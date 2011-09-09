Женщина в чёрном

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 701 Комментарии: 13 +19 Сегодня, 16:11 by

Эту историю мне рассказывала моя мама, а ей её прабабка. Буду писать от первого лица, так как так удобней.Эта история произошла в середине 1800-х. Я тогда была маленькой, лет 13-14 мне было. Жили мы в небольшой деревушке, где все друг друга знают. Жили мы с мамкой вдвоём, отец умер от тифа, когда я была совсем ребёнком, и с тех пор мать меня тянет как может.Деревушка маленькая, работы нет, вот и крутится кто как может. Кто на полях с утра до ночи, а кто и вовсе только на скотине, да на огороде и выживает. Мать моя на поле работала, уходила на рассвете и приходила на закате.И вот в один из таких обычных дней мать будит меня в пять утра (она уходила на поле в такое время), строго-настрого запретила идти с девками на речку и дала задание подоить корову.Выслушав, проводила мать и легла спать.Просыпаюсь в часов 7-8, ну, надо идти корову доить. Приготовила два ведра - одно с тёплой водой, чтобы вымя помыть, а второе - для молока. Поставила ведра и сама думаю: "Надо пойти верёвку найти, чтобы хвост привязать...". Нашла, иду обратно, захожу в коровник и на месте застыла... Дышать и двигаться от страха не могу! Сидит женщина, вся в чёрном, а руки-костяшки, только кожей обтянуты...Сидит так спокойно и корову доит, а я стою и шагу ступить боюсь, а она раз - и на меня резко взгляд переводит: глазища чёрные-черные. Я с криками выбегаю и до соседки бежать! Прибегаю и под окнами звать начинаю: "Тётя Нюра, тётя Нюра!". И никто не выходит, а теперь ещё домой идти, страшно до ужаса... Собрала волю в кулак, думаю: "Если нечистый - Бог поможет".Только за калитку зашла, смотрю - из коровника колесо деревянное выкатывается и вдоль огорода укатилось...Больше я эту женщину не видела. Корова наотрез отказалась давать молоко, а через два дня и вовсе померла. Не знаю, кто или что это было, зачем оно приходило - до сих пор остаётся загадкой.

Ключевые слова: Корова смерть загадка колесо ведьма женщина

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