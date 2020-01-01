Плач волка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:56 by

Над головой рассыпались по тёмному небесному покрывалу мириады звезд. Ночь окрасила лес в незнакомые таинственные краски. Но жизнь не утихла, шелестели насекомые, пела какая-то ночная пташка, в какой-то недалекой луже квакала лягушка.Путники разожгли небольшой костерок. Жёлтые языки поднялись к звездам и прогнали ночь, заставили её отступить на пару шагов от лагеря. Весёлые озорные искорки взлетали над костром и потухали в темноте.Люди сидели у огня. Они пили чай, ели консервы, отдыхали. Они прижимались друг к другу, как птицы, нахохлившиеся от ночной прохлады, уставшие за день. Путешественники преодолели тяжёлый перевал и заслужили отдых.Напротив у того же костра сидели два местных аборигена. Они служили провожатыми и показывали лесные тропы, незаметные для обитателей современных цивилизаций. Сейчас селяне внимательно прислушивались к ночным шорохам и звукам, ища подстерегающую опасность.Вдруг откуда-то издалека, с той стороны откуда они пришли, раздался громкий, жалобный, наполненный тоской, но при этом необыкновенно певучий волчий вой.Люди покрепче прижались друг другу. Кто-то обернулся в сторону звука, кто-то посмотрел на лица своих проводников.— Он нападёт на нас, да? — подал голос паренёк-подросток.Его и без того крупные глаза увеличились ещё сильнее и наполнились настоящим ужасом.— Нет, он не нападёт, мальчик! — ответил пареньку один из аборигенов. — А ты знаешь, почему плачет волк?— Нет, — юный путник во все глаза смотрел на селянина.— Я расскажу тебе, если хочешь, и ты никогда не будешь бояться волков!— Да, хочу, конечно, расскажите! — подросток уже забыл о волке, который к тому моменту замолчал, всё его внимание переключилось на старого провожатого, обещающего сказку.— Ну, слушай, мальчик, только внимательно слушай и не перебивай!..*****Давным-давно в этих лесах правил князь, молодой и могущественный. Все люди окрестных земель подчинялись ему. Князя уважали и боялись. Но в первую очередь мужественный правитель был мужчиной, красивым, сильным, добрым мужчиной. Он всегда щедро награждал тех, кто ему верно служил, и сурово наказывал тех, кто шёл против закона.У князя была семья. Маленькая, но настоящая. У него была жива мать, да ещё была молодая жена. И князь больше жизни любил их, а перед женой просто преклонялся! И было от чего! Княгиня была красивее всех других женщин! Такой красоты не видал мир! При этом она была добра и кротка. Люди любили её не меньше князя потому, что в нужную минуту только она могла усмирить его гнев!Но однажды в окрестном лесу завелись разбойники! Кровожадная банда, грабившая и убивавшая всех подряд. Князь, узнав об этом, отправил отряд, чтобы навели порядок на лесной дороге. Солдаты действовали точно и слажено, как всегда, банда была вся перевязана и доставлена на суд к князю. Но впервые доблестные воины допустили оплошность: разбойничий атаман сбежал! Он скрылся от княжеского гнева, но затаил зло на него, в душе поверженного разбойника зрело желание отомстить!Тёплым летним утром княгиня вышла в рощицу, подле терема, погулять. С ней была одна лишь старая служанка. После разгрома разбойничьей банды вокруг было спокойно. Княгиня пела, собирала незатейливые цветочки и плела венок. Служанка дремала под деревом.Но картина вовсе не была такой мирной! Из леса на княгиню смотрел атаман! Он ухмылялся, чувствуя, что пришёл час мщения. Как только женщина подошла достаточно близко, он вихрем вылетел из своего укрытия. Веревка заготовлена. Княгиня была удушена, служанка побежала в терем за помощью, атаман сбежал.Услышав ужасную весть, князь сам бросился в рощу! Но среди нежных и простых полевых цветочков княгиня лежала уже холодная! Правитель сам возглавил погоню, атамана поймали, князь лично отрубил ему голову без всякого суда!Но молодой княгини было не вернуть! Князь метался по своим покоям, крушил всё вокруг и выл, как раненый зверь! Даже ближайшие друзья боялись подойти к нему. Несчастный князь во всём видел свою княгиню. Он слышал её нежный голос в шуме дождя, в шелесте листьев, в журчании ручейка. Он видел её лицо повсюду. А оставаясь в темноте, князь слышал её легкую поступь. Ее силуэт мелькал всюду, куда бы князь не пошёл. Но всё это была иллюзия! Княгини было не вернуть!И вот однажды ночью, когда на небо взошла полная луна, князь сидел в той самой роще, где задушили его возлюбленную. Светлая правительница тьмы на небе своей красотой и нежным светом напоминала ему его княгиню! Подскочил князь и завыл как никогда, плач его был полон неземной, бесконечной тоски! Случилось чудо, на глазах своих придворных князь оброс шерстью, у него вырос хвост, торчком встали уши… Через несколько минут на земле сидел уже настоящий волк. Сидел и выл! Так он сам выпросил себе у судьбы своё проклятье за то, что не уберёг свою любимую…С тех пор князя никто не видел, он убежал в леса и скитается там в одиночестве. Трон занял то ли брат, то ли сват, то ли еще какой родственник.И теперь, когда люди нашего народа слышат волчий вой, они понимают, что это князь до сих пор плачет по своей княгине! — провожатый вздохнул и поднял глаза к небу, на котором сияла полная луна.*****Паренёк сидел, окаменев, сказание аборигена произвело на него огромное впечатление. Вдруг, уже чуть дальше, снова завыл волк. На этот раз его никто не боялся, все сидели в задумчивости, сочувствуя несчастному князю.Автор - ЁлыПалыч.

Ключевые слова: Потеря смерть месть печаль тоска проклятие луна

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