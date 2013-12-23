Нечисть запутала

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 001 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 08:45 by

Я хочу вам рассказать правдивую мистическую историю, которая приключилась с моими бабушкой и дедушкой. Они у меня жили в деревне.Пригласили их как-то на свадьбу в другую деревню, которая находилась в 10 км, и чтобы быстрее к ней добраться, нужно было ехать лесом.Собрались, лошадь в телегу запрягли, детей под присмотром оставили и поехали через лес.Свадьбу играли в те времена вечером.За разговорами и не заметили, как доехали. Смотрят – дом уж появился, а там и гости с молодыми. В дом впустили, накормили, напоили.И тут бабушка говорит мужу:— Коля, вроде Нина за Петра должна была выйти, а это что за парень, не знаю его. Дед только плечами пожал. Вскоре все спать пошли.Но внезапно просыпаются от того, что холодно им.Батюшки, да они же в лесу спят!Посмотрели кругом, а лошадь с телегой промеж двух деревьев загнана.Помолилась бабушка, да побежала с дедом к лошади.Та, слава Богу, жива, но испугана жутко. Хотели вытащить, да не смогли.Тогда бегом в ту деревню бегут на помощь звать. Прибежали, а там вместо свадьбы горе: невеста в день свадьбы отравилась.Старые люди как услышали историю моих деда с бабкой, так сразу сказали, что с чертом под венец пошла новопреставленная.P.S. Надо сказать, где это странное место, там нет-нет да и происходят странные истории.Местные поговаривают, что на этой поляне в лесу был бой в гражданскую войну.Там находят иногда и местных парней, умерших странной смертью.А один парень клянется и божится, что видел там солдата в старинной форме и он ему сказал: «Парень, уйди отсюда, сейчас стрелять начнут,» — и исчез. Может, на этой поляне проход в параллельный мир?Автор: Марго.

Ключевые слова: Бабушка и дедушка свадьба лес лошадь с телегой невеста отравилась солдат

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