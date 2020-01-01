"Чудесная обыденность"Колдун сидел за кухонным столом и, высунув от напряжения язык, что-то записывал в толстой книге. Стараясь не шуметь, в кабинет вошла Жена колдуна и поставила перед ним чашку кофе.
— Опять встал ни свет ни заря!, — она осуждающе покачала головой и смахнула с плеча мужа пылинку.
— Это разные волшебники могут просыпаться к обеду, — Колдун дописал последнюю строчку и закрыл том, — а нам, честным колдунам приходиться быть жаворонками, чтобы всё успевать.
В дверь постучали трижды и с веранды в кухню вошел молодой человек.
— Здравствуй, папа.
Жена удивленно распахнула глаза.
— Ты мне никогда не говорил, что у тебя были дети.
— Да нет, — Колдун скривился, — это образно.
Молодой человек потупился.
— Простите, я не хотел вводить вас в заблуждение. Меня зовут Медведь.
— Какое странное имя.
— Это не имя, — Колдун довольно ухмыльнулся, — шел я, лет пятнадцать назад по лесу, вижу молодой медведь. Глаза умные, лобастый… Ну я и превратил его в человека.
— Как тебе не стыдно мучить животных!
— Вообще-то он меня съесть хотел. Думаешь, лучше было бы его убить? А так — хороший человек получился.
— Немедленно преврати его обратно!
— Не надо! — Медведь затряс головой, — Не хочу обратно в лес. Там холодно, голодно, охотники с ружьями. Мне больше человеком нравится.
— А может попробуем? — Жена колдуна не отступала, — Пусть в тебя влюбится принцесса, поцелует и ты опять станешь медведем. Так романтично!
— Пожалуйста! Не надо!
Тут снова постучали. Вошел еще один молодой человек.
— Здравствуй, папа.
— А ты кто?
— Слон.
Жена колдуна посмотрела на мужа.
— И в каком лесу ты его встретил?
— Да понимаешь, — Колдун закашлялся, — был лет десять назад в цирке. Ну и вот…
— Может ты хочешь обратно превратиться? — Жена колдуна подошла к новому гостю, — Представь: ночь, луна, прекрасная девушка, поцелуй…
— Нет! — Слон отшатнулся, — Опять в цирк? Опять выступать? Опять злой дрессировщик? Увольте!
— Да что ты будешь делать, — Жена колдуна расстроено щелкнула пальцами.
— А нельзя, — Медведь тронул её за плечо, — принцессу, но не превращаться?
— Нельзя! Тогда в истории драмы не будет.
Колдун тихонько усмехнулся. Иногда казалось, что в злые волшебники стоило идти ей, а не ему.
— Добрый день, папа!
В кухню начало протискиваться множество людей. Парни и девушки, бородатые дядьки, наряженные красавицы и старушка с клюкой.
— Это что, тоже? Откуда?
Колдун смутился.
— Понимаешь… Лет семь назад был я в зоопарке…
— Там хоть кто-нибудь остался?
— Только директор, — Колдун развел руками, — я его в тигра превратил. Уж больно громко он рычал на меня.
— Понятно, — Жена колдуна обвела гостей взглядом, — пойду заварю чай. И достану парадный сервиз, чтобы на всех чашек хватило.
Когда жена вышла, Колдун нахмурился и шепотом обратился к “деткам”:
— Вы чего все разом пришли? Что случилось?
Вперед вышла старушка, бывшая когда-то черепахой.
— Папа! Мы решили тебя отблагодарить. На ближайших выборах мы выдвинем тебя в короли.
— Что?! Никогда! Да за кого вы меня принимаете? Я честный злой колдун, и не позволю себя пачкать политикой.
— Может, царем?
— Князем?
— Президентом?
— Ну хоть директором?
— Нет, нет и нет!
До самого вечера они пытались уговорить “папу”. И только за ужином, с поддержкой Жены колнуда, смогли найти подходящую награду. Сошлись на том, что Колдуна выдвинут на премию, по зоозащитной линии.
— Вот еще, — ворчал Колдун, укладываясь спать, — тоже мне выдумщики.
— А я говорила: принцессу сюда и пусть их перецеловывает.
Колдун вздохнул и мысленно признал, что жена была права. Но отказываться от премии было уже поздно.
Автор - Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 17:50 by ЛетягаПросмотров: 88Комментарии: 0
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