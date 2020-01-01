Странное кольцо

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:21 by

Мой приятель Виталик, человек своеобразный, много лет увлекался поиском кладов. Я его увлечения не разделал никогда, но с удовольствием слушал разные истории о его поездках и находках.Отмечу, что деятельность эта наложила на друга какой-то мистический отпечаток. Особый интерес у него вызывали найденные кольца. Он их сперва под подушку клал, уверяя, что это помогает видеть интересные сны. Потом начал эти кольца носить и на ночь не снимал.Снились ему разные вещи, подчас удивительные или даже страшные сны. Но я не особо в его истории верил.Но однажды Виталик нашел действительно странное кольцо, которое положило конец его полевым работам.Ездил он с товарищами куда-то далеко. Поездка принесла много разных находок, среди которых было и кольцо из серебра, украшенное странным орнаментом. Я его видел, похоже на обычное женское колечко, но более массивное. И размер явно не на женские пальчики рассчитан.Виталик в силу своего увлечения кольцо первым делом почистил и на палец надел. Все любовался им, утверждая, что это не просто кольцо, сила в нем есть какая-то. И он ее ощущает...Позвонил он мне через месяц примерно, попросил отвезти его в те места, где он последний раз копал с друзьями. Я удивился, ибо у друга свой автомобиль имелся. Да и друзья по увлечению могли выручить. Но отказывать не стал.Когда заехал за ним, очень удивился переменам, с ним произошедшим. Друг как-то сдал за прошедший месяц, постарел, похудел заметно и даже поседел. Далее рассказ пойдет от его имени.—Кольцо, видно, не простому человеку принадлежало. А, может, и не человеку вовсе. С первой ночи стали сниться странные сны. Первые были на уровне ощущений даже, без четких образов. Какая-то всеобъемлющая злость, желание сделать что-то плохое начало преследовать меня во сне. Через пару дней я хотел снять кольцо, но палец неожиданно отек. И я не смог его быстро снять.Ночью мне приснился человек в темных одеждах длинных, в капюшоне. Лица практически не видно было. Он хотел, чтобы я исполнял его волю.Проснулся я в холодном поту. Прекрасно понимая, что все дело в кольце, снова попытался его снять. Но тут раздался телефонный звонок. Друг просил срочно приехать на место ДТП, в которое он попал. Я сразу помчался, но в глубине души ощутил какое-то злорадство...День был очень трудным, не буду его описывать в подробностях. Вечером я распилил кольцо и решил от него избавиться на следующий день.Ночью человек из сна моего, или его призрак, точно не скажу, явился в мою комнату. Мне не спалось, вдруг возникло ощущение холода, появилось чувство страха, а затем я увидел черный силуэт. Он приблизился, лица не видно было...Думаю, кольцо принадлежало колдуну какому-то. Надев его на палец, я каким-то образом вызвал его призрак.Затем он стал появляться в поле моего зрения и днем. Но видел я его всегда краем глаза. Обернешься, вроде и нет никого. Я постоянно ощущал некую тяжесть и растущую в душе злобу на все живое вокруг. Принял решение кольцо не просто выбросить, а закопать там, где нашел. Мне это казалось очень важным моментом...Кольцо, точнее, то, что от него осталось после операции по распиливанию, Виталик закопал там, где нашел. Правда, добирались мы туда долго. Дважды чуть не попали в аварию, но я вел машину аккуратно и успел среагировать. А Виталик с тех пор копать бросил. И долго болел.Автор - неизвестен.

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