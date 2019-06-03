Проснись...Заснув глубоким сном,
Надев свою привычную одежду,
На сцену выйдя в маске человека,
Душа играла роль в спектакле жизни…
Погрязшая в страстях и боли,
Она чудесным образом забыла,
Что это Сон и Души здесь играют роли,
Что розданы перед спектаклем были…
Иные маски поначалу вспоминали,
Что где-то видели написанный Сценарий,
Что здесь Игра, а маски лишь актеры,
Но быстро осознание теряли,
Забытых снов вновь измеряя дали…
Но акт окончен, свечи погасили,
Опущен занавес и опустела сцена,
На отдых маски по гримеркам уходили…
Проснувшись после акта драмы,
Освободившись от одежд тяжелых,
Душа свободно воспарила,
Чтоб отдохнуть от данной пьесы
И заглянуть в написанный Сценарий,
Осмыслить сыгранные роли…
При встрече с Душами из своего Спектакля,
Играющими иль ушедшими со Сцены,
О сонной амнезии вспоминая,
Они смеялись над собой и теми,
Кто роль играл себя не сознавая…
И вновь заснув и встретившись на Сцене,
Те маски продолжали верить,
Что жизнь лишь существует в рамках Драмы…
С восторгом всех оповещали
О той реальности, что Сном считали,
И что встречались там с ушедшими из Пьесы,
И будущие акты посещали…
Но существуют маски, чье сознанье,
Не спит во время представленья…
Немного Их, но Путь их вечно с Вами,
Оковы сбросить Сна у Них призвание…
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:24 by Aleksandr999Просмотров: 40Комментарии: 1
Ключевые слова: Душа сон драма маски авторский стих