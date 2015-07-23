Про гадание на картах

Про гадание на картахВ сырую зимнюю погоду на лавочке сидели три молодые девчонки. Лица у всех трёх были такие же, как погода. Утешали их только горячие пирожки с мясом.
- Замучилась я за Ванькой бегать, - вздохнула Аня, надкусывая пирожок, от которого шёл ароматный пар. - Каждый раз про какую-нибудь новую кралю узнаю. Говорит: “Я же знаменитость, дорогая, как мне избавиться от поклонниц?” Ну а зачем с поклонницами каждый день кофеи распивать? Или ещё чего покрепче? Ой, лишенько!
- Ерунда все эти Ваньки, - лениво протянула Рита, - я вот думаю, как бы мне родителей дожать, чтоб они мне купили путёвку во Вьетнам? Хочу по Хюэ гулять. На пляжах лежать и коктейли пить. Вот это удовольствие. А Ваньки что? Сейчас Ваньки есть, через секунду их нет.
- Фигней вы какой-то страдаете, девки, - сказала Тамара, девушка с самым хмурым лицом, сосредоточенно жевавшая тесто с мясом. - Первым делом надо сдать нам все зачёты, ну а мальчики - а мальчики потом. Ох, чувствую, не закрою я термодинамику, ох, не закрою.
Через минуту к девчонкам подошла старая бабушка.
- Девоньки, угостите пирожком, такая пенсия маленькая, на квартиру одна половина уходит, на лекарства другая…
Сначала подруги немного растерялись. Но все три были хорошо воспитаны и, конечно, протянули бабушке пирожок.
Когда бабуля получила угощение, с неё будто разом слетел жалостный тон, она хитро подмигнула девушкам и сказала:
- Вы мои лапушки, приходите ко мне, я знаете, как карты раскладывать умею, всё расскажу, всё покажу, и про Ваньку, и про курорты, и про экзамены!
Назвала адрес и невозмутимо поплыла в тумане по своему курсу.
Как она узнала, о чём они говорили, её же тогда не было поблизости?! И стоит ли идти к странной бабке? А если она какая-то хитрая аферистка? Заманивает к себе девочек, а там уже три взрослых мужика поджидают. Скручивают девчонку, обривают её наголо и волосы на дорогие парики продают. Но любопытство всё ж взяло верх. Уговорили брата Риты, Артёма, мрачного спортсмена-гребца, прогуляться с ними к загадочной бабуле. Артём недовольно ворчал, что “девки устроили балаган как всегда”, но всё же сестру оставить не мог.
Через несколько дней искательницы правды и чуда решились нанести визит. Дверь в квартиру им открыла незнакомая женщина, недовольно посмотрела на них и подытожила:
- К Аграфене?
- Что? - растерянно переспросили девочки.
- К бабке? Вон, по коридору и направо, - махнула рукой местная жительница, равнодушно повернулась к ним спиной и ушла.
Молодёжь постучалась в указанную дверь, Аграфена открыла им:
- Заходите, девоньки, заходите, а ты, хлопчик, в прихожей покудова обожди, не боись за своих девок, я тебе не серый волк!
Тамара, Аня и Рита зашли в комнату. От ночника со старым красным абажуром шёл мягкий свет. Пахло ромашкой и ладаном. На полочках разместилась впечатляющая бабушкина библиотека: “Заговоры тагильской целительницы”, “Ретроградный бериллий”, “Как вырастить петрушку от болезни Альцгеймера” и “Криминальный ужас города Жизло-Павлово”.
- Так, девоньки, две пока на кровать присядьте, а одна к столу иди, карты раскладывать буду.
Первой решилась Аня. Тоскующее от любви сердце страха почти не знает.
Бабуля деловито раскинула карты, окинула их взглядом и начала:
- Ну шо, Анька, Ванька твой кобель, каких поискать. Вот в воскресенье с Нинкой сидел в кафе “Белые ночи”, на четыре чёрных кофя и шесть пирожных с кремом вдвоём нажрали, гадюки подколодные!
Аня ахнула!
- А во вторник Маруське за углом тридцать третьего дома по улице Авиастроителей читал стихотворение этого, как его, Шпака, нет, Блока, “Как день, светла, но не осилил”, или как там точно. А потом ей, значит, локончик этак на плечике поправлял!
На Ане лица не было.
- И знаешь, куда сейчас эта кобелина намыливается? К Алинке, вроде как на день рожденья брата, а на самом деле в кладовке ей анекдоты про поручика Ржевского рассказывать!
У Ани по щеке покатилась слеза.
- Ой, тяжело тебе будет с ним, девонька, ой, тяжело. Это ж надо день и ночь караулить такого.
Глубоко расстроенная Аня села на старушечью пышную кровать, а к столу вышла Рита.
Проделав всё то же самое, Аграфена стала рассказывать:
- Ты, Ритка, зря на свой Етнам глаз положила, денег у родителей нет. Помнишь, они прошлым летом вдвоём в деревню ездили? Так вот, там они самогонки бабы Клавиной выпили и решили на деньги с соседями поспорить, что сумеют верхом на свинье до дома участкового Худобородько доехать. Ну, денежки и тю-тю.
Рита помрачнела и с досадой вздохнула.
За стол уселась Тамара.
- Вижу, вижу, девонька, тоску твою, третий билет у тебя на экзамене будет, и если ты, ласочка, так и не поймешь, что количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами, лихо тебе будет...
Все девчонки замерли на своих местах с открытыми ртами.
- Всем всё ясно? А теперь, девоньки, дуйте отсюда!
Что же после этого было?
Рита смирилась с тем, что экзотических каникул у неё не случится. Чтобы как-то развеяться, пошла с Аней поглядеть на репетицию местной группы “Печки-лавочки”, в которой Ваня был вокалистом. Как бы не замечая наблюдателей и манерно откидывая на бок чёлку, парень пел:
Для меня ты осталась желанна,
Как к оладушкам пышным сметана!
Услышав эти строки, Аня поняла, наконец, что просто не может любить такого человека.
Рита же в это время, не отрываясь, смотрела на сосредоточенного барабанщика.
Барабанщик себя знаменитостью не считал и с Нинкой в “Белых ночах” кофе не пил. Зато очень полюбил возить Риту отдыхать на речку за городом, да и она сама стала приходить от этих поездок в восторг.
А Ане сестра подарила путёвку в Тайланд. Из вечнозелёной страны с необыкновенными храмами и улыбчивыми людьми девушка вернулась переполненной радостью и не находила больше времени на то, чтоб убиваться по сомнительным типам.
Тамара пришла на экзамен, как дева в сияющих доспехах. Вытянула третий билет и, подготовившись, отправилась отвечать, уверенно цокая каблучками. Молодой преподаватель, не замечая окружающего, был занят игрой в телефоне. Тамара посмотрела на экран и ткнула в него ухоженным ногтем:
- А вы вот сюда сходите.
Экзаменатор вскинулся, порозовел, убрал телефон.
Тамара небрежно поправила роскошные черные волосы, блестяще рассказала билет, решила задачи и без запинки ответила на все дополнительные вопросы. Преподаватель сначала немного замялся, но после все же решился пригласить её на интересную пешую экскурсию по городу.
Теперь, в солнечную летнюю погоду, девушки уплетали на лавочке мороженое и со смехом вспоминали, как ходили гадать к странной бабуле.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:30 by AraliyaПросмотров: 111Комментарии: 1
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