Пакеты

Летяга Просмотров: 222 Комментарии: 7 +9 Вчера, 07:49 by

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые пакеты, в обилии населяющие улицы, порою летят к вам против ветра? Или даже при полном его отсутствии? Обычно это происходит в глухом переулке, на заваленном мусором пустыре. Там, где никого нет рядом. Там, где никто не увидит что случится с тобой, когда целлофановый ублюдок доберется до тебя.***В детстве я был достаточно активным ребёнком. Целыми днями проводил на улице, забегая домой только на обед и ужин, да и то не всегда. Правда отношения со сверстниками у меня не сложились — район, да и весь город, у нас был (и остается) неблагополучным, и дети, насмотревшись на звериные повадки синяков-родителей, несли все это во двор. Однажды мне разбили затылок куском кирпича и мне было всяко легче, чем пареньку, которого шутки ради столкнули с крыши котельной. Неудивительно, что я старался избегать людей и проводил время в прогулках по заросшим скверам и заброшенному заводу, остаткам советского прошлого нашего славного Бурильска. Детская фантазия превращала покрытые мхом бетонные остовы в руины величественных замков, бурелом населялся лешими и кикиморами, а среди куч мусора обитали драконы. То, что со мной произошло во время одной из таких прогулок, я тоже долго списывал на буйное воображение.Я хорошо запомнил тот день. Вооруженный мечом, выточенным из дубовой рейки, я обходил свои владения на пустыре за школой. Этот пустырь был, пожалуй, моим любимым местом для игр. Я даже выстроил там убогий домик, из досок и жердей. Не знаю, чем тот грязно-желтый пакет привлек мое внимание, но я твердо вознамерился его уничтожить. По-моему я вообразил его призраком, или что-то в этом роде. Я поудобнее перехватил деревяшку и направился к нему. И тогда он шевельнулся и медленно зашуршал ко мне. Я остановился. Было в этом движении что-то неправильное. Нет, я и раньше сражался с целлофаном, и не единожды видел, как его тащит воздушным потоком. Но ведь не было никакого потока! Стоял абсолютный штиль, с самого утра! Я уставился на пакет, а он тем временем подбирался ближе. Медленно, периодически останавливаясь, будто крадучись полз ко мне, периодически поднимаясь несуществующим ветром в воздух на полметра. Я начал отступать назад. Тогда пакет покатился ко мне. Что-то щелкнуло у меня в мозгу и я бросился прочь и не останавливался, пока не выбежал с территории пустыря. Только тогда я позволил себе обернутся.Пакет лежал там. Обычный пакет-майка, маленький, грязный. Неужели я испугался мусора? Нет, это бред, конечно же я спасался бегством от ужасного приведения, порожденного моим воображением, а это был просто пакет… на который я смотрел, не отводя глаз. Будто ожидая, что он шевельнется вопреки отсутствию ветра. Но он не шевельнулся.С тех пор прошло достаточно лет. Я успел вырасти, окончить школу, поступить в относительно приличное заведение — относительно прочих в Бурильске, конечно, — перебрался в район благополучнее. Тот день навсегда отпечатался у меня в памяти и, хотя у меня никогда не возникало сомнений, что все произошедшее тогда было простой фантазией, я больше никогда не посещал тот пустырь. Да и вообще стал чаще гулять со сверстниками. Иронично, но тот случай положил начало моей социализации. Однако произошедшее на днях заставило меня пересмотреть свои взгляды на тот случай и мир в целом.Был уже вечер. Я распрощался с друзьями и направлялся домой. Погода была замечательной и я решил пройтись пешком, хотя топать было около получаса. Улицы были уже пустые, я неторопливо шагал, втягивая сырой вечерний воздух, как вдруг мой взгляд, совсем как в тот неблагополучный день, зацепился за шагающего поодаль мужичка. В нём не было решительно ничего необычного или интересного. Исключая скользящий за ним перпендикулярно движению ветра пакет. Я напрягся. Знакомое ощущение неправильности появилось в моем мозгу. Я замедлил шаг, потом остановился, не прекращая смотреть на пакет. На этот раз чёрный, с порванной ручкой, в такой вам упакует булку хлеба и пиво уставшая продавщица в душном ларьке, не принимающем карты к оплате. Так же как и много лет назад он крался за идущим впереди человеком, то поднимаясь в воздух, то катясь по земле. Прохожий, тем временем, завернул за угол. Насколько я помнил, там был тупик. Пакет полетел вслед за ним. Я стоял, не шевелясь, будто ожидая чего-то. Возвращения мужика? Пакета? Истошный крик? Но минуты шли и ничего не происходило. Мучимый каким-то болезненным любопытством я направился к повороту.Как я и ожидал, там был тупик. А человека — не было. Как и пакета. Были темные разводы на стенах — видимо использовавшихся в качестве писсуара, возможно за этим сюда и свернул несчастный, был мусорный контейнер, была одиноко лежащая покрышка. А человека и пакета — не было. Я не знаю, что с ними случилось. Я был полностью трезв и здоров психически — по крайней мере на тот момент. Я знаю одно, на моих глазах исчез человек. Подтверждение этому — появившиеся по городу объявления о пропаже и небольшой сюжет по телевизору. Я знаю, что видел в тот вечер пакет, двигавшийся вопреки законам физики. Подтверждение этому — только моя память. И я не могу сопоставить эти события так, чтобы результат вписывался в привычную мне картину мира. Сколько таких исчезновений происходит прямо сейчас? Сколько пакетов — а возможно и прочего мусора — только представляются таковым, поджидая свою добычу на улицах наших городов? Мы веками боялись поджидающих нас во мраке подвалов, вентиляций и склепов чудовищ — но не заметили их под своими собственными ногами!Автор - MrSamodelkin.

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