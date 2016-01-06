Заиграевские байки

Сделано_в_СССР Просмотров: 163 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:34 by

Живу в поселке Заиграево, часто слышу от знакомых разные мистические истории. Вот решил собрать несколько и рассказать вам.Итак, первый от лица девушки. Света шла на вокзал, а путь туда лежит через бывшее болото. Говорят, давным-давно и утопленники там были, и разные странные вещи происходили. Дело было поздней осенью, темнеет рано, и в 8 часов вечера было уже сумеречно. Идет Светлана одна, сумки тяжелые, шаг медленный. Сзади кто-то догоняет. Обернулась, а там пес огромный, да такой лохматый, да такой жуткий на вид, что девушке на ум пришло только одно «собака Баскервилей». Свете стало нехорошо: животных она любит, собак обожает и легко может погладить самого свирепого цепного Барбоса, но тут было что-то другое: от существа сзади исходила такая темная и пугающая энергия, что девушка ощущала ее физически. Пес не бежал, но и не отставал, она слышала его мокрое хрипящее дыхание у себя за спиной и, казалось, вот-вот почувствует смрадное дыхание и острые клыки у себя на шее. Время тянулось как в другом измерении.Наконец, она набралась смелости и решила посмотреть чудищу прямо в глаза, но, представьте себе, сзади нее вместо собаки оказался парень: лохматый, высоченный, как чемпион по волейболу. В минусовую температуру на нем была только порванная футболка, летние брюки и совершенно босые ноги («размер 45, наверное», - вихрем пронеслось в голове у Светы). Смотрел незнакомец злобно, исподлобья, нахмурив кустистые брови. Вне себя от ужаса девушка развернулась и ускорила шаг. Не выдержав, обернулась, а там! Опять пес! Короче говоря, за десять минут, пока она шла до станции, парень раз пять превращался то в жуткого пса, то в угрюмого мужика. На вокзал несчастная добралась еле живой и, встретив односельчан, рассказала о произошедшем. Как оказалось, со странным видением встречались многие заиграевцы и только в этом промежутке дороги. Кто это или что, никто не знает.Говорят, что ночью в Заиграевской школе, когда все ученики расходятся по домам, шум не смолкает. Причем это не скрип половиц и окон, которые можно легко объяснить усыханием или, наоборот, сыростью. А именно шум школы: можно легко услышать смех детей, скрип мела по доске и даже строгий голос учителя. Ходят байки, будто бы ночами сюда приходят призраки давно умерших учителей и снова начинают урок.Здравствуйте. Эта история произошла со мной в детстве в деревне в Иркутской области, куда меня на все лето увозили к родственникам. В первый же день нашего с сестренкой приезда из города решили с друзьями поспорить, кто ночью сможет на кладбище прогуляться. В доказательство надо было принести искусственные цветы с могилки. Мы с Катей вызвались. Отчаянные 12-летние девчонки в 11 часов вечера смело дошагали до холма, на котором располагался деревенский погост. Смотрим, а там Наташка сидит, соседка наша. Она была уже взрослой, по нашим понятиям, 16 лет, и с нами не играла. Но мы подумали, что она тоже решила поучаствовать в споре, и молча взяли цветы из ближайшей оградки. Потом припустили в деревню. Встречали нас, конечно, бурно, хвалили за смелость, пока я не спросила, а что, мол, Наташа не пришла еще что ли?- Какая Наташа, - почему-то шепотом спросили ребята.- Соседка наша, тети Олеси дочка. Мы ее на кладбище встретили.Друзья побледнели так, что это было заметно даже в темноте. В толпе раздался протяжный вздох, а потом Димка дрожащим голосом произнес: «Девки, вы же не знаете, забыли вам рассказать… Месяц назад Наташку сбили в городе, здесь похоронили».Дело было зимой в Иволгинском районе. В порядочном подпитии возвращался домой от друзей. Если коротко, то приехал я на машине, там поссорились, хотел сесть за руль, слава богу, судьба отвела: автомобиль замерз и не завелся и, психанув, решил в соседнюю деревню переть пехом. Ну, пьяному то и море по колено. И все равно, что на улице февраль. Бреду я, изнутри самогонка греет, мысленно матерю друзей, переживаю. Но постепенно на свежем воздухе трезвею. Хоть и градус во мне был высокий, да холод – не тетка, начал подмерзать. Тем более, как многие автомобилисты, одет был не для пеших прогулок: куртка короткая на синтепоне, шапка вязаная да джинсы с тонкими подштанниками. На ногах ботинки с мехом «еврозима». А градусник тогда 30 градусов с лихом показывал. Иду, зубами стучу, ноги ватные, спать охота, но знаю, что нельзя, тем более пьяному в стельку. Надо идти. И телефон, конечно, по закону жанра разряжен. Вокруг ни души. Вдруг, как черт из табакерки, парень вылазит.- Здорово, братан, - руку тянет.- Здорово, коли не шутишь. Ты кто такой? – пожимая сухую ладонь без перчатки и варежки.- Да я так, местный, загулял, вот домой возвращаюсь, - рассказывает типок историю в точности как моя.Я удивился, но да ладно, вместе веселее. Идем вдвоем, а попутчик все ноет, типа устал, давай присядем. Я ему, мол, ты че, замерзнем же. А он одно да потому: вот шина, на нее присядем, или вон деревяшка валяется, давай на ней передохнем. Я, главное, все к трассе выйти пытаюсь, а он спорит, что лучше дорогу знает. Я сейчас свои действия только алкогольным опьянением объяснить могу. Почему его иначе послушал? Короче, завел он меня в такую глушь, что без бутылки не разберешься. И там давай увещевать: «Куртки подстелем, ляжем до утра, поспим». Тут я не выдержал и послал его по известному адресу. У попутчика лицо прямо исказилось, он обнажил кривые желтые зубы и прохрипел: «Встретимся еще». И, можете не верить, конечно, или списать на белую горячку, но хмырь просто растворился в воздухе.Выбрался я сам, не понимая, как. И до сих пор думаю, что повстречался тогда с самой смертью.Автор - arigus.tv.

Ключевые слова: Поселок парень собака школа призраки кладбище покойница

Другие, подобные истории: