НочьКогда гаснет свет дневного театра,
Слетают маски счастья лживых лиц,
Я медленно плетусь с амфитеатра,
И сердце рву на несколько частиц.
Рожденный в темноте ребенок света,
Игрок, чьим маскам и личинам нет числа.
И в темноте раскрою душу буйным ветрам,
Им расскажу, какая там царит глубокая тоска.
Что ночь люблю не просто из спокойствия,
Мол, в ней я становлюсь самим собой.
Снимаю маску доброты, надежности
И погружаюсь в мысли с ясной головой.
Я разбираю сразу все по полочкам,
Раскладываю по порядку дневной акт.
Синицам счастья делаю по новым жердочкам,
Чтоб пели они песню жизни в такт.
Я ночью жить, ребята, успеваю,
Ночным дозором убавляю пару лет,
И только тут в одном вас уверяю,
Что ночь - души магический рассвет.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:16
Сегодня, 08:16 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 6Комментарии: 0
Ключевые слова: Ночь душа рассвет авторский стих