Письмо от покойника

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 0 +5 Вчера, 17:36 by

Моя свекровь - мегера. Я не преувеличиваю и не от обиды так говорю. Это факт. Она цепляется ко мне на каждом шагу. Юбка на мне не та, готовлю плохо, полы мыть не умею, мужу изменяю...Как-то раз она меня в очередной раз довела своими придирками до трясучки. Стала попрекать, что я из бедной семьи и пришла к ним в дом на все готовое. Я бы еще сдержалась, если бы она не начала плохо говорить о моих родителях. Тут уж меня прорвало! Вся моя обида, накопившаяся за годы жизни с ней под одной крышей, вырвалась ядовитым фонтаном. Когда я высказалась, тут же схватила свою сумку, документы, хлопнула дверью и ушла из дома, чтобы больше никогда не возвращаться.Иду по улице, плачу - мужа-то я люблю! На улице темень. А в этом селе у меня никого нет, кроме семьи мужа. Решила пойти в соседнее село, где у меня тетя живет. Это совсем рядом - проходишь мимо кладбища и буквально сразу оказываешься на месте. Дорогу я знала прекрасно, кладбище меня давным-давно не пугало - наоборот, когда проходишь мимо, сразу на душе как-то очень спокойно становится. Кажется, около погоста даже ветер стихает. У меня тогда, конечно, совсем не спокойно было на душе, но страха я никакого не испытывала.Я уже почти прошла кладбищенскую дорогу и вдруг краем глаза заметила, как среди деревьев что-то мелькнуло. В первую секунду у меня душа в пятки ушла, но потом я кое-как разглядела в темноте, что это старичок идет по дорожке. Он окликнул меня. Я остановилась, но мое сердце все еще билось от страха, как у зайца.- Ты чего по ночам одна шастаешь?- Со свекровью поругалась, а муж из рейса еще не вернулся. Он у меня дальнобойщик.- Ну ты горячая голова! Кто ж так с плеча-то рубит? Все мы ошибаемся. Прощать надо уметь. Твоя свекровь, может, всю жизнь сама страдала от матери или своей свекрови, вот на тебе обиду и вымещает. Ты не держи слова в себе, высказывай ей, что мучает тебя, но не кричи. Да обнимай ее хоть иногда, всем нам ласка нужна. Пойдем, провожу тебя до деревни. Просьба у меня к тебе есть.Старичок рассказал, что он издалека, но в деревне живут его родные. Недавно у них произошла беда - внук попал в больницу. Чтобы спасти его жизнь, деду надо было срочно с кем-то встретиться. А меня он очень просил дойти до дома родственников и передать конверт Марине или Николаю, родителям внука.Я удивилась, что у старичка какие-то встречи на ночь глядя, и вообще почему он сам не пойдет к родным, но решила - для внука старается. И согласилась передать конверт.Старичок довольно подробно объяснил, как добраться до дома его родных, и я без труда отыскала это место. Не успела постучать в ворота, как собака во дворе начала так истошно лаять на меня, что я уже думала убежать. Но тут вышла женщина. Как я поняла, мама того самого внука.- Здравствуйте! Вы Марина? - спросила я.Она подтвердила. Но когда я сказала, что я с приветом от их дедушки, Марина почему-то вскрикнула, на ее лице отразился ужас. А собака все не унималась, отчаянно лаяла на меня. Следом за женщиной из дома вышел мужчина, видимо Николай.Я рассказала, что встретила старичка, который сказал, что у внука беда, и просил меня передать своим родным конверт. Марина зарыдала и убежала в дом, а Николай, сильно встревоженный, стал меня расспрашивать, как выглядел старичок и где я его встретила. Я стала описывать своего спутника. Тогда Николай попросил меня зайти в дом. Николай сказал жене:- Кажется, она и правда видела деда.Я никак не могла понять, почему они так встревожены, и протянула мужчине конверт. Он дрожащими руками открыл его и вынул оттуда фотографию. На ней был изображен дед, рядом маленький ребенок, который грыз яблоко. На обратной стороне было выведено чем-то красным, похожим на кровь: «Юрочке».Тут Марина кинулась к комоду, вытащила оттуда целую кучу фотоальбомов, стала суетливо перебирать фотографии и через несколько минут вытащила точно такой же снимок. Только без подписи.- Я точно помню, что эта фотография - единственная. Другой не было. Я тогда увлекалась фотоделом и сама проявляла снимки. Была только одна такая фотография!Мне стало не по себе.- Я не знаю, как это объяснить. Меня просто попросили передать конверт. Такой хороший старичок, почему бы не помочь...- Но наш дедушка умер! - вдруг закричала Марина.- Какой дедушка? Ваш? Тот самый... А с кем я тогда разговаривала? Вы хотите сказать что это письмо от покойника?Теперь руки затряслись у меня. Я села на стул. Мысли путались.Николай принес мне стакан воды и начал рассказывать, что их дедушка, изображенный на фотографии, умер 6 лет назад. А недавно у них действительно произошло несчастье - сын попал в автокатастрофу. Хотел объехать внезапно выскочившего из леса лося, но не справился с управлением и врезался в ограждение. Лосю ничего не сделалось, а вот сын получил серьезную травму позвоночника. Срочно нужна операция, но она стоит больших денег. Врачи дали неделю на сбор средств. Позже оперировать не имеет смысла. Пришлось просить взаймы у всех, кто только дал, продать все более-менее ценное, что было, но денег не хватало.- Можно было бы подумать, что ваш рассказ про старичка - чья-то злая шутка. Но откуда взялась эта фотография?- Господи! Да неужели меня провожал до села покойник?! А я еще подумала, почему это приезжий старичок ночью по кладбищу ходит! Но как может быть письмо от покойника?..Когда я немного успокоилась, Николай предложил проводить меня до тетиного дома, чтобы мне было не страшно. Как только мы вышли на крыльцо, собака опять начала гавкать что есть мочи и порывалась броситься к нам, но ее сдерживала цепь.- Вообще-то Буян никогда так себя не ведет. Он же старенький, его дед щеночком в дом принес.Николай хотел успокоить пса, но тот не унимался. Когда мужчина приблизился на длину цепи, собака встала на задние лапы и с размаху уперлась Николаю в грудь. В кармане рубашки Николая лежала та самая загадочная фотография. Когда он вынул ее, Буян заскулил и стал облизывать снимок. А потом пес вдруг кинулся в противоположную сторону, к саду, но цепь удержала его. Тогда Николай велел зайти мне в дом, взял фонарь и пошел к собаке. Он отцепил Буяна, и тот метнулся в сад.Мы с Мариной побежали за ними. Буян сидел около старой раскидистой яблони и гавкал. Потом он начал рыть землю около корней дерева. Рыл долго. Мы наблюдали за псом как завороженные. Наконец, он сел и залаял. Мужчина посветил в яму, ничего не говоря, сбегал на лопатой и через некоторое время вытащил из-под корней яблони большую шкатулку. Там оказалась какая-то бумага. Прямо под светом фонаря мы пытались разобраться, что это за документ. Было похоже на банковский счет на имя внука. Сумма значилась гораздо большая, чем та, которой не хватало на лечение. Марина с Николаем решили не радоваться, пока не сходят с этим документом в банк и не удостоверятся, что они действительно могут забрать эти деньги. Но находка вселила в них надежду.Уже перевалило за полночь. За всеми этими событиями я совсем забыла о своих собственных проблемах. Николай и Марина проводили меня к тете. У нее, несмотря на позднее время, горел в окнах свет. Когда мы вошли, я увидела мужа и свою тетю в слезах. Оказывается, муж, как только приехал и узнал, что я ушла, тут же бросился к тете, но... не обнаружил меня там. Они были уверены, что я что-то с собой сделала, уже позвонили в больницу, в морг, в отделение полиции. С рассветом они собирались искать меня по лесам и оврагам... Я бросилась к мужу и стала взахлеб рассказывать ему о встрече на кладбище, о том что получила письмо от покойника и даже разговаривала с ним ... Муж крепко обнял меня и, пряча заблестевшие в глазах слезы, сказал:- Никому тебя не отдам, тем более покойникам!Автор - Татьяна.

Ключевые слова: Свекровь ссора кладбище старичок письмо внук клад покойник

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