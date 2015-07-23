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Творческие истории

Пакеты

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые пакеты, в обилии населяющие улицы, порою летят к вам против ветра? Или даже при полном его отсутствии? Обычно это происходит в глухом переулке, на заваленном мусором пустыре. Там, где никого нет рядом. Там, где никто не увидит что случится с тобой, когда целлофановый ублюдок доберется до тебя.

***

В детстве я был достаточно активным ребёнком. Целыми днями проводил на улице, забегая домой только на обед и ужин, да и то не всегда. Правда отношения со сверстниками у меня не сложились — район, да и весь город, у нас был (и остается) неблагополучным, и дети, насмотревшись на звериные повадки синяков-родителей, несли все это во двор. Однажды мне разбили затылок куском кирпича и мне было всяко легче, чем пареньку, которого шутки ради столкнули с крыши котельной. Неудивительно, что я старался избегать людей и проводил время в прогулках по заросшим скверам и заброшенному заводу, остаткам советского прошлого нашего славного Бурильска. Детская фантазия превращала покрытые мхом бетонные остовы в руины величественных замков, бурелом населялся лешими и кикиморами, а среди куч мусора обитали драконы. То, что со мной произошло во время одной из таких прогулок, я тоже долго списывал на буйное воображение.

Я хорошо запомнил тот день. Вооруженный мечом, выточенным из дубовой рейки, я обходил свои владения на пустыре за школой. Этот пустырь был, пожалуй, моим любимым местом для игр. Я даже выстроил там убогий домик, из досок и жердей. Не знаю, чем тот грязно-желтый пакет привлек мое внимание, но я твердо вознамерился его уничтожить. По-моему я вообразил его призраком, или что-то в этом роде. Я поудобнее перехватил деревяшку и направился к нему. И тогда он шевельнулся и медленно зашуршал ко мне. Я остановился. Было в этом движении что-то неправильное. Нет, я и раньше сражался с целлофаном, и не единожды видел, как его тащит воздушным потоком. Но ведь не было никакого потока! Стоял абсолютный штиль, с самого утра! Я уставился на пакет, а он тем временем подбирался ближе. Медленно, периодически останавливаясь, будто крадучись полз ко мне, периодически поднимаясь несуществующим ветром в воздух на полметра. Я начал отступать назад. Тогда пакет покатился ко мне. Что-то щелкнуло у меня в мозгу и я бросился прочь и не останавливался, пока не выбежал с территории пустыря. Только тогда я позволил себе обернутся.
Пакет лежал там. Обычный пакет-майка, маленький, грязный. Неужели я испугался мусора? Нет, это бред, конечно же я спасался бегством от ужасного приведения, порожденного моим воображением, а это был просто пакет… на который я смотрел, не отводя глаз. Будто ожидая, что он шевельнется вопреки отсутствию ветра. Но он не шевельнулся.

С тех пор прошло достаточно лет. Я успел вырасти, окончить школу, поступить в относительно приличное заведение — относительно прочих в Бурильске, конечно, — перебрался в район благополучнее. Тот день навсегда отпечатался у меня в памяти и, хотя у меня никогда не возникало сомнений, что все произошедшее тогда было простой фантазией, я больше никогда не посещал тот пустырь. Да и вообще стал чаще гулять со сверстниками. Иронично, но тот случай положил начало моей социализации. Однако произошедшее на днях заставило меня пересмотреть свои взгляды на тот случай и мир в целом.
Был уже вечер. Я распрощался с друзьями и направлялся домой. Погода была замечательной и я решил пройтись пешком, хотя топать было около получаса. Улицы были уже пустые, я неторопливо шагал, втягивая сырой вечерний воздух, как вдруг мой взгляд, совсем как в тот неблагополучный день, зацепился за шагающего поодаль мужичка. В нём не было решительно ничего необычного или интересного. Исключая скользящий за ним перпендикулярно движению ветра пакет. Я напрягся. Знакомое ощущение неправильности появилось в моем мозгу. Я замедлил шаг, потом остановился, не прекращая смотреть на пакет. На этот раз чёрный, с порванной ручкой, в такой вам упакует булку хлеба и пиво уставшая продавщица в душном ларьке, не принимающем карты к оплате. Так же как и много лет назад он крался за идущим впереди человеком, то поднимаясь в воздух, то катясь по земле. Прохожий, тем временем, завернул за угол. Насколько я помнил, там был тупик. Пакет полетел вслед за ним. Я стоял, не шевелясь, будто ожидая чего-то. Возвращения мужика? Пакета? Истошный крик? Но минуты шли и ничего не происходило. Мучимый каким-то болезненным любопытством я направился к повороту.
Как я и ожидал, там был тупик. А человека — не было. Как и пакета. Были темные разводы на стенах — видимо использовавшихся в качестве писсуара, возможно за этим сюда и свернул несчастный, был мусорный контейнер, была одиноко лежащая покрышка. А человека и пакета — не было. Я не знаю, что с ними случилось. Я был полностью трезв и здоров психически — по крайней мере на тот момент. Я знаю одно, на моих глазах исчез человек. Подтверждение этому — появившиеся по городу объявления о пропаже и небольшой сюжет по телевизору. Я знаю, что видел в тот вечер пакет, двигавшийся вопреки законам физики. Подтверждение этому — только моя память. И я не могу сопоставить эти события так, чтобы результат вписывался в привычную мне картину мира. Сколько таких исчезновений происходит прямо сейчас? Сколько пакетов — а возможно и прочего мусора — только представляются таковым, поджидая свою добычу на улицах наших городов? Мы веками боялись поджидающих нас во мраке подвалов, вентиляций и склепов чудовищ — но не заметили их под своими собственными ногами!


Автор - MrSamodelkin.
Источник.

Вчера, 07:49 by ЛетягаПросмотров: 222Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Пакет мусор пустырь тупик исчезновение

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 13:09
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1770|0)
Публикаций: 192
Комментариев: 2 421
Интересно. И кто у нас маскируется под пакеты? Надо бы к ним присмотреться.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1700|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 029
Никогда не видела. Жаль, интрига недостаточно раскрыта.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Мастер Талий
Вчера, 19:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Я приглашаю вас, читатели сайта, уничтожать этих страшных существ вместе! Мало того, что они годами загрязняют нашу природу, отравляют рыб и животных, так теперь и вовсе, взялись за нас! Никто не знает, кого они уже занесли в свой список, никто не знает, кто из нас пропадёт следующим! Нам нужны безопасные дворы! Что я предлагаю? Я предлагаю не раскидывать всякий хлам на улицах! Перестанем мусорить, и эти твари утратят комфортную среду обитания! Только так мы сможем одолеть этих монстров!
Зарегистрирован: 11.05.2019
#4 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2851|-1)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 071
Цитата: Мастер Талий
Я приглашаю вас, читатели сайта, уничтожать этих страшных существ вместе! Мало того, что они годами загрязняют нашу природу, отравляют рыб и животных, так теперь и вовсе, взялись за нас! Никто не знает, кого они уже занесли в свой список, никто не знает, кто из нас пропадёт следующим! Нам нужны безопасные дворы! Что я предлагаю? Я предлагаю не раскидывать всякий хлам на улицах! Перестанем мусорить, и эти твари утратят комфортную среду обитания! Только так мы сможем одолеть этих монстров!

Здесь, кстати, не мало рассказов про пакеты в ИЖ, я лично два очень хорошо помню, тоже двигались странно.
+++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#5 написал: Мастер Талий
Вчера, 23:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: Мастер Талий
Я приглашаю вас, читатели сайта, уничтожать этих страшных существ вместе! Мало того, что они годами загрязняют нашу природу, отравляют рыб и животных, так теперь и вовсе, взялись за нас! Никто не знает, кого они уже занесли в свой список, никто не знает, кто из нас пропадёт следующим! Нам нужны безопасные дворы! Что я предлагаю? Я предлагаю не раскидывать всякий хлам на улицах! Перестанем мусорить, и эти твари утратят комфортную среду обитания! Только так мы сможем одолеть этих монстров!

Здесь, кстати, не мало рассказов про пакеты в ИЖ, я лично два очень хорошо помню, тоже двигались странно.
+++++

Не встречал никогда. Но я и не отрицал их существование, не подумайте smiley . Это был хитроумный план, привлечь людей к чистоте таким себе необычным путём. Просто, если они существуют, то отсутствие свалок лишит их эффективной маскировки, я полагаю.

Но лично мне тяжело представить, что эти штуковины смогут мне противопоставить. Если только растянутся, да проглотят в другое измерение...
Зарегистрирован: 11.05.2019
#6 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:10
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2851|-1)
Публикаций: 99
Комментариев: 6 071
Цитата: Мастер Талий
Цитата: Серебряная пуля
Цитата: Мастер Талий
Я приглашаю вас, читатели сайта, уничтожать этих страшных существ вместе! Мало того, что они годами загрязняют нашу природу, отравляют рыб и животных, так теперь и вовсе, взялись за нас! Никто не знает, кого они уже занесли в свой список, никто не знает, кто из нас пропадёт следующим! Нам нужны безопасные дворы! Что я предлагаю? Я предлагаю не раскидывать всякий хлам на улицах! Перестанем мусорить, и эти твари утратят комфортную среду обитания! Только так мы сможем одолеть этих монстров!

Здесь, кстати, не мало рассказов про пакеты в ИЖ, я лично два очень хорошо помню, тоже двигались странно.
+++++

Не встречал никогда. Но я и не отрицал их существование, не подумайте smiley . Это был хитроумный план, привлечь людей к чистоте таким себе необычным путём. Просто, если они существуют, то отсутствие свалок лишит их эффективной маскировки, я полагаю.

Но лично мне тяжело представить, что эти штуковины смогут мне противопоставить. Если только растянутся, да проглотят в другое измерение...

(( Там оба случая были толково объясненны комментаторами логически. Хотя там никто не пропадал.
Но бояться стоит конечно, в наше то время! Пакеты явно одержимы призраками, маленькими, мышь наверно залезла туда и потом повесилась от горя, что пусто внутри. Просто так пакеты ведь не бросают люди.))
Ещё, перенесли историю в творческие, чтобы мы сильно не пугались, всё из-за детей на сайте.
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#7 написал: Estellan
Сегодня, 00:23
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1770|0)
Публикаций: 192
Комментариев: 2 421
Серебряная пуля
Надо собраться и каждому в своем городе присмотреться к этим шуршащим засланцам с того света. ))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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