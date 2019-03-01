СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!"

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JerrySanders Просмотров: 106 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:57 by

Это случилось этим летом, когда я и несколько моих друзей отправились на уик энд в лес. Яне стану указывать точное местоположение, потому что не хочу ввязывать в это других. Язнаю, что есть люди, которым интересны такие вещи, и они могут отправиться нарасследование.Не надо. НЕ ходите туда. Я хочу просто рассказать свою историю.Меня зовут Брендон. Этим летом я взял троих своих близких друзей в лес на кэмпинг. Джекприхватил пиво и немного закусок, так что мы ожидали весёлое времяпровождение на лонеприроды. Вы знаете, мы - офисные работники, жизнь в большом городе продолжительное времяможет быть изнуряющей. Вот мы и решили на выходных свалить на отдых среди лесов.Дураки...Мы даже никому не сказали, куда отправляемся. Билли взял свою рацию, сказав, что, вслучае чего, мы просто сможем вызвать рейнджеров. Эта идея не понравилась Лизе."Это... Погоди! А что ,если нам нельзя там быть? Ну, ты знаешь, мы же устроим вечеринкупосреди леса, с костром""Чушь собачья! - влез в разговор Гарри.Гарри был единственным афроамериканцем в нашей компании. Я знал его со старшей школы, ион всегда был скор на язык и дела. Из-за этого он часто влезал внеприятности, но что мне в нём всегда нравилось, так это то, что проблемы не портили егонастроения."В худшем случае, мы просто заплатим штраф, и что? Я слышал, что всё в порядке, я узнавал- там можно отдыхать.Мы ему все поверили, и вот, через пару дней Билли, Гарри, Лиза и я в моей машинеотправились в дорогу. Путешествие было трудным, приправленным жалобами Лизы на духоту вмашине и пошлыми шуточками Билли.Было далеко за полдень, когда мы наконец прибыли на место, выбранное для лагеря. Я сБилли остались возводить палатки, Гарри ушёл за хворостом, а Лиза курила у машины.- Эй, детка, может поможешь нам? - окликнул её Билли.- Неа! Конечно, нет. Вы это сделаете намного лучше, мальчики, - ответила она с улыбкой.- Стерва, - прошептал мне Билли.Он был груб, но я знал, что ему нравилась Лиза. Я хочу сказать, нравилась на самом деле,в романтическом смысле, но у него всегда были проблемы с тем, чтобы это выразить.- Тогда почему бы тебе не подойти просто и не оставить нам компанию, просто постояврядом? - спросил я её с улыбкой.Она пожала плечами и направилась к нам, виляя бёдрами. Уильям выглядел довольным - насамом деле ему хотелось, чтобы она была рядом, но, как я уже сказал, он не мог правильносказать об этом. Он был очень милым грубым ублюдком.Мне его не хватает...Приготовления скоро закончились, как раз перед тем, как солнце начало закатываться заверхушки деревьев. В лесу вообще очень быстро темнеет из-за высоких деревьев и отсутствияэлектрического освещения. Что ещё сказать? Мы выпили пиво, которое привезли с собой,закуски закончились быстро. Пьяный Билли пытался поцеловать Лизу, которая сопротивляласьдовольно слабо и хихикала, что портило её протесты.Гарри и я болтали о всякой фигне. В этот момент всё и случилось.- Ты знаешь, все это... чушь собачья, - сказал Гарри, стараясь сфокусировать свой взглядна мне, - если меня уволят, то я просто ворвусь в кабинет к этому ворчливому козлу и скажуему, что он тупой, старый...Его жалобы на своего босса были прерваны чрезвычайно громким звуком откуда-то из темнотылеса. Это был свист. Знаете, как если бы кто-то проверял, работает ли микрофон, стоя приэтом слишком близко к динамикам. Далее последовал такой же громкий щелчок. Все выгляделирастерянными к этому моменту.- Что это было? - нервно спросила Лиза.- Откуда мне знать??? - огрызнулся Билли.Звук становился всё громче, казалось, это приближается к лагерю.Все подпрыгнули от испуга и неожиданности.- Что за чёрт? - Гарри повертел головой, пытаясь определить, откуда доносится звук.- Твою мать! Это рейнджеры! - Лиза выглядела очень напуганной. - Мы точно не должны были находитьсяздесь!- Заткнись! - прикрикнул на неё Билли, - всё будет хорошо! Так, давайте быстро соберёмвещи и свалим. Ещё есть время!- Что ты имеешь в виду, свалим? У нас тут вещи собирать только полчаса, сказал я. - Нууедем мы, а тут документы, телефоны и всё такое. Не успеем же всё равно, а потом наснайдут.После щелчка раздался оглушающий женский голос:- Лиза! Лиза, милая! Помоги мне! Это я, мама!! Так больно! Пожалуйста, я не могу этоговыносить!- Что за...???Это всё, что могла сказать насмерть перепуганная Лиза.- Тихо, дура! - крикнул Билли, и поймал её как раз вовремя, так как девушка попыталасьброситься в темноту.- Пусти, придурок! Ей больно, ты что, не слышал?- Но это же полная чушь! - сказал Гарри, большей частью самому себе.В это время таинственный голос продолжал молить о помощи.- Ааааа! Лиза! Малышка! Пожалуйста! Поскорее, спаси меня!Лиза просто рыдала, поддерживаемая Билли.Я попытался прикрыть уши руками, так как голос был очень громким, но это не особопомогло. Это звучало, будто мегафон, приставленный к моему уху.Новый голос присоединился к голосу матери Лизы.- Гарри! Брат! Помоги! Я Застрял! Мне не вытащить ногу, пожалуйста!Этот голос принадлежал мальчику лет десяти.- Донни? Нет, не может быть! - Гарри повернулся ко мне. - Это голос моего младшего брата.Но ведь он... с моей мамы на другом конце страны!- Лиза! О боже! У него нож! Нет! Прошу тебя, Лизочка! Нееет!Лиза наступила Билли на ногу, от чего тот запрыгал на одной ноге яростно матерясь, ибросилась в темноту.- Мама!!! Где ты? Я иду! Мама, держись!- Нет, сука! Стой! - Билли прокричал ей, но в его голосе было гораздо больше страха ибеспокойства, чем злобы.Он схватил с земли какую-то палку и бросился вслед за ней, а мы с Гарри остались стоять укостра в растерянности. И в этот момент мы услышали крик Лизы. Вы никогда не слышалиТАКОГО крика. Такой отчаянный, такой испуганный, будто нечто, что она увидела, быланастолько ужасным, что могло свести с ума одним своим видом. Но самое страшное в этом крикебыло то, что он оборвался прямо посередине. Если бы Лизу убили, то крик бы просто утихбыстро, но он просто оборвался, будто Лизы просто не стало, будто она канула в ничто.- Будто кто-то нажал на кнопку "стоп" - пробормотал я.Вслед за этим послышался яростный крик Билли, который затем тоже перешёл в крик ужаса иоборвался.Я схватил Гарри и потащил его к машине. Затолкав его на пассажирское сиденье, я забралсяна водительское место. Дрожащими пальцами вставил ключ и повернул его, быстро включил фары.- Дебил! Выключи! Они же увидят нас! Найдут! - Запаниковал Гарри и попытался дотянутьсядо ключа зажигания.- Заткнись, дурак! Они и так знают, где мы! Мы.. Лучше будет, если мы будем знать, с какойстороны на нас нападут.Я лгал. Я не хотел знать, ЧТО именно на нас нападёт. Не хотел знать, что скрывает леснаятьма. Фары моего автомобиля освещали только ближайшие деревья, лес за ними тонул вполнейшей темноте.Гарри предложил пойти на поиски Лизы и Билли, когда все утихнет, но я покачал головой.- Они мертвы. Ты это знаешь.Он кивнул. Это немного его успокоило, я не понял вначале почему, затем до меня дошло - онне хотел никуда идти, но и не хотел казаться ублюдком, который оставляет друзей в беде. Атак как спасать было, вроде как и некого, то и беспокоиться не было смысла.Но всё же я не мог уехать пока. Если существовал шанс, что Билли или Лиза всё ещё живы,мы должны были дождаться.Жуткий голос вернулся.Поглощение... Они съели их? Я сказал дрожащим голосом:- Надо сваливать.Разумеется, мотор сдох. Он не заводился, сколько бы я не дёргал ключ. Пытаясь сохранитьсвой рассудок, я разговаривал с Гарри.- Это... Это не рейнджеры. И не охотники. Я думаю, нам лучше сидеть в машине до утра.- Почему ты уверен, что это поможет?- Эти голоса. Они пытались выманить нас. В лес, подальше от света и огня. Что бы это нибыло...Я не успел закончить, потому что моя речь была прервана звуками громогласноготоржественного марша. Это звучало так дико и так неестественно, что лучше бы это были крикимертвых грешников из ада. Это сводило с ума, и не укрыться от него было никак.Гарри свернулся на сидении, зажав голову между колен и закрыв глаза. Я же дрожал словнощенок... Щенок.Щенок? Мои глаза сфокусировались на чём-то, выходящем из тьмы леса. Я ожидал увидетьмонстра какого-нибудь, Рэйка, чупакабру, человека-козла. Но там была собака. Проклятыйщенок. Мой щенок!- Фидо? - просипел я.Эта штука использовала наши воспоминания. Я смотрел на Фидо, который на самом деле умер,когда мне было ещё тринадцать. Я знал, что это не он, но он был один в один, как Фидо,вплоть до ошейника, который я для него смастерил своими руками."Фидо" поднялся на задние лапы. Просто встал на них в свете фар, смотря на меня своимипустыми глазами. Я сглотнул комок , вставший в горле, не в силах отвести взгляд от этогосоздания, которое открыло пасть. Из неё вырвался душераздирающий крик Лизы, переходящий вгромкую оглушающую сирену. Я закричал и закрыл уши ладонями. Я кричал и кричал, а сиренастановилась всё громче. Морда этой твари стала течь.И я вырубился.Я очнулся утром, рядом лежал Гарри. Я быстро присмотрелся к нему, его грудь вздымалась иопускалась в такт дыханию. Что ж, он был жив.Я попытался вновь завести мотор и чуть не заплакал, когда машина завибрировала. Воздавхвалу небесам, я двинул по направлению к дороге.Через несколько километров Гарри проснулся, но оставался молчаливым. Я не удивился, таккак сам не был расположен к диалогу.Всё, что мы могли сделать для друзей, это сообщить о пропаже в первом встретившимся намполицейском участке. Полиция всё нас расспрашивала, я пытался отвечать, но умолчал остранных звуках. Я просто сказал, что двое наших друзей убежали в лес, после мы услышали ихкрики, и они так и не вернулись. Гарри отвечал невпопад, и вообще, судя по его состояниюбыл близок к помешательству. У нас взяли показания, адреса и отпустили.Вот почти и всё. Ни Лизу, ни Билли так и не нашли. Гарри тоже пропал, и его не былослышно и видно уже два дня. Он не отвечал на сообщения и звонки, но сегодня ночью япроснулся от странных звуков, доносившихся из открытого окна моей спальни. Я подошёл к окнуи выглянул наружу.Прямо на лужайке перед моим домом, в одном белье и босой, стоял Гарри. Он улыбнулся мне,затем открыл рот, который всё расширялся и расширялся.Я пишу это под неумолкающий звук чудовищно громкой сирены, а голос Гарри из мегафонавещает:

Ключевые слова: Лес пикник существо ночь авторская история

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