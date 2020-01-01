Бритва Оккама

Arhip Просмотров: 84 Комментарии: 0 +3 Вчера, 17:46 by

Тонкие линии пентаграммы странно засветились, когда мистер Морган стёр своей профессорской рукой тысячелетнюю пыль со дна одной из пещер Венесуэльского горного кряжа. Строгим взором учёного из-под толстых линз очков мистер Морган придирчиво осматривал этот весьма неуместный для здешнего места каббалистический знак. Слишком уж явно он выпадал из общего плана наскальных рисунков на стене пещеры, стиль которых соответствовал неолитической эпохе. «Ха-ха!» - внутренне усмехнулся профессор, представивший забавную картину того, как древние охотники неолита рисовали еврейскую символику и пытались вызывать к жизни демонические силы. Дэникен, если бы был жив, наверняка бы ухватился двумя руками за находку Моргана. Профессор поскрёб пальцем линии пентаграммы. Так и есть - обыкновенный фосфор, ничего более! Наверняка какая-нибудь секта современных дьяволопоклонников облюбовала этот уголок и проводила оргии на фоне древней живописи. Бог ты мой! Он, Морган, вовремя успел, чтобы открыть научному миру существование неолитических поселений на территории Венесуэлы!Зу-зу-зу! Настырный москит, набравшись безмерной наглости, сел на щёку Моргана и стал пить высококачественную, первой группы, профессорскую кровь. Автоматически привычным жестом, сопровождаемым звонким звуком «шлёп!», жалкое крылатое ничтожество было раздавлено и с презрением отброшено в центр пентаграммы.- Черт возьми, надо же, и сюда они залетают! - невольно выругался профессор.Внезапно линии пентаграммы вспыхнули ярким огнём, центр каббалистического знака окутало невесть откуда взявшейся дымкой, и едва отпрыгнувший от пентаграммы мистер Морган увидел, как на месте дохлого москита материализовался... нет, вернее, материализовалось странное создание, напоминающее смесь слона, гиппопотама и человека.- Слава отцу Вельзевулу! - взревело это чудище, окончательно обретя свою уродливую форму.- Наконец-то после стольких лет долгого ожидания мне дали насладиться вкусом человеческой крови!- Кхм-кхм...- вежливо оборвал его громоподобную тираду профессор, давая тем самым понять чудищу, что оно здесь в пещере не одно.Вначале мистер Морган было порядком трухнул, и все его учёные мысли подобно вспугнутым коням умчались куда-то прочь, оставляя место лишь первобытному животному страху. Однако тут же учёный взял себя в руки и, призвав на помощь свою железную логику и объективную оценку событий, решил выяснить - что же это за чертовщина такая творится.- Кхм-кхм...- повторил он для убедительности и, утвердившись в том, что это произвело на чудище ожидаемый эффект, мягко продолжил: - Прошу прощения, вы, собственно говоря, кто такой?Оправившись от столь несказанной наглости простого смертного, рискнувшего его перебить, слон-мутант важно изрёк:- Я Бегемот, ангел Престолов, демон Первого круга, ты, несчастный! - И, подумав, добавил: - И я тебя сожру!Тут мистер Морган стал понимать, что его пытаются разыграть, или, попросту говоря, ненаучным языком, хотят повесить лапшу на уши. Снисходительная улыбка человека, имеющего за плечами громадный опыт в изучении мифологии всех времён и народов, тронула губы профессора.- Послушайте, молодой человек,- саркастически молвил он, несказанно удивив тем самым представителя преисподней, возраст которого начитывал никак не менее пятидесяти пяти миллионов лет. - Не дурите мне голову той абракадаброй, которую вы несёте. Поверьте уж мне на слово, как специалисту, что в вашем появлении столько несоответствий, что просто становится стыдно за вашу некомпетентность в сфере мифологии и оккультных знаний. Лучше-ка снимайте свою приставную голову и давайте поговорим начистоту.Сказать, что ангел Престолов, демон Первого круга был удивлён значит ничего не сказать. Челюсть его вместе с хоботом отвисла, маленькие глазки увеличились вдвое, выкатившись из своих орбит.- Откуда, смертный, ты знаешь о моей приставной голове?! - взревел он в крайнем изумлении, своим громовым гласом заставив мистера Моргана гадать, где же здесь в пещере спрятан динамик.- Ведь отец мой, Вельзевул, оторвал мне настоящую голову пятьдесят миллионов лет назад! Тогда вас, людей, и в помине не было!В ответ профессор демонстративно захлопал в ладоши:- Признаюсь, я приятно изумлён. Поздравляю вас, молодой человек, смотрю, вы не такой уж и профан по части мифологического фольклора, как я подумал вначале. Провели неплохую параллель между индийским слоноголовым богом мудрости Ганешей и средневековым демоном Бегемотом. Удачная мысль. Не понимаю только, зачем приплетать к этому какие-то пятьдесят миллионов лет! Уж коли мистифицировать, так делайте это, ради бога, правдоподобно.Челюсть у Бегемота снова отвисла, причём ещё ниже, чем раньше. Хобот вообще безвольно сник. От обилия непонятных терминов заболела приставная голова. Мало того, что этот смертный обозвал его каким-то малопонятным ругательным словом «профан», уличил демона в том, что тот, стыдно сказать (!), мистифицирует, так ещё он и ставит в ничто отрезок времени в пятьдесят миллионов лет! Как он там сказал? Какие-то пятьдесят миллионов лет! Это поразительно!Тем временем мистер Морган, заложив руки за спину, принялся мерить шагами дно пещеры и назидательным тоном читать лекцию невежественному демону Бегемоту о том, кто, собственно говоря, такой на самом деле невежественный демон Бегемот:- Я расскажу вам вкратце, молодой человек, что вы должны были знать о выбранном вами фольклорном образе, дабы появление ваше выглядело более правдоподобным в глазах специалиста. Во-первых, само слово «бегемот» бесспорно происходит из арамейского языка и в изначальном варианте звучало как «б'геах», что в переводе означает попросту «скот». В Книге Иова из Ветхого Завета бегемот отождествляется с волом, где ему посвящено несколько строчек, в коих главным образом воспеваются размеры и прожорливость данного животного. Большинство учёных времён Фрая Луиса де Леона склонны видеть в этом описании слона. Вообще же Библия характеризует бегемота как некую сухопутную параллель морского чудовища Левиафана и, соответственно этому, считает указанный образ воплощением злых сил. Здесь несомненно заметны следы влияния египетской культуры, в мифологии которой отражена роль данного животного как спутника и слуги бога зноя и разрушения Сета, а также, вполне возможно, и наслоение пластов индуистской религиозной фольклористики. Вы уже сами отметили, что бог мудрости Ганеша был слоноголовый, поскольку - гласит предание - отец Шива оторвал сыну настоящую голову за то, что тот не пустил Трёхликого в будуар своей матери Парвати, с коей Шива хотел заняться любовью. Для древней иудаистики же характерна трансформация всех иноземных богов в злобных демонов, что, вероятно, и повлекло за собой превращение Ганеши в Бегемота.Иными словами, уже к двенадцатому веку сложился довольно неприглядный образ очередного обитателя преисподней, запёчатлённый в книгах церковных служек и в кругах «Ада» «Божественной комедии» великого Данте Алигьери. Так-то вот, молодой человек! - торжествующе закончил мистер Морган и победно блеснул своими профессорскими очками.Отупевшими глазками Бегемот - ангел Престолов и демон Первого круга - смотрел на профессора и тщетно силился проникнуть в глубину высоконаучных изречений своего потенциального обеда. Когда же наконец это ему удалось, бедняга даже покраснел от ярости.- Так ты хочешь сказать,- взревел он на этот раз в диком гневе,- что я всего-навсего выдумка людей?!Мистер Морган мягко улыбнулся в ответ.- Вы, извините, из какой археологической организации, что так настойчиво хотите отпугнуть меня от этих наскальных шедевров неолитической эпохи? - поинтересовался профессор.- Я из ада! - чуть не сорвал свой голос в отчаянном рёве демон, заставив учёного даже зажать уши, чтобы не оглохнуть.- И я хочу не отпугнуть тебя от ше... ше... шедеревьев, а хочу всего-навсего просто тебя сожрать!- Какая малость, и так много разговоров,- язвительно заметил профессор.- Что же в таком случае вы не сдвинетесь с места?- Да я не могу! - почти что слезливо заорал в ответ Бегемот.- Ты закрыл меня в пентаграмме своими непонятными заклинаниями, и мне теперь не выйти за пределы линий!- Ну это дело легко поправимо,- заверил демона мистер Морган и подошёл к пентаграмме.Бегемот внимательно следил за ним. В глазах ангела Престолов мелькнули видимое облегчение и жадность в предвкушении неплохой закуски. Профессор между тем нагнулся и стал аккуратно стирать одну из линий пентаграммы, насмешливо приговаривая при этом:- Что же, если вам не надоело ещё шутовство, то пожалуйста, сейчас я очищу выход наружу, и посмотрим, как вы выполните своё липовое намерение съесть меня на обед!Мистер Морган поднял лицо к Бегемоту и замер, поражённый возникшим в глазах демона ужасом.- Что ты наделал?! - прохрипел тот в диком испуге.- Ты же уничтожил меня, смертный!И тут ангел Престолов стал корчиться в невыразимых муках и медленно растворяться в воздухе. Начиная с головы. Теперь уже челюсть отвисла у мистера Моргана. Он заворожённо следил за исчезновением своего необразованного оппонента, и мысли профессора метались в тщетной попытке найти разумное объяснение происходящему.Бегемот очнулся в преисподней. Он ощупал себя, убедился, что цел, и горько-горько заплакал от жуткой обиды. Целый сонм прибежавших на плач римских пап - своеобразной элиты ада - принялись утешать ангела Престолов и демона Первого круга. Но вот они расступились, давая место самому Вельзевулу - Князю тьмы и главному заместителю сатаны по всем грязным делишкам. Владыка скверны остановился перед Бегемотом и участливо поинтересовался:- Кто тебя обидел, сын мой?- Это был учёный, папа! - сквозь слёзы жалобно проревел демон.- Сначала он обозвал меня профаном и сказал, что я мис... мис... мисфитицирую, хотя клянусь тебе, я этого не делал - пол подо мной был абсолютно сухой! Затем он добавил, что я просто-напросто скот, мудрости у меня, слона, ни шиша, и под конец заключил, что я вообще не существую! При всём при этом он произносил какие-то мудрёные заклинания на непонятном мне языке... Да, и ещё тебя он называл Вшивым!- Шивой? - удивился Вельзевул.- А ведь действительно интересная трактовка! Если провести параллель с индуистскими мифологическими типажами...Тут Вельзевул спохватился, увидев, как вытаращился на него Бегемот. Князь тьмы назидательно поднял вверх когтистый палец и молвил, обращаясь к ангелу Престолов:- Сын мой, никогда не связывайся с учёными мужами. Против таких, как ты, есть у них в запасе мощное оружие, именуемое Бритвой Оккама. И могут они резать этим своим оружием и демонов, и богов, и всё что угодно. Так что радуйся хоть, что осталась у тебя вторая голова на плечах!И Вельзевул, Владыка скверны, величественно удалился в тёмное небытие ада.Мистер Морган меж тем сидел на дне пещеры, бездумно смотря в точку, где только что исчез демон, и беззвучно шевелил губами. Так прошло, наверное, минут десять. Внезапно глаза профессора озарились какой-то мыслью, и он вскочил, хлопнув себя рукой по лбу.- Дурак, какой же я дурак! - воскликнул мистер Морган,- Да ведь это была простая голограмма!Просто какой-то шутник наверняка спроецировал с другой горы подобного монстра в центре пещеры и сейчас сидит где-нибудь в укрытии, от души смеясь над бедным профессором.Покачав своей многомудрой головой, мистер Морган облегчённо вздохнул и с успокоенной душой вернулся к наскальным рисункам неолитической эпохи. Её величество Наука ждала новых открытий.Михаил Тарбеев.

Ключевые слова: Пещера неолит пентаграмма демон профессор

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