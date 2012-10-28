Синдром запертого человека (СЗЧ)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:48

Twilight666 Просмотров: 88 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:48 by

Первая майская ночь в этом году выдалась на редкость тёплой. Работа забыта ещё вчера, а сегодня гуляем до упаду! Загородный коттедж, природа, шашлыки и куча выпивки. Девушки на разогреве, весёлая музыка и зажигательные танцы. Как уснул, конечно же, не запомнил. В последних картинках вчерашнего дня - просто куча стопок водки, запивали, вроде, пивом, а потом храбрились кто и сколько может выпить ещё сверху, и в конце - темнота.Утро.Дикая боль во всём теле, но особенно разрывается голова. Задняя часть черепа пульсирует невыносимо сильно. Горло сводит от желания выпить что-нибудь холодное."Ууу, блин!" - Хотел я простонать, но не смог издать ни звука. Тело не подчинялось. Всё вижу, но не могу пошевелиться!"Эй, что происходит?! – Но снова лишь мысли в голове. Даже глазами пошевелить не могу! Резко накатил приступ паники, паническая атака! - Я умер?! Что со мной?! Тяжело дышать, боже, почему я! Нет, пожалуйста, нет!"Пинок в плечо. Это знакомый решил меня таким образом разбудить.- Вставай, Олежа, чего разлёгся на полу, как собака? – Ещё пинок. – Ну же, вставай, ты чего? Эй, парни, у него глаза открыты.Вижу, как бледнеет лицо пинавшего. Вижу, как он склоняется и сообщает, что я не дышу. Резко возникает суета. Со стороны подлетает Маринка и начинает реветь над моим телом, трясти, дает пощечину и требует встать."Мариночка, милая, с радостью бы встал, но не могу! Не представляешь, как я не хочу умирать!"Звонок в "скорую", по моим подсчётам медицинская бригада прилетела очень быстро. Появились откуда-то сбоку – глазами-то я двигать не могу и вижу только определенную картинку. Больнейший укол в вену."Эскулапы фиговы! Нельзя же так, даже если я умер!"Что-то расслышал про слабые признаки жизни. Потом носилки и тряска, машина "скорой" и вой сирены откуда-то издалека. Почти задыхаюсь, дышать невыносимо сложно, сознание периодические уплывает куда-то вниз, в белое марево, и тогда надо мной склоняются врачи. Титанически держусь за этот мир, карабкаюсь! Хочется рыдать и выть, ужасно страшно! Палата реанимации, искусственная вентиляция лёгких и куча датчиков. Одной проблемой меньше, за меня дышит аппарат. И появилась слабая надежда, наша медицина спасёт меня."Увидят, поймут! Точно! Верю!"Откуда-то издалека вернулось похмелье. Похоже, в суете этого ужаса я и забыл сколько вчера выпил. Всё бы отдал, чтобы сейчас сделать глоток воды, холодной, ледяной! Снова начинаю уплывать куда-то вниз, следом противный писк датчиков."Не спать, не спать! Держать сознание до последнего! Ну, а если позволить себе на секунду отключиться? Чёрт! Слабак, нет! Спасите же меня!"Рядом разом куча врачей, уколы и капельница, и снова сознание в чистом виде.- Снова вытащили, он ещё в машине начал уходить. – Слышу усталый голос одного из врачей."Что, я уже умирал?! О, Господи, помоги же мне! Я хочу жить!"Двое суток провалялся в реанимации, пока меня стабилизировали и не перевели в обычную палату. Положили под контроль аппаратов, словно овощ. А в палате меня, оказывается, уже ждали - лучший друг и моя девушка."И как вы их впустили? К тяжело больным, вроде, сразу нельзя? Но, небось, Маринка на коленях врача умоляла меня встретить?"Наконец, медицинские работники удалились, оставив меня наедине с близкими. Вот моя девушка гладит меня по лицу. Её глаза медленно наполняются слезами. Порыв и, развернувшись, она утыкается в плечо моего друг. А он…"Что?! Куда ты, сука, руку тянешь?! Я ещё умереть не успел, а ты уже…. Предатель! Ещё тогда говорил, что дружба святое, и Маринка тебе не нравится!"В палату врываются родители. Мама пытается держаться, но почти сразу срывается в истерику. Набрасывается на моего друга с кулаками и кричит:- Зачем, зачем ты его позвал в этот коттедж! Ненавижу! Из-за тебя у него такая травма головы!"Травма головы, о чём это она?! Эй! Я ещё здесь, ну?! Объясните же!"Врач делает ей быстрый укол в плечо, и она за минуту успокаивается в руках отца. Уходит в себя, стеклянный взгляд, её усаживают в кресло каталку и увозят из палаты.Парой минут позже.Мой отец подходит к моему другу, и раздробленная мозаика, наконец, начинает складываться в картинку. Оказывается, будучи в пьяном виде вчера, я упал на пол прямо на небольшую деталь конструктора "лего" и пробил свою голову сзади. Обнаружили это только утром, всё думали, что я просто вырубился на полу. В памяти нехотя всплывают мутные образы вечера накануне. Кажется, мы и правда разломали огромную "Звезду смерти" из этого конструктора. Она была в коттедже в виде украшения. Вот уж не думал, что меня погубит тёмная сторона. Ещё пара их слов, обмен информацией о происходившем, отец спрашивает – друг отвечает, Маринка проглатывает слёзы."Почему у меня стойкое ощущение, что отец ему не верит? Почему у меня стойкое ощущение, что я ему не верю?!"Завершив разговор, друг с моей девушкой удаляется из палаты, и я остаюсь с отцом наедине. Второй раз в жизни вижу, как он плачет и хочется выть в голос от ужаса, когда он просит у меня прощения, что я умер раньше него."Папа, милый! Мне страшно! Я ещё здесь!"Просидев со мной несколько часов, отец уходит. В течение оставшегося дня вокруг меня куча людей. Родственники, друзья, знакомые с той вечеринки. Складывается ощущение - их скорбь отступает, они больше удивляются, как такое могло произойти. Чуть ли не селфи со мной делают."Уроды чертовы! Ещё бы здесь вечеринку устроили!"День сменяет ночь, а я, запертый внутри своего тела, спать не хочу. Слишком много мыслей. И сознание, похоже начинает, находить ответы."Помню, как на одном сайте читал страшные истории, раньше любил читать их на ночь. Даже постил сам одно время, есть писательские задатки. Было там такое понятие: «сидром запертого человека» и рассказ по этому поводу. Неужели у меня эта штука? Ну, ведь такое лечат, да? И меня вылечат! Нужно лишь научиться двигать глазами. Вроде так главный герой выбрался из возникшей ситуации? По движению глаз врачи всё поймут!" - но сколько я не пытаюсь, глаза подчиняться отказываются.В эту ночь я тоже не понял, как смог отрубиться. Думал о том, как же мне выбраться из возникшей ситуации, а потом вдруг утро наступило. В первой половине дня пришёл мой лучший друг с ещё одним общим знакомым. Друг тот самый, который почти за задницу при мне мою девушку лапал. Ну как при мне? Я почти овощ сейчас! Значит не считается?! Первый раз с момент случившегося я улыбнулся в душе. Мог бы нервно усмехнуться, непременно сделал бы это!Взяв два стула, они сели рядом. Оглянулись на дверь и начинали медленную неспешную беседу. Нет, это похоже была попытка исповеди! То, что я услышал далее, стало для меня шоком!- Я не хотел тебя бить, Олег. Ну, ты пьяный - такое ЧМО! Сам начал просить, чтобы я тебя ударил. Всё хвалился, что хоть десять моих ударов выдержишь. Ну и я не трезвый был, прости. Не удержался.- Он же не слышит тебя, проводил бы друга в последний путь правдой. Не просил он тебя ударить, это ты "белку" словил и начал до него докапываться. Ты же его к Маринке приревновал и толкнул специально.- Заткнись. – Шикнули ему в ответ."Ах, вот же как, ах ты сука драная! Значит ты меня из-за бабы убил?!" – подумал я в злобе и сам удивился игре слов в данной ситуации.Друг же, не сумев услышать моей реакции, продолжил:- Ну да, а зачем он начал её интимные фотки всем показывать? Я вот и разозлился. Он же знал, она мне всегда нравилась!"Я, интимные фотки, да что ты мелишь такое?!"Знакомый покачал головой и поддержал мои немые слова.- Ну, что ты чушь опять говоришь, он просто несколько их фотографий общих показал. Счастливые они там! Одна фотка и правда классно сделана, но ничего такого! Зачем ты наговариваешь опять? Ты его убил, считай, но даже сейчас сил признаться нет?!- Заткнись, я что тебе мало заплатил, чтобы ты язык за зубами держал?! – сквозь зубы проговорил мой, уже бывший, друг. Выругался, резко встав, вышел из палаты.Его знакомый встал следом. Виновато улыбнулся и, немного потоптавшись на месте, медленно двинулся к двери.Пролетели несколько дней. Я так и не научился двигать глазами. Так и не смирился, что меня почти убил лучший друг. Маринка тоже больше не приходила, отец, навещавший меня каждый день, рассказывал, что ей страшно видеть меня таким. Но где-то в глубине души я уже понимал истинную причину. Из бывших друзей рядом оказались лишь единицы, да и те не горели желанием оставаться со мной долго. Два дня приходили в больницу после реанимации, а потом забили."Или забыли? Какая уже разница, раз такие друзья."На пятый день моего существования под ИВЛ, когда рядом со мной находились родители, мама неизменно плакала, отец пытался держаться, зашёл врач и вынес свой неутешительный вердикт. Меня будто мешком сверху ударили, и страх поднялся с новой силой после его слов.- Ваш сын в коме, необратимые изменения в мозге. Он никогда уже не очнется. Вам нужно с ним попрощаться.Мама упала в обморок, её подхватили и сунули под нос нашатырь. Отец снова заплакал, на этот раз навзрыд. Я бы и сам заплакал, закричал бы, начал бы по полу кататься, если бы мог! Страх убил все ощущения, обнажив одно единственное, истинное желание – жить! Жить и не умирать! Взмолившись к Богу, попытался напрячь любую из мышц своего тела, чтобы сдвинуться с места хоть на миллиметр. Казалось, что в душе я зубами скреплю от напряжения. Но в реальности я всё также лежал без движений.Помню, как вытащили трубку искусственной вентиляции лёгких. Дикая, саднючая боль в горле. Сознание урывками. Ещё силился жить и как-то дышал самостоятельно. Ещё кадр из мрака — вот церковь, и куча людей плачет. Вот лицо мамы и отца – они постарели лет на десять оба, разом. И вот… никому и никогда не желаю испытать этих ощущений. Надо мной закрываю крышку гроба."Нет! Я хочу жить, умоляю!" – Темнота, темнота, темнота, но я ещё в сознании, я ещё живу, я здесь!Куда-то несут, и встряска. Какой-то гул, и становится тепло, жарко, невыносимо! Моей последней мыслью было: "Меня сжигают заживо!"

Ключевые слова: Кома больница предательство авторская история

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