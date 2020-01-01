Подарок от домового

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:23 by

Костя проснулся, прижимая к себе горячее тело Оленьки, но в тот же миг почувствовал, что обнимает от всей души подушку. Подушка полетела в сторону, Костя отправился на кухню. С удивлением смотрел он на стол, на котором стояла недопитая бутылка коньяка, две полупустые салатницы с оливье и маминым лечо-радуга. На тарелке лежали пропеченные в СВЧ картофелины. И почему-то стояло блюдце с остатками молока на донышке. Во, завтрак аристократа! Он хорошо помнил, что вчера здесь, в кухне, было полно гостей. Были самые родные и близкие, была Оленька!Раздался звонок в дверь. Ворвались веселые соседи с новогодними поздравлениями и с традиционным подарком – календарем на год.– Ну, у тебя вчера и шумно было, Костик! - затараторила Лариска. - Еле удержала Ивана, так он к тебе рвался.– Да, да, - поддержал Иван, - и песни под гитару были. У меня, Костян, до сих пор в голове крутится "жизнь прекрасна, жизнь прекрасна...". Как там дальше?Соседи убежали поздравлять третий этаж, а Костя сел за стол и задумался, вспоминая. Да, слова песни знакомые, пели, а что еще было? Взглянул на блюдце с молоком и вспомнил.Вчера он с работы пришел поздно вечером. Звякнул дружку, у которого собирался Новый год встречать. А тот – "недоступен или находится вне зоны". Увидел непрочитанные сообщения. Друг предупреждал, что срочно уезжает к теще, приболела. С Оленькой Костя был в ссоре, а к кому-то напрашиваться в гости в последний день года, да еще поздно вечером, не хотелось. Достал бутылку коньяка, бокал. Открыл банки оливок и лечо. Бросил в микроволновку пару картофелин. Чем не праздничный ужин! И тут звонок от Оли:- Приветики, с кем Новый год встречаешь? Один? Один-один! Совсем один в квартире? Забыл, у тебя же домовой живет? Вот с ним и встречай!И отключилась, не успел Костя и слова сказать. Слушая гудки в трубке, Костя думал: "И зачем только я рассказал Оленьке о своей встрече с домовым?"Видел Костя домового у себя дома. Пару месяцев назад. Овощи на кухне резал и краем глаза какое-то движение уловил. У кровати в открытой двери спальни стоял домовой. Видел домового хоть и одно мгновение, но четко, как стол этот. Ростом с метр. Формой напоминал снеговика из двух комков: нижнего овального, верхнего круглого, только без рук и ног, лица не видно. И ни мех, ни мох, а шерсть, очень похожая на овечью. И мелкими, мелкими кудряшками.Посмотрел на часы, уже без пяти минут двенадцать. Телевизор включил с речью президента. Блюдечко с молоком на стол, табуретку к столу:- Давай, домовой, встречать Новый год вместе.Налил коньяка.- Ну, первую – за все хорошее в прошедшем году!Чокнулся бокалом с блюдцем и полился коньяк в горло. В голове чужой голосок, такой мяконький:- За все хорошее!Оглянулся Костя, нет никого на кухне, откуда голос? Повернул голову, как тогда, когда впервые домового увидел, внешним уголком правого глаза прицелился на табуретку. Есть! То ли сидит, то ли стоит, табуретка под ним не видна, а над столом одна голова. Ни глаз, ни носа, ни рта, ни ушей!– Ты, что ли, Кузя?– Я!– А откуда ты знаешь, что ты Кузя?И опять этот голосок прямо в голове:- Так телевизор в каждой квартире работает, и я, бывает, смотрю, а мультики про домовых обожаю.И тут куранты забили! Костя снова плеснул в бокал, жестом предложил Кузе, услышал категорический отказ, чокнулся с блюдцем:- Как хочешь! И за Новый год!Стал закусывать и общаться с домовым:- Слушай, а чем вы питаетесь? Продукты, не замечал, чтоб пропадали.И опять в голове голосок, уже с обидой:– Не нужны нам продукты, нам только хорошая энергия от вас нужна.– Вы что, вампиры, энергию сосать от людей?- Ты что, ты что, - как будто замахал Кузя ручками, которых не было,- энергия эта уже отработана, вам не нужна, а нам как раз. И живем мы только в домах, где люди водятся. Но, вот, как попадется злая энергия человечья, тогда худо нам становится. Да и у вас, людей, тогда не все дома ладится!– А молоко? Слыхал я еще от деда, что вы молоко любите?– Ну, молоко - это вот как твой коньяк, для настроения!– Да, для настроения! И коньяк не помогает! Видишь, один сижу! Какое тут настроение! А как своих-то повидать хочется!И в ответ голосок уже веселый:- Это мы сейчас поправим!Свет мигнул, и за столом уже его друзья, родственники веселятся. И Оленька на коленях у него сидит, за шею обнимает. Гости нарядные, смеются, со своими тарелками, фужерами, бутылками. Пир горой. А вот уже и дядя зачихал – норму свою выбрал. Гитара за столом появилась. Сестры с подругами подпевают Пелагее в телевизоре: "Жизнь прекрасна, надо только рассмотреть ее красу..." Костя и не помнил, как до дивана добрел.А вот и звонки посыпались. От всех, кто ночью у Кости побывал. И каждый поздравляет и сон свой рассказывает: про Костю, веселье у него на кухне, про песню… Оленька уже такси заказала, вот-вот приедет, радостная, как будто ссоры и не бывало. А когда звонки утихли, помыл Костя блюдце, налил Кузе свеженького молочка, взял гитару и начал струны перебирать про жизнь прекрасную. И видит вдруг, как откуда-то сверху, тихонько планирует белоснежное перышко.– Спасибо, Кузя!Автор - Эльдина.

Ключевые слова: Гости Новый год домовой Кузя белоснежное перышко

Другие, подобные истории: