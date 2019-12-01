Святочные гадания. Как девушки на суженого ворожили

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:23 by

А вот какая история случилась однажды после Рождества уже в наше время. Наступили святки. Собрались три подружки у одной из девушек дома, весело им, смеются, шутят, решили на женихов погадать. А что, все незамужние, хочется судьбу испытать.Начали вспоминать, кто какие гадания знает. Кто-то про валенки вспомнил, мол надо бросить через левое плечо, куда "носом" ляжет, с той стороны и суженого ждать, да где взять эти валенки, у всех девушек сапожки на каблучках, да и глупо как-то у подъезда сапоги метать, чего доброго в прохожих угодишь.Другая про воск вспомнила, мол бабушка ещё так ворожила - надо свечу расплавить над огнём и в холодную воду вылить, а по полученной фигуре и судить можно о том, что тебя в будущем ждёт.Ну а третья девушка и говорит, мол все эти ваши гадания - баловство для детей и чушь полная, а вот я знаю одно, гадание так гадание и рассказывает, так и так, нужно первым делом начертить на полу круг, чтобы нечисть не тронула, затем распустить волосы, развязать пояса, и крестики нательные снять обязательно, иначе ничего не выйдет.Затем взять нужно лист бумаги, на нём по кругу алфавит написать и цифры от 0 до 9, а в центр нож положить, станем по очереди вопросы задавать, нож крутить и на какую букву он укажет, из тех букв ответ составлять. Только, чтобы гадание получилось для начала нужно нечистого духа вызвать, он-то и станет отвечать на вопросы. А вот то, как духа вызывать, она им рассказывать не стала, лишь сказала, что сама всё сделает.Спрашивают её подружки, откуда знаешь ты, как вызывать его? Сами смеются, всё за игру принимают. А подружка и говорит им, когда училась в институте, то у бабульки одной комнату в доме снимала. А бабка та непростая оказалась, люди к ней ходили, а она им гадала. Я, говорит, тоже многое примечала, что да как. Вот и запомнила. Двум подружкам всё на смех, ну давай, отвечают, вызывай своих духов.Сделали они всё, как положено, свет погасили , свечи зажгли, в круг сели, начали вопросы задавать.Сначала пустяки спрашивали, потом и серьёзные вопросы стали задавать. Крутят нож, на какой букве остановится - запишут, буква за буквой и слова складываются. Так было ровно до того момента, пока гадать не принялась та, что нечистого вызывала. Спрашивает она:- Когда я замуж выйду? Только за нож взялась, как вскрикнет вдруг - порезалась. Да и говорит подружкам, что будто, когда захотела она нож покрутить, он сам крутиться начал, а она не успела руку отдернуть, вот и порезалась. Подружки не поверили, конечно, им всё за игру казалось, думают, разыгрывает она нас и посмеиваются между собой, ну палец перевязали, конечно.- Давай, уж, - говорят ей, - Продолжай!Та снова свой вопрос повторила.И видят девушки, что нож медленно вращаться стал, от буквы к букве, и выводит по цифрам прошлый год. Девчонкам тут страшно стало, конечно, когда такое своими глазами увидели, это тебе не фильм ужасов на экране смотреть. А та, что затеяла гадание, рассердилась:- Что за ерунда, - кричит, - какой ещё прошлый год? Ну скажи тогда, как жениха моего звать будут?- Андрей, - отвечают ей буквы.- А когда я умру? - спрашивает.Девушки просят её прекратить, дело уже далеко зашло, вовсе не шутки, страшно им очень. А та словно не слышит, психует, отмахивается от подруг.Нож тем временем "пишет":- В этом году.- Ну а Андрей этот когда умрёт?И снова нож указывает ей на прошлый год.- Так, ну всё, - вскрикнула девушка, - Хватит голову морочить. Пошёл вон!!!Бросила нож в сторону, бумагу разорвала. И в ту минуту грохот раздался. Девушки закричали, в спальню побежали, а там зеркало со стены упало и вдребезги разбилось. Весь пол, мебель и кровать в осколках. Будто не то что упало оно, а швырнул его кто-то в ярости об стену.Не по себе стало девушкам, весь запал у них к гаданиям как ветром сдуло после произошедшего. Засобирались по домам. А хозяйка дома одна осталась. Убрала осколки, а сама всё думает:- Что за бред мне предсказали? Жених уже умер в прошлом году, и свадьба "была" у нас в прошлом году.... Что же я, за покойником замужем? Тьфу, сказки какие-то. Да к чёрту эти гадания.Потихоньку и забылось это всё, лето наступило. И однажды заметила девушка, что на щеке у неё какое-то пятно появилось тёмное. Поначалу значения не придала, а оно расти начало и темнеть. Когда осенью пришла она к врачам, те только руками развели, где ж ты раньше столько лет ходила? Онкология в последней стадии. Она объясняет, что летом только то пятно и появилось, а врачи у виска крутят, мол не может такого быть, чтобы до такого дошло, нужно не менее нескольких лет. Лечили её, конечно, пытались. Однако не помогло ей уже это. Метастазы пошли кругом. И как раз под новый год девушка умерла.Связано ли это было с вызовом нечисти и святочной ворожбой, судить вам. А история эта произошла в 80-ых годах, с подругой нашей дальней родственницы, я ещё ребёнком её слышала.Автор - Елена Воздвиженская.

Ключевые слова: Рождество святки гадания три подружки свечи круг онкология смерть

Другие, подобные истории: