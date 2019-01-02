Монстр под кроватью

Mrs.Owl Просмотров: 11 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:32 by

Я уже давно боюсь его. Мама мне рассказывала, что их стоит опасаться, но я не понимал, насколько они жестоки. Прячусь от них я довольно долго, уже несколько дней или недель... Сбился со счету.Сейчас я под кроватью, пока спит этот маленький обитель зла. Может, моя жизнь была бы проще, но сейчас он в расцвете своих сил, да и его папа вечно убеждает, что никого бояться не стоит. От этого еще труднее справляться с депрессией.Этим утром я сладко дремал среди комочков пыли и смятых фантиков от конфет, пока этот паразит не начал прыгать на кровати. Знаете, как больно, когда в твой лобешник прилетает один удар за другим, так ты еще и затылком о пол бьешься. Я тогда еле увернулся от такого веселья, полдня голова болела. Проплакал еще полвечера, когда он умолял маму попрыгать с ним. Благо, она отказалась.Еще, где-то раз в два или три дня, у меня случаются газовые атаки. Этот монстрик пытается меня выжить, кидая что-то мне под кровать. Какие-то ошметки ткани, они ужасно пахнут, даже глаза жжет. Ладно, если бы их было немного, но тут же целая армия копится, которая готова атаковать меня несчастного. Спасает лишь его мама, она их собирает и складывает в какой-то тазик. Спасибо тебе, женщина, дай Бог тебе здоровья!И вот я только начал засыпать, как этот паразит начал светить фонариком средь ночи, выискивая меня. Хорошо, что я умею прятаться и маскироваться под цвет предметов, да и в темноте это легче сделать. Но ему ж интересно, посмотрел бы я, как ему приятно будет, если среди ночи фонарем в глаза светить. Лишь однажды я цапнул его за пятку, когда он все время ворочался. Ох, какой он шум поднял! И всю ночь везде свет горел, пока его успокаивали и списали всё на кота.По-моему, котяра до сих пор на меня в обиде. Не зря ж, проходя мимо, он начинает выгибаться в спине, показывая мне свой пушистый зад… И не только его. Фу!Прошла еще пара дней, все было спокойно. Было… Все мои внутренности вжались в комок, когда я услышал громкий гул. Это снова та машина, она засасывает все, что попадется ей на пути. Не так давно я потерял Уилсона, он был славным малым комочком кошачьей шерсти. Уилсон, я скучаю.Сегодня меня пронесло, мне удалось не попасться этому убийце. И снова прыжки на кровати… Мне кажется, что я просто не доживу до старости.Поймите, наконец, нас не стоит бояться. Дайте нам спокойно поспать под вашей кроватью.

Ключевые слова: Монстр под кроватью страх авторская история

Другие, подобные истории: