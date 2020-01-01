Обычный штурм

Estellan Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:59 by

- А ты уверен, что это сработает? – я с сомнением рассматривал зеленоватую, дурно пахнущую жижу в выданной банке.- Уверен. Нам сейчас нельзя рисковать, - шеф подцепил пальцами жижу и плюхнул увесистый ее шмат мне на макушку. Шмат тут же принялся активно распространяться во все стороны. Дальше отпираться не было смысла. Пришлось мазаться.По завершении косметических процедур, вся группа была похожа на отряд беглых тщедушных орков. Для полноты картины не хватало только меховых труселей, к счастью, их никто не догадался взять. Топоров, впрочем, тоже не наблюдалось. Зато имелись недовольные морды, отчетливо зеленеющие в свете солнца. Абзац. Я бы, на месте нечисти, или тут же скончался от смеха, или сдался лишь для того, чтобы этих рож больше не видеть.Увы, выбора не было. Никто не думал, что ночью на нас налетят вампиры-тени. Трудноуловимые, особенно в темноте, эти твари умудрились незамеченными проскользнуть в лагерь и несколько потрепать спящих, прежде чем часовые допетрили что к чему и подняли тревогу. Особо это не помогло. Сейчас каждый из нас недовольно почесывал несколько ужаленных мест, неприязненно поглядывая на тех самых часовых, которые тоже в стороне не остались. Проблема в том, что стандартные методы защиты против теней были бесполезны. Амулеты и оружие это, конечно, хорошо, но совершенно неэффективно против нематериального объекта. Что самое забавное, кусаться им этот факт совершенно не мешал. Мы не знали, что нас ожидает на самом объекте, но что-то подсказывало, что если снова налетят тени, лучше перестраховаться.Идти было недалеко, что было нам только на руку в свете того, что с другими людьми мы в таком виде встречаться не хотели. Обычно это чревато самыми разнообразными последствиями. В последний раз, когда нас случайно увидел, в боевом камуфляже, проезжий торговец… я уверен, что со стен города в нас стреляли исключительно по ошибке, а вопли: «Умрите чумные твари!», - нам вообще послышались. Но на карантине промариновали неделю, да.Погрузившись в воспоминания, я не заметил, как остальные остановились, и налетел на впереди идущего.- Что за?- Приехали.Особняк возвышался над нами каменной громадой, пробуждая в памяти все фильмы ужасов, что я успел в своей жизни посмотреть.- Чет я туда не хочу.- Можешь попробовать вернуться. Уверен, болотные твари ждут тебя с распростертыми ластами, - шеф залег в кустах на холме и сейчас рассматривал громадину не менее подозрительным взглядом, чем я недавнюю жижу. – Странно. Несколько видов нечисти и они не удосужились выставить охрану?- А с чего ты решил, что их несколько? Нам же, вроде, просто сказали – зачистить помещение. Упомянули, что там вомперы заседают.- Вомперы-тени не самый распространенный вид. Значит, в заказе имелись в виду другие. Так сказать, классические представители вида. Которые успели засветиться. Но на нас ночью напали именно тени. Так откуда они взялись?- Мимо пробегали? Ты серьезно думаешь, что они выставили бы охрану снаружи днем?- А почему нет? Мы уже знаем, что их там, как минимум, два вида. Значит, может быть и какая-то другая нечисть.- А тебе не кажется странным, что их тут аж два? Обычно разные подвиды вместе не живут и не охотятся, они же друг друга называют чмом пупырышным и охраняют территорию от пришельцев.- Вообще-то чмом пупырышным их называешь ты, вне зависимости от подвида. А вот обо всем остальном ты сможешь рассказать местному главному упырю сразу же, как мы до него доберемся. Привал окончен. Подъем! – впрочем, последняя фраза была обращена уже не только ко мне, но шевелиться пришлось.Ворота издали душераздирающий скрип, открываясь и пропуская группу тщедушных орков во внутренний двор. Группа сбилась в кучку, щерившуюся выставленным по периметру оружием, и остановилась, пройдя десяток шагов. Гром не загремел, земля не разверзлась, стены не рухнули, на нас никто не бросился с целью открутить конечности, и это было странно.- Чет мне это один фильм напоминает…- Заткнись, Марк! – прошипел в мою сторону шеф, явно жалея о том, что не может ткнуть кинжалом в такой толкучке. – В твоих фильмах или все умирают, или заканчивают скорбным домом… или того хуже. Лучше заткнись.- Шеф, но это же явная, классическая такая, ловушка.Зарычал в ответ шеф, а вот на ногу наступил кто-то другой. Кучка людей распалась, образовав неровный круг.- Значит так, будем зачищать…- Давайте только не будем разделяться. У меня нехорошее предчувствие.- Марк, я тебе обещаю, что в следующее же полнолуние мы обязательно «случайно» забудем тебя на ближайшем крупном беспокойном кладбище. Ты заткнешься?- Заткнулся.- Будем зачищать, как и обычно, снизу вверх. Меньше всего нам нужны вражины за спиной, а если тут не только вомперы-тени, то скорей всего они будут в подвале. Значит, заходим и ищем спуск в подвал, если на кого наткнемся… в общем, клювом не щелкать, от группы не отбиваться.Еще более подозрительным было то, что и сама дверь в главное здание была открыта. С одной стороны, возможно, что ее просто забыли запереть. Ага. Старость, склероз. А с другой… Явно почувствовав мои мысли, шеф недвусмысленно крутанул в руке подобранную по дороге палку, смерив меня недовольным взглядом. Пришлось оставить свои мысли при себе, пока эта палка не познакомилась со всеми моими выступающими частями тела.На первом этаже нас никто не ждал. Быстро обследовав ряд помещений, вплоть до широкой лестницы на второй этаж, мы выяснили две вещи: моя паранойя крайне заразна, и спуск в подвал отсутствует. Душ на первом этаже не было. Ни живых, ни мертвых. Даже самого завалящего трупа… и того не наблюдалось в этом здании. В том, что подвал есть, мы не сомневались, но как его найти?- Слишком прокачанная в этой области нечисть, - недовольно ворчал шеф, вместе с остальными простукивая самую многообещающую стену на предмет потайных ходов. Все возможные крепления, крючки и подставки были уже подерганы, а часть – оторвана. Осталось только искать потайные кнопки. – То организуют ночные облавы на охотников, то прибираются к приходу гостей, то замуровывают вход в подвал…- А ты не допускаешь мысль, что они отсюда давно съехали?- Угу. Например, куда? В ближайший город? Думаешь, кто-то из них реально способен признаться в том, что боится нас?- Да хотя бы в окрестные леса, под предлогом оздоровительной прогулки, - я опустил меч, так как в том шуме, что подняли мы с коллегами, внезапной атаки опасаться было бы глупо, как и рассчитывать на элемент неожиданности. Наверное, это меня и спасло, так как, облокотившись о стену, я, неожиданно для себя, таки нашел тот самый секретный вход в подвал. Часть стены как-то хрустнула и отъехала в сторону, гостеприимно распахнув передо мной подвальные недра. В которые я и погрузился с головой, не сумев удержать равновесие, попутно пересчитав ступени, коих мне показалось больше сотни, всеми своими костями.- Марк, тебя уже сожрали? – обеспокоился моей судьбой, с верхней ступени, Ким, жестом подзывая остальных, исключительно с целью, я уверен, отомстить упырям за мою безвременную кончину.- Да ты ж *** ж ты ***! – разочаровал я коллегу по оружию и предпринял попытку соскрести свои останки в одну кучу, впрочем, не выпуская из руки многострадальный меч, толку от которого в полнейшей темноте было не больше, чем от зубочистки.- Никуда не уходи, если что – ори. Мы сейчас, факел только сочиним, - подал голос еще кто-то, кого я не видел по той простой причине, что стоял спиной к лестнице, ожидая, что вот-вот из темноты к моей бренной тушке протянутся конечности.Время шло, конечности не протягивались, напряжение росло. Я уже собирался героически отступить вверх по ступеням, когда за спиной послышалась возня, и внезапно стало светлее. Отряд умудрился спуститься по лестнице одновременно, держась в свете единственного факела.- Ну что, нашел кого? – храбро высунулся из кучки шеф, водя из стороны в сторону факелом.- Знаешь, как-то недосуг было… - убрав оружие в ножны, я тоже осмотрелся.Подвал представлял собой картину полнейшего запустения. Пол, стены, колонны, потолок. Даже слой пыли был каким-то… скромным.- А где все… и всё?- Переехали?Даже если упыри и не переехали, то здесь ничего не выдавало их присутствия. Ни классических гробов, ни менее классических лежанок, ни «коконов тьмы», в которых предпочитали коротать дни вампиры-тени… вообще ничего.- Ладно, идем на второй этаж. Если нечисть не найдется и там, то… будем много думать. Не исключено, что под домом есть еще что-то. Тайный лаз, природные пещеры. Кстати, никто снаружи внимания не обратил, есть на втором этаже окна?- Есть, - меньше всего на свете мне хотелось на ночь глядя оказаться в пещерах, населенных нежитью.Привал было решено устроить на площадке между этажами. Место было удобным уже потому, что незаметно к нам вряд ли кто-то смог бы подкрасться… с любого этажа. Дополнительную надежду давало окно, позволяющее солнцу ронять на площадку косые лучи.- Уже вечер. Шеф, а мы точно успеем до темноты проверить второй этаж и чердак?- Должны успеть.- А если нет?- А если нет, забаррикадируемся в подвале.- В подвал только один вход. Нас там легко возьмут за задницу.- То есть, ты думаешь, что в лесу нас за задницу не возьмут? Особенно после того, как мы тут наследили и весь дом пропитали своим запахом.- По запаху этой зеленой бурды пойдут только абсолютные вомперы мазохисты.- А вомперы не мазохисты, тем временем, спокойненько перебазируют свое логово в какое-нибудь другое место.- Думаешь, что-то может помешать нам расправиться с вами до темноты?- Да хотя бы то, что любая нормальная нечисть до темноты… спит? – договаривая, я обвел взглядом свою компашку и понял, что последний вопрос задали не они. Даже в лучшие годы никто из отряда не говорил женским голосом. А еще они все таращились куда-то за мою спину, отчего мне вдруг стало как-то крайне неуютно.Рывком развернувшись на пятой точке, я смог в деталях оценить тот самый вид, что привел моих компаньонов в подобное замешательство. Лестница наверх была заблокирована добрым десятком упырей, таки сумевших незаметно подкрасться, всех мастей и расцветок, во главе которых стояла шикарная женщина, с ангельской внешностью, зловеще поигрывающая длинными когтями. Лестницу вниз закрывал второй отряд нечисти, неизвестно как умудрившийся забраться к нам в тыл. Под лестницей угадывалось движение тьмы во тьме… вомперы-тени?- Ну что, охотнички, сдадитесь по-хорошему или будем доводить до больших человеческих жертв? – вампирща доброжелательно улыбнулась, а я понял, что до сих пор мне было вполне себе уютно, НЕУЮТНО мне стало только что.- Ты, вроде, собирался ей что-то сказать? – напомнил шеф, ногой подпихивая меня в сторону дамочки.- Здравствуйте, - оскалился я в улыбке, стараясь одновременно уследить за всеми и отползти назад, и поэтому изображающий стремительно прогрессирующее косоглазие на фоне нервного тика.- Ну что же, я так понимаю, сотрудничать вы не желаете? – щелкнув когтями, вампирша сделала полшага вперед, и этот ее маневр повторили все остальные.Возможно, мы сможем их сдержать. Но как долго? Сколько их тут вообще? На площадке тесно, мечом не помашешь, можно настучать своим же. Скоро стемнеет, и что тогда? Сколько мы продержимся? А если после заката подтянутся еще? Какой срок годности у зеленой жижи?Все эти мысли пронеслись в моей голове всего за пару секунд, пока я вскакивал на ноги и вооружался кинжалом.- Ше-е-е-еф?Ответа, если он и был, я не услышал. Просто вдруг раздался звон стекла, потом нечто дернуло меня, выкидывая из окна. Земля встретила не очень ласково, растопыренными во все стороны ветвями шиповника. Следом упало еще несколько тел, сопроводив собственное приземление выражениями, разной степени цензурности.Лежа в кустах, пытаясь осознать, что все еще жив, я попытался прикинуть расстояние от окна, до кустов. Метров пять. Интересно, а ничего ли я себе не сломал?Эти размышления прервало еще два тела, вылетевших из окна, одно приземлилось в кусты, второе улетело чуть дальше, упав как раз в один из последних пятачков солнечного света, где тут же воспламенилось. Нда уж… прямо крайне удачная охота.- (какой?) (кто?) догадался посадить под (какими?) окнами дома (какой?) шиповник? – вопрошал Ким, выкарабкиваясь из колючего кустарника и умудряясь при этом вытаскивать полуобморочного Сэма который, похоже, приземлился не столь удачно.- Это какие-то неправильные вампиры, - философски заметил шеф, лежа на спине, в гуще кустов, и разглядывающий недовольные лица в окне, которые изображали нам разнообразные угрожающие жесты.

Ключевые слова: Лес штурм нечисть особняк авторская история

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