что-то тяжело осело с противным скрипом и рухнуло сверху, перед глазами вспыхнул фейерверк. Черт!Что-то рухнувшее сверху с меня скинули почти разу же, но взамен на грудь обрушилась другая тяжесть, умудрившись прижать к полу и руки. Сквозь рассеивающийся фейерверк, я снова увидел гнусную ухмыляющуюся рожу. Повезло, что у меня крепкие кости, даже вампиру их не сломать. Однако, это не помешает ему отбить мне почки или другие мягкие части тела.- Ну что, смотритель, поговорим? Что ты готов отдать за свою жизнь? – вампир протянул руку, подцепив с моей щеки пальцами золотистую каплю.- С террористами переговоров не веду, - попытка пошевелить пальцами особого успеха не принесла. В смысле, пошевелить ими я, конечно, могу, могу даже сложить добрый десяток оскорбительных жестов, но не более. Для полноценного броска нужно чуть больше пространства, а упырь умудрился оба предплечья припечатать к полу ботинками. Даже портки ему не поджечь, не дотянуться.- Так это правда? У смотрителей действительно золотая кровь? Ваш вид пополняется так редко, что многие нелюди даже думают, что вы давно не существуете. Сколько, один-два новобранца раз в тыщенку лет?- Не хочу тебя разочаровывать, но все люди уверены, что вас никогда и не существовало, так что спрячь линейку.Брезгливо дернув рукой, вампир вцепился ею же в мои волосы и приложил меня об пол, добавив фейерверкам красок.- Радуйся, что твоя кровь для меня ядовита, иначе мы сейчас говорили бы иначе.- Это ты радуйся, что я пошел за тобой один, а то ты помер бы намного раньше.Выдернуть руку не получилось, но мне удалось повернуть ее достаточно, чтобы огонь с пальцев принялся радостно карабкаться по джинсам клыкастого. Тот выругался и отшатнулся, но тут на него налетела нага.- Меру! – яд нагов не способен убить тех, кто не дышит и тех, у кого отсутствует кровообращение. Но помимо яда у нее был змеиный хвост, вполне способный ломать кости, и оружие. Погребение останков я довершил огнем, от которого заполыхал весь этаж, а за ним и весь склад.Пожар был знатный, казалось, огонь освещает все доки.- Лишь бы на другие здания не перекинулся. Пока доедут пожарные…- Не перекинется, ветер слабый, а площадка большая, - нага выудила откуда-то из декольте платок и протянула мне. – У тебя… там…- Спасибо, - взяв платок, я протер царапину, оставленную на щеке стеной. Остальное можно будет обработать и потом, в глаза эти раны не бросаются. – Пострадавшие есть?- Серьезных увечий у наших нет. Так, несколько синяков и царапин не в счет. Оборотни уже ушли отмечать, захватив с собой и Убура, и даже подручных Ламии.- А есть что отмечать?- Шестеро молодых нежитей и один высший. У нас давно не было такой охоты.- Не было. Но мы так и не узнали, кто его послал. А пока не узнаем, толку от этой победы? Появится и другой, и третий, и так далее.- Узнаем, есть у меня одна мысль, можно побеседовать с Бароном.- Издеваешься? Ты ведь помнишь, что я ему денег должен.- Он уже предлагал тебе их отработать. И еще, что за золотая кровь?- Подслушала?- Немного. Я думала, смотрителей назначают из магов. Не расскажешь, на кого же я работаю?- Расскажу. Дома. Пошли в офис, а то, мне кажется, у меня гангрена начинается.

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