Опасный район
- Быстрее, надо попасть домой быстрее, - пожилой, скромно одетый человек, почти бежал по темным улицам.
Засыпающий город ворочался с затихающим ворчанием. Плотно закрытое тучами небо не пропускало на скудно освещенные улицы лунный свет. Шуршащие кроны деревьев, в безлюдных тесных дворах, рисовали зловещие тени на стенах домов и зашторенных окнах.
- Только бы никого не встретить, - озираясь по сторонам, думал человек, - здесь опасный район, полно хулиганов и гопников.
Человек остановился на углу в нерешительности. Ярко освещенный проспект, с миганием светофоров и полупустыми автобусами, манил своей доступностью. Но напрямик, через старые кварталы, гораздо быстрее. Кварталы деревянных двухэтажных домов начала прошлого века и пятиэтажных хрущевок выделялись, на фоне ярко освещенных новостроек, темным пятном безысходности. Но этой дорогой можно быстрее покинуть эти опасные улицы. Человек свернул в темноту.
…
Ежеминутно тревожно оглядываясь, задыхаясь, человек бежал по безлюдным тротуарам. Завернув в очередной переулок, он резко остановился. Прямо перед ним, в круге желтого света замызганной лампочки, сидели на корточках трое. Спортивные костюмы, драные кроссовки. Они передавали друг другу грязный окурок. Один из них вертел в руках ножик-бабочку. Человек попятился назад, но тяжелая рука опустилась ему на плечо.
- Найдется закурить, папаша? – сзади неслышно подошли двое таких же «спортсменов». Человек отпрянул к стене и прижался к ней всем телом.
- Я не курю, - обреченно ответил человек. Все пятеро окружили его плотным кольцом.
- Ну, тогда денег давай, на сигареты, - нагло ухмыляясь, сказал один.
- Берите, это все, что есть, - человек протянул тощий кошелек.
- Всего две сотни? – покрутил купюры тот, что с ножичком, - а если мы поищем? Как же ты ходишь здесь без денег? Слышал – это опасный район? Он приставил раскрытый ножик к горлу человека и выдохнул в лицо перегаром.
- У меня, правда, ничего нет, пожалуйста, отпустите, мне надо срочно домой, это очень важно, поймите, умоляю вас, - человек отчаянно пытался убедить хулиганов.
- Ну, вот мы и посмотрим, что у тебя есть в карманах, а может, и внутри, - нагло ответил хулиган и слегка пошевелил ножиком. Капелька крови выползла на лезвие.
Подул легкий ветерок. Саван туч начал лениво сползать с бледного черепа луны. Полная луна, проснувшись, пролила свой мертвый свет на пятерых хулиганов в переулке и прижатого к стене человека.
Неожиданно глаза человека, освещенные луной, начали меняться, приобретая хищный блеск. Плечи раздвинулись вширь, разрывая пиджак и рубашку, из раскрывшейся челюсти полезли острые клыки. Пальцы рук удлинились острыми, криво загнутыми когтями. По переулку пронесся жуткий звериный рык.
Пожилой человек почти бежал по парку, прочь от квартала пятиэтажек. Разорванная, испачканная чем-то красным рубашка. Измазанный рот.
- Знал же, что там могут встретиться люди. Не хотел никого встретить, а поперся, старый дурень, - раздосадовано думал он, - надо было обойти.
Очень опасный район. Для людей.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41
Вчера, 19:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 88Комментарии: 0
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