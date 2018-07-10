Обряд

Юлия Скоркина Просмотров: 127 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 09:33 by

- Любаш, а может, ну его, этот папоротник? Чего-то мне страшновато.- Конечно, страшновато! - ответила Люба Татьяне. - Где ты видела, чтоб счастье само в руки плыло? За него побороться надо!В самую чащу леса пробирались две подружки, дождавшись дня Ивана Купала, - вернее, ночи.Буквально неделю назад сидела перед костром на завалинке деревенская молодёжь. Ну а как же ночью да без присказок и страшных историй? Вот один из ребят и поведал про счастье, которое можно заполучить не совсем обычным способом.Способ этот был стар как мир. В ночь на Иванов день нужно найти цветущий папоротник. Главное - не опоздать, ведь цветёт он всего лишь несколько секунд. За эти секунды нужно цветок сорвать, и, как говаривал молодец, счастье на тебя, как ком, свалится.И хоть в каком-то специальном счастье девицы не нуждались, а всё ж захотелось, чтоб всё и сразу.Идут девки, - стала под ногами земля чавкать, знать, недолго осталось, до окраины болота рукой подать. Такая темень в лесу, что свет от лампы только впереди себя на метр и пробивает.- Стой, Люба, - прошептала Татьяна и схватила её за плечо.Повернулась девушка и видит, что подружка в темноту вглядывается.- Глянь, не пойму, что там за две точки блестят?Любаша направила луч в сторону, куда смотрела Татьяна.Темнота была слишком непроницаема, но всё же стало понятно, что горящие точки - это чьи-то глаза. Пучок света еле-еле выхватывал из темноты слабый белый силуэт.- Кто это? - дрожащим голосом спросила Татьяна.- Откуда мне знать? - ответила Люба. - Пойдём посмотрим.- Что ты! - взмолилась подруга. - А ну как волк?- Да какой волк, Тань! Отродясь их в наших лесах не было. А если не узнаем, то всё одно ты так и будешь стоять трястись как лист осиновый!И сделала Любаша шаг в сторону белого силуэта. Пройдя пару метров, она вновь направила луч света вперёд. Там, на поросшем мхом пне, сидел кот. Белый, огромный, он, не мигая, таращился на девушку. Его длинный белый хвост нетерпеливо гулял из стороны в сторону.- Ой, - не удержалась Любаша и звонко расхохоталась. - Ты глянь, какой красивый! И совсем белый, я таких и не встречала ни разу. По деревням всё больше обыкновенные, а этот как облако. А огромный какой!Девушка подошла к коту совсем близко и протянула к нему руку. Кот не испугался. Он всё так же продолжал рассматривать человека. Люба дотронулась до крупной лобастой головы.- Какая шёлковая шёрстка, - улыбаясь, говорила девушка и гладила кота.Тот в ответ наклонил голову, подставляя ей ушко.- Подойди, Татьян, посмотри на это чудо, - позвала Люба подружку.Ответом ей была тишина.- Таня? - повторила она.Резко развернувшись, девушка водила лампой из стороны в сторону в надежде увидеть подругу.- Та-аня! - громко и протяжно звала Люба подругу.Ответом ей было гулкое эхо - Татьяна не отозвалась.Девушка в растерянности крутила головой. Повернувшись назад, она поняла, что и кота тоже больше нет. Люба одна стояла в тёмном лесу. Она попыталась найти ту тропку, с которой сошла, когда направлялась к коту, но все попытки были тщетны. Периодически выкрикивая имя подруги, она брела наугад.Так и не выйдя к тропе, присела отдохнуть. Устала, измаялась, да и темень лесная все глаза сломала: болеть начали от постоянного вглядывания во мрак ночи. Заснула девушка.Проснулась - светло уж. Слава богу, ночь прошла спокойно. Поднялась и побрела опять выход искать.Земля вокруг становилась всё мягче, ноги всё глубже уходили в топь мха. Любу постепенно охватывала паника. Тихо всхлипывая, она меняла направления в надежде наткнуться на тропу.«Шлёп, шлёп, шлёп», - послышалось где-то впереди.Любаша остановилась и прислушалась. Совершенно отчётливо слышались шаги. Почти бесшумно двинулась девушка на звук. В какой-то момент, раздвинув руками колкие еловые лапы, она увидела источник шагов.Впереди, проворно перепрыгивая с кочки на кочку, шла старуха. Её спина была настолько сгорблена, что сзади казалось, будто тело совсем не имеет головы. Словно почуяв на себе взгляд, старуха остановилась и резко обернулась. Вся в чёрном, с надвинутым по самые брови платком, она отчасти походила на богомолку, кои пешком отправляются в паломничество к почитаемым святыням.Но достаточно было бросить один взгляд на её лицо, и любой понимал, как далеко от Бога мысли этой старухи.Мелкие, чёрные глазки смотрели, как буравчики, - казалось, ничто от них не ускользнёт. Старуха подняла лицо кверху так, чтобы нос уловил запахи, и шумно втянула воздух.Любаша боялась вздохнуть: до того не хотелось, чтоб старуха заметила её. Бабка втянула воздух ещё раз, при этом её лицо вытянулось и стало похоже на звериную морду, - и уставилась на еловые лапы, за которыми стояла Любаша.Сердце Любы ухнуло вниз, но внезапно бабка развернулась, словно упустив ту тонкую ниточку запаха, которую уловила, и так же прытко засеменила ещё глубже в лес. Поворачиваясь на кочке, бабка чуть не потеряла равновесие, резко взмахнув руками. При этом из кармана её платья что-то выпало на мягкий мох. Старуха этого не заметила.Что оставалось делать Любе? Дороги назад она всё равно не нашла, а бабка, хоть и страшная, а всё ж живая. Да и вдруг она к человеческому жилью как-то выведет?Потихоньку, стараясь не издавать никакого шума, Любаша двинулась за ней, попутно подобрав то, что выпало из кармана старухи. На мху лежал обычный чёрный пузырёк из матового стекла. Не раздумывая, Любаша сунула его в свой карман.Пытаясь не попасться бабке на глаза, девушка чуть не потеряла её из виду. Брела за ней, петляя среди болотных кочек и покрытых мхом пней, не зная куда, ругала себя, что, как дурочка, кинулась за сказкою, счастья быстрого захотела! Да ещё и Татьяну потеряла! Что теперь будет…Сколько Люба шла за старухой, она не знала. Только вышла к какой-то поляне, а на ней деревня! Хорошо, ума хватило не выскочить сразу к домам от радости, что с чащобы выбралась.Остановилась, огляделась и поняла, что деревня-то мёртвая. Дома глазницами пустыми смотрят, местами кровля совсем внутрь провалилась, на иных и двери нет.Пока стояла, рассматривала, бабку-то из виду упустила и не увидела, в какой дом та зашла.Выбрала Любаша место поукромнее и выжидать стала. Весь день и ночь просидела, глаз не сомкнула. А к утру глядь - из одного дома, самого крепкого на вид, выскочила старуха, встала посреди поляны и носом водить начала, словно опять пыталась уловить одной ей ведомый запах.А Любаша смотрит на неё и не поймёт: то ли чудится ей, то ли тени так странно ложатся, - но бабка будто и не бабка уже. Моложе стала! Да и спина уж не такая горбатая!Стоит бабка, носом воздух ловит, никак не уходит. Крутится по поляне, а учуять что-то не может. Затихла Любаша, вдруг видит - через поляну белый кот несётся. Шнырь в кусты, и нет его.- У, черт лохматый! - громко выкрикнула бабка. - Мешается под ногами, с толку сбивает, - и, погрозив вслед коту, ушла в лес.Любаша, выждав ещё немного времени, вышла на поляну. Бредёт вдоль домов, - страшно вокруг от тишины, от запущенности, словно по кладбищу идёшь.На подходе к дому, из которого вышла старуха, совсем боязно стало. Неожиданно в окне она заметила тень. Присела за росший рядом куст смородины и затихла. В окне показалось лицо девушки, мертвенно-бледное, с глазами, словно затянутыми белёсым туманом. Девушка в окне смотрела в одну точку и не шевелилась.Встав в полный рост перед домом, Люба во все глаза таращилась на неё. Затем робко подняла руку и махнула ей. Та никак не отреагировала. Любаша направилась прямиком к двери. Войдя в дом, она осмотрелась.Сумрак стоял в помещении, комната была почти пуста. В центре её находился прямоугольный деревянный стол, вокруг которого на полу был начерчен круг. В изголовье стола стояли три толстые сальные свечи бордового цвета. Съеденный огнём воск растёкся по поверхности стола, создавая впечатление кровавой лужи. На всех стенах в доме были нарисованы какие-то знаки. Висели пучки засохшей травы. Одна стена выделялась на фоне других: на ней малиново-чёрным была нарисована перевёрнутая звезда, внутри испещренная мелкими надписями. Венцом творения были брызги, уже высохшие, кровавого цвета.С одной стороны стола стоял высокий стул, на котором лежал нож и медная миска, на дне которой виднелись остатки чего-то чёрного. Рядом лежал пучок травы, концы которого были испачканы содержимым миски. Любаша поёжилась, словно от холода. Весь дом вызывал неприятное ощущение.- Эй, вы в порядке? - тихонько позвала Люба девушку у окна.Та никак не отреагировала.- Люди, кто здесь? Помогите мне, - вдруг донеслось откуда-то снизу. - Откройте подвал! Я здесь, помогите!- Таня?! Танюша! - воскликнула Люба, узнав голос подруги. - Что это за место? Я так испугалась за тебя, когда потеряла!Любаша кинулась к двери в подвал. Отодвинув засов, она с силой потянула на себя тяжеленную створку. Та поддалась, и из подвала навстречу подруге вылетела Татьяна.- Люба, Любушка, ты не бросила меня, - лепетала Татьяна, сжимая в объятиях подругу. - Мне так страшно. Эта бабка, она ведьма, она чёрная ведьма. Она губит, она кровь пьёт, молодость забирает, за тобой в лес пошла. Надо бежать, - без умолку тараторила Татьяна, растирая по лицу слёзы.- Успокойся, Таня. Какая молодость? Какая кровь? Я не понимаю тебя. Кто эта девушка? Как мы её оставим? Посмотри - ей помощь нужна, - отвечала Люба.- Нет, Любаша, девушка и не живая уже, - так, оболочка. Ведьмиными стараниями её время сегодня закончится, - сказала Таня.- Ересь какая-то, ничего не понимаю, - повторила Любаша.- Садись, - сказала Татьяна, - до ночи у нас время есть, не придёт бабка. Я тебе расскажу, что сама за это время узнала. Ты как этого кота увидела да с тропы сошла, я в полной темноте оказалась.Пока ты смеялась да кошака гладила, услыхала я за спиной шорох. Только голову повернула, как мне в лицо какой-то жидкостью прыснули; я мешком и повалилась. Очнулась - сижу на лавке в этом доме, руки-ноги верёвкой повязаны. Темнота, лишь три свечи горят.На столе лежит девушка, а перед ней бабка согбенная. Руками машет, кругами ходит, слова непонятные бормочет. Увидела, что я очнулась, встала передо мной и улыбается, словно скалится.Я взмолилась: «Отпусти, бабушка, в чём я перед тобой виновата?» Она рассмеялась так страшно и говорит: «А ни в чём! В дурости своей! Я аккурат ко дню Ивана таких дурочек и подлавливаю, которые за быстрым счастьем в чащу идут да цветок папоры ищут.Раз в тридцать лет мне нужно жизнь свою обновлять. Не хочу я помирать, мне и на этом свете гоже. А для этого нужно трёх молодых дурёх к себе затащить да обряд исполнить».«Какой обряд?» - прошептала я. «А такой! - отвечает. - Три дня я над девицей заговор читаю, кровь ей пускаю, а как помрёт, так вторая нужна, а потом и третья. С каждой души мне молодости прибавляется.Годков-то мне уж, почитай, 200 исполнилось, а я на днях, как с вами закончу, снова молодицей-красавицей стану! Ну, хватит болтовни, сегодня третий день. Завтра твой черёд настанет, а мне ещё подружку твою найти надо!»Открыла дверь в подвал и сунула меня туда, а я в дырочку-то весь этот обряд и подглядела.Подошла бабка к той девушке, а она лежит, как будто спит. Провела ведьма ножом по руке, с неё тонкая струйка и потекла в миску медную. Обмакнула она пучок травы в кровь, начала на стену со звездой брызгать и страшным голосом заговор читать. А стена, как на неё капли крови попали, будто огнём занялась. Словно раскалённая стала. Дочитала бабка заклятие да из миски глоток крови-то и сделала. Зашипело всё вокруг, затряслось. Гляжу - бабка и впрямь как будто моложе стала.Как утро забрезжило, ведьма на ухо что-то девушке прошептала, та поднялась и, словно кукла тряпичная, без эмоций в углу встала. Эта девушка первой была, срок её жизни уходит сегодня. Завтра мой черёд, - заплакала Татьяна, - а сейчас, может, старуха по лесу рыщет да тебя ищет, чтоб обряд к концу подвести. Бежать надо, Люба!- Куда бежать, Таня? Болото кругом. Я, пока сюда за ведьмой добиралась, чуть не утопла, ноги по самое колено в топь ушли, чуть не затянуло меня болото. Нам нужно как-то бабку перехитрить.- Да как её перехитрить, если она по запаху чует, где жертва?!- Чует, да не всё. Я у этой деревни и день, и ночь просидела, а когда бабка вышла и меня учуяла, её кот с толку сбил.- Какой кот? - переспросила Таня. - Опять этот, белый? Это из-за него, проклятого, мы с тобой разлучились.- Полно тебе, Таня, невинную зверушку в наших бедах винить! - строго сказала Люба. - Мы сами виноваты, что за счастьем лёгким ринулись! А и правильно говорят люди, что бесплатный сыр только в мышеловке! Надо думать, как бабку перехитрить!- Интересно, - задумчиво произнесла Люба, - а чем бабка в лицо брызгает, чем в морок вводит? Может, этим? - сунув руку в карман, она извлекла из него маленький чёрный пузырёк.- Что это? - спросила Таня. - Откуда он у тебя?- Ведьма его обронила, когда сюда шла. Вот видишь, Татьян, всё не так плохо.«Ширк-ширк», - послышалось из-за двери.Девушки замерли.- Что это? - спросила Любаша. - Может, бабка вернулась и крадётся?- Рано ещё бабке возвращаться, - ответила Таня. - Сказала, что только к вечеру вернётся.Звук повторился. На цыпочках Люба подошла к двери и приоткрыла её. В узкую щель, гордо подняв хвост трубой, вошёл белый кот.- Опять он, - медленно проговорила Таня.Меж тем кот деловито обходил владения старухи. Вдруг, проходя мимо окна и стоящей около него бледнолицей девушки, он громко, с подвыванием, зашипел и бросился к Любаше, спрятавшись за её ноги.- Я смотрю, ты прям ему полюбилась, - сказала Татьяна.Любаша, улыбнувшись, присела на корточки и погладила лобастую голову. Кот довольно замурчал.- Ну, хватит любезничать с ним. Нам нужно придумать, как обмануть старуху, - раздражённо сказала Татьяна.Немного подумав, решили, что Татьяну снова закроют в подвале, а Любаша спрячется за домом. Как только старуха войдёт за Татьяной, обе выскочат и прыснут ей в лицо отваром из пузырька. На том и порешили.Татьяна ушла в подвал, засов задвинули. Любаша засела за домом в кустах разросшейся смородины. Как уходить стала, про кота вспомнила, искала-искала, чтоб из дому выгнать, да так и не нашла.Время к вечеру. Из леса на поляну бабка вышла. Подошла к дому и опять принюхиваться стала. Смотрит на неё Любаша из кустов, диву даётся: горб у бабки пропал, спина распрямилась, и на лицо намного моложе стала.«Знать, и правда действует на неё обряд», - подумала Люба.Ведьма тем временем в дом вошла. Любаша выждала пару минут и из укрытия тоже к дому побежала. Ворвалась аккурат в тот момент, когда ведьма Татьяну из подвала вывела и в лицо ей чем-то прыснуть собралась.Таня, как Любу заметила, все силы свои собрала да как толкнёт ведьму! Та от неожиданности пятится-пятится, а не падает. Вдруг откуда ни возьмись кот белый ей сзади под ноги бросился. Старуха оступилась да и повалилась на спину.А тут уж Любаша не пожалела жидкости из пузырька, почитай, всё и вылила на лицо ведьмино! Как заорала бабка, как начала по полу кружиться! За лицо руками схватилась, рычать начала да головой мотать из стороны в сторону, как заведённая.Девчата от страха замерли: думали, что бабка в морок впасть должна, а с ней что-то страшное твориться стало!На лице, словно маски, стали лица меняться. Да одно краше другого, да все девичьи, молодые! Ведьма орёт, надрывается, головой мечет из стороны в сторону, а лица всё меняются.Вдруг крик страшный издала старуха и затихла. Девки смотрят во все глаза, и не верится им. На полу вместо старухи мумия иссохшая лежит, того и гляди в прах рассыплется. Все души девичьи, бабкой загубленные, перед смертью из неё вырвались; все годы, чёрным делом нажитые, из неё вытянули. Осталось на полу то, во что бабка превратилась бы, умри она, когда годам положено было.Как ведьма последний вздох издала, зашипело все вокруг, стена со звездой красным огнём занялась, вспыхнула. Затрясся дом, только девчата и успели в дверь выскочить. Разверзлась твердь под домом ведьминым, и ушёл он под землю - только яма и осталась.Лежат девки на земле, дух перевести не могут.- Ох, - всхлипнула Любаша, - котейку-то не спасли.- Не реви, Люба, - сказала Татьяна. - Он нам жизнь спас, мы его помощь не забудем. Мне вот интересно, что ж в пузырьке-то было?- Да уж, - ответила Люба, - думали, что уснёт, а оно вон как повернулось.Поднялись девушки и побрели прочь от деревни этой. Не разбирая дороги шли да и наткнулись на тропу, у которой кота когда-то встретили. Посмотрела Любаша на пень, слезу пустила - жалко белого. Да чего уж тут поделаешь?Пошли дальше по тропе да и вышли из лесу. Идут по полю к своей деревне, а позади, из леса, на них с дерева два глаза зелёных смотрят. Белый, как облако, кот сидит, довольно щурится. Зевнул сладко, соскочил с ветки да вглубь леса ушёл. Нельзя ему к людям: мало ли ещё дурёх на земле, которые по лесам да по болотам счастья быстрого и лёгкого ищут. Как их оставишь да на кого? ©

Ключевые слова: Обряд колдунья заброшенная деревня кот авторская история

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