"Чудесная обыденность"

Летяга Просмотров: 88 Комментарии: 0 +5 Вчера, 17:50 by

Колдун сидел за кухонным столом и, высунув от напряжения язык, что-то записывал в толстой книге. Стараясь не шуметь, в кабинет вошла Жена колдуна и поставила перед ним чашку кофе.— Опять встал ни свет ни заря!, — она осуждающе покачала головой и смахнула с плеча мужа пылинку.— Это разные волшебники могут просыпаться к обеду, — Колдун дописал последнюю строчку и закрыл том, — а нам, честным колдунам приходиться быть жаворонками, чтобы всё успевать.В дверь постучали трижды и с веранды в кухню вошел молодой человек.— Здравствуй, папа.Жена удивленно распахнула глаза.— Ты мне никогда не говорил, что у тебя были дети.— Да нет, — Колдун скривился, — это образно.Молодой человек потупился.— Простите, я не хотел вводить вас в заблуждение. Меня зовут Медведь.— Какое странное имя.— Это не имя, — Колдун довольно ухмыльнулся, — шел я, лет пятнадцать назад по лесу, вижу молодой медведь. Глаза умные, лобастый… Ну я и превратил его в человека.— Как тебе не стыдно мучить животных!— Вообще-то он меня съесть хотел. Думаешь, лучше было бы его убить? А так — хороший человек получился.— Немедленно преврати его обратно!— Не надо! — Медведь затряс головой, — Не хочу обратно в лес. Там холодно, голодно, охотники с ружьями. Мне больше человеком нравится.— А может попробуем? — Жена колдуна не отступала, — Пусть в тебя влюбится принцесса, поцелует и ты опять станешь медведем. Так романтично!— Пожалуйста! Не надо!Тут снова постучали. Вошел еще один молодой человек.— Здравствуй, папа.— А ты кто?— Слон.Жена колдуна посмотрела на мужа.— И в каком лесу ты его встретил?— Да понимаешь, — Колдун закашлялся, — был лет десять назад в цирке. Ну и вот…— Может ты хочешь обратно превратиться? — Жена колдуна подошла к новому гостю, — Представь: ночь, луна, прекрасная девушка, поцелуй…— Нет! — Слон отшатнулся, — Опять в цирк? Опять выступать? Опять злой дрессировщик? Увольте!— Да что ты будешь делать, — Жена колдуна расстроено щелкнула пальцами.— А нельзя, — Медведь тронул её за плечо, — принцессу, но не превращаться?— Нельзя! Тогда в истории драмы не будет.Колдун тихонько усмехнулся. Иногда казалось, что в злые волшебники стоило идти ей, а не ему.— Добрый день, папа!В кухню начало протискиваться множество людей. Парни и девушки, бородатые дядьки, наряженные красавицы и старушка с клюкой.— Это что, тоже? Откуда?Колдун смутился.— Понимаешь… Лет семь назад был я в зоопарке…— Там хоть кто-нибудь остался?— Только директор, — Колдун развел руками, — я его в тигра превратил. Уж больно громко он рычал на меня.— Понятно, — Жена колдуна обвела гостей взглядом, — пойду заварю чай. И достану парадный сервиз, чтобы на всех чашек хватило.Когда жена вышла, Колдун нахмурился и шепотом обратился к “деткам”:— Вы чего все разом пришли? Что случилось?Вперед вышла старушка, бывшая когда-то черепахой.— Папа! Мы решили тебя отблагодарить. На ближайших выборах мы выдвинем тебя в короли.— Что?! Никогда! Да за кого вы меня принимаете? Я честный злой колдун, и не позволю себя пачкать политикой.— Может, царем?— Князем?— Президентом?— Ну хоть директором?— Нет, нет и нет!До самого вечера они пытались уговорить “папу”. И только за ужином, с поддержкой Жены колнуда, смогли найти подходящую награду. Сошлись на том, что Колдуна выдвинут на премию, по зоозащитной линии.— Вот еще, — ворчал Колдун, укладываясь спать, — тоже мне выдумщики.— А я говорила: принцессу сюда и пусть их перецеловывает.Колдун вздохнул и мысленно признал, что жена была права. Но отказываться от премии было уже поздно.Автор - Александр Котобус Горбов.

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