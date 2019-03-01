В чужом краю. Часть 12

mad_billy Просмотров: 49 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 09:37 by

Снова туман. Но на этот раз столбов не было. Секунды тишины оборвались жутким свистом, что-то тонкое и длинное пролетело мимо моего виска. Снова свист, боль пронзила левую руку. Я взглянул на неё. В предплечье впилась стрела, вместо оперения которой были крошечные закрученные рога. Ещё несколько стрел впились в моё тело. Боль жгла меня, словно адское пламя.Вдруг я услышал… всхлипывания?От этого звука я проснулся. Была глубокая ночь. Я посмотрел на левую руку – ни следа раны. Ощупал тело – всё цело. Это точно был сон. Но всхлипывания не исчезли. Они доносились со второго этажа.Я поднялся туда. Плач привёл меня к первой двери от лестницы. Я осторожно вошёл в комнату. Это была детская. Алёнушка сидела в кровати, закрыв глазки руками.- Что случилось? – Спросил я шёпотом.Малышка сквозь пальцы посмотрела на меня.- Мне п-п-приснился плохой сон.- Ну-ну, это просто сон. – Я сел на кровать и почесал девочку за ухом.- Но он был такой страшный! Будто пришли монстры и...- Это просто сон, забудь о нём.Вдруг я заметил тряпичную куклу, лежащую близ её кровати. Я поднял её.- Вот, с этим никакие монстры тебя не тронут. – Я дал игрушку ей.Малышка крепко обняла её и перестала плакать.- Правда?- Конечно, правда! Теперь спи, девочка.- Постойте! Не уходите!- Что такое?- Папа рассказывает мне сказки, когда я не могу уснуть. Вы можете рассказать?- Могу.- Расскажите! Пожалуйста!- Ха, ладно. – Я снова сел. – Жили-были дед да баба, и не было у них детей…Незамысловатой истории хватило, чтобы малышка успокоилась. Она зевнула и перевернулась на другой бок. Я подошёл к двери.- Спокойной ночи, дядя Шон.- Спокойной ночи.Эта беседа успокоила и меня. Сон выветрился из головы. Несколько минут я провёл в размышлениях. Нежные мысли о том, что я могу начать жить заново здесь, ласкали мою душу. В тёплых объятиях этих мыслей я уснул.Лишь на самой грани сознания я услышал отдалённый скрип.В первые секунды сна я удивился – вокруг меня была не белая мгла, а густой цветущий лес. Лишь хорошенько осмотревшись, я увидел в зарослях столбы. Это были уже не загадочные фигуры, а безжизненные деревянные тотемы. Местами они погнили и покрылись мхом. Какие-то наполовину развалились. Я пошёл по узкой тропе куда-то вглубь леса. Отовсюду начало раздаваться пение птиц, которое постепенно перешло в заливистый смех. В конце пути меня ожидал ещё один истукан – огромный, выточенный в живом дереве. Он изображал старика с пышной бородой и умиротворённым взглядом. Глаза резко двинулись, уставившись на меня. Выточенные губы зашевелились, как вдруг лицо старика стало искажаться, издавая неистовый вопль. Я, сам чуть не заорав, проснулся.Крик был реален, он всё ещё раздавался надо мной, со второго этажа. Я вскочил и взбежал туда. Это была Алевтина. Она осела на пол, уткнувшись лицом в колени. Её горький плач сотрясал воздух. Елисей сидел рядом, нежно обняв её.- Что случилось?!Бык взглянул на меня.- Алёнушку похитили! – Казалось, он сам вот-вот заплачет.Вдруг несчастная женщина посмотрела на меня.- Это всё из-за тебя! Если бы ты…- Тише, душенька, мы вернём её. – Елисей осторожно отвёл жену в другую комнату.Вернулся он угрюмым, казалось, готовым разорвать в клочья любого, кто встанет на пути. Он протянул мне клочок грубой бумаги. На ней было что-то нацарапано очень неразборчивым почерком.- Здесь написано, куда нам надо идти. Они хотят… забрать тебя взамен на неё.- Что ж, раз так надо – идём.- Ты даже…- Не задумался? А о чём тут задумываться? Кто тебе важнее, я или твоя дочь?- О… ясно… собираемся.Я взял с собой лишь меч. Минотавр же вооружился булавой, которая была спрятана под столом в прихожей.Выйдя за стены поселения, мы повернули направо, сойдя с натоптанной дороги. Я, было, хотел спросить, почему мы идём не по ней, но по лицу Елисея понял – он знает, что делает.Почти три часа мы шли в абсолютном молчании. Я чувствовал себя ягнёнком, которого ведут на убой – знал, что со мной случится что-то плохое, но не имел права на сопротивление. Всё-таки на кону стояла жизнь ребёнка.Мы преодолели холмы, за которыми открылся вид на огромную горную гряду. Невозможно было увидеть ни одного её конца, а вершины некоторых гор уходили в облака. Словно от какого-то проклятого места, из-за неё стали быстро надвигаться тучи. Заморосил холодный, пробирающий до костей дождь.У подножия скал виднелся грот, в его глубине сияли огни. Глядя на него, мой спутник нервно сглотнул.- Должно быть… там.

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