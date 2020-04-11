Заплутавший во времени. Правдивая история, от которой бегут мурашки

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:24

зелёное яблочко Просмотров: 194 Комментарии: 2 +3 Вчера, 09:24 by

Читайте или слушайте правдивую историю, от которой бегут мурашки.Так получилось, что моя жена уехала погостить к своим родителям в Караганду на две недели раньше меня. Отпуск мне задержали. У нас ведь летом только начальство в отпуска ходит, а рабочих всё больше с октября по март отправляют отдыхать. Вроде договорился я с мастером своим, что он вместо меня пойдет в конце декабря, а я в июне вместо него. Так ведь всё равно умудрились меня задержать на две недели. В общем, как только я вырвался из цепких рук начальства, тут же купил билет на поезд и отправился вслед за женой.Вот в этом поезде, который мчал меня в Казахстан, я и повстречал странного человека, о котором хочу рассказать. Настолько странного, что по прошествии уже более тридцати лет после того случая, у меня всё ещё продолжает холодеть внутри от этих воспоминаний.Шли вторые сутки моего отпуска и моей маяты в душном купе. Мне на то время уже и читать надоело, и сидеть и лежать. "А не сходить ли мне в ресторан? - подумал я, - дороговато, конечно, но как-то время надо скоротать. Да и живот уже болит от сухомятки."Пришел я в вагон-ресторан, сел за столик, заказал манты и бутылочку пива. Клиентов в ресторане почти не было. Думаю, или рано ещё, или здесь невкусно кормят. Поезд остановился на какой-то станции и уже через минуту тронулся. И вот тут я увидел его, помятого мужчину, лет сорока, с недельной щетиной на лице. Он уверенной походкой подошёл к моему столику и плюхнулся на сиденье напротив меня, бросив небрежно на столик бумажный пакет, от которого шел запах жареных пирожков.- Можно? - буркнул мужчина.- Вы уже сели, - поглядываю я на бегущую бескрайнюю степь за окном.- Да, я понимаю, что я неприятен. Я сам себе неприятен. Хочешь пирожков?- Нет, спасибо, - отвечаю я.- Ну и правильно, - улыбнулся мужик, - омерзительный вкус у этих пирожков. Из туалета потом не вылезешь.- Зачем тогда предлагаете? - взглянул я на него.Мужик больше смахивал на бомжа, чем на пассажира. Помятый костюм, грязный воротничок когда-то белой рубашки. Опухшее лицо, будто он неделю пьёт.- Не успеваю побриться, - отвечает мужик, заметив, что я разглядываю его щетину. - Поначалу ещё следил как-то за собой, теперь плюнул. Надоело всё. Каждый день одно и то же.- Бывает, - открываю я бутылочку пива.- Ты, наверное, думаешь, что я алкоголик? - наклонился мужик поближе ко мне. - Ошибаешься. Я заблудился во времени.- Ага, - усмехнулся я, - а сейчас заблудившийся во времени будет просить пива глоточек?- Обижаешь, Колян. Обижаешь, - удивил меня своим ответом мужик, - кстати, меня Костя зовут. Всё время забываю тебе представиться. Не привыкну никак.Мужик вытащил из нагрудного кармана тугой кошелёк и грохнул им с размаха о стол.- Вот. Хочешь, забирай, - посмотрел мужик на кошелёк, а потом на меня. - Бери, бери. Тебе года три надо работать на своем заводе. А мне за ненадобностью эти деньги. Не успеваю потратить.- Спасибо, не надо, - с удивлением посмотрел я на мужика. - А вы откуда меня знаете?- Ты же сам мне и рассказал, - прячет Костя кошелёк в нагрудный карман пиджака.- Это когда я успел вам рассказать? - усмехнулся я, - что-то не припомню, что мы с вами знакомы.- Вчера рассказал. И позавчера, - хмыкнул мужик.- Не совсем вас понимаю, - отхлебнул я из бутылки.- Я же говорю. Во времени я заблудился, - раздражённо говорит мужик. - Я тебя знаю, ты меня - нет. Трудно это осознать, но так оно и есть. Надоело уже тебе каждый день доказывать.Костя подозвал официанта и заказал пиво с чебуреком. Посмотрел на меня и улыбнулся.- Никак привыкнуть не могу к твоим вытаращенным глазам. Ты пей пиво-то, пей. Дело в том, что я каждый день попадаю в одно и то же время. В один и тот же день.- Это как? - спрашиваю я.- В командировку я ехал. Вышел на какой-то станции пирожков купить. С этого всё и завертелось. Не сразу и заметил. Это через несколько дней я только стал понимать, что повторяется всё. Испугался поначалу, а потом смирился. Удовольствие даже поначалу получал. Кто же не хочет быть всегда сытым и пьяным, и кошелёк, в котором деньги не заканчиваются.- Не совсем понимаю, как такое может быть, - отхлебываю я пиво.- Понимаю. Трудно поверить, - посмотрел мужик в окно. - Завтра я опять куплю пирожки на какой-то станции и встречу тебя. И послезавтра встречу. Снова и снова буду тебе объяснять и смотреть на твои вытаращенные глаза. И снова мой кошелёк будет полным, сколько бы я сегодня не потратил. И так уже три или четыре месяца. Я со счета сбился. И про тебя я всё знаю. Ты же мне и рассказал за эти дни. Ты ведь тоже в моём дне крутишься.- Значит, я тоже заблудился во времени? - сглотнул я комок в горле.- Да нет, у тебя всё нормально. Ты выйдешь в своей Караганде и будешь жить своей жизнью. А я вернусь в этот день.- Нет. Всё равно не верю, - вытер я пот с лица. - Так не бывает.- Не бывает, говоришь? - хмыкнул мужик.Поезд начал останавливаться на какой-то станции. Колёса завизжали, заскрипели, и поезд остановился.- Вот, смотри, сейчас мужик войдёт с пацаненком и спросит нас "Мужики, пиво холодное?".Открывается дверь и заходит мужик с пацаном.- Мужики, пиво холодное? - с дверей кричит он нам.- А вот сейчас поезд дернется и остановится, а ты чихнешь семь раз, в окно наше пацан с платформы мячиком кинет, а в то окно - воробей залетит.Всё произошло именно так, как он сказал. Я был шокирован. Я не верил, и в тоже время не верить было нельзя. Внутри меня всё похолодело. Значит, это правда? Ну, невозможно человеку так всё спрогнозировать. Значит, Костя знал, что так произойдёт. А раз знал, значит он побывал уже в этом дне.- Но не это страшное, - зашептал мужик. - Меня пугает время. Дело в том, что оно сокращается. Время, проведённое в новых сутках, сокращается. Поначалу я находился в новых сутках двадцать четыре часа. Потом - двадцать три. Двадцать два. А вчера уже минут сорок всего. Время моего пребывания сокращается. Поэтому я и побриться теперь не успеваю.- Ничего себе, - выдохнул я, - и что потом будет?- Не знаю, Колян. Не знаю. Скоро останется минута, потом секунда. Что дальше - даже представить страшно.Официант принес пиво с чебуреком. Мужик открыл бутылку и залпом выпил её до дна.- Ну вот, началось, - выдохнул Костя.- Что началось? - взглянул я на мужика.Мужик исчез. Прямо на моих глазах исчез. Будто ластиком его стёрли.- До завтра, Колян, - раздался голос из пустоты, и по полу покатилась пустая бутылка.Вы понимаете моё состояние? Да ничего вы не понимаете. В этой шкуре надо побывать. Мне уже было не до ресторана и не до пива. Мои мысли крутились как бешенные в голове. А вдруг этот мужик заразный, и я теперь тоже буду попадать в один и тот же день. Да-да. Именно такая мысль у меня и была. Я расплатился за обоих, спрятался в своем купе и не выходил до моего места назначения.Это, наверное, смешно, но я каждое утро проверял свой кошелек. Но он не пополнялся, слава Богу. Я всё думал о Косте, переживал за него. Что с ним дальше будет?Через две недели мы с женой возвращались в свой город на том самом поезде. Под стук колес я рассказал жене свою удивительную историю. Конечно, она не поверила.- Фантазёр, - улыбнулась жена- А не хотите ли, мадам, с фантазером сходить в ресторан и выпить по бокалу шампанского? - улыбнулся я в ответ.- А что, - соглашается жена, - с фантазером я ещё не пила шампанское.Мы вошли в вагон-ресторан. Столики были пусты, кроме...- Да ладно, - вырвалось у меня.За дальним столиком сидел тот самый Костя... в выглаженном костюме и побритый.- Костя! - вырвалось у меня.Мужик посмотрел на меня и, не узнав, занялся своими макаронами с курицей. Я подошёл к нему поближе. Жена уселась за пустой столик.- Костя, - улыбаюсь я.- Мы знакомы? - отправляя кусочек птицы в рот, спрашивает мужчина.- Ещё как знакомы, - не сходит с моего лица улыбка.- Не припомню, - вытер салфеткой свои губы мужчина.- Это же я - Колян.- Не припомню, - всматривается в меня мужик.- Ты, наверное, с командировки возвращаешься? Как пирожки? - спрашиваю я.- Да. С командировки. Какие пирожки? - вытаращил глаза мужик.- Те, что ты купил, когда сюда ехал.- Омерзительные пирожки. Неделю животом мучался. А вы откуда знаете?- Я много чего о тебе знаю, - подмигнул я.Мужик перестал жевать, а я направился к жене, возле которой находился официант. Я был очень рад за Костю.- Бутылочку шампанского, что-нибудь горячего, плитку шоколада и два салатика.Официант ушел выполнять заказ, а я, улыбаясь удивленной жене, достал кошелёк и вытащил двадцатьпятку.- Сэкономил, - довольно говорю жене.- Сколько ещё сэкономил? - улыбается жена.- Всё. Последние. Я на мели, - сунул я двадцатьпятку под пепельницу.Я проснулся в своём купе от того, что поезд дёрнулся. Задремал, видимо. Сидя задремал. После такого сытного обеда с шампанским не грех и подремать. Жена сидела напротив, читая новый журнал. Какая-то тревога не давала мне покоя. Что-то было не так. Я сунул руку в карман и вытащил кошелек. Открыл и... вытащил двадцатьпятку. Мое лицо покрылось холодным потом.- О Боже, - вырвалось у меня. - Мы же...- Что с тобой? - перелистнула страницу жена. - Ты чего такой бледный?- Я же ресторан оплатил, - прошептал я, догадываясь о страшном.- Какой ещё ресторан? - удивилась жена.- Я сейчас, - вышел я из купе.Я не заметил как пробежал через три вагона и оказался в вагоне-ресторане. За дальним столиком сидел... Костя и ел свои макароны с курицей. Я подошёл к нему на непослушных ногах.- Костя, - вырвалось из скованного спазмом горла.- Мы знакомы? - отвлекся от трапезы Костя.- Ещё как знакомы, - прошептал я, направляясь к выходу.Сделав несколько шагов на ватных ногах, я оглянулся.На меня смотрел Костя со зловещей на лице улыбкой.Автор - БуракоF.

Ключевые слова: Поезд вагон-ресторан застрявший во времени петля времени поезд пиво командировка

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