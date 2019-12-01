Опасный район

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 0 +5 Вчера, 19:41 by

- Быстрее, надо попасть домой быстрее, - пожилой, скромно одетый человек, почти бежал по темным улицам.Засыпающий город ворочался с затихающим ворчанием. Плотно закрытое тучами небо не пропускало на скудно освещенные улицы лунный свет. Шуршащие кроны деревьев, в безлюдных тесных дворах, рисовали зловещие тени на стенах домов и зашторенных окнах.- Только бы никого не встретить, - озираясь по сторонам, думал человек, - здесь опасный район, полно хулиганов и гопников.Человек остановился на углу в нерешительности. Ярко освещенный проспект, с миганием светофоров и полупустыми автобусами, манил своей доступностью. Но напрямик, через старые кварталы, гораздо быстрее. Кварталы деревянных двухэтажных домов начала прошлого века и пятиэтажных хрущевок выделялись, на фоне ярко освещенных новостроек, темным пятном безысходности. Но этой дорогой можно быстрее покинуть эти опасные улицы. Человек свернул в темноту.Ежеминутно тревожно оглядываясь, задыхаясь, человек бежал по безлюдным тротуарам. Завернув в очередной переулок, он резко остановился. Прямо перед ним, в круге желтого света замызганной лампочки, сидели на корточках трое. Спортивные костюмы, драные кроссовки. Они передавали друг другу грязный окурок. Один из них вертел в руках ножик-бабочку. Человек попятился назад, но тяжелая рука опустилась ему на плечо.- Найдется закурить, папаша? – сзади неслышно подошли двое таких же «спортсменов». Человек отпрянул к стене и прижался к ней всем телом.- Я не курю, - обреченно ответил человек. Все пятеро окружили его плотным кольцом.- Ну, тогда денег давай, на сигареты, - нагло ухмыляясь, сказал один.- Берите, это все, что есть, - человек протянул тощий кошелек.- Всего две сотни? – покрутил купюры тот, что с ножичком, - а если мы поищем? Как же ты ходишь здесь без денег? Слышал – это опасный район? Он приставил раскрытый ножик к горлу человека и выдохнул в лицо перегаром.- У меня, правда, ничего нет, пожалуйста, отпустите, мне надо срочно домой, это очень важно, поймите, умоляю вас, - человек отчаянно пытался убедить хулиганов.- Ну, вот мы и посмотрим, что у тебя есть в карманах, а может, и внутри, - нагло ответил хулиган и слегка пошевелил ножиком. Капелька крови выползла на лезвие.Подул легкий ветерок. Саван туч начал лениво сползать с бледного черепа луны. Полная луна, проснувшись, пролила свой мертвый свет на пятерых хулиганов в переулке и прижатого к стене человека.Неожиданно глаза человека, освещенные луной, начали меняться, приобретая хищный блеск. Плечи раздвинулись вширь, разрывая пиджак и рубашку, из раскрывшейся челюсти полезли острые клыки. Пальцы рук удлинились острыми, криво загнутыми когтями. По переулку пронесся жуткий звериный рык.Пожилой человек почти бежал по парку, прочь от квартала пятиэтажек. Разорванная, испачканная чем-то красным рубашка. Измазанный рот.- Знал же, что там могут встретиться люди. Не хотел никого встретить, а поперся, старый дурень, - раздосадовано думал он, - надо было обойти.Очень опасный район. Для людей.Автор - неизвестен.

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