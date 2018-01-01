Святочные гадания

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:04

Edvin Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:04 by

Наступили Святки – две недели зимних праздников, начинающихся с Рождественского сочельника (6 января) и заканчивающихся Крещением (19 января). Гадания в эти дни считаются самыми правдивыми, поскольку своими корнями уходят во времена языческой Руси. А раз они имеют такую давнюю историю, значит люди доверяли их предсказаниям, передавая из поколения в поколение способы ворожбы. «ЭС» расскажет вам о наиболее интересных и доступных способах гадания.В прежние времена самым распространенным гаданием было выкидывание за порог лаптя. Девушки на выданье собирались в одной избе, по очереди становились спиной к дверному проему, и каждая из них, не глядя, выкидывала на улицу обувь (чаще всего это был лапоть), снятую со своей левой ноги. А с рассветом, едва только солнышко озолотит голые ветки деревьев, компания выбегала на двор, и девушки искали свою обувь: куда укажет носочек «обувки» – оттуда и жених придет. Случалось, что обувь за ночь заносило снегом – в этом случае считалось, что ее хозяйке не суждено в этом году повстречать своего суженного. В наши дни лапоть можно заменить любой ношеной гадающими обувью.Другой способ гадания, используемый незамужними девушками, – это гадание с помощью домашней птицы. В святочный вечер девушки собирались в одной избе и своими руками пекли маленькие хлебцы, которые выкладывали на полу на одинаковом расстоянии друг от друга. В центр круга ставили петуха, которому предварительно обматывали тряпицей голову, а после того, как все хлебцы оказывались на своих местах, с птицы снимали повязку и смотрели, к чьему изделию он направится. По поведению петуха определяли, каким будет жених: если птица начнет клевать выбранную булочку, значит, девушка, которая ее испекла, точно выйдет замуж. В наши дни подобный способ гадания немного устарел: несколько затруднительно достать петуха в городских условиях, но девушки, взяв за основу гадание с птицей, удачно использует для этой цели собак. Теперь каждая незамужняя девушка делает своими руками вареники или пельмени с мясом, а в центр этого круга сажают собаку. Чей вареник будет съеден первым, та раньше других выйдет замуж.Еще один способ включал в себя сожжение кусочков бересты, которую заготавливали еще с осени специально для зимних гаданий. Девушка, которая гадала, тушила свет, загадывала желание или задавала вопрос и поджигала бересту на блюдце, поднеся ее к стене. Дрожащий свет горящей бересты отбрасывал причудливые тени, по которым и делались предсказания. Это гадание нужно было проводить наедине с собой. Естественно, этот обряд тоже претерпел изменение с течением времени. В наши дни девушки берут лист бумаги, пишут на нем желание или вопрос, сминают бумагу в руке и поджигают от пламени свечи. Ответ так же читают по теням, но уже от бумаги – свечу необходимо расположить между собой бумагой, чтобы бумага отбрасывала тень.С появлением восковых свечей новогодние гадания приобрели новую окраску: девушки начали гадать, используя огонь и воду. В чашу набиралась вода, к ней подносилась зажженная свеча, и вслух произносился вопрос. После этого девушка закрывала глаза и наклоняла свечу над чашей так, чтобы воск со свечи падал в воду. Когда вся свеча оказывалась расплавленной, девушка, медленно поворачивая чашу с водой, читала узоры, которые образовывал в воде застывший воск. По ним предсказывалась судьба на грядущий год. Этот обряд не теряет своей популярности и в наши дни.Наиболее пугающее, сложное и одновременно самое популярное гадание в наше время – это гадание с зеркалом. Многие используют гадание с помощью зеркала для того, чтобы увидеть лицо своего суженого. Для этого необходимо остаться в одиночестве, поставить перед собой на стол зеркало, расположив вокруг него три свечи: две по сторонам, одну сзади. Затем произнести: «Суженый мой ряженный, где бы ты ни был, где бы ни ходил, лик ко мне свой поверни, сквозь зеркало мне в глаза взгляни». Потом, стараясь не моргать как можно дольше, нужно смотреть в свои глаза в зеркале. Через какое-то время ваш образ начнет расплываться, и перед вами предстанет лицо другого человека. Гадать таким образом рекомендуется только людям с устойчивой психикой. По этому же принципу проводят гадание с зеркальным коридором: два зеркала располагают на пустом столе так, чтобы они отражались друг в друге. По бокам коридора ставят две или четыре свечи. В коридор нужно заглядывать со стороны – одного из зеркал. Так вы сможете увидеть фигуру другого человека, его лицо, и, возможно, некоторые события, связанные с ним.Не менее популярное гадание – гадание на доске духов. Это гадание может осуществляться двумя способами: с помощью блюдца и с помощью маятника. В качестве маятника наши прабабушки использовали обручальное колечко, подвешенное на ниточке. Задавать вопросы маятнику можно было только такие, которые требовали однозначного ответа: «Да» или «Нет». Саму «доску» можно изготовить так: на чистом листке бумаги нужно начертить круг, две трети которого по окружности должны быть заняты буквами алфавита, а одна треть – цифрами от 0 до 9. Маятник либо блюдце располагают в центре круга. Если вы берете блюдце, то оно должно быть абсолютно белое, без каких-либо рисунков. Лежать оно должно дном вверх. После чего на него нужно положить правую руку так, чтобы кончики пальцев едва касались поверхности. Затем нужно мысленно позвать духа, к которому вы хотите обратиться. Первый вопрос, адресованный духу, должен быть таким: «Дух, ты здесь?» После этого вы почувствуете, как блюдце под пальцами движется. Если контакт установлен, можно задавать дальнейшие вопросы. Совершать вызов духа нужно в полном одиночестве, чтобы в комнате не присутствовали животные. Ничто не должно беспокоить и отвлекать вас от действия.

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