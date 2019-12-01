Святочные гадания. Как девушки на суженого ворожили
А вот какая история случилась однажды после Рождества уже в наше время. Наступили святки. Собрались три подружки у одной из девушек дома, весело им, смеются, шутят, решили на женихов погадать. А что, все незамужние, хочется судьбу испытать.
Начали вспоминать, кто какие гадания знает. Кто-то про валенки вспомнил, мол надо бросить через левое плечо, куда "носом" ляжет, с той стороны и суженого ждать, да где взять эти валенки, у всех девушек сапожки на каблучках, да и глупо как-то у подъезда сапоги метать, чего доброго в прохожих угодишь.
Другая про воск вспомнила, мол бабушка ещё так ворожила - надо свечу расплавить над огнём и в холодную воду вылить, а по полученной фигуре и судить можно о том, что тебя в будущем ждёт.
Ну а третья девушка и говорит, мол все эти ваши гадания - баловство для детей и чушь полная, а вот я знаю одно, гадание так гадание и рассказывает, так и так, нужно первым делом начертить на полу круг, чтобы нечисть не тронула, затем распустить волосы, развязать пояса, и крестики нательные снять обязательно, иначе ничего не выйдет.
Затем взять нужно лист бумаги, на нём по кругу алфавит написать и цифры от 0 до 9, а в центр нож положить, станем по очереди вопросы задавать, нож крутить и на какую букву он укажет, из тех букв ответ составлять. Только, чтобы гадание получилось для начала нужно нечистого духа вызвать, он-то и станет отвечать на вопросы. А вот то, как духа вызывать, она им рассказывать не стала, лишь сказала, что сама всё сделает.
Спрашивают её подружки, откуда знаешь ты, как вызывать его? Сами смеются, всё за игру принимают. А подружка и говорит им, когда училась в институте, то у бабульки одной комнату в доме снимала. А бабка та непростая оказалась, люди к ней ходили, а она им гадала. Я, говорит, тоже многое примечала, что да как. Вот и запомнила. Двум подружкам всё на смех, ну давай, отвечают, вызывай своих духов.
Сделали они всё, как положено, свет погасили , свечи зажгли, в круг сели, начали вопросы задавать.
Сначала пустяки спрашивали, потом и серьёзные вопросы стали задавать. Крутят нож, на какой букве остановится - запишут, буква за буквой и слова складываются. Так было ровно до того момента, пока гадать не принялась та, что нечистого вызывала. Спрашивает она:
- Когда я замуж выйду? Только за нож взялась, как вскрикнет вдруг - порезалась. Да и говорит подружкам, что будто, когда захотела она нож покрутить, он сам крутиться начал, а она не успела руку отдернуть, вот и порезалась. Подружки не поверили, конечно, им всё за игру казалось, думают, разыгрывает она нас и посмеиваются между собой, ну палец перевязали, конечно.
- Давай, уж, - говорят ей, - Продолжай!
Та снова свой вопрос повторила.
И видят девушки, что нож медленно вращаться стал, от буквы к букве, и выводит по цифрам прошлый год. Девчонкам тут страшно стало, конечно, когда такое своими глазами увидели, это тебе не фильм ужасов на экране смотреть. А та, что затеяла гадание, рассердилась:
- Что за ерунда, - кричит, - какой ещё прошлый год? Ну скажи тогда, как жениха моего звать будут?
- Андрей, - отвечают ей буквы.
- А когда я умру? - спрашивает.
Девушки просят её прекратить, дело уже далеко зашло, вовсе не шутки, страшно им очень. А та словно не слышит, психует, отмахивается от подруг.
Нож тем временем "пишет":
- В этом году.
- Ну а Андрей этот когда умрёт?
И снова нож указывает ей на прошлый год.
- Так, ну всё, - вскрикнула девушка, - Хватит голову морочить. Пошёл вон!!!
Бросила нож в сторону, бумагу разорвала. И в ту минуту грохот раздался. Девушки закричали, в спальню побежали, а там зеркало со стены упало и вдребезги разбилось. Весь пол, мебель и кровать в осколках. Будто не то что упало оно, а швырнул его кто-то в ярости об стену.
Не по себе стало девушкам, весь запал у них к гаданиям как ветром сдуло после произошедшего. Засобирались по домам. А хозяйка дома одна осталась. Убрала осколки, а сама всё думает:
- Что за бред мне предсказали? Жених уже умер в прошлом году, и свадьба "была" у нас в прошлом году.... Что же я, за покойником замужем? Тьфу, сказки какие-то. Да к чёрту эти гадания.
Потихоньку и забылось это всё, лето наступило. И однажды заметила девушка, что на щеке у неё какое-то пятно появилось тёмное. Поначалу значения не придала, а оно расти начало и темнеть. Когда осенью пришла она к врачам, те только руками развели, где ж ты раньше столько лет ходила? Онкология в последней стадии. Она объясняет, что летом только то пятно и появилось, а врачи у виска крутят, мол не может такого быть, чтобы до такого дошло, нужно не менее нескольких лет. Лечили её, конечно, пытались. Однако не помогло ей уже это. Метастазы пошли кругом. И как раз под новый год девушка умерла.
Связано ли это было с вызовом нечисти и святочной ворожбой, судить вам. А история эта произошла в 80-ых годах, с подругой нашей дальней родственницы, я ещё ребёнком её слышала.
Автор - Елена Воздвиженская.
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Вчера, 22:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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