Сырая земля

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Doominski.avi Просмотров: 42 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:50 by

Мне пришлось совсем ненадолго остаться в деревенском доме родственников. Всего лишь провести сегодняшний вечер в тепле и остаться переночевать. После я вновь продолжу свой далёкий путь. Немного промокнув под дождём, я, наконец, дошёл до того самого дома. Это был небольшой деревянный домик, что располагался в нескольких метрах от церкви. Если уж быть совсем точным, то через дорогу от неё. Сама церковь уже давно считалась заброшенной.Внутри дома сухо и тепло, комнаты обставлены старой мебелью. В целом такая обстановка мне казалось уютной. После ужина, я отправился в небольшую отдельную комнату, в которой я и должен был переночевать. Я не собирался ложиться спать, несмотря на то, что на улице уже давно стемнело. Из окна моей комнаты я мог отчётливо видеть ту самую церковь, что в данный момент мокла под дождём. Под светом лампы я делал необходимые мне записи в дневник, часто переводя взгляд на улицу, стараясь увидеть что-то подозрительное.Честно говоря, на то были свои причины. В свой дневник я описывал множество того, что было мной обнаружено в этой деревне. Я слышал множество историй о мертвеце, что способен оживать и смело бродить по всей этой маленькой деревушке. Множество икон, расставленных по комнатам этого дома, возможно, выглядят как защита от зла, но я считаю, что мертвец ничего не боится. Однажды один из жителей рассказал мне, как слышал ночью громкий стук в дверь. Он подошёл к ней и чётко слышал низкий голос и слова, проклинающие всякого человека в этом мире. Мертвец то и дело давился слюной, громко кашлял и вопил. Не знаю, как жителю хватило духу выслушивать всё это, даже более того, посмотреть на мертвеца в дверную щель. Это было тучное, раздутое и бледное тело. Волос на голове не было, одежда была рваная и сильно испачканная землёй. Однако, не смотря ни на что, мертвец твёрдо стоял на ногах, удерживая всю огромную массу своего мёртвого тела. Тогда, услышав эту историю, я был поражён тем ужасом, что терпят жители этой деревни уже многие года.Я просидел за своим дневником примерно час, подробно описывая всё, что я мог слышать об этом явлении. В конечном итоге я сошёлся на том, что единственное место, откуда способен появится мертвец, это та самая заброшенная церковь. Изначально он появляется именно там.Я твёрдо решил, что я должен увидеть весь этот ужас собственными глазами. Дождь на улице прекратился, земля была сырая и холодная. Я быстро оделся и без лишнего шума вышел на улицу. В доме уже все давно спали, я надеялся, что не смог разбудить кого-либо. Я перешёл через дорогу и уверенно шёл вперёд, быстро приближаясь к заброшенной церкви. Вокруг неё было пусто. Наконец, достигнув порога, я сбавил шаг и прислушался. Недалеко от меня я слышал глухие удары. Я не стал пока заходить внутрь церкви и решил осмотреться. Я отошёл немного правее от входа, ориентируясь на звук. Теперь я мог отчётливо слышать эти удары, хоть они всё равно казались крайне приглушёнными. Звук доносился словно из под моих ног, из самой земли. Удары прекратились, и я почувствовал, как земля задрожала. Сырая земля словно начала шевелится, под моими ногами я увидел раздутую бледную руку. Она словно выросла из земли и тянулась вперёд. Наконец появилась голова мертвеца, он быстро шевелил ртом, словно пытаясь вдохнуть больше воздуха. Так я мог видеть его острые зубы, он пережёвывал ими сырую землю и плевался ею. На какое-то время я просто застыл, лишь изредка делая маленькие шаги назад. Мертвец всё быстрее стал освобождаться из могилы, и я решил как можно скорее бежать внутрь заброшенной церкви. Огромные металлические двери всё ещё могли уберечь меня. Я приложил все силы, чтобы сдвинуть их, и смог закрыть до того, как мертвец достиг меня. Я заперся и сел рядом с дверьми. Я просто пытался собраться с мыслями, подавить дикий страх, что напал на меня. Но я не мог. Мертвец бил в двери со страшной силой. Удары оглушали меня, я решил пройти дальше, в глубь церкви. Я ничего не мог разглядеть из-за темноты. Из кармана я достал фонарик и под его светом стал осматривать помещение. Было пусто. Тут не было ничего кроме пыли и обвалившихся кирпичей.Я вспомнил, что взял с собой свой дневник. Я решил сесть в углу, подальше от дверей и просто записать всё, что со мной произошло. Как раз тогда, я, довольно сухо, написал всё то, что представлено выше. Мертвец сейчас просто в бешенстве. Он наносит могучие удары по металлическим дверям. Вдруг я услышал скрип и скрежет металла, одна из дверей была выбита. В ужасе я задержал дыхание, направил фонарик на стену, и увидел, что на ней висит деревянное распятие. Мертвец тяжёлыми шагами направлялся в мою сторону, он хрипел и рычал подобно зверю. Я светил фонариком ему в глаза, в то время как пытался нащупать на стене то самое распятие. Он подходил всё ближе, но к тому моменту как он подошёл вплотную, распятие уже было в моей руке. Но, как я и думал, мертвец нисколько не пошатнулся при виде чего-либо святого. В тот момент, когда мертвец уже схватил меня за шею, я заметил что распятие заточено, словно осиновый кол. Он выбил фонарик из моих рук и схватил руку, в которой я держал крест. Его крик был просто оглушителен, он раздавался эхом по всей церкви. Наконец, его рука размякла, и я воткнул распятие в его грудь, надавив двумя руками. В тот миг мертвец лишился сил и с грохотом свалился на пол с такой силой, что сама церковь пошатнулась. Наступила тишина. С каждой минутой пребывания в этой тишине, мой страх отступал всё дальше. Я вернулся в дом, но так и не смог уснуть этой ночью.

Ключевые слова: Мертвец церковь деревня ужас распятие авторская история

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