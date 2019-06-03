Проснись...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 40 Комментарии: 1 +3 Вчера, 13:24 by

Заснув глубоким сном,Надев свою привычную одежду,На сцену выйдя в маске человека,Душа играла роль в спектакле жизни…Погрязшая в страстях и боли,Она чудесным образом забыла,Что это Сон и Души здесь играют роли,Что розданы перед спектаклем были…Иные маски поначалу вспоминали,Что где-то видели написанный Сценарий,Что здесь Игра, а маски лишь актеры,Но быстро осознание теряли,Забытых снов вновь измеряя дали…Но акт окончен, свечи погасили,Опущен занавес и опустела сцена,На отдых маски по гримеркам уходили…Проснувшись после акта драмы,Освободившись от одежд тяжелых,Душа свободно воспарила,Чтоб отдохнуть от данной пьесыИ заглянуть в написанный Сценарий,Осмыслить сыгранные роли…При встрече с Душами из своего Спектакля,Играющими иль ушедшими со Сцены,О сонной амнезии вспоминая,Они смеялись над собой и теми,Кто роль играл себя не сознавая…И вновь заснув и встретившись на Сцене,Те маски продолжали верить,Что жизнь лишь существует в рамках Драмы…С восторгом всех оповещалиО той реальности, что Сном считали,И что встречались там с ушедшими из Пьесы,И будущие акты посещали…Но существуют маски, чье сознанье,Не спит во время представленья…Немного Их, но Путь их вечно с Вами,Оковы сбросить Сна у Них призвание…

Ключевые слова: Душа сон драма маски авторский стих

Другие, подобные истории: