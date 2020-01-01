Кельпи. Водяной демон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Фобоs Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:13 by

С самого босоногого детства Аерн и Ичан были лучшими друзьями. Они жили в небольшом ирландском городке Килраш, провинции Манстер, графства Клэр. Родители подростков, были людьми весьма небогатыми, и зарабатывали на жизнь рыбной ловлей, в виду того, что Килраш располагался на берегу реки Шаннон, являющейся одной из самых крупных водных артерий Ирландии. Пока отцы мальчиков находились на промысле, они, по мере сил, помогали матерям по хозяйству…Излюбленным занятием подростков, было слушать истории отцов, вернувшихся с промысла. И в этот раз их семьи, дождливым промозглым вечером собирались вместе и, расположившись подле очага, вкушали нехитрый ужин, глядя на пляшущие языки пламени. Чем злее снаружи завывал свирепый ветер, в клочья разрывающий продрогшие облака, тем приятней было находиться внутри жилища и ощущать тепло, исходящее от огня. Объятые прожорливым пламенем, поленья, шипя как аспиды, с паром выталкивали из себя остатки влаги. Лопающиеся от температуры, сучья, раз за разом, бросали в дымоход ворохи золотистых искр.Покусочничав и насытившись, еще во время приготовления пищи, мальчишки, затаив дыхание, покорно ждали окончания родительской трапезы и начала очередного, будоражащего кровь рассказа.Видя, что мальчишки, чуть ли не скулят от нетерпения, отец Аерна откинулся на плетеную спинку кресла и, почесав обросший щетиной подбородок, начал свое повествование.- Сегодня, я хочу поведать вам о речном демоне - Кельпи, которого нередко можно увидеть на берегу реки или озера. Он является человеку в разных обличиях: в образе статного юноши видят его девушки, в образе прекрасной девы является он мужчинам, но более других, полюбилось демону обличье грациозного и благородного жеребца. Как и любой из демонов, Кельпи опасен для человека, и встреча с ним не сулит ничего хорошего.В человеческом образе, дьявольское отродье не наносит людям много вреда, стремясь лишь напугать, неожиданно набрасываясь на привлеченного обманчивой красотой человека или же притаившись в прибрежных зарослях, ожидает проходящего мимо путника, что бы запрыгнуть ему на спину. Отличить Кельпи от обычного человека можно по волосам, которые сплошь перепутаны водорослями и ракушками.Если же демон принял облик вороного коня, то берегись… это верный знак, что жаждущий плоти бес проголодался и вышел на охоту.Рассказчик ненадолго замолчал и, неотрывно смотря на огонь, чуть сдвинул брови, то ли от яркого пламени в очаге, то ли от нахлынувших воспоминаний.Снаружи все так же свирепо бушевал ветер. По крыше, будто отбивая барабанную дробь, стучал дождь.Мужчина толкнул ногой в пол, кресло-качалка истошно заскрипело и начало раскачиваться, подобно маятнику.- Горе тому человеку, что оседлает Кельпи, поддавшись соблазну завладеть жеребцом, беспризорно пасущимся, на берегу реки, средь ночи. Лишь только человек окажется верхом на скакуне, покорно подставляющем свою спину, как в тот же миг его ноги намертво прилипнут к бокам жеребца, а грива превратиться в сотню змей, которые мертвой хваткой вцепятся в руки седока. И устремиться демон в пучину вод, чинить расправу над обреченной жертвой.- А есть ли способ, подчинить адского скакуна своей воле,- спросил Ичан.- В приданиях о водном демоне говориться, что если человек сможет подкрасться к пасущемуся жеребцу и сорвать с него уздечку, демон подчинится человеческой воле. Своему хозяину, порабощенный бес принесет сказочные богатства. Многие храбрецы пытались обуздать Кельпи, да вот только никому из них, так и не удалось его обхитрить.С незапамятных времен и по сей день алчный демон вкушает плоть людскую…К тому времени, как рассказ был окончен, непогода разбушевалась пуще прежнего, и родители Ичана решили остаться на ночлег в доме Аерна. Во сне каждый из мальчиков видел себя тем самым проворным малым, который сорвал уздечку с черного жеребца. Гордость и волнение переполняли сердце в тот момент, когда ретивый бес преклонил колено, ожидая услышать волю своего господина.Проснувшись поутру и тишком от родителей шушукаясь на дворе, подростки вынашивали опасный план по обузданию Кельпи. Да только вот любой план плох тем, что в любой момент, все может пойти не по плану.Следующим вечером, дождавшись, когда родители уснут, мальчики отправились на берег реки. Схоронившись в кустах, они стали ждать появления черного жеребца.Погода была спокойной, лишь легкий ветерок создавал рябь на поверхности воды. Полная луна, отражаясь в реке, была похожа на золотистые чешуйки гигантской рыбы. Время шло, но таинственный зверь не желал появляться. От реки веяло сыростью и холодом. До костей продрогшие, мальчишки уже начали подумывать о том, что пора бы отправляться по домам, как вдруг вода в реке забурлила. На берег вышел грациозный и поджарый жеребец, мастью черный, как сама тьма. Из ноздрей густыми клубами валил пар. Шкура блестела в свете луны, словно то была чешуя.От волнения, по телу пробежала дрожь. Дыхание, то и дело, сбивалось, но друзья, верные своему уговору, двинулись вперед.Пощипывая траву, конь не спеша двигался вдоль берега, пока его путь вдруг не преградил мальчишка. Как ни старался Ичан выглядеть спокойно и уверенно, он был не в силах сдержать дрожи, глядя в пустые и холодные глаза демона. Свысока осмотрев низкорослого подростка и не спуская с него пронизывающего взгляда, Кельпи пригнул колени, будто приглашая Ичана взобраться на спину. Как раз этого момента и дожидался Аерн, тихонько подкрадывающийся к жеребцу сзади (демон отвлечен товарищем, уздечка на досягаемой для него высоте), медлить было нельзя, Аерн бросился вперед…Предательский хруст ветки, попавшей под ногу мальчишке, прозвучал для товарищей как приговор. Со скоростью молнии задние копыта жеребца вылетели из-под него, в сторону раздавшегося со спины звука. Словно пушечным ядром, голову Аерна снесло с плеч. Орошая прибрежную траву кровавым багрянцем, на землю рухнуло бездыханное тело. Разъяренный бес поднялся с колен и двинулся в сторону Ичана, ухватив своей пастью плечо мальчишки, он закинул его к себе на спину. Ноги наездника намертво прилипли к бокам жеребца, грива, обратившись в сотни змей, намертво вцепилась в руки, не оставляя шансов на спасение. Сквозь собственный крик, Ичан отчетливо слышал жуткий глас Демона: «Ты мой, моя добыча»!Через мгновение черный демон, с его ношей, скрылся в глубине темных вод…***И лишь немая луна, на исходе ночи, видела, как утоливший жажду плоти, кровожадный бес во весь опор мчался по поверхности реки….Автор истории - я.

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