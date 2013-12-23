Нечисть запутала

Нечисть запуталаЯ хочу вам рассказать правдивую мистическую историю, которая приключилась с моими бабушкой и дедушкой. Они у меня жили в деревне.
Пригласили их как-то на свадьбу в другую деревню, которая находилась в 10 км, и чтобы быстрее к ней добраться, нужно было ехать лесом.
Собрались, лошадь в телегу запрягли, детей под присмотром оставили и поехали через лес.
Свадьбу играли в те времена вечером.
За разговорами и не заметили, как доехали. Смотрят – дом уж появился, а там и гости с молодыми. В дом впустили, накормили, напоили.
И тут бабушка говорит мужу:
— Коля, вроде Нина за Петра должна была выйти, а это что за парень, не знаю его. Дед только плечами пожал. Вскоре все спать пошли.
Но внезапно просыпаются от того, что холодно им.
Батюшки, да они же в лесу спят!
Посмотрели кругом, а лошадь с телегой промеж двух деревьев загнана.
Помолилась бабушка, да побежала с дедом к лошади.
Та, слава Богу, жива, но испугана жутко. Хотели вытащить, да не смогли.
Тогда бегом в ту деревню бегут на помощь звать. Прибежали, а там вместо свадьбы горе: невеста в день свадьбы отравилась.
Старые люди как услышали историю моих деда с бабкой, так сразу сказали, что с чертом под венец пошла новопреставленная.
P.S. Надо сказать, где это странное место, там нет-нет да и происходят странные истории.
Местные поговаривают, что на этой поляне в лесу был бой в гражданскую войну.
Там находят иногда и местных парней, умерших странной смертью.
А один парень клянется и божится, что видел там солдата в старинной форме и он ему сказал: «Парень, уйди отсюда, сейчас стрелять начнут,» — и исчез. Может, на этой поляне проход в параллельный мир?
Автор: Марго.
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Сегодня, 08:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 001Комментарии: 4
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