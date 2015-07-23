Трансерфинг

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hakim Al-Malik Просмотров: 93 Комментарии: 3 +4 Вчера, 08:12 by

Признаюсь, я никогда не хотел многого. Не мечтал о роли властителя дум, кинозвезды или мультимиллиардера. Не прельщала меня и роль бездельника, без труда получающего желаемое. Всё, что я хотел - это немного удачи, нормальную работу и машину. Непременно, красную. А еще самому выбирать свою судьбу. И всё это сбылось. Пусть ненадолго, но я получил желаемое. Теперь же я хочу предостеречь таких же глупцов как я от поступков, которые нельзя исправить. Есть у меня и второе желание. Чтобы Те, кто за мной придут, забрали меня без боли. Впрочем, я прекрасно понимаю, что оно неосуществимо.Странно, но даже после всего, что произошло, я не могу со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос, что такое Трансерфинг. Представляет ли он собой изменение реальности с помощью мыслеформ или перемещение в другую, похожую реальность, где представленный результат уже достигнут? Автор методики настаивал на втором варианте и даже подвёл под него псевдонаучную основу, тогда как мне более логичным казался первый. Впрочем, это уже не так важно. Важно лишь то, что своими действиями я разворошил раны нашей Вселенной и открыл проход такому ужасу, который нельзя и представить.Было мне двадцать шесть лет, и уже четыре года я числился обычным офисным служащим, которому вряд ли было суждено выбраться из трижды проклятой шинели Гоголя. Место, где я работал, представляло собой обычную провинциальную фирму, занимающуюся интернет-маркетингом, коих немало появилось на просторах нашей бескрайней родины в конце нулевых. Контора наша помогала клиентам, в основном, столичным, увеличить продажи за счет продвижения в поисковых системах и социальных сетях, за достаточно умеренный, по столичным меркам, гонорар. Выгодное дело, особенно если учесть, что зарплату сотрудники получали умеренную уже по провинциальным меркам. Я же вёл с клиентами телефонные переговоры, подходя к ним со всей чуткостью и профессионализмом, а в свободное время читал литературу по саморазвитию. На одном из сайтов с подобной литературой я и познакомился с теорией Трансерфинга. Смысл её был в многовариантости мира и в том, что человек может выбирать любой из вариантов развития событий. Звучит довольно глупо, но тонущий в офисной скуке хватается за соломинку. Поэтому, я решил попробовать, ведь, выполнив пару упражнений, я ничего не потеряю. Ах, если бы я тогда знал, как ошибался...Вначале нужно было принять свою жизнь, как сновидение. В постоянной бессмысленной суете и заедающей рутине это не так уж и сложно. Следующие шаги были вполне стандартными для развивающих практик - полюбить себя, поблагодарить мир за то, что имеешь. А вот четвёртым этапом была собственно мысленная визуализация желаемых образов. Думаешь о грядущем событии так, будто бы оно уже совершилось. Начинал я с малого. Идя на остановку, представлял, что нужный мне автобус подходил одновременно со мной. Спустя несколько недель у меня начало получаться. Больше мне не приходилось ждать нужный маршрут. И тогда я начал верить. Верить в то, что я хозяин своей судьбы и что будет именно так, как я захочу. Не буду описывать как я визуализировал для себя небольшую прибавку к зарплате и доброжелательные улыбки коллег, это вполне можно списать на совпадения. Следующей моей целью была должность начальника моего отдела. Я представлял себя на этом месте, как принимаю решения, как сижу на планёрке нашей фирмы рядом с другими начальниками. И у меня получилось. Перед новым годом нашу фирму расширили, создав два дополнительных отдела. Один из них возглавил мой начальник, а на его место поставили меня.А потом начались первые странности. Я визуализировал, как исполнительный директор на планёрке отмечает мои успехи, и в середине его слов видел ползущую по стене мерзкую чёрную муху. Я бросал визуализацию и начинал её снова, сосредотачиваясь на словах директора и стараясь не думать об отвратительном насекомом, но ползущая по стене муха никуда не исчезала. А через неделю директор отметил как хорошо я справляюсь с новыми для меня обязанностями. И, как только он договорил эти слова, ползавшая на стене за его спиной огромная муха полетела в мою сторону. Я отмахнулся от назойливой твари, поблагодарил директора за высокую оценку моей работы и посмотрел в окно. За окном шёл снег. Вполне естественно для конца января.Еще одной странностью было то, что мне больше не приходилось прикладывать усилия для визуализации. Нужные образы приходили сами. Например, однажды, на полпути к остановке, я осознал, что забыл дома кошелек, и уже думал, у кого я смогу занять деньги на обед, как у меня в голове молнией промелькнул образ лежащих на дороге пятисот рублей. И через пару минут, подойдя к остановке, я нашел купюру свёрнутую именно так, как она показалась мне в видении. Ах, если бы мне испугаться и остановиться... Но соблазн схватить удачу за хвост слишком заманчив, чтобы так легко отказаться от него.Через год после начала занятий, я решил, что перерос моё старое место работы. Я представлял, как захожу в офис одной крупной государственной корпорации, как показываю охраннику пропуск, и здороваюсь с представительными людьми, работающими там. В этот раз уже безо всяких сомнений в успехе. А Трансерфинг продолжал подбрасывать небольшие сюрпризы. Тяжелые упражнения по визуализации уступили место тому, что правильнее назвать видениями. Однажды я увидел удачное завершение важных переговоров, а еще раз - пожимающего мне руку директора. Стоит ли говорить, что все они сбывались. Меня уже перестали смущать черные мухи, и иногда едва заметные черные тени в углах. Работать приходилось всё больше, и я списывал их появление на усталость. Но одно видение просто выбило меня из колеи. В нем я стоял на светофоре и видел, как нечто, похожее на завернутого в черную простыню маленького человека, толкало под машину стоящую рядом со мной женщину. Я пытался отменить страшную картину, закрыть её другим событием, и казалось, что у меня получилось... А на следующий день я увидел это событие вживую. К счастью, женщина почти не пострадала и искренне думала, что у неё просто закружилась голова. Но я видел полутораметровый сгусток абсолютной черноты, толкающий её в спину. В этот день я не мог уснуть, и на следующий чувствовал себя прескверно. А потом мне позвонили из той самой корпорации, в которую я отправлял резюме, и пригласили на собеседование, по итогу которого взяли на новую работу.Дела на новой работе шли хорошо, мне почти не приходилось прибегать к Трансерфингу, да и после вышеописанного события стало страшно это делать. Я взял в кредит красную Mazda 5, которую визуализировал еще в самом начале, и просто радовался жизни. Видения стали приходить реже, и я уже почти забыл о той страшной тени и неприятном случае. Но потом мне было нужно сдать важный отчёт, от которого зависело, останусь я работать на столь желанной работе или нет. И я представил, как благополучно справляюсь с этой задачей. После этого мне стали приходить видения о том, как я кладу на стол начальника доделанный отчёт, а из угла на меня смотрит черная тень, точно такая же, как та, которая толкнула женщину на светофоре. Более того, такие тени стали видеться мне повсюду, сопровождаемые отвратительными черными мухами. Они смотрели на меня глазами, которых у них не было, и улыбались отсутствующими ртами. Улыбались, зная, что скоро я буду их. Растворенный в их сущности, ставший мерзкой мухой или просто исчезнувший навсегда. Отчёт я в итоге успешно сдал, но мне это уже было безразлично.Однажды вечером я поставил машину на стоянке рядом с домом и шел в свой подъезд. Рядом с домом бегала небольшая дворовая собачка, подкармливаемая сердобольными жильцами. Увидев меня, собака заскулила и бросилась бежать без оглядки, и тут мне пришло видение. Я увидел, как три черные тени хватают несчастное животное, разрывая даже не его тело, а саму его сущность. В ужасе я бросился в подъезд, а дома зашел на форум Трансерфинга и написал там о том, что со мной происходит. Через полчаса этот пост был удалён, а я заблокирован на форуме без объяснения причин. И тогда я начал молиться. Молиться и понимать, что мои молитвы слышат. Те самые отвратительные тени, которые заманивают глупцов в свои лапы, заманивают их кажущимися бессмысленными, но действующими духовными практиками, внушающими уверенность молитвами и добрыми словами. Те, кто живёт за пределами нашей реальности и очень хочет, чтобы мы искали в ней прорехи. Те, кто обещают нам исполнения всех желаний, деньги, спокойствие или Царствие Небесное. Те, кто знают - каждая наша мыслеформа, каждый выход за предел обыденности, приближают нас к ним. Те, кто нас ест.Когда мы чего-то очень хотим, сама Вселенная прилагает все силы, чтобы наше желание исполнилось. Я никогда не хотел многого, всего лишь немного удачи, нормальную работу и машину. И возможность управлять своей судьбой. Но мы не можем ей управлять. Реальность смотрит мертвыми, невидящими глазами, а Ирреальность обещает многое, но голоса её лукавы, а брюхо ненасытно. Я знаю, что тени уже здесь, и я никогда не покину пределов своей квартиры. И сейчас у меня осталось только одно желание - чтобы как можно больше людей услышали меня. Не доверяйте тем, кто обещает изменить вашу жизнь. Лица их - пустота, а движет ими голод. Не играйте с вариативностью событий, не ломайте стены между мирами, они и так слишком хрупки, а за ними ждёт только всепронизывающий холод, ужас и смерть. Смерть, как естественное состояние всего сущего и логичное окончание того случайного недоразумения, которое мы зовём жизнью.

Ключевые слова: Реальность мыслеформа изменения авторская история

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