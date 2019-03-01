СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"

Специальное объявлениеЭто случилось этим летом, когда я и несколько моих друзей отправились на уик энд в лес. Я
не стану указывать точное местоположение, потому что не хочу ввязывать в это других. Я
знаю, что есть люди, которым интересны такие вещи, и они могут отправиться на
расследование.
Не надо. НЕ ходите туда. Я хочу просто рассказать свою историю.
Меня зовут Брендон. Этим летом я взял троих своих близких друзей в лес на кэмпинг. Джек
прихватил пиво и немного закусок, так что мы ожидали весёлое времяпровождение на лоне
природы. Вы знаете, мы - офисные работники, жизнь в большом городе продолжительное время
может быть изнуряющей. Вот мы и решили на выходных свалить на отдых среди лесов.
Дураки...
Мы даже никому не сказали, куда отправляемся. Билли взял свою рацию, сказав, что, в
случае чего, мы просто сможем вызвать рейнджеров. Эта идея не понравилась Лизе.
"Это... Погоди! А что ,если нам нельзя там быть? Ну, ты знаешь, мы же устроим вечеринку
посреди леса, с костром"
"Чушь собачья! - влез в разговор Гарри.
Гарри был единственным афроамериканцем в нашей компании. Я знал его со старшей школы, и
он всегда был скор на язык и дела. Из-за этого он часто влезал в
неприятности, но что мне в нём всегда нравилось, так это то, что проблемы не портили его
настроения.
"В худшем случае, мы просто заплатим штраф, и что? Я слышал, что всё в порядке, я узнавал
- там можно отдыхать.
Мы ему все поверили, и вот, через пару дней Билли, Гарри, Лиза и я в моей машине
отправились в дорогу. Путешествие было трудным, приправленным жалобами Лизы на духоту в
машине и пошлыми шуточками Билли.
Было далеко за полдень, когда мы наконец прибыли на место, выбранное для лагеря. Я с
Билли остались возводить палатки, Гарри ушёл за хворостом, а Лиза курила у машины.
- Эй, детка, может поможешь нам? - окликнул её Билли.
- Неа! Конечно, нет. Вы это сделаете намного лучше, мальчики, - ответила она с улыбкой.
- Стерва, - прошептал мне Билли.
Он был груб, но я знал, что ему нравилась Лиза. Я хочу сказать, нравилась на самом деле,
в романтическом смысле, но у него всегда были проблемы с тем, чтобы это выразить.
- Тогда почему бы тебе не подойти просто и не оставить нам компанию, просто постояв
рядом? - спросил я её с улыбкой.
Она пожала плечами и направилась к нам, виляя бёдрами. Уильям выглядел довольным - на
самом деле ему хотелось, чтобы она была рядом, но, как я уже сказал, он не мог правильно
сказать об этом. Он был очень милым грубым ублюдком.
Мне его не хватает...
Приготовления скоро закончились, как раз перед тем, как солнце начало закатываться за
верхушки деревьев. В лесу вообще очень быстро темнеет из-за высоких деревьев и отсутствия
электрического освещения. Что ещё сказать? Мы выпили пиво, которое привезли с собой,
закуски закончились быстро. Пьяный Билли пытался поцеловать Лизу, которая сопротивлялась
довольно слабо и хихикала, что портило её протесты.
Гарри и я болтали о всякой фигне. В этот момент всё и случилось.
- Ты знаешь, все это... чушь собачья, - сказал Гарри, стараясь сфокусировать свой взгляд
на мне, - если меня уволят, то я просто ворвусь в кабинет к этому ворчливому козлу и скажу
ему, что он тупой, старый...
Его жалобы на своего босса были прерваны чрезвычайно громким звуком откуда-то из темноты
леса. Это был свист. Знаете, как если бы кто-то проверял, работает ли микрофон, стоя при
этом слишком близко к динамикам. Далее последовал такой же громкий щелчок. Все выглядели
растерянными к этому моменту.
- Что это было? - нервно спросила Лиза.
- Откуда мне знать??? - огрызнулся Билли.
Звук становился всё громче, казалось, это приближается к лагерю.
"ВНИМАНИЕ! ПРОСЛУШАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"
Все подпрыгнули от испуга и неожиданности.
- Что за чёрт? - Гарри повертел головой, пытаясь определить, откуда доносится звук.
- Твою мать! Это рейнджеры! - Лиза выглядела очень напуганной. - Мы точно не должны были находиться
здесь!
- Заткнись! - прикрикнул на неё Билли, - всё будет хорошо! Так, давайте быстро соберём
вещи и свалим. Ещё есть время!
- Что ты имеешь в виду, свалим? У нас тут вещи собирать только полчаса, сказал я. - Ну
уедем мы, а тут документы, телефоны и всё такое. Не успеем же всё равно, а потом нас
найдут.
"ВНИМАНИЕ! ПРОСЛУШАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"
После щелчка раздался оглушающий женский голос:
- Лиза! Лиза, милая! Помоги мне! Это я, мама!! Так больно! Пожалуйста, я не могу этого
выносить!
- Что за...???
Это всё, что могла сказать насмерть перепуганная Лиза.
- Тихо, дура! - крикнул Билли, и поймал её как раз вовремя, так как девушка попыталась
броситься в темноту.
- Пусти, придурок! Ей больно, ты что, не слышал?
- Но это же полная чушь! - сказал Гарри, большей частью самому себе.
В это время таинственный голос продолжал молить о помощи.
- Ааааа! Лиза! Малышка! Пожалуйста! Поскорее, спаси меня!
Лиза просто рыдала, поддерживаемая Билли.
Я попытался прикрыть уши руками, так как голос был очень громким, но это не особо
помогло. Это звучало, будто мегафон, приставленный к моему уху.
Новый голос присоединился к голосу матери Лизы.
- Гарри! Брат! Помоги! Я Застрял! Мне не вытащить ногу, пожалуйста!
Этот голос принадлежал мальчику лет десяти.
- Донни? Нет, не может быть! - Гарри повернулся ко мне. - Это голос моего младшего брата.
Но ведь он... с моей мамы на другом конце страны!
- Лиза! О боже! У него нож! Нет! Прошу тебя, Лизочка! Нееет!
Лиза наступила Билли на ногу, от чего тот запрыгал на одной ноге яростно матерясь, и
бросилась в темноту.
- Мама!!! Где ты? Я иду! Мама, держись!
- Нет, сука! Стой! - Билли прокричал ей, но в его голосе было гораздо больше страха и
беспокойства, чем злобы.
Он схватил с земли какую-то палку и бросился вслед за ней, а мы с Гарри остались стоять у
костра в растерянности. И в этот момент мы услышали крик Лизы. Вы никогда не слышали
ТАКОГО крика. Такой отчаянный, такой испуганный, будто нечто, что она увидела, была
настолько ужасным, что могло свести с ума одним своим видом. Но самое страшное в этом крике
было то, что он оборвался прямо посередине. Если бы Лизу убили, то крик бы просто утих
быстро, но он просто оборвался, будто Лизы просто не стало, будто она канула в ничто.
- Будто кто-то нажал на кнопку "стоп" - пробормотал я.
Вслед за этим послышался яростный крик Билли, который затем тоже перешёл в крик ужаса и
оборвался.
Я схватил Гарри и потащил его к машине. Затолкав его на пассажирское сиденье, я забрался
на водительское место. Дрожащими пальцами вставил ключ и повернул его, быстро включил фары.
- Дебил! Выключи! Они же увидят нас! Найдут! - Запаниковал Гарри и попытался дотянуться
до ключа зажигания.
- Заткнись, дурак! Они и так знают, где мы! Мы.. Лучше будет, если мы будем знать, с какой
стороны на нас нападут.
Я лгал. Я не хотел знать, ЧТО именно на нас нападёт. Не хотел знать, что скрывает лесная
тьма. Фары моего автомобиля освещали только ближайшие деревья, лес за ними тонул в
полнейшей темноте.
Гарри предложил пойти на поиски Лизы и Билли, когда все утихнет, но я покачал головой.
- Они мертвы. Ты это знаешь.
Он кивнул. Это немного его успокоило, я не понял вначале почему, затем до меня дошло - он
не хотел никуда идти, но и не хотел казаться ублюдком, который оставляет друзей в беде. А
так как спасать было, вроде как и некого, то и беспокоиться не было смысла.
Но всё же я не мог уехать пока. Если существовал шанс, что Билли или Лиза всё ещё живы,
мы должны были дождаться.
Жуткий голос вернулся.
"ВНИМАНИЕ! ПОГЛОЩЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ФОРМ ЖИЗНИ ЗАВЕРШЕНО. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСЛУШАЙТЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"
Поглощение... Они съели их? Я сказал дрожащим голосом:
- Надо сваливать.
Разумеется, мотор сдох. Он не заводился, сколько бы я не дёргал ключ. Пытаясь сохранить
свой рассудок, я разговаривал с Гарри.
- Это... Это не рейнджеры. И не охотники. Я думаю, нам лучше сидеть в машине до утра.
- Почему ты уверен, что это поможет?
- Эти голоса. Они пытались выманить нас. В лес, подальше от света и огня. Что бы это ни
было...
Я не успел закончить, потому что моя речь была прервана звуками громогласного
торжественного марша. Это звучало так дико и так неестественно, что лучше бы это были крики
мертвых грешников из ада. Это сводило с ума, и не укрыться от него было никак.
Гарри свернулся на сидении, зажав голову между колен и закрыв глаза. Я же дрожал словно
щенок... Щенок.
Щенок? Мои глаза сфокусировались на чём-то, выходящем из тьмы леса. Я ожидал увидеть
монстра какого-нибудь, Рэйка, чупакабру, человека-козла. Но там была собака. Проклятый
щенок. Мой щенок!
- Фидо? - просипел я.
Эта штука использовала наши воспоминания. Я смотрел на Фидо, который на самом деле умер,
когда мне было ещё тринадцать. Я знал, что это не он, но он был один в один, как Фидо,
вплоть до ошейника, который я для него смастерил своими руками.
"Фидо" поднялся на задние лапы. Просто встал на них в свете фар, смотря на меня своими
пустыми глазами. Я сглотнул комок , вставший в горле, не в силах отвести взгляд от этого
создания, которое открыло пасть. Из неё вырвался душераздирающий крик Лизы, переходящий в
громкую оглушающую сирену. Я закричал и закрыл уши ладонями. Я кричал и кричал, а сирена
становилась всё громче. Морда этой твари стала течь.
И я вырубился.
Я очнулся утром, рядом лежал Гарри. Я быстро присмотрелся к нему, его грудь вздымалась и
опускалась в такт дыханию. Что ж, он был жив.
Я попытался вновь завести мотор и чуть не заплакал, когда машина завибрировала. Воздав
хвалу небесам, я двинул по направлению к дороге.
Через несколько километров Гарри проснулся, но оставался молчаливым. Я не удивился, так
как сам не был расположен к диалогу.
Всё, что мы могли сделать для друзей, это сообщить о пропаже в первом встретившимся нам
полицейском участке. Полиция всё нас расспрашивала, я пытался отвечать, но умолчал о
странных звуках. Я просто сказал, что двое наших друзей убежали в лес, после мы услышали их
крики, и они так и не вернулись. Гарри отвечал невпопад, и вообще, судя по его состоянию
был близок к помешательству. У нас взяли показания, адреса и отпустили.
Вот почти и всё. Ни Лизу, ни Билли так и не нашли. Гарри тоже пропал, и его не было
слышно и видно уже два дня. Он не отвечал на сообщения и звонки, но сегодня ночью я
проснулся от странных звуков, доносившихся из открытого окна моей спальни. Я подошёл к окну
и выглянул наружу.
Прямо на лужайке перед моим домом, в одном белье и босой, стоял Гарри. Он улыбнулся мне,
затем открыл рот, который всё расширялся и расширялся.
Я пишу это под неумолкающий звук чудовищно громкой сирены, а голос Гарри из мегафона
вещает:
"ПРОСЛУШАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"
Вчера, 17:57 by JerrySandersПросмотров: 106Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес пикник существо ночь авторская история