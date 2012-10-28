Синдром запертого человека (СЗЧ)Первая майская ночь в этом году выдалась на редкость тёплой. Работа забыта ещё вчера, а сегодня гуляем до упаду! Загородный коттедж, природа, шашлыки и куча выпивки. Девушки на разогреве, весёлая музыка и зажигательные танцы. Как уснул, конечно же, не запомнил. В последних картинках вчерашнего дня - просто куча стопок водки, запивали, вроде, пивом, а потом храбрились кто и сколько может выпить ещё сверху, и в конце - темнота.
Утро.
Дикая боль во всём теле, но особенно разрывается голова. Задняя часть черепа пульсирует невыносимо сильно. Горло сводит от желания выпить что-нибудь холодное.
"Ууу, блин!" - Хотел я простонать, но не смог издать ни звука. Тело не подчинялось. Всё вижу, но не могу пошевелиться!
"Эй, что происходит?! – Но снова лишь мысли в голове. Даже глазами пошевелить не могу! Резко накатил приступ паники, паническая атака! - Я умер?! Что со мной?! Тяжело дышать, боже, почему я! Нет, пожалуйста, нет!"
Пинок в плечо. Это знакомый решил меня таким образом разбудить.
- Вставай, Олежа, чего разлёгся на полу, как собака? – Ещё пинок. – Ну же, вставай, ты чего? Эй, парни, у него глаза открыты.
Вижу, как бледнеет лицо пинавшего. Вижу, как он склоняется и сообщает, что я не дышу. Резко возникает суета. Со стороны подлетает Маринка и начинает реветь над моим телом, трясти, дает пощечину и требует встать.
"Мариночка, милая, с радостью бы встал, но не могу! Не представляешь, как я не хочу умирать!"
Звонок в "скорую", по моим подсчётам медицинская бригада прилетела очень быстро. Появились откуда-то сбоку – глазами-то я двигать не могу и вижу только определенную картинку. Больнейший укол в вену.
"Эскулапы фиговы! Нельзя же так, даже если я умер!"
Что-то расслышал про слабые признаки жизни. Потом носилки и тряска, машина "скорой" и вой сирены откуда-то издалека. Почти задыхаюсь, дышать невыносимо сложно, сознание периодические уплывает куда-то вниз, в белое марево, и тогда надо мной склоняются врачи. Титанически держусь за этот мир, карабкаюсь! Хочется рыдать и выть, ужасно страшно! Палата реанимации, искусственная вентиляция лёгких и куча датчиков. Одной проблемой меньше, за меня дышит аппарат. И появилась слабая надежда, наша медицина спасёт меня.
"Увидят, поймут! Точно! Верю!"
Откуда-то издалека вернулось похмелье. Похоже, в суете этого ужаса я и забыл сколько вчера выпил. Всё бы отдал, чтобы сейчас сделать глоток воды, холодной, ледяной! Снова начинаю уплывать куда-то вниз, следом противный писк датчиков.
"Не спать, не спать! Держать сознание до последнего! Ну, а если позволить себе на секунду отключиться? Чёрт! Слабак, нет! Спасите же меня!"
Рядом разом куча врачей, уколы и капельница, и снова сознание в чистом виде.
- Снова вытащили, он ещё в машине начал уходить. – Слышу усталый голос одного из врачей.
"Что, я уже умирал?! О, Господи, помоги же мне! Я хочу жить!"
Двое суток провалялся в реанимации, пока меня стабилизировали и не перевели в обычную палату. Положили под контроль аппаратов, словно овощ. А в палате меня, оказывается, уже ждали - лучший друг и моя девушка.
"И как вы их впустили? К тяжело больным, вроде, сразу нельзя? Но, небось, Маринка на коленях врача умоляла меня встретить?"
Наконец, медицинские работники удалились, оставив меня наедине с близкими. Вот моя девушка гладит меня по лицу. Её глаза медленно наполняются слезами. Порыв и, развернувшись, она утыкается в плечо моего друг. А он…
"Что?! Куда ты, сука, руку тянешь?! Я ещё умереть не успел, а ты уже…. Предатель! Ещё тогда говорил, что дружба святое, и Маринка тебе не нравится!"
В палату врываются родители. Мама пытается держаться, но почти сразу срывается в истерику. Набрасывается на моего друга с кулаками и кричит:
- Зачем, зачем ты его позвал в этот коттедж! Ненавижу! Из-за тебя у него такая травма головы!
"Травма головы, о чём это она?! Эй! Я ещё здесь, ну?! Объясните же!"
Врач делает ей быстрый укол в плечо, и она за минуту успокаивается в руках отца. Уходит в себя, стеклянный взгляд, её усаживают в кресло каталку и увозят из палаты.
Парой минут позже.
Мой отец подходит к моему другу, и раздробленная мозаика, наконец, начинает складываться в картинку. Оказывается, будучи в пьяном виде вчера, я упал на пол прямо на небольшую деталь конструктора "лего" и пробил свою голову сзади. Обнаружили это только утром, всё думали, что я просто вырубился на полу. В памяти нехотя всплывают мутные образы вечера накануне. Кажется, мы и правда разломали огромную "Звезду смерти" из этого конструктора. Она была в коттедже в виде украшения. Вот уж не думал, что меня погубит тёмная сторона. Ещё пара их слов, обмен информацией о происходившем, отец спрашивает – друг отвечает, Маринка проглатывает слёзы.
"Почему у меня стойкое ощущение, что отец ему не верит? Почему у меня стойкое ощущение, что я ему не верю?!"
Завершив разговор, друг с моей девушкой удаляется из палаты, и я остаюсь с отцом наедине. Второй раз в жизни вижу, как он плачет и хочется выть в голос от ужаса, когда он просит у меня прощения, что я умер раньше него.
"Папа, милый! Мне страшно! Я ещё здесь!"
Просидев со мной несколько часов, отец уходит. В течение оставшегося дня вокруг меня куча людей. Родственники, друзья, знакомые с той вечеринки. Складывается ощущение - их скорбь отступает, они больше удивляются, как такое могло произойти. Чуть ли не селфи со мной делают.
"Уроды чертовы! Ещё бы здесь вечеринку устроили!"
День сменяет ночь, а я, запертый внутри своего тела, спать не хочу. Слишком много мыслей. И сознание, похоже начинает, находить ответы.
"Помню, как на одном сайте читал страшные истории, раньше любил читать их на ночь. Даже постил сам одно время, есть писательские задатки. Было там такое понятие: «сидром запертого человека» и рассказ по этому поводу. Неужели у меня эта штука? Ну, ведь такое лечат, да? И меня вылечат! Нужно лишь научиться двигать глазами. Вроде так главный герой выбрался из возникшей ситуации? По движению глаз врачи всё поймут!" - но сколько я не пытаюсь, глаза подчиняться отказываются.
В эту ночь я тоже не понял, как смог отрубиться. Думал о том, как же мне выбраться из возникшей ситуации, а потом вдруг утро наступило. В первой половине дня пришёл мой лучший друг с ещё одним общим знакомым. Друг тот самый, который почти за задницу при мне мою девушку лапал. Ну как при мне? Я почти овощ сейчас! Значит не считается?! Первый раз с момент случившегося я улыбнулся в душе. Мог бы нервно усмехнуться, непременно сделал бы это!
Взяв два стула, они сели рядом. Оглянулись на дверь и начинали медленную неспешную беседу. Нет, это похоже была попытка исповеди! То, что я услышал далее, стало для меня шоком!
- Я не хотел тебя бить, Олег. Ну, ты пьяный - такое ЧМО! Сам начал просить, чтобы я тебя ударил. Всё хвалился, что хоть десять моих ударов выдержишь. Ну и я не трезвый был, прости. Не удержался.
- Он же не слышит тебя, проводил бы друга в последний путь правдой. Не просил он тебя ударить, это ты "белку" словил и начал до него докапываться. Ты же его к Маринке приревновал и толкнул специально.
- Заткнись. – Шикнули ему в ответ.
"Ах, вот же как, ах ты сука драная! Значит ты меня из-за бабы убил?!" – подумал я в злобе и сам удивился игре слов в данной ситуации.
Друг же, не сумев услышать моей реакции, продолжил:
- Ну да, а зачем он начал её интимные фотки всем показывать? Я вот и разозлился. Он же знал, она мне всегда нравилась!
"Я, интимные фотки, да что ты мелишь такое?!"
Знакомый покачал головой и поддержал мои немые слова.
- Ну, что ты чушь опять говоришь, он просто несколько их фотографий общих показал. Счастливые они там! Одна фотка и правда классно сделана, но ничего такого! Зачем ты наговариваешь опять? Ты его убил, считай, но даже сейчас сил признаться нет?!
- Заткнись, я что тебе мало заплатил, чтобы ты язык за зубами держал?! – сквозь зубы проговорил мой, уже бывший, друг. Выругался, резко встав, вышел из палаты.
Его знакомый встал следом. Виновато улыбнулся и, немного потоптавшись на месте, медленно двинулся к двери.
Пролетели несколько дней. Я так и не научился двигать глазами. Так и не смирился, что меня почти убил лучший друг. Маринка тоже больше не приходила, отец, навещавший меня каждый день, рассказывал, что ей страшно видеть меня таким. Но где-то в глубине души я уже понимал истинную причину. Из бывших друзей рядом оказались лишь единицы, да и те не горели желанием оставаться со мной долго. Два дня приходили в больницу после реанимации, а потом забили.
"Или забыли? Какая уже разница, раз такие друзья."
На пятый день моего существования под ИВЛ, когда рядом со мной находились родители, мама неизменно плакала, отец пытался держаться, зашёл врач и вынес свой неутешительный вердикт. Меня будто мешком сверху ударили, и страх поднялся с новой силой после его слов.
- Ваш сын в коме, необратимые изменения в мозге. Он никогда уже не очнется. Вам нужно с ним попрощаться.
Мама упала в обморок, её подхватили и сунули под нос нашатырь. Отец снова заплакал, на этот раз навзрыд. Я бы и сам заплакал, закричал бы, начал бы по полу кататься, если бы мог! Страх убил все ощущения, обнажив одно единственное, истинное желание – жить! Жить и не умирать! Взмолившись к Богу, попытался напрячь любую из мышц своего тела, чтобы сдвинуться с места хоть на миллиметр. Казалось, что в душе я зубами скреплю от напряжения. Но в реальности я всё также лежал без движений.
Помню, как вытащили трубку искусственной вентиляции лёгких. Дикая, саднючая боль в горле. Сознание урывками. Ещё силился жить и как-то дышал самостоятельно. Ещё кадр из мрака — вот церковь, и куча людей плачет. Вот лицо мамы и отца – они постарели лет на десять оба, разом. И вот… никому и никогда не желаю испытать этих ощущений. Надо мной закрываю крышку гроба.
"Нет! Я хочу жить, умоляю!" – Темнота, темнота, темнота, но я ещё в сознании, я ещё живу, я здесь!
Куда-то несут, и встряска. Какой-то гул, и становится тепло, жарко, невыносимо! Моей последней мыслью было: "Меня сжигают заживо!"
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Twilight666Просмотров: 88Комментарии: 3
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