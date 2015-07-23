Закат человечества
[center][/center]
В феврале 2007 года Австралийский радиотелескоп Паркс впервые обнаружил «Быстрые радиовсплески» (FRB – First Radio Bursts). Группа Дункана Лоримера - те ученые, кто первый раз зафиксировали подобный сигнал, отнесли его к разряду сигналов Пульсара – некая разновидность звёзд во вселенной. На тот момент открытие не произвёл какого-то грандиозного фурора, хотя многие уфологи и начали склоняться к версии, что данный сигнал посылает для нас высокоразвитая цивилизация из другой галактики – лучше бы они тогда ошиблись!
С течением времени сигналы начали повторяться, а данная статистика помогла нам лучше понять природу радиовсплесков. И именно природа не смогла ответить на вопрос о происхождении FRB. Количество выделяемой энергии было несопоставимо ни с одним источником, подходящим под описание – будь то звезда, черная дыра, магнетар, пульсар или нейтронная звезда. Появилась ещё одна теория сторонников заговора, что данные всплески происходят в момент запуска двигателей гигантских космических кораблей. Либо при использовании колоссальных сооружений вокруг звёзд, типа «Сфер Дайсона». Но до последнего времени все предположения, в том числе и неправдоподобные, так и оставались лишь на уровне догадок.
2020 год, 28 июня – сигнал зафиксирован канадским телескопом CHIME уже в млечном пути, в 30 тысяч световых лет от земли. А спустя год, быстрый радиовсплеск гораздо меньшей мощности был зафиксирован на границе солнечной системы. Ученые сразу же бросились перепроверять полученную информацию, пытаться идентифицировать объект, отправивший сигнал. Но спустя ещё 45 дней, радио всплеск повторился уже от Сатурна. Удалось получить его довольно точные координаты и нацелить на объект телескоп Хаббл. Это был гигантский инопланетный космический корабль вытянутой формы, судя по расчётам ученых - более двухсот километров в длину. Он чем-то напоминал прилетевшую к нам комету Оумуамуа - была некая схожесть по форме с этим вытянутым, сигарообразным астероидом. В тот день все сомнения человечества по поводу одиночества во вселенной ушли на второй план – была найдена иная форма жизни!
Ситуацию некоторое время держали в тайне, пока она не просочилась в массы и не была опубликована на одном из уважаемых новостных порталов. Факт о наличии инопланетян вызвал массовую истерию и панику, люди вышли на улицы, начался хаос и анархия. Многие религии были облечены и перестали существовать. Люди все чаще начали сжигать церкви и храмы. Лишь волевым решением главам государств удалось навести порядок в странах, во многие города ввели войска, объявив военное положении и комендантский час. Страны НАТО признали факт глобальной планетарной угрозы и объединились с Россией в единый союз народов Земли для выживания.
С того момента как правительства стран узнали про инопланетян, был разработан протокол «Встреча». В кратчайшие сроки к зависшему у планеты с кольцами пришельцу направили межзвездный корабль, который США готовили на орбите Земли в тайне, для колонизации Марса. Он был оборудован экспериментальными двигателями, способными развить тринадцатую часть скорости света, примерно 23 060 958 м/с, что позволяло добраться до Сатурна менее, чем за 18 часов. В экипаже был всего один пилот, вместо предусмотренных трёх. Объяснение этому было простое: офицер получил один единственный приказ на случай агрессии инопланетян. Приказ «Мгновенная Смерть» подразумевал собой капсулу с ядом, раскусив которую пилот примет быструю безболезненную смерь, и инопланетяне не смогут считать информацию по обороноспособности планеты из его мозга, если обладают подобного рода устройствами. Также, яд полностью изменит цепочку ДНК человека, буквально растворит его изнутри, чтобы пришельцы не могли заранее изучить наш вид. Компьютеры и всю бортовую систему электроники поджарят заранее, удалённо, либо направят команду самоуничтожения звездолета. У планеты будут считанные часы подготовиться к единственному сражению. Надежда Землян была на заранее выведенные в космос ядерные ракеты, которые запустят по врагу с международной космической станции, находящейся всё это время на теневой стороне Земли.
19 октября, в 9 часов 41 минуту по московскому времени корабль Земли, «Рассвет Надежды», завис в нескольких десятках тысяч километрах от чужака, находившегося близ Сатурна.
- Контроль, – это Рассвет. На позывные по радио чужак не отвечает. Пытался связаться по всем доступным частотам.
- Понял вас, Рассвет, продолжайте попытки.
В 22:47 с объекта поступил первый и единственный входящий сигнал, с одним лишь коротким текстовым сообщением: «Стыкуйся», и в течение нескольких минут после этого в корпусе корабля появилась брешь в добрый километр. Долгое время страны державы анализировали полученную информацию, гадая – «сделать ли так, как предлагает чужак или нет?». Пытались связаться повторно, но всё тщетно.
20 октября, в 5:45 минут корабль «Рассвет Надежды начал сближение с чужаком, работая маневровыми двигателями. Медленно залетая в недра гигантского космического гостя, пилот Земного корабля повторил две великие фразы: «Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества», «Поехали»!
В 12:13 земной корабль скрылся во внутренностях чужака, люк за ним закрылся.
Два шкафа вдоль стены. Чуть дальше - большой, закругленный по углу компьютерный стол. Правее - окно и улица, светит солнышко, привычно гудит город. Возле другой стены, у окна, находится диван зеленоватого оттенка с тремя подушками. Чуть поодаль, левее, дверь. Небольшая уютная комната, обои с узорами, постеры и плакаты молодежных мальчишеских групп – Five, Backstreet boys, N’sync и многие другие. Очнувшись и приподняв голову, пилот сразу же вспоминал свою комнату в квартире у родителей.
- Но я же был на космическом корабле?!
В следующий миг - короткий укол в шею, и все его мысли о прошлом канули в лету, словно в памяти кто-то с нажимом провёл огромным ластиком. Пилот забыл, что давно вырос, стал отцом, растил сына. Отправился в опасный полет к космическому чужаку. В этот момент он стал снова тем самым 16-летним подростком в теле 47-летнего мужчины. Где-то далеко в глубине его мозга возникла мысль:
- А не поиграть ли мне в ту самую игру про инопланетное вторжение? - загрузив геймплей, пилот первый раз за все время выбрал сторону вторжения.
Приёмный коммуникатор на корабле «Рассвет Надежды» мигал красным, а компьютер получал всё новые данные с планеты Земля.
- Началось вторжение! Да спасёт нас Бог! Ядерное оружие нацелено и готово к запуску.
- Ядерное оружие не нанесло врагу никакого урона, на Землю спускаются сотни тысяч каких-то вытянутых, сигарообразных объектов. Мы не можем их сбить!
- Миллионы человекоподобных роботов выходят из приземлившихся челноков, земные войска несут огромные потери и отступают!
- Мы в меньшинстве – это тотальный геноцид человечества, мы не выживем, никто не выживет!
- Бункер президента России пал, бункер президента США пал. Роботы уничтожают последних выживших. Это конец человечества! Постарайтесь выжить, хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь!
На этом сигналы прервались.
Руки дрожали от напряжения, инопланетяне почти победили! На экране монитора стояла женщина с ребенком на руках – последние живые люди на Земле.
- Папа нас не спасет, он сейчас там, на корабле пришельцев? – тихо прошептал мальчик.
Мама не нашлась, что ответить, только тихо заплакала в ответ. Нажатие на кнопку джойстика – оба растворились в воздухе, лишь белая дымка закружилась.
- Ну, вот и всё, отлично я поиграл! – пилот сладко потянулся, на лице появилась благостная улыбка. – Не пойти ли мне теперь поесть? – помедлив секунду, он открыл дверь своей комнаты и в тот же миг растворился в воздухе от выстрела, лишь белая дымка закружилась.
Вечерело, опускались сумерки. Безумный инопланетный маньяк продолжал выкачивать недра нашей планеты, чтобы отправиться дальше. Не выжил никто, человечество было уничтожено.
В феврале 2007 года Австралийский радиотелескоп Паркс впервые обнаружил «Быстрые радиовсплески» (FRB – First Radio Bursts). Группа Дункана Лоримера - те ученые, кто первый раз зафиксировали подобный сигнал, отнесли его к разряду сигналов Пульсара – некая разновидность звёзд во вселенной. На тот момент открытие не произвёл какого-то грандиозного фурора, хотя многие уфологи и начали склоняться к версии, что данный сигнал посылает для нас высокоразвитая цивилизация из другой галактики – лучше бы они тогда ошиблись!
С течением времени сигналы начали повторяться, а данная статистика помогла нам лучше понять природу радиовсплесков. И именно природа не смогла ответить на вопрос о происхождении FRB. Количество выделяемой энергии было несопоставимо ни с одним источником, подходящим под описание – будь то звезда, черная дыра, магнетар, пульсар или нейтронная звезда. Появилась ещё одна теория сторонников заговора, что данные всплески происходят в момент запуска двигателей гигантских космических кораблей. Либо при использовании колоссальных сооружений вокруг звёзд, типа «Сфер Дайсона». Но до последнего времени все предположения, в том числе и неправдоподобные, так и оставались лишь на уровне догадок.
2020 год, 28 июня – сигнал зафиксирован канадским телескопом CHIME уже в млечном пути, в 30 тысяч световых лет от земли. А спустя год, быстрый радиовсплеск гораздо меньшей мощности был зафиксирован на границе солнечной системы. Ученые сразу же бросились перепроверять полученную информацию, пытаться идентифицировать объект, отправивший сигнал. Но спустя ещё 45 дней, радио всплеск повторился уже от Сатурна. Удалось получить его довольно точные координаты и нацелить на объект телескоп Хаббл. Это был гигантский инопланетный космический корабль вытянутой формы, судя по расчётам ученых - более двухсот километров в длину. Он чем-то напоминал прилетевшую к нам комету Оумуамуа - была некая схожесть по форме с этим вытянутым, сигарообразным астероидом. В тот день все сомнения человечества по поводу одиночества во вселенной ушли на второй план – была найдена иная форма жизни!
Ситуацию некоторое время держали в тайне, пока она не просочилась в массы и не была опубликована на одном из уважаемых новостных порталов. Факт о наличии инопланетян вызвал массовую истерию и панику, люди вышли на улицы, начался хаос и анархия. Многие религии были облечены и перестали существовать. Люди все чаще начали сжигать церкви и храмы. Лишь волевым решением главам государств удалось навести порядок в странах, во многие города ввели войска, объявив военное положении и комендантский час. Страны НАТО признали факт глобальной планетарной угрозы и объединились с Россией в единый союз народов Земли для выживания.
С того момента как правительства стран узнали про инопланетян, был разработан протокол «Встреча». В кратчайшие сроки к зависшему у планеты с кольцами пришельцу направили межзвездный корабль, который США готовили на орбите Земли в тайне, для колонизации Марса. Он был оборудован экспериментальными двигателями, способными развить тринадцатую часть скорости света, примерно 23 060 958 м/с, что позволяло добраться до Сатурна менее, чем за 18 часов. В экипаже был всего один пилот, вместо предусмотренных трёх. Объяснение этому было простое: офицер получил один единственный приказ на случай агрессии инопланетян. Приказ «Мгновенная Смерть» подразумевал собой капсулу с ядом, раскусив которую пилот примет быструю безболезненную смерь, и инопланетяне не смогут считать информацию по обороноспособности планеты из его мозга, если обладают подобного рода устройствами. Также, яд полностью изменит цепочку ДНК человека, буквально растворит его изнутри, чтобы пришельцы не могли заранее изучить наш вид. Компьютеры и всю бортовую систему электроники поджарят заранее, удалённо, либо направят команду самоуничтожения звездолета. У планеты будут считанные часы подготовиться к единственному сражению. Надежда Землян была на заранее выведенные в космос ядерные ракеты, которые запустят по врагу с международной космической станции, находящейся всё это время на теневой стороне Земли.
19 октября, в 9 часов 41 минуту по московскому времени корабль Земли, «Рассвет Надежды», завис в нескольких десятках тысяч километрах от чужака, находившегося близ Сатурна.
- Контроль, – это Рассвет. На позывные по радио чужак не отвечает. Пытался связаться по всем доступным частотам.
- Понял вас, Рассвет, продолжайте попытки.
В 22:47 с объекта поступил первый и единственный входящий сигнал, с одним лишь коротким текстовым сообщением: «Стыкуйся», и в течение нескольких минут после этого в корпусе корабля появилась брешь в добрый километр. Долгое время страны державы анализировали полученную информацию, гадая – «сделать ли так, как предлагает чужак или нет?». Пытались связаться повторно, но всё тщетно.
20 октября, в 5:45 минут корабль «Рассвет Надежды начал сближение с чужаком, работая маневровыми двигателями. Медленно залетая в недра гигантского космического гостя, пилот Земного корабля повторил две великие фразы: «Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества», «Поехали»!
В 12:13 земной корабль скрылся во внутренностях чужака, люк за ним закрылся.
Два шкафа вдоль стены. Чуть дальше - большой, закругленный по углу компьютерный стол. Правее - окно и улица, светит солнышко, привычно гудит город. Возле другой стены, у окна, находится диван зеленоватого оттенка с тремя подушками. Чуть поодаль, левее, дверь. Небольшая уютная комната, обои с узорами, постеры и плакаты молодежных мальчишеских групп – Five, Backstreet boys, N’sync и многие другие. Очнувшись и приподняв голову, пилот сразу же вспоминал свою комнату в квартире у родителей.
- Но я же был на космическом корабле?!
В следующий миг - короткий укол в шею, и все его мысли о прошлом канули в лету, словно в памяти кто-то с нажимом провёл огромным ластиком. Пилот забыл, что давно вырос, стал отцом, растил сына. Отправился в опасный полет к космическому чужаку. В этот момент он стал снова тем самым 16-летним подростком в теле 47-летнего мужчины. Где-то далеко в глубине его мозга возникла мысль:
- А не поиграть ли мне в ту самую игру про инопланетное вторжение? - загрузив геймплей, пилот первый раз за все время выбрал сторону вторжения.
Приёмный коммуникатор на корабле «Рассвет Надежды» мигал красным, а компьютер получал всё новые данные с планеты Земля.
- Началось вторжение! Да спасёт нас Бог! Ядерное оружие нацелено и готово к запуску.
- Ядерное оружие не нанесло врагу никакого урона, на Землю спускаются сотни тысяч каких-то вытянутых, сигарообразных объектов. Мы не можем их сбить!
- Миллионы человекоподобных роботов выходят из приземлившихся челноков, земные войска несут огромные потери и отступают!
- Мы в меньшинстве – это тотальный геноцид человечества, мы не выживем, никто не выживет!
- Бункер президента России пал, бункер президента США пал. Роботы уничтожают последних выживших. Это конец человечества! Постарайтесь выжить, хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь!
На этом сигналы прервались.
Руки дрожали от напряжения, инопланетяне почти победили! На экране монитора стояла женщина с ребенком на руках – последние живые люди на Земле.
- Папа нас не спасет, он сейчас там, на корабле пришельцев? – тихо прошептал мальчик.
Мама не нашлась, что ответить, только тихо заплакала в ответ. Нажатие на кнопку джойстика – оба растворились в воздухе, лишь белая дымка закружилась.
- Ну, вот и всё, отлично я поиграл! – пилот сладко потянулся, на лице появилась благостная улыбка. – Не пойти ли мне теперь поесть? – помедлив секунду, он открыл дверь своей комнаты и в тот же миг растворился в воздухе от выстрела, лишь белая дымка закружилась.
Вечерело, опускались сумерки. Безумный инопланетный маньяк продолжал выкачивать недра нашей планеты, чтобы отправиться дальше. Не выжил никто, человечество было уничтожено.
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:21
Вчера, 06:21 by Twilight666Просмотров: 174Комментарии: 7
Ключевые слова: Инопланетяне геноцид истребление авторская история