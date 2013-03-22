Телефон недоверия ч.2.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Koalco Просмотров: 82 Комментарии: 5 +2 Вчера, 21:55 by

Прежде чем продолжить свою историю, я бы хотел внести поправки в то, что писал ранее. Почему я написал имя супервайзера, а свое не стал раскрывать? Подумал, что уже нет смысла скрывать его имени, но об этом позже. Свое же имя скрываю из-за паранойи. Об этом тоже позже. Мой основной вид заработка – фриланс, а телефон доверия был так – хобби, поэтому и денег хватает сейчас на жизнь без постоянного места работы. Ну-с, продолжу историю.На дворе стоял октябрь. Уже начал выпадать первый снег. Я стоял на балконе пятиэтажной хрущевки и покуривал сигарету. Кстати, за четыре месяца я начал чаще курить. Пачка в день уходила, хотя до этого ее хватало на три дня. Все это объясняется тем, что работа очень нервная. Звонить и проводить опросы или предлагать товары людям – одно дело, а когда тебе каждый день звонят суицидники, психи, алкаши, ты осознаешь, что это такие же люди, как и ты, и таких много. Каждый раз, как я иду по улице и смотрю на людей, думаю, что среди них есть люди, которым нужна помощь. В основном, конечно, нам звонят пожилые люди, чтобы пожаловаться на жизнь, на низкие пенсии, на детей и внуков, которые о них забыли.Сегодня было несколько пожилых клиентов, пара алкашей, наркоман и… она.- Здравствуйте, меня зовут Олег, о чем вы хотели поговорить? – как всегда представившись другим именем, я начал наш диалог.- Здравствуй… Олег. Ты же мне поможешь, да?Мне ответила молодая девушка. Голос был застенчивый и немного встревоженный.- Да, конечно, я вам помогу. Как я могу к вам обращаться и чем могу помочь?- Евгения… Женя. Сегодня утром вернулась с ночной смены, а моей собаки – Лизы - нет дома. Я звонила в полицию, но сам знаешь, как они там работают. Я ее очень люблю, и она – единственное, что осталось у меня после смерти мужа и дочери. Я ей все давала, уделяла ей много времени каждый день, кормила, выгуливать не выводила, так как болеет, но каждый день меняла лоток… Я не знаю, куда мне еще звонить, Олег, помоги, пожалуйста.Голос девушки из встревоженного превратился в истеричный. Она начала рыдать, и это было слышно.- Евгения, все будет хорошо, успокойтесь, пожалуйста. Не думаю, что Лиза убежала далеко из двора. Да и вы за ней ухаживаете, люди сразу поймут, что домашняя и заберут себе, на время, пока хозяйку не найдут. А пока скажите, чем я могу вам помочь? Назовите приметы, ее повадки, породу, хоть что-то, что бы могло ее определить. Я сообщу всем коллегам и знакомым и попрошу распространить новость о пропаже. Не переживайте, найдем.Я уже знал, какой тон и какие слова подбирать для людей, которые находятся в истерике, чтобы их успокоить. Хоть я и не психолог и читать людей и подбирать правильный слова максимально эффективно не умею, но опыт работы дает свои плоды, и Евгения уже более спокойным голосом заговорила:- Правда? Ой, спасибо большое, Олег. В общем, записывай, - сказала Евгения и замолчала.Я тем временем взял со стола ручку и стикер.- Записываю.- Кличка у нее Лиза, афганская борзая, шерсть - длинная, светло-русая, глаза карие, одета в зеленую рубашку и желтые шорты, чужих людей очень боится, поэтому если найдете, не подходите к ней, сразу звоните мне, иначе она убежит.Я все записал и продолжаю разговор с Евгенией.- Все записал, поэтому не волнуйтесь, найдем. У вас есть ее фото? Могли бы запостить новость о пропаже в социальные сети…- Нет! - резко перебила меня Евгения.- Лиза очень красивая и дорогая собака, поэтому найдутся те, кто с радостью пойдет ее искать, чтобы потом продать кому-нибудь за полцены. Еще и документы подделают.Евгения была в гневе.- Я и звоню на телефон доверия, так как доверяю вам мою собаку. Уверена, злые люди не стали бы работать там, где целыми днями нужно слушать нытье людей, да и не думаю, что платят там большие деньги. Я ведь права?Она была права, хоть и ее тон мне не понравился.- Хорошо, Евгения, мы тоже не будем сообщать об этом в соцсети, а сообщим только тем людям, которым сами доверяем.- Правда? Хорошо. Очень хорошо. Спасибо большое, Олег. Прям гора с плеч. Пожалуйста, дайте этим людям мой номер, и пусть сразу позвонят, когда найдут ее. Еще раз большое спасибо. Рассчитываю на вас, — сказала радостно Евгения и положила трубку.Я начал заканчивать смену, так как рабочий день подходил к концу, вышел из программы приема звонков, взял стикер и перечитал текст.- Стоп. Зеленая рубашка и желтые шорты? Ну и бывают же извращенцы, которые напяливают на своих зверушек одежду. Даже думать не хочу, как эти шорты и рубашка выглядят на длинношерстной борзой.Я взял ключи, сигарету, зажигалку, выключил комп и пошел сдаваться Игорю Дмитриевичу. Во время сдачи отчетов рассказал новость о собаке коллегам и попросил, что, если увидят ее, пусть поймают и себе домой заберут на время. Телефоны клиентов нам записывать было нельзя, но супервайзер всегда мог просмотреть вызовы в базе и узнать номер. Так бы нашли собачку, а на следующий день могли бы дозвониться и договориться о встрече, чтобы вернуть пропажу.Выйдя на улицу, я воткнул наушники в уши и потопал, в поиске спокойной и грустной песни. Погода была что надо. Идти от коллцентра до дома минут 40, прогуляться в такую погоду - не грех. Старые фонарные столбы, с которых уже давно сыпется бетон, выделяли первый снег, который умиротворенно падал на землю. С Joji в наушниках и в летних кедах на ногах, я шел по тонкому слою снега к своему подъезду. Раздался звонок на телефоне. Неизвестный номер.- Алло, дядя, помоги, пожалуйста.В трубке послышался голос маленькой девочки.- Что случилось? Как я могу тебе помочь?Уже на автомате я произнес отработанную месяцами фразу. И то, что звонят на мой личный сотовый, а не на номер коллцентра, я понял только дома.- Я потерялась. Мне холодно. Я умираю… Дядя, помоги мне.- Скажи, как тебя зовут? И где ты сейчас?- Ульяна. Я в парке. Тут дедушка каменный, направил руку на луну.Сказала девочка из последних сил и связь прервалась. По описанию «каменного дедушки», я сразу понял, что она имела в виду статую Ленину, а парк с Лениным у нас был только один. Мне очень повезло, ведь идти мне до этого парка минуты четыре. Разумеется, я направился к бессмертному вождю за маленькой девочкой – Ульяной. Символично.Подходя к обезображенной временем и вандалами статуе Ленина, рядом с ним я заметил темный силуэт и ускорил шаг. Уже подойдя к статуе, я оцепенел от шока. Дрожащая тощая девочка была без сознания и одета в зеленую рубашку и желтые шорты, на ногах не было ничего, и в это в середине осени, когда уже начал выпадать снег. Ужас. Конечно, я сразу вспомнил описание собаки от Евгении и обратил внимание на волосы. Длинные и светло-русые. Простояв в ступоре секунд 10, я моментально достал телефон из кармана куртки, встал на колени, положил девочку и на куртку и полностью укрыл, одновременно дозваниваясь до скорой помощи. Кстати, я заметил, что телефона рядом с ней не было, как и каких-либо карманов на одежде, но думать об этом не было времени.Скорая помощь приехала минуты через две, что необычно для нашего города, так как обычно ты сам быстрее дойдешь до больницы, чем они приедут за тобой. Я поехал в больницу вместе с девочкой. Из больницы меня забрали дяди в погонах и отвезли в отдел МВД для дачи показаний. Рассказывать о том, что девочка мне сама позвонила и попросила помощи, я не стал, рассказал, будто прогуливался в парке после работы и случайно заметил ее.Дома оказался почти в полночь и все время думал о том, как она могла позвонить и сообщить где находится, когда телефона при ней не было? Это мне напомнило ситуацию с тем дедом, который, будучи мертвым, почему-то смог позвонить мне. Но самый главный вопрос: «Почему именно я?» Игорь Дмитриевич, конечно, говорил, что мистические случаи имеют место быть в нашей работе, но оба эти случаи похожи. Будто это не они звонили мне, а кто-то за них, но с таким же голосом и желанием помочь. Все эти мысли заполнили мою голову, и уснул я только в четыре часа ночи.Через три дня Игоря Дмитриевича и меня вызвали в полицию на дачу показаний. Мои опасения подтвердились, так как причина тому был исходящий звонок с телефона Евгении на номер доверия. Полиции нужна была запись звонка, а также мои показания, как человека, что непосредственно вёл с ней беседу. Вкратце, что я узнал от следователя: семилетняя девочка сбежала от сумасшедшей матери, пока та была на работе. У мамаши снесло крышу после смерти ее мужа, и она начала считать, что ее дочь – собака. Мать перестала видеть в своей дочери дочь. Просто ужасно. Свихнувшаяся мать кормила девочку сырым мясом, собачьим кормом и тем, что сама не доела. Заставляла ходить в лоток, обучала приказам. Тело девочки деформировалось из-за того, что мать заставляла ходить на четвереньках, а также были проблемы в речи, так как мать запрещала ей разговаривать, только лаять. Пару подробностей я опущу, так как мне о них писать просто не хочется, это слишком жестко. В таких условиях Ульяна прожила шесть месяцев. И никакой собаки по кличке Лиза у них не было.Дальнейшая судьба Ульяны мне неизвестна, но мамашу упекли в психушку, признав на суде невменяемой. В последний раз я пересекался с ней в тот день, как впервые ее встретил, поэтому спросить о том, звонила ли она мне за помощью, я не смог. Да и ответ мне был уже известен, на тот момент.Кстати, со временем я начал сближаться с Игорем Дмитриевичем, ходили вместе на рыбалку, смотрели футбол, попивая пивко, он познакомил меня со своей женой, а также молодой, симпатичной и доброй дочерью, при виде которой я смущался, как мальчик в пубертате. Но это уже другая история.

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