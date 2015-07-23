Про гадание на картах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Araliya Просмотров: 111 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:30 by

В сырую зимнюю погоду на лавочке сидели три молодые девчонки. Лица у всех трёх были такие же, как погода. Утешали их только горячие пирожки с мясом.- Замучилась я за Ванькой бегать, - вздохнула Аня, надкусывая пирожок, от которого шёл ароматный пар. - Каждый раз про какую-нибудь новую кралю узнаю. Говорит: “Я же знаменитость, дорогая, как мне избавиться от поклонниц?” Ну а зачем с поклонницами каждый день кофеи распивать? Или ещё чего покрепче? Ой, лишенько!- Ерунда все эти Ваньки, - лениво протянула Рита, - я вот думаю, как бы мне родителей дожать, чтоб они мне купили путёвку во Вьетнам? Хочу по Хюэ гулять. На пляжах лежать и коктейли пить. Вот это удовольствие. А Ваньки что? Сейчас Ваньки есть, через секунду их нет.- Фигней вы какой-то страдаете, девки, - сказала Тамара, девушка с самым хмурым лицом, сосредоточенно жевавшая тесто с мясом. - Первым делом надо сдать нам все зачёты, ну а мальчики - а мальчики потом. Ох, чувствую, не закрою я термодинамику, ох, не закрою.Через минуту к девчонкам подошла старая бабушка.- Девоньки, угостите пирожком, такая пенсия маленькая, на квартиру одна половина уходит, на лекарства другая…Сначала подруги немного растерялись. Но все три были хорошо воспитаны и, конечно, протянули бабушке пирожок.Когда бабуля получила угощение, с неё будто разом слетел жалостный тон, она хитро подмигнула девушкам и сказала:- Вы мои лапушки, приходите ко мне, я знаете, как карты раскладывать умею, всё расскажу, всё покажу, и про Ваньку, и про курорты, и про экзамены!Назвала адрес и невозмутимо поплыла в тумане по своему курсу.Как она узнала, о чём они говорили, её же тогда не было поблизости?! И стоит ли идти к странной бабке? А если она какая-то хитрая аферистка? Заманивает к себе девочек, а там уже три взрослых мужика поджидают. Скручивают девчонку, обривают её наголо и волосы на дорогие парики продают. Но любопытство всё ж взяло верх. Уговорили брата Риты, Артёма, мрачного спортсмена-гребца, прогуляться с ними к загадочной бабуле. Артём недовольно ворчал, что “девки устроили балаган как всегда”, но всё же сестру оставить не мог.Через несколько дней искательницы правды и чуда решились нанести визит. Дверь в квартиру им открыла незнакомая женщина, недовольно посмотрела на них и подытожила:- К Аграфене?- Что? - растерянно переспросили девочки.- К бабке? Вон, по коридору и направо, - махнула рукой местная жительница, равнодушно повернулась к ним спиной и ушла.Молодёжь постучалась в указанную дверь, Аграфена открыла им:- Заходите, девоньки, заходите, а ты, хлопчик, в прихожей покудова обожди, не боись за своих девок, я тебе не серый волк!Тамара, Аня и Рита зашли в комнату. От ночника со старым красным абажуром шёл мягкий свет. Пахло ромашкой и ладаном. На полочках разместилась впечатляющая бабушкина библиотека: “Заговоры тагильской целительницы”, “Ретроградный бериллий”, “Как вырастить петрушку от болезни Альцгеймера” и “Криминальный ужас города Жизло-Павлово”.- Так, девоньки, две пока на кровать присядьте, а одна к столу иди, карты раскладывать буду.Первой решилась Аня. Тоскующее от любви сердце страха почти не знает.Бабуля деловито раскинула карты, окинула их взглядом и начала:- Ну шо, Анька, Ванька твой кобель, каких поискать. Вот в воскресенье с Нинкой сидел в кафе “Белые ночи”, на четыре чёрных кофя и шесть пирожных с кремом вдвоём нажрали, гадюки подколодные!Аня ахнула!- А во вторник Маруське за углом тридцать третьего дома по улице Авиастроителей читал стихотворение этого, как его, Шпака, нет, Блока, “Как день, светла, но не осилил”, или как там точно. А потом ей, значит, локончик этак на плечике поправлял!На Ане лица не было.- И знаешь, куда сейчас эта кобелина намыливается? К Алинке, вроде как на день рожденья брата, а на самом деле в кладовке ей анекдоты про поручика Ржевского рассказывать!У Ани по щеке покатилась слеза.- Ой, тяжело тебе будет с ним, девонька, ой, тяжело. Это ж надо день и ночь караулить такого.Глубоко расстроенная Аня села на старушечью пышную кровать, а к столу вышла Рита.Проделав всё то же самое, Аграфена стала рассказывать:- Ты, Ритка, зря на свой Етнам глаз положила, денег у родителей нет. Помнишь, они прошлым летом вдвоём в деревню ездили? Так вот, там они самогонки бабы Клавиной выпили и решили на деньги с соседями поспорить, что сумеют верхом на свинье до дома участкового Худобородько доехать. Ну, денежки и тю-тю.Рита помрачнела и с досадой вздохнула.За стол уселась Тамара.- Вижу, вижу, девонька, тоску твою, третий билет у тебя на экзамене будет, и если ты, ласочка, так и не поймешь, что количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и совершение работы над внешними телами, лихо тебе будет...Все девчонки замерли на своих местах с открытыми ртами.- Всем всё ясно? А теперь, девоньки, дуйте отсюда!Что же после этого было?Рита смирилась с тем, что экзотических каникул у неё не случится. Чтобы как-то развеяться, пошла с Аней поглядеть на репетицию местной группы “Печки-лавочки”, в которой Ваня был вокалистом. Как бы не замечая наблюдателей и манерно откидывая на бок чёлку, парень пел:Для меня ты осталась желанна,Как к оладушкам пышным сметана!Услышав эти строки, Аня поняла, наконец, что просто не может любить такого человека.Рита же в это время, не отрываясь, смотрела на сосредоточенного барабанщика.Барабанщик себя знаменитостью не считал и с Нинкой в “Белых ночах” кофе не пил. Зато очень полюбил возить Риту отдыхать на речку за городом, да и она сама стала приходить от этих поездок в восторг.А Ане сестра подарила путёвку в Тайланд. Из вечнозелёной страны с необыкновенными храмами и улыбчивыми людьми девушка вернулась переполненной радостью и не находила больше времени на то, чтоб убиваться по сомнительным типам.Тамара пришла на экзамен, как дева в сияющих доспехах. Вытянула третий билет и, подготовившись, отправилась отвечать, уверенно цокая каблучками. Молодой преподаватель, не замечая окружающего, был занят игрой в телефоне. Тамара посмотрела на экран и ткнула в него ухоженным ногтем:- А вы вот сюда сходите.Экзаменатор вскинулся, порозовел, убрал телефон.Тамара небрежно поправила роскошные черные волосы, блестяще рассказала билет, решила задачи и без запинки ответила на все дополнительные вопросы. Преподаватель сначала немного замялся, но после все же решился пригласить её на интересную пешую экскурсию по городу.Теперь, в солнечную летнюю погоду, девушки уплетали на лавочке мороженое и со смехом вспоминали, как ходили гадать к странной бабуле.

Ключевые слова: Гадание на картах старуха предсказание авторская история

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