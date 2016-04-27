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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №158 - Ночной перекус

Рыжий кот открыл глаза и, не шевелясь, наблюдал за тёмной комнатой. В лунном свете, растекающемся из окна, плавали пылинки, похожие на млечный путь. Кот прикрыл нос кончиком хвоста и собрался заснуть опять. Но внезапно повернул уши, поднял голову и беспокойно оглядел комнату.

Соскочил со шкафа, мягко ударив лапами по ковру. Беспокойно прошелся по комнате, нервно размахивая хвостом из стороны в сторону. Фыркнул. И вскочил на кровать, где под одеялом спала девушка.

Кот крадучись обошел её по кругу. Подошёл в изголовье и потёрся о макушку. Пушистым хвостом провёл по лицу. Укоризненно мявкнул и снова обошёл вокруг. Сел рядом, принялся громко урчать и мять лапами одеяло перед собой. Но не добился ответа и на этот раз.

Подождав немного, рыжий занервничал. Запрыгнул хозяйке на спину и стал активно топтаться, нервно мяукая и бросая короткие взгляды на луну в окне. Топтание становилось всё настойчивей, а мявы всё громче.

Наконец, девушка не выдержала и перевернулась на бок, попытавшись рукой отогнать кота. Но тот увернулся, ловко прыгнул и принялся, урча, тереться о лицо хозяйки.

— Барсик! Уйди, зараза!

Но кот не оставил своих попыток и только громче урчал и яростней терся о хозяйку.

— Ладно, ладно, сейчас.

Сонная девушка поднялась с постели. Выставив перед собой руки, пробираясь по квартире почти на ощупь, она пошла на кухню. Не включая свет, достала из холодильника пакетик и высыпала корм в миску.

— На, ешь, скотина.

Кот понюхал корм. И принялся тереться о ноги хозяйки, которая собралась идти обратно.

— Ну хорошо, сейчас еще досыплю.

Пока девушка доставала еще один пакетик, кот настороженно прислушивался к происходящему в комнате.

Там, в темноте, над кроватью открылось чёрное окно портала. Из провала в иные миры высунулись хищные щупальца. Блестя в лунном свете присосками и острыми когтями, зашарили по постели. В поисках жертвы скомкали одеяло, скинули подушку на пол. Ничего не найдя, обиженно изогнулись и скрылись обратно, захлопнув за собой дыру в пространстве.

Кот довольно ощерился. Понюхал корм в миске, чихнул и, обгоняя хозяйку, побежал обратно на кровать. Больше этой ночью коту и его девушке ничего не грозило.


Автор: Александр Котобус Горбов
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Сегодня, 06:19 by ЛетягаПросмотров: 118Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кот хозяйка ночь портал

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 07:41
0
Группа: Авторы
Репутация: (1812|2)
Публикаций: 118
Комментариев: 2 789
Даже верится что такое бывает! Кот умнее хозяйки. А иные миры - ближе чем кажется! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:24
0
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (1987|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 478
Вот где бы такого котёночка приобрести? Я после смерти своего любимца Аркашеньки уже о новом котике подумываю. Хочу пушистого))))Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
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