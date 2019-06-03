Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Проснись...

Заснув глубоким сном,
Надев свою привычную одежду,
На сцену выйдя в маске человека,
Душа играла роль в спектакле жизни…

Погрязшая в страстях и боли,
Она чудесным образом забыла,
Что это Сон и Души здесь играют роли,
Что розданы перед спектаклем были…

Иные маски поначалу вспоминали,
Что где-то видели написанный Сценарий,
Что здесь Игра, а маски лишь актеры,
Но быстро осознание теряли,
Забытых снов вновь измеряя дали…

Но акт окончен, свечи погасили,
Опущен занавес и опустела сцена,
На отдых маски по гримеркам уходили…

Проснувшись после акта драмы,
Освободившись от одежд тяжелых,
Душа свободно воспарила,
Чтоб отдохнуть от данной пьесы
И заглянуть в написанный Сценарий,
Осмыслить сыгранные роли…
При встрече с Душами из своего Спектакля,
Играющими иль ушедшими со Сцены,
О сонной амнезии вспоминая,
Они смеялись над собой и теми,
Кто роль играл себя не сознавая…

И вновь заснув и встретившись на Сцене,
Те маски продолжали верить,
Что жизнь лишь существует в рамках Драмы…
С восторгом всех оповещали
О той реальности, что Сном считали,
И что встречались там с ушедшими из Пьесы,
И будущие акты посещали…

Но существуют маски, чье сознанье,
Не спит во время представленья…
Немного Их, но Путь их вечно с Вами,
Оковы сбросить Сна у Них призвание…

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:24 by Aleksandr999Просмотров: 40Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Душа сон драма маски авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 15:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 324
Мда) нет слов +++
Зарегистрирован: 3.06.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.