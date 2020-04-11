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Творческие истории

Заплутавший во времени. Правдивая история, от которой бегут мурашки

Читайте или слушайте правдивую историю, от которой бегут мурашки.

Так получилось, что моя жена уехала погостить к своим родителям в Караганду на две недели раньше меня. Отпуск мне задержали. У нас ведь летом только начальство в отпуска ходит, а рабочих всё больше с октября по март отправляют отдыхать. Вроде договорился я с мастером своим, что он вместо меня пойдет в конце декабря, а я в июне вместо него. Так ведь всё равно умудрились меня задержать на две недели. В общем, как только я вырвался из цепких рук начальства, тут же купил билет на поезд и отправился вслед за женой.

Вот в этом поезде, который мчал меня в Казахстан, я и повстречал странного человека, о котором хочу рассказать. Настолько странного, что по прошествии уже более тридцати лет после того случая, у меня всё ещё продолжает холодеть внутри от этих воспоминаний.

Шли вторые сутки моего отпуска и моей маяты в душном купе. Мне на то время уже и читать надоело, и сидеть и лежать. "А не сходить ли мне в ресторан? - подумал я, - дороговато, конечно, но как-то время надо скоротать. Да и живот уже болит от сухомятки."

Пришел я в вагон-ресторан, сел за столик, заказал манты и бутылочку пива. Клиентов в ресторане почти не было. Думаю, или рано ещё, или здесь невкусно кормят. Поезд остановился на какой-то станции и уже через минуту тронулся. И вот тут я увидел его, помятого мужчину, лет сорока, с недельной щетиной на лице. Он уверенной походкой подошёл к моему столику и плюхнулся на сиденье напротив меня, бросив небрежно на столик бумажный пакет, от которого шел запах жареных пирожков.

- Можно? - буркнул мужчина.

- Вы уже сели, - поглядываю я на бегущую бескрайнюю степь за окном.

- Да, я понимаю, что я неприятен. Я сам себе неприятен. Хочешь пирожков?

- Нет, спасибо, - отвечаю я.

- Ну и правильно, - улыбнулся мужик, - омерзительный вкус у этих пирожков. Из туалета потом не вылезешь.

- Зачем тогда предлагаете? - взглянул я на него.

Мужик больше смахивал на бомжа, чем на пассажира. Помятый костюм, грязный воротничок когда-то белой рубашки. Опухшее лицо, будто он неделю пьёт.

- Не успеваю побриться, - отвечает мужик, заметив, что я разглядываю его щетину. - Поначалу ещё следил как-то за собой, теперь плюнул. Надоело всё. Каждый день одно и то же.

- Бывает, - открываю я бутылочку пива.

- Ты, наверное, думаешь, что я алкоголик? - наклонился мужик поближе ко мне. - Ошибаешься. Я заблудился во времени.

- Ага, - усмехнулся я, - а сейчас заблудившийся во времени будет просить пива глоточек?

- Обижаешь, Колян. Обижаешь, - удивил меня своим ответом мужик, - кстати, меня Костя зовут. Всё время забываю тебе представиться. Не привыкну никак.

Мужик вытащил из нагрудного кармана тугой кошелёк и грохнул им с размаха о стол.

- Вот. Хочешь, забирай, - посмотрел мужик на кошелёк, а потом на меня. - Бери, бери. Тебе года три надо работать на своем заводе. А мне за ненадобностью эти деньги. Не успеваю потратить.

- Спасибо, не надо, - с удивлением посмотрел я на мужика. - А вы откуда меня знаете?

- Ты же сам мне и рассказал, - прячет Костя кошелёк в нагрудный карман пиджака.

- Это когда я успел вам рассказать? - усмехнулся я, - что-то не припомню, что мы с вами знакомы.

- Вчера рассказал. И позавчера, - хмыкнул мужик.

- Не совсем вас понимаю, - отхлебнул я из бутылки.

- Я же говорю. Во времени я заблудился, - раздражённо говорит мужик. - Я тебя знаю, ты меня - нет. Трудно это осознать, но так оно и есть. Надоело уже тебе каждый день доказывать.

Костя подозвал официанта и заказал пиво с чебуреком. Посмотрел на меня и улыбнулся.

- Никак привыкнуть не могу к твоим вытаращенным глазам. Ты пей пиво-то, пей. Дело в том, что я каждый день попадаю в одно и то же время. В один и тот же день.

- Это как? - спрашиваю я.

- В командировку я ехал. Вышел на какой-то станции пирожков купить. С этого всё и завертелось. Не сразу и заметил. Это через несколько дней я только стал понимать, что повторяется всё. Испугался поначалу, а потом смирился. Удовольствие даже поначалу получал. Кто же не хочет быть всегда сытым и пьяным, и кошелёк, в котором деньги не заканчиваются.

- Не совсем понимаю, как такое может быть, - отхлебываю я пиво.

- Понимаю. Трудно поверить, - посмотрел мужик в окно. - Завтра я опять куплю пирожки на какой-то станции и встречу тебя. И послезавтра встречу. Снова и снова буду тебе объяснять и смотреть на твои вытаращенные глаза. И снова мой кошелёк будет полным, сколько бы я сегодня не потратил. И так уже три или четыре месяца. Я со счета сбился. И про тебя я всё знаю. Ты же мне и рассказал за эти дни. Ты ведь тоже в моём дне крутишься.

- Значит, я тоже заблудился во времени? - сглотнул я комок в горле.

- Да нет, у тебя всё нормально. Ты выйдешь в своей Караганде и будешь жить своей жизнью. А я вернусь в этот день.

- Нет. Всё равно не верю, - вытер я пот с лица. - Так не бывает.

- Не бывает, говоришь? - хмыкнул мужик.

Поезд начал останавливаться на какой-то станции. Колёса завизжали, заскрипели, и поезд остановился.

- Вот, смотри, сейчас мужик войдёт с пацаненком и спросит нас "Мужики, пиво холодное?".

Открывается дверь и заходит мужик с пацаном.

- Мужики, пиво холодное? - с дверей кричит он нам.

- А вот сейчас поезд дернется и остановится, а ты чихнешь семь раз, в окно наше пацан с платформы мячиком кинет, а в то окно - воробей залетит.

Всё произошло именно так, как он сказал. Я был шокирован. Я не верил, и в тоже время не верить было нельзя. Внутри меня всё похолодело. Значит, это правда? Ну, невозможно человеку так всё спрогнозировать. Значит, Костя знал, что так произойдёт. А раз знал, значит он побывал уже в этом дне.

- Но не это страшное, - зашептал мужик. - Меня пугает время. Дело в том, что оно сокращается. Время, проведённое в новых сутках, сокращается. Поначалу я находился в новых сутках двадцать четыре часа. Потом - двадцать три. Двадцать два. А вчера уже минут сорок всего. Время моего пребывания сокращается. Поэтому я и побриться теперь не успеваю.

- Ничего себе, - выдохнул я, - и что потом будет?

- Не знаю, Колян. Не знаю. Скоро останется минута, потом секунда. Что дальше - даже представить страшно.

Официант принес пиво с чебуреком. Мужик открыл бутылку и залпом выпил её до дна.

- Ну вот, началось, - выдохнул Костя.

- Что началось? - взглянул я на мужика.

Мужик исчез. Прямо на моих глазах исчез. Будто ластиком его стёрли.

- До завтра, Колян, - раздался голос из пустоты, и по полу покатилась пустая бутылка.

Вы понимаете моё состояние? Да ничего вы не понимаете. В этой шкуре надо побывать. Мне уже было не до ресторана и не до пива. Мои мысли крутились как бешенные в голове. А вдруг этот мужик заразный, и я теперь тоже буду попадать в один и тот же день. Да-да. Именно такая мысль у меня и была. Я расплатился за обоих, спрятался в своем купе и не выходил до моего места назначения.

Это, наверное, смешно, но я каждое утро проверял свой кошелек. Но он не пополнялся, слава Богу. Я всё думал о Косте, переживал за него. Что с ним дальше будет?

Через две недели мы с женой возвращались в свой город на том самом поезде. Под стук колес я рассказал жене свою удивительную историю. Конечно, она не поверила.

- Фантазёр, - улыбнулась жена

- А не хотите ли, мадам, с фантазером сходить в ресторан и выпить по бокалу шампанского? - улыбнулся я в ответ.

- А что, - соглашается жена, - с фантазером я ещё не пила шампанское.

Мы вошли в вагон-ресторан. Столики были пусты, кроме...

- Да ладно, - вырвалось у меня.

За дальним столиком сидел тот самый Костя... в выглаженном костюме и побритый.

- Костя! - вырвалось у меня.

Мужик посмотрел на меня и, не узнав, занялся своими макаронами с курицей. Я подошёл к нему поближе. Жена уселась за пустой столик.

- Костя, - улыбаюсь я.

- Мы знакомы? - отправляя кусочек птицы в рот, спрашивает мужчина.

- Ещё как знакомы, - не сходит с моего лица улыбка.

- Не припомню, - вытер салфеткой свои губы мужчина.

- Это же я - Колян.

- Не припомню, - всматривается в меня мужик.

- Ты, наверное, с командировки возвращаешься? Как пирожки? - спрашиваю я.

- Да. С командировки. Какие пирожки? - вытаращил глаза мужик.

- Те, что ты купил, когда сюда ехал.

- Омерзительные пирожки. Неделю животом мучался. А вы откуда знаете?

- Я много чего о тебе знаю, - подмигнул я.

Мужик перестал жевать, а я направился к жене, возле которой находился официант. Я был очень рад за Костю.

- Бутылочку шампанского, что-нибудь горячего, плитку шоколада и два салатика.

Официант ушел выполнять заказ, а я, улыбаясь удивленной жене, достал кошелёк и вытащил двадцатьпятку.

- Сэкономил, - довольно говорю жене.

- Сколько ещё сэкономил? - улыбается жена.

- Всё. Последние. Я на мели, - сунул я двадцатьпятку под пепельницу.

Я проснулся в своём купе от того, что поезд дёрнулся. Задремал, видимо. Сидя задремал. После такого сытного обеда с шампанским не грех и подремать. Жена сидела напротив, читая новый журнал. Какая-то тревога не давала мне покоя. Что-то было не так. Я сунул руку в карман и вытащил кошелек. Открыл и... вытащил двадцатьпятку. Мое лицо покрылось холодным потом.

- О Боже, - вырвалось у меня. - Мы же...

- Что с тобой? - перелистнула страницу жена. - Ты чего такой бледный?

- Я же ресторан оплатил, - прошептал я, догадываясь о страшном.

- Какой ещё ресторан? - удивилась жена.

- Я сейчас, - вышел я из купе.

Я не заметил как пробежал через три вагона и оказался в вагоне-ресторане. За дальним столиком сидел... Костя и ел свои макароны с курицей. Я подошёл к нему на непослушных ногах.

- Костя, - вырвалось из скованного спазмом горла.

- Мы знакомы? - отвлекся от трапезы Костя.

- Ещё как знакомы, - прошептал я, направляясь к выходу.

Сделав несколько шагов на ватных ногах, я оглянулся.

На меня смотрел Костя со зловещей на лице улыбкой.

Автор - БуракоF.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:24
Вчера, 09:24 by зелёное яблочкоПросмотров: 194Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Поезд вагон-ресторан застрявший во времени петля времени поезд пиво командировка

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Комментарии

#1 написал: Kate23
Вчера, 16:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 15
Много историй об исчезновении. Похоже конечно больше на сказку)

Понравилась история) Плюс++)
Зарегистрирован: 11.04.2020
#2 написал: Olga-Viculia
Вчера, 23:36
0
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 495
История супер!
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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