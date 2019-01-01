Череп шамана

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:06 by

У Михаила Веллера есть история о студенте-медике, который украл из анатомички голову трупа, чтобы в итоге получить череп для изучения анатомии. Дело закончилось скандалом. В моей истории героями тоже оказались череп и первокурсник меда. Но только здесь скандалом не обошлось...Ванька поселился в нашей коммуналке на исходе 1988 года. Поступил в мед. Арендодательницей была баба Надя, которая съехала в квартиру к сыну. Парень оказался приятный, неконфликтный. Я с ним почти сразу подружился. И однажды Ванька позвал меня к себе, чтобы похвастаться:- Гляди, что я добыл!Я посмотрел в указанном направлении и вздрогнул:- Фу! Вань, зачем тебе эта дрянь?- Сам ты дрянь, - обиделся Ванька. - А это - самый настоящий человеческий череп. Мечта! Практическое пособие. Нигде не достать. А мне достался почти бесплатно! - и Ванька рассказал как.Он вышел из универа после пар. И к нему пристал мужик маргинального вида:- Слышь, студент, смотри, что у меня есть!Мужик приоткрыл сумку, Ванька заглянул туда и отшатнулся. А потом вцепился в мужика:- Продай, а?В сумке, как вы уже догадались, лежал тот самый череп. Я сказал Ваньке, чтобы не вздумал никому больше этот череп показывать - у нас жильцы впечатлительные.Ваня согласился. А я спросил:- Вань, а чей это череп, как думаешь? Может, криминальный?- Да какой тут криминал, - отмахнулся Ванька. - Посмотри, какой он старый - кости темные, и вон еще на os frontale, щегольнул он знанием латыни, то есть на лобной кости у него какой-то узор выточен. - Я согласился с его доводами, но все равно меня мучил вопрос - откуда у того мужика взялся этот череп? Но Ваньке это было не интересно.С того дня с Ваней начали происходить перемены. Компанейский и общительный ранее, он стал превращаться в затворника. Он все вертел и рассматривал череп, что-то бубня себе под нос. Когда я заглядывал в комнату, Ванька сердито вскидывался и говорил:- Уйди, не мешай! Не видишь, я к сессии готовлюсь!Он похудел, осунулся. Мы списывали его поведение на стресс перед сдачей экзаменов. А потом выяснилось, что Ванька ни к какой сессии не готовился. Он провалил несколько зачетов подряд, но его это мало волновало. Он проводил дни и ночи, сидя в комнате и разговаривая со своим драгоценным черепом.По ночам из комнаты Ваньки пробивался свет и доносился запах каких-то благовоний. Баба Соня, одна из жильцов, жаловалась на головную боль и грозила выселить Ваньку. Еще она говорила, что Ванька мешает ей спать постоянным бубнежом. Скандалила с ним. А потом вдруг притихла. С чего? А с того, как выяснилось позже, что Ванька всерьез пригрозил ее убить.Он перестал мыться, от него реально воняло. Носил какие-то полулохмотья, в волосы вплел перья. Моя мама не выдержала, поехала к бабе Наде - требовать выселения жильца. Та ответила, что за этот месяц уплачено. Просила потерпеть, мол, потом уж точно выселит.Затворничество Ванькино закончилось, теперь он уже стал где-то пропадать ночами. Мы его боялись, если честно, такой у него был сумасшедший вид. И вдруг в нашу тихую прежде коммуналку нагрянула милиция - по Ванькину душу. Они прождали его целый день и весь вечер. И только к ночи Иван заявился - и тут же был задержан. По подозрению в убийстве.Иван при задержании вел себя как безумный, страшно хохотал, выкрикивал какую-то абракадабру и с легкостью расшвырял милиционеров, хотя их было двое, а Ванька не отличался статью и физической силой. Он убежал. Поймали его только через сутки, когда он снова вернулся в нашу коммуналку. Тут его ждали усиленный наряд милиции и трое медбратьев из психушки. Ваньку скрутили. Он был явно невменяем. Ему вкололи лошадиную дозу снотворного, а он плакал и умолял принести череп. Медбратья удивлялись - снотворное должно было мгновенно отключить Ивана, а он продержался в сознании целых 15 минут!Нашего студента увезли. Баба Надя собрала Ванькины вещи, чтобы отдать родителям. Череп, стоявший в красном углу в обрамлении свечей, цветов, птичьих косточек и прочего странного антуража, решила выкинуть - кому нужна такая гадость.- Чисто алтарь, - сплюнула баба Надя. - Сектант какой-то, а притворялся приличным!Она отнесла череп вместе с остальным барахлом на помойку. За ней увязался Мишка, сын тети Ани, хулиган и двоечник. Мишка с друзьями играли этим черепом в футбол.Нашу коммуналку снова ждало потрясение. Мишку и Генку, его приятеля, сбил грузовик. Вроде как тот череп выкатился на дорогу - и все. Мишка, отлетев от удара, треснулся головой о бордюр и умер мгновенно. Рядом валялся расколотый череп, Ванькин любимец... А у Генки, которому колесо грузовика переехало живот, все внутренности были всмятку. Он так страшно кричал перед смертью... А между тем история имела продолжение. От своего друга, отец которого работал следователем, я узнал, что произошло с Иваном.История эта началась далеко от наших мест. Из зоны сбежал один уголовник. По пути следования он промышлял кражами и однажды в далеком бурятском поселке убил и обокрал одного старика. Старик тот был не прост - потомок шамана. Буряты горевали не столько об убиенном, сколько о черепе, который, по их словам, был их священной реликвией. Череп тот древнего и очень сильного шамана. Шаман завещал после его смерти этот череп хранить, а он будет хранить людей. Милиция и внимания не обратила на эти дремучие суеверия. Конечно, была странность - на кой уголовнику понадобился тот череп? Были догадки, что узор на лбу черепа - некая карта, ведущая к бурятским сокровищам. Может, и так. Доказать это нельзя.Уголовник добрался до нашего города. Тут Ванька случайно и стал обладателем черепа шамана. И вдруг ни с того ни с сего сошел с ума. И непостижимым образом выследил того уголовника и убил его. Дальнейший отрезок истории вам известен.Стоит добавить, что Ванька нес такую пургу на следствии, что его признали невменяемым и упекли в психушку. А говорил он, что убил тoro мужика, чтобы отомстить за Великого Шамана и его потомка. Что он - карающая длань Шамана. Вёл его сам Шаман и указывал, что делать. Что Шаман и его теперь защитит, потому что он избранный. Не защитил. Через 5 лет до меня дошел слух, что Ванька вышел из психушки на кладбище. Он сидел в одиночной палате, и за ним строго следили, чтобы он себя не убил. Ванька нашел выход - он откусил себе язык и умер. На его лице застыла блаженная улыбка. А череп шамана исчез. Искать его никто не стал. Зачем? Ведь в то время такие вещи считались мракобесием. Так что истины в этом деле нет...Автор - Петр Самойлов.

Ключевые слова: Коммуналка череп перемены безумство психушка смерть

Другие, подобные истории: