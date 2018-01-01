Ночь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:16

Девятихвостый Лис Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:16 by

Когда гаснет свет дневного театра,Слетают маски счастья лживых лиц,Я медленно плетусь с амфитеатра,И сердце рву на несколько частиц.Рожденный в темноте ребенок света,Игрок, чьим маскам и личинам нет числа.И в темноте раскрою душу буйным ветрам,Им расскажу, какая там царит глубокая тоска.Что ночь люблю не просто из спокойствия,Мол, в ней я становлюсь самим собой.Снимаю маску доброты, надежностиИ погружаюсь в мысли с ясной головой.Я разбираю сразу все по полочкам,Раскладываю по порядку дневной акт.Синицам счастья делаю по новым жердочкам,Чтоб пели они песню жизни в такт.Я ночью жить, ребята, успеваю,Ночным дозором убавляю пару лет,И только тут в одном вас уверяю,Что ночь - души магический рассвет.

Ключевые слова: Ночь душа рассвет авторский стих

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