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Истории из жизни

Женщина в чёрном

Эту историю мне рассказывала моя мама, а ей её прабабка. Буду писать от первого лица, так как так удобней.

Эта история произошла в середине 1800-х. Я тогда была маленькой, лет 13-14 мне было. Жили мы в небольшой деревушке, где все друг друга знают. Жили мы с мамкой вдвоём, отец умер от тифа, когда я была совсем ребёнком, и с тех пор мать меня тянет как может.
Деревушка маленькая, работы нет, вот и крутится кто как может. Кто на полях с утра до ночи, а кто и вовсе только на скотине, да на огороде и выживает. Мать моя на поле работала, уходила на рассвете и приходила на закате.

И вот в один из таких обычных дней мать будит меня в пять утра (она уходила на поле в такое время), строго-настрого запретила идти с девками на речку и дала задание подоить корову.
Выслушав, проводила мать и легла спать.

Просыпаюсь в часов 7-8, ну, надо идти корову доить. Приготовила два ведра - одно с тёплой водой, чтобы вымя помыть, а второе - для молока. Поставила ведра и сама думаю: "Надо пойти верёвку найти, чтобы хвост привязать...". Нашла, иду обратно, захожу в коровник и на месте застыла... Дышать и двигаться от страха не могу! Сидит женщина, вся в чёрном, а руки-костяшки, только кожей обтянуты...
Сидит так спокойно и корову доит, а я стою и шагу ступить боюсь, а она раз - и на меня резко взгляд переводит: глазища чёрные-черные. Я с криками выбегаю и до соседки бежать! Прибегаю и под окнами звать начинаю: "Тётя Нюра, тётя Нюра!". И никто не выходит, а теперь ещё домой идти, страшно до ужаса... Собрала волю в кулак, думаю: "Если нечистый - Бог поможет".
Только за калитку зашла, смотрю - из коровника колесо деревянное выкатывается и вдоль огорода укатилось...

Больше я эту женщину не видела. Корова наотрез отказалась давать молоко, а через два дня и вовсе померла. Не знаю, кто или что это было, зачем оно приходило - до сих пор остаётся загадкой.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:56
Сегодня, 16:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 701Комментарии: 13
+19

Ключевые слова: Корова смерть загадка колесо ведьма женщина

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 16:37
+2
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 0
Комментариев: 5 374
Ведьма. Только её такие проделки могут быть.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: conjure one
Сегодня, 16:49
+1
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Комментариев: 1 865
Наверное, впервые читаю, чтобы ведьма колесом обратилась и покатилась дальше по своим черным делам. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:53
+1
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Репутация: (149|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 268
Смерть коровьего молока) История жутковатая была бы если бы не колесо.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#4 написал: Ernesta
Сегодня, 17:14
+5
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Комментариев: 930
Цитата: Nick.Yudin
История жутковатая была бы если бы не колесо.

Зря вы так. Дыма без огня не бывает, а историй таких полным-полно. Можете считать, что это оморочка такая, ну, типа гипноза. Вы видете перед собой колесо, а на самом деле ведьма в своём обычном облике рядом с вами проходит. Но таким образом ей удаётся быть неузнанной и дальше свободно хороводить по деревне.
За историю +
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#5 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 17:24
+2
Группа: Авторы
Репутация: (149|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 268
Цитата: Ernesta
Цитата: Nick.Yudin
История жутковатая была бы если бы не колесо.

Зря вы так. Дыма без огня не бывает, а историй таких полным-полно. Можете считать, что это оморочка такая, ну, типа гипноза. Вы видете перед собой колесо, а на самом деле ведьма в своём обычном облике рядом с вами проходит. Но таким образом ей удаётся быть неузнанной и дальше свободно хороводить по деревне.
За историю +

Ну а что я сказал? Это сугубо мое мнение и я его не навязываю, меня лично это сбило)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:33
+1
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Комментариев: 2 181
А может это и вовсе коровий мор.
А про морок права Ernesta
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 18:46
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Комментариев: 2 208
Про ведьму колесо не впервой история, и у события вполне предсказуемые впоследствии. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:05
+3
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Комментариев: 1 237
Жутко, аж до мурашек. Ведьмы в неодушевленный предмет оборачиваются! Зачем она корову-то "убила"?! Плюс за стори+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#9 написал: Марья
Сегодня, 20:32
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 37
В ведьму верю. Если кто читал Васильева А., там ведьмы вообще выдаивали коров не заходя в хлев.
Только со временем нестыковка мне кажется, коров по утрам в деревнях доили затемно, т.к. стадо выгоняли до 6 -7 утра, а то и раньше...
Плюс за историю
Зарегистрирован: 3.08.2016
#10 написал: Schwindler
Сегодня, 20:53
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Публикаций: 11
Комментариев: 76
Цитата: Ernesta
Вы видете перед собой колесо, а на самом деле ведьма в своём обычном облике рядом с вами проходит. Но таким образом ей удаётся быть неузнанной и дальше свободно хороводить по деревне.

Странная маскировка... Ну то есть идет такой селянин по деревне - мимо колесо катится, за угол заворачивает. Ну катится, и пусть катится себе дальше, нормально всё...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 21:48
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 208
Цитата: Schwindler
идет такой селянин по деревне - мимо колесо катится, за угол заворачивает. Ну катится, и пусть катится себе дальше,

Именно так и было, никто не интересовался тем что ненадобно, все все знали да помалкивали.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#12 написал: Ernesta
Сегодня, 22:10
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Комментариев: 930
Цитата: Schwindler
Странная маскировка... Ну то есть идет такой селянин по деревне - мимо колесо катится, за угол заворачивает. Ну катится, и пусть катится себе дальше, нормально всё...

А без маскировки ещё страннее. А так все знали, что ведьма, боялись, а вот кто именно - не знали. Обычно ведьма ввиде колеса добиралась до коровника, а там уж нормальный вид принимала.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#13 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 22:17
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Комментариев: 806
Цитата: Ernesta
А без маскировки ещё страннее. А так все знали, что ведьма, боялись, а вот кто именно - не знали. Обычно ведьма ввиде колеса добиралась до коровника, а там уж нормальный вид принимала.


А вот сейчас интересно ведьмы как передвигаются? Наверное идут наедине с прогрессом - катаются в виде модного литья с низкопрофильной резиной
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
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