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Истории из жизни

Нечисть запутала

Я хочу вам рассказать правдивую мистическую историю, которая приключилась с моими бабушкой и дедушкой. Они у меня жили в деревне.
Пригласили их как-то на свадьбу в другую деревню, которая находилась в 10 км, и чтобы быстрее к ней добраться, нужно было ехать лесом.
Собрались, лошадь в телегу запрягли, детей под присмотром оставили и поехали через лес.
Свадьбу играли в те времена вечером.
За разговорами и не заметили, как доехали. Смотрят – дом уж появился, а там и гости с молодыми. В дом впустили, накормили, напоили.
И тут бабушка говорит мужу:
— Коля, вроде Нина за Петра должна была выйти, а это что за парень, не знаю его. Дед только плечами пожал. Вскоре все спать пошли.
Но внезапно просыпаются от того, что холодно им.
Батюшки, да они же в лесу спят!
Посмотрели кругом, а лошадь с телегой промеж двух деревьев загнана.
Помолилась бабушка, да побежала с дедом к лошади.
Та, слава Богу, жива, но испугана жутко. Хотели вытащить, да не смогли.
Тогда бегом в ту деревню бегут на помощь звать. Прибежали, а там вместо свадьбы горе: невеста в день свадьбы отравилась.
Старые люди как услышали историю моих деда с бабкой, так сразу сказали, что с чертом под венец пошла новопреставленная.
P.S. Надо сказать, где это странное место, там нет-нет да и происходят странные истории.
Местные поговаривают, что на этой поляне в лесу был бой в гражданскую войну.
Там находят иногда и местных парней, умерших странной смертью.
А один парень клянется и божится, что видел там солдата в старинной форме и он ему сказал: «Парень, уйди отсюда, сейчас стрелять начнут,» — и исчез. Может, на этой поляне проход в параллельный мир?


Автор: Марго.
Источник.
Сегодня, 08:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 001Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Бабушка и дедушка свадьба лес лошадь с телегой невеста отравилась солдат

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:22
0
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Комментариев: 1 582
Полно таких историй. Есть же даже произведение,'что-то вроде «Тайна заклятого острова». Там тоже свадьба такая
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#2 написал: Калина74
Сегодня, 10:29
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Действительно, похожие истории попадаются часто, мне и моя бабушка рассказывала такое. Наверное, бывает, раз рассказывают. Плюс
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#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:44
+2
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А вот и верю! Ну конечно не проверю, но было нечто подобное в моей жизни, тоже морок, тоже вопросы остались. Не лень будет, закину историю на сайт, а пока +.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:04
0
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Комментариев: 1 582
Пик ник, ждём-с
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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