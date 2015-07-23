Бумеранг

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:03

Sergey1988 Просмотров: 90 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:03 by

Здравствуйте, меня зовут Олег. История, о которой я хочу рассказать, произошла со мной года три назад. Тогда я только начинал пробовать себя в журналистике, ради которой бросил учебу на юридическом факультете. Предвосхищая возможные вопросы, отмечу, что последнее далось мне довольно легко - я, в общем-то, никогда не видел себя юристом. Было, конечно, непонимание со стороны бывших одногруппников, но я старался его не замечать. Это их дело. В конце концов, я тоже многого не понимаю - например, как можно называть специальность, на которой учишься, тупым дерьмом, но при этом продолжать учиться, ходить на пары, записывать и списывать. Зачем это все ? Чтобы потом резать на дипломе колбасу? Или ходить в будущем на ненавистную работу? Как говорится, если все будут с вышками, то кто будет мести дворы, мыть полы, строить по кирпичику здания в лютый мороз, чинить сантехнику? Задумались?Но, впрочем, я начну.Я вот уже третий час ждал своего друга в какой-то лесополосе. Начинало темнеть. Я до сих пор не знаю, почему он настаивал на том, чтобы мы встретились именно в этом месте. Не дома, не в городской черте, а именно тут - в слякоти, под моросящим дождем, на пронизывающем ветру. И как будто этого мало, неподалеку тусовалась группа пьяных подростков-гопников. Я никак не мог прогнать тревожные мысли о том, что они вот-вот до меня докопаются, а потом, чего доброго, и вовсе ножичком пырнут... Так что же с ним все-таки произошло?Простояв еще с полчаса, я совсем озяб, и на душе стало еще тревожнее. Даже несмотря на то, что гоп-компания к этому времени уже куда-то испарилась. Я принялся озираться по сторонам и прислушиваться к каждому шороху. Я проклинал сгущавшуюся над лесом тьму - она принесла с собой пугающую неизвестность.Желая хоть как-то отвлечься от гнетущей реальности, в какой-то момент я начал прокручивать у себя в голове последние воспоминания, связанные с Костей. В последние пару недель с ним творилось что-то неладное: то выключает телефон и со всеми своими манатками едет к родителям в деревню, то просто закрывается у себя, заодно завешивая окна плотными шторами. Бывало, даже покрывало вешал, чтобы ни один луч света не мог проникнуть в комнату. Что интересно, эту странную привычку он перевез с собой и на съемную квартиру. Но что еще интереснее, так это то, что раньше я за ним ничего подобного не замечал. Он стал тревожным, шухерным, подавленным. Как ни встретишь его - только и делает, что по сторонам озирается. А недавно был случай, что он и вовсе пропадал - несколько дней ни слуху, ни духу не было. Телефон был вне зоны. Родным и близким даже в полицию пришлось заявить. Только после этого Костя нашелся - в ужасном состоянии.Один мой приятель сказал мне тогда, что у Кости поехала крыша. Мол, у него началась шизофрения, которая могла ему достаться, к примеру, от прапрабабки. И что-то этот процесс спровоцировало. Какой-то сильный стресс. Но какой? Ни родственникам, ни мне он ничего не рассказывал. Только вот сейчас решил встречу назначить.Вообще, шизофрения - штука весьма субъективная. Во времена "совка" сплавить в больничку, притянув за уши диагноз «вялотекущая шизофрения», можно было каждого пятого. Таким способом в психушках часто закрывали людей, неугодных власти. Так, о чем я…Прервав свои раздумья, я в очередной раз набрал номер Кости - авось повезет. И надо же - мне и правда повезло: на том конце взяли трубку, после чего из нее донеслось: «Я уже рядом, подожди». Я даже не успел ничего сказать.Присев и немного успокоившись, я снова погрузился в свои невеселые мысли. Что же с тобой произошло? В авантюру, что ли, какую-то вляпался опять? Снова занял у кого-то денег и просрал все в казино? Вполне возможно… У него что угодно вполне возможно, по сути…На этот раз меня вырвало из оцепенения кое-что пострашнее очередного порыва холодного ветра - где-то за спиной громко зашуршали кусты. Я резко обернулся. Но сделать ничего не успел - даже попятиться. Потому что узнал в показавшейся из кустов фигуре его. Костю. Он часто позволял себе подобные шуточки. А меня часто посещало желание съездить ему за них по физиономии… Однако это был все же не тот случай… Костя выглядел истрепанным, жалким, встревоженным, полным отчаяния.- Что с тобой? - спросил я его. - Зачем телефон выключал? Собрались уже опять МЧС на уши ставить. Как тебя еще в психушке не закрыли…Пока я думал, что бы еще такого сказать, мои глаза окончательно привыкли к темноте, и я невольно начал разглядывать лицо Кости. И заметил страшное: его подбородок трясся. Он с трудом сдерживал слезы.- Что случилось? - повторил я.- Я человека убил! - разрыдавшись, прокричал Костян. - Мы, мы убили!От услышанного у меня перехватило дыхание.- Что? – оцепеневши я.- Да! Да! Мы его убили… Не специально… Так вышло, - сквозь слезы проговорил Костя.Поезд моих мыслей летел под откос. Все, что я мог делать - это лихорадочно подбирать слова для очередного идиотского вопроса.- Как… Как это произошло? - наконец выдавил из себя я.- Я его сбил случайно, – продолжил Костя. - Мы с друзьями были навеселе… Я за рулем был… А он голосовал… Я его не увидел даже… Стоял на трассе, хотел, чтоб… Чтоб просто подвезли… А мы… Все, нет человека…Я по-прежнему ничего не понимал. Слова Кости словно не желали проникнуть в мой разум.- Потом мы очухались от шока, стали думать, что делать. Решили сбросить его в воду и забыть про это. Но забыть не получилось… И знаешь, что самое страшное? - глаза Кости вдруг странно заблестели.- Что? - развел руками я.- Этот мужик был еще живой, когда мы его с моста бросали, - сглотнув ком в горле, прошептал Костя.- Вы что… Вы совсем дебилы? - происходящее наконец-то начало укладываться у меня в голове.- Ну а что было делать?Тем не менее, слова я по-прежнему подбирал с трудом. Вот и теперь не нашелся, что сказать.- Вот ты… Ты сам что бы на моем месте сделал? Я не хочу в тюрьму! - мне показалось, что мой друг вот-вот рухнет на колени.- Я… Я просто в шоке с вас… Зачем? Зачем вы это сделали?Забавно - я ни секунды не сомневался в том, что все, что рассказал мне Костя - правда. Настолько я был готов к худшему.- Я понимаю еще, если бы… Если б вы труп утопили... Но так… Да вы же дважды, дважды его убили! - перешел я на крик.Какое-то время мы оба молчали. За это время я понял, что от Кости ждать трезвых решений не стоит, и решил взять ситуацию в свои руки.- Так, ладно. Надо думать, что делать. Вас там кто-нибудь видел? - спросил я.Но Костя как будто не слышал. Он словно впал в прострацию.- Если вас найдут, поедете с отягчающими на зону. Понимаешь? Все до одного поедете! Где твои собутыльники? - я предпринял более решительную попытку достучаться до Кости.- Славик… И Марина… Сзади сидели. Умерли оба, - наконец проговорил он.Я похолодел.- Славик позже под машину бросился. Я в реанимацию к нему приходил… Узнать хотел… Он сказал, что голос какой-то приказал ему… Сказал - и умер, - в глазах Кости снова появились ноты отчаянья и растерянности. - А Марина с моста прыгнула, - добавил он.Я задумался. Все сказанное Костей никак не желало складываться в целую картину. Слишком много смертей…- Это странно… Очень странно, - сказал я.- Да ты пойми, я ж не зоны боюсь! – заорал внезапно Костя так, что я вздрогнул.- А чего? - мне вдруг стало совсем холодно.- Его, - не своим голосом сказал Костян.- Кого "его"?- Покойника.Нет, к этому я не был готов. К чему угодно, но не к этому…- Какого еще покойника? – мурашки пробежали у меня по спине.- Которого мы сбили.Ну да. Глупый был вопрос… Какого же еще?- Двоих он уже убил. Теперь мой черед. Но я так просто не сдамся… Я не сдамся, слышишь? - обернувшись через плечо к лесу, Костя закричал во всю глотку. - Оставь меня в покое!Мне вдруг нестерпимо захотелось бежать из леса со всех ног. Однако желание услышать продолжение Костиной истории было сильнее…- Через несколько дней после того, как погибла Марина, мне приснился кошмар. Я проснулся и увидел у себя гематомы… На руках, на ногах… Везде, по всему телу, - продолжал Костя. - На следующий день я проснулся от сильной боли в ребрах.Да ну, не может этого быть… Или может?- На третий день у меня оказалась сломана рука. В травмпункте очень много удивлялись… Я всякий раз говорил им, что подрался на дискотеке, - Костя говорил неестественно спокойным тоном, отчего мне становилось еще более жутко. - А на четвертый день я увидел во сне его, - он снова перешел на шепот.- И… Что дальше?На самом деле, я уже не надеялся, что Костя мне что-нибудь ответит. Он перестал быть похож на себя, его лицо с каждой минутой все сильнее напоминало жуткую маску. Мои чувства сводили меня с ума. Я не знал, чему верить, а чему нет. Я не мог ответить самому себе на вопрос, что пугает меня сильнее - темный ночной лес или мой друг, которого я еще совсем недавно считал полноценным уравновешенным человеком. Желая привести мысли в порядок и обуздать нарастающую панику, я сказал, что мне надо по-маленькому, и отошел в ближайшие кусты.Что творилось у меня в голове в те минуты, проведенные в кромешной тьме в полном одиночестве, я не помню. Да это и неважно, наверное. Важно то, что было после: когда я вернулся, Кости на месте уже не было. Собрав всю свою смелость в кулак, я снова набрал его номер. И услышал, как что-то завибрировало прямо у меня под ногами. Наклонившись, я убедился в том, что это Костин телефон. Я машинально поднял его и положил к себе в карман. А на следующее утро мы позвонили в МЧС.Несмотря на то, что в поисках Константина Олиновского были задействованы сотни человек, счастливого финала у этой истории не было. Живым моего друга так никто больше и не видел. Лишь через несколько недель после нашего последнего разговора спасатели нашли на берегу реки его тело. Оно было страшно изуродовано - опознать его удалось только по татуировке. Следователи говорили, что Костик прыгнул с моста и утонул, после чего его труп выбросило на берег. Самоубийство? Поначалу и я в это верил. Но позже судмедэксперты выяснили, что перед тем как оказаться в воде, Костя получил страшные увечья. Такие обычно остаются у человека, когда его сбивает машина.

Ключевые слова: Машина авария труп мост друг лес телефон авторская история

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